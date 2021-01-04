Українська розвідка отримала доступ до особистих даних зрадників України на Донбасі: "Клондайк "МНС", інших цікавих посад та осіб"

Українська розвідка отримала у своє розпорядження документи з внутрішнього обігу терористів Донбасу, який дозволив отримати доступ до особистих даних громадян України, які стали на службу окупантам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише офіцер української розвідки Сергій Нещадим. За його словами, отримані документи стосуються звітності щодо коронавірусу за друге півріччя.

"Липова звітність, яка не становить інтересу, скажете ви. А ми вам скажемо, що знайшли там багато корисної інформації для наших спецслужб ... Клондайк "МНС" та інших цікавих посад і осіб. Визначаємо особу, заносимо в списки. Буде окрема публікація зі списком "військових", - пише Нещадим, називаючи кілька прізвищ і посад зрадників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Склянко і Черних, які переметнулися з СБУ Криму в ФСБ, обговорювали збір інформації про главу ГУР Буданова, - пресслужба