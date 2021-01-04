ДФС викрила київських підприємців, які організували схему з несплати податків на 14 мільйонів гривень
Співробітники Державної фіскальної служби викрили столичних підприємців на побудові схеми з несплати податків у розмірі приблизно 14 мільйонів гривень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповіли в пресслужбі ДФС Києва.
"Посадовці одного зі столичних підприємств, співпрацюючи з іншими суб'єктами господарської діяльності, впродовж року умисно завищили податковий кредит декларацій із ПДВ на суму приблизно 14 млн грн. Це призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", - ідеться в повідомленні.
Як повідомляє в.о. начальника головного управління ДФС у Києві Сергій Кононенко, під час обшуків офісних, складських і житлових приміщень виявили та вилучили матеріальні цінності, документи, 94 печатки суб'єктів господарської діяльності (з яких 21 підприємство - нерезидент), а також готівкові кошти в еквіваленті понад 6 млн грн.
Вилучені під час обшуку речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження і передано на відповідальне зберігання.
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всевидящее окоСБУ, офис прокурорши - там и сидят главные организаторы и крышеватели схем по созданию тысяч фиктивных фирмочек. И пока что ни один банк не лишен лицензии, даже не оштрафован за обналичивание денег. Почему? - 1,5 - 2 процента от услуги за обналичку остается у банков, точнее, его первых лиц и владельцев. А оттуда ручеек тянется в НБУ.
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
Ледь не забула розсказать.)
Новорічна ніч.Власник маленької більярдної на два столи
-"Меня можно обдурить,но только один раз.У Зели получилось.Я Барыгу ненавижу,но теперь,блт,буду только за него голосовать,назло этому брехливому говну"
Може він не один такий на вибори прийде?)))
мозгов нетрожа крива, нехер на зеркало пенять.