УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10292 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
25 161 45

Українська розвідка отримала доступ до особистих даних зрадників України на Донбасі: "Клондайк "МНС", інших цікавих посад та осіб"

Українська розвідка отримала доступ до особистих даних зрадників України на Донбасі:

Українська розвідка отримала у своє розпорядження документи з внутрішнього обігу терористів Донбасу, який дозволив отримати доступ до особистих даних громадян України, які стали на службу окупантам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише офіцер української розвідки Сергій Нещадим. За його словами, отримані документи стосуються звітності щодо коронавірусу за друге півріччя.

"Липова звітність, яка не становить інтересу, скажете ви. А ми вам скажемо, що знайшли там багато корисної інформації для наших спецслужб ... Клондайк "МНС" та інших цікавих посад і осіб. Визначаємо особу, заносимо в списки. Буде окрема публікація зі списком "військових", - пише Нещадим, називаючи кілька прізвищ і посад зрадників.

Українська розвідка отримала доступ до особистих даних зрадників України на Донбасі: Клондайк МНС, інших цікавих посад та осіб 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Склянко і Черних, які переметнулися з СБУ Криму в ФСБ, обговорювали збір інформації про главу ГУР Буданова, - пресслужба

Автор: 

розвідка (3878) Донбас (22356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
Украинская разведка получила доступ к личным данным предателей Украины на Донбассе: "Клондайк "МЧС", других интересных должностей и лиц" - Цензор.НЕТ 5101
показати весь коментар
04.01.2021 11:53
+29
а нафіга про це розповсюджувати? Отримали доступ - і працюйте над зрадниками. Втиху працюйте!
показати весь коментар
04.01.2021 11:57
+21
Частина тих зрадників в ОПі президента ховається.
показати весь коментар
04.01.2021 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украинская разведка получила доступ к личным данным предателей Украины на Донбассе: "Клондайк "МЧС", других интересных должностей и лиц" - Цензор.НЕТ 5101
показати весь коментар
04.01.2021 11:53 Відповісти
Как поймают, сразу на кол, это первое дело (с)
показати весь коментар
04.01.2021 11:54 Відповісти
Їх вже не треба ловити, вони те є те, як його... Соблюдають рєжим тішіни...
показати весь коментар
04.01.2021 12:12 Відповісти
Вони вже всі громадяни рабсєї. Їм ніщо не загрожує.
показати весь коментар
04.01.2021 12:21 Відповісти
Гриб зачетный Хотя и барон зажигательных вечеринок ниче так
показати весь коментар
04.01.2021 12:27 Відповісти
Українська розвідка отримала доступ до особистих даних зрадників України на Донбасі: "Клондайк "МНС", інших цікавих посад та осіб" - Цензор.НЕТ 2095
показати весь коментар
04.01.2021 13:30 Відповісти
а смысл, зеля всех сольет и отдаст
показати весь коментар
04.01.2021 11:53 Відповісти
Наградит орденом потерпевшего вiслюка первой степени. За миротворческую деятельность.
показати весь коментар
04.01.2021 12:00 Відповісти
Ви цей клондайк "Козирю" вже передали для онайомлення?
показати весь коментар
04.01.2021 11:54 Відповісти
А , как на счёт убийц- извергов « вагнеровцев « ? Слили - спустили , и этих прикроют
показати весь коментар
04.01.2021 11:56 Відповісти
Добра новина ! Було б ще добре продовження ...
показати весь коментар
04.01.2021 11:56 Відповісти
а нафіга про це розповсюджувати? Отримали доступ - і працюйте над зрадниками. Втиху працюйте!
показати весь коментар
04.01.2021 11:57 Відповісти
А це вже як народна прикмета: якщо про справу розтрубили - значить вже її злили.
показати весь коментар
04.01.2021 12:47 Відповісти
а може, навпаки, треба трубити, бо буде як з вагнерівцями якщо промовчати, звільнять тих хто добув інформацію і а самі данні повернуть кацапосвиням, а потім будуть розповідати казочки, що не було ніяких спецоперацій
показати весь коментар
04.01.2021 17:38 Відповісти
І що з цим робити будете? З цим КЛОНДАЙКОМ? Я можу сказати що. Вірно. НІЧОГО.
показати весь коментар
04.01.2021 11:57 Відповісти
Крымские предатели - в открытых списках, и ни у кого имущество не конфисковали
показати весь коментар
04.01.2021 12:01 Відповісти
Сейчас призеле - да, Буданову не дадут по ним отработать, а вот перед началом активной фазы по возвращению Крыма и Донбасса - уже при следующем президенте, будут они бедные, ну если вообще будут) конечно
показати весь коментар
04.01.2021 12:37 Відповісти
Ой ли? Ждёт их спец.закон всё прощающий для национального, так сказать, примирения. Именно поэтому меня интересует не их посадка, которой не будет, а конфискация, которую уже не отменишь задним числом
показати весь коментар
04.01.2021 12:54 Відповісти
Один написал по Фрейду "Буданову", второй со знанием дела типа оспорил мыслю. Итог- два тролейбана с ипеней рузких детектед. За-лиз-ни-ца, робя)))
показати весь коментар
04.01.2021 13:42 Відповісти
Ермак будет не доволен, а ЗЕ напуган.

В лучшем случае, если ОП не успеет тормознуть военных, сепары съездят в Киев мароженка поесть и через месяцок вернутся обратно.
показати весь коментар
04.01.2021 11:58 Відповісти
Частина тих зрадників в ОПі президента ховається.
показати весь коментар
04.01.2021 12:01 Відповісти
а Ленка в списке есть?!.. ну, та что жена Клоуна и собирала в 2014г. деньги для ДэНээРии..
показати весь коментар
04.01.2021 12:02 Відповісти
та тут, если хорошо копнуть, сепаров не меньше
показати весь коментар
04.01.2021 12:07 Відповісти
Смехота, ПОЛУЧИЛА, а чем вы раньше занимались? За ЗЕ не говорю, это пустое место, а вот раньше, с 14. Шо не давали? А кто таким даст? Правильно, импотенты. Начинайте с этого, ну, Леха я, Леха. Был КОСОЙ, стал ПРЯМОЙ.
показати весь коментар
04.01.2021 12:10 Відповісти
Базу даних свої ж і продали карателям.
показати весь коментар
04.01.2021 12:19 Відповісти
Стаття 111. Державна зрада



1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -


карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
показати весь коментар
04.01.2021 12:24 Відповісти
Дивно, що неЛох ще й цю операцію не зірвав.
показати весь коментар
04.01.2021 12:35 Відповісти
"Доступ к телу ограничен". А так, если бы доложили раньше то конечно.
показати весь коментар
04.01.2021 12:47 Відповісти
Українська розвідка отримала доступ до особистих даних зрадників України на Донбасі: "Клондайк "МНС", інших цікавих посад та осіб" - Цензор.НЕТ 6855
показати весь коментар
04.01.2021 13:32 Відповісти
"не все ли равно"
звезда или радуга ?
показати весь коментар
04.01.2021 13:59 Відповісти
Это новый антрепренер Бубочки. Его взяли для разогрева Бубочкиного инструмента перед выступлением на пианино. Правда, название своей должности он выговаривать так и не научился...
показати весь коментар
04.01.2021 15:02 Відповісти
Лепший дружбан Бори Моисеева.
показати весь коментар
04.01.2021 15:43 Відповісти
А Бубочка хоть в курсе ?
показати весь коментар
04.01.2021 13:27 Відповісти
А Зеленский их опять поменяет на каких-то бомжей!!
показати весь коментар
04.01.2021 13:31 Відповісти
та годі вже ховать інформацію від суспільства, викладайте все вже інтернет
показати весь коментар
04.01.2021 14:30 Відповісти
Бубочка их амнистирует потому что какаяразница и потому что они тоже противпорошенки.
показати весь коментар
04.01.2021 15:45 Відповісти
У вас под носом сеть ФСБ-РПЦ действуют а вы бурную деятельность изображаете.
показати весь коментар
04.01.2021 15:51 Відповісти
 
 