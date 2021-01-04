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ДФС викрила київських підприємців, які організували схему з несплати податків на 14 мільйонів гривень

ДФС викрила київських підприємців, які організували схему з несплати податків на 14 мільйонів гривень

Співробітники Державної фіскальної служби викрили столичних підприємців на побудові схеми з несплати податків у розмірі приблизно 14 мільйонів гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповіли в пресслужбі ДФС Києва.

"Посадовці одного зі столичних підприємств, співпрацюючи з іншими суб'єктами господарської діяльності, впродовж року умисно завищили податковий кредит декларацій із ПДВ на суму приблизно 14 млн грн. Це призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляє в.о. начальника головного управління ДФС у Києві Сергій Кононенко, під час обшуків офісних, складських і житлових приміщень виявили та вилучили матеріальні цінності, документи, 94 печатки суб'єктів господарської діяльності (з яких 21 підприємство - нерезидент), а також готівкові кошти в еквіваленті понад 6 млн грн.

Вилучені під час обшуку речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження і передано на відповідальне зберігання.

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Автор: 

податки (3874) підприємці (620) ДФС (4048)


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Топ коментарі
+4
Тем более, что все неглупые люди из бизнеса знают, что благодаря конвертационным центрам бюджет (то есть вся страна = народ Украины) недополучает ежемесячно (!) только по Киеву (!) около 2-3 миллиардов гривень (!). Почему? У нас есть ОПГ всевидящее око СБУ, офис прокурорши - там и сидят главные организаторы и крышеватели схем по созданию тысяч фиктивных фирмочек. И пока что ни один банк не лишен лицензии, даже не оштрафован за обналичивание денег. Почему? - 1,5 - 2 процента от услуги за обналичку остается у банков, точнее, его первых лиц и владельцев. А оттуда ручеек тянется в НБУ.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
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04.01.2021 10:28
+3
Держава робить ставку на приватний бізнес, знищуючи рештки державних підприємств, які давали левову частку податків у бюджет, а підприємці не хочуть іх платити. Поки у державі за одну копійку несплати податків не будуть саджати довічно, у неі нема перспективи стати могутньою.
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04.01.2021 10:15
+3
А за принятие идиотских налогов - расстрел на месте (в зале парламента).
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04.01.2021 11:33
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Держава робить ставку на приватний бізнес, знищуючи рештки державних підприємств, які давали левову частку податків у бюджет, а підприємці не хочуть іх платити. Поки у державі за одну копійку несплати податків не будуть саджати довічно, у неі нема перспективи стати могутньою.
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04.01.2021 10:15 Відповісти
Тем более, что все неглупые люди из бизнеса знают, что благодаря конвертационным центрам бюджет (то есть вся страна = народ Украины) недополучает ежемесячно (!) только по Киеву (!) около 2-3 миллиардов гривень (!). Почему? У нас есть ОПГ всевидящее око СБУ, офис прокурорши - там и сидят главные организаторы и крышеватели схем по созданию тысяч фиктивных фирмочек. И пока что ни один банк не лишен лицензии, даже не оштрафован за обналичивание денег. Почему? - 1,5 - 2 процента от услуги за обналичку остается у банков, точнее, его первых лиц и владельцев. А оттуда ручеек тянется в НБУ.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
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04.01.2021 10:28 Відповісти
неуплата налогов должна быть второй по тяжести после убийства
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04.01.2021 10:37 Відповісти
А за принятие идиотских налогов - расстрел на месте (в зале парламента).
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04.01.2021 11:33 Відповісти
Витренко получает такие бабки за 2 недели. пока так будет, никакой не станет МОГУТНЬОЮ. А ты за копейку, смехота.
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04.01.2021 10:46 Відповісти
а підприємства нерезиденти - це кацапські сателіти?
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04.01.2021 10:23 Відповісти
https://twitter.com/svecha62 свічка

Ледь не забула розсказать.)
Новорічна ніч.Власник маленької більярдної на два столи
-"Меня можно обдурить,но только один раз.У Зели получилось.Я Барыгу ненавижу,но теперь,блт,буду только за него голосовать,назло этому брехливому говну"
Може він не один такий на вибори прийде?)))
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04.01.2021 10:44 Відповісти
Ты прав или права, за него или хорошее или ничего.
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04.01.2021 10:49 Відповісти
це вона я лише запостив
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04.01.2021 10:52 Відповісти
Извини, сам понимаешь, праздники.
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04.01.2021 10:56 Відповісти
нехай аргументує по обом. а то вони такі тільки ляпать язиком годні.
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04.01.2021 15:37 Відповісти
цього вже немало...
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04.01.2021 15:38 Відповісти
на сьогодні к раз цього замало. він баче лише один причинний зв"язок, тому нічому ще не навчився.
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04.01.2021 16:02 Відповісти
Зато, свои честно заработанные 8 000 грн., они наверняка уже получили.
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04.01.2021 10:46 Відповісти
Причина-следствие, чувак. В таком порядке... То что ты херово живешь и ненавидишь всех вокруг - это не причина, это следствие. А вот причина почему ты херово живешь - это следствие тех законов, которые приняла зрада, в лице депутатов, за которых ты голосил на выборах. Но и это, собственно, тоже следствие причины выбора преЗедента, за которого вы, олигофрены, проголосовали всем стадом. Ну и, конечно, сам преЗедент, это тоже следствие ваших тупых бараньих мозгов. Так что если мозгов нет рожа крива, нехер на зеркало пенять.
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04.01.2021 11:10 Відповісти
После "чувак" и "херово" читать дальше не стал.
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04.01.2021 11:13 Відповісти
ти як училки: не буду розбіратись у справі поки не буде подано по-царськи, з лібєзєнієм і восвалєнієм. тому такі тупі і тебе виробили на той же манер.
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04.01.2021 15:40 Відповісти
 
 