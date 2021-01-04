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Ексглава КДБ Білорусі Зайцев обговорює вбивство Шеремета: "Зробимо закладку, щоб цього щура, бл#дь, зовсім бл#дь - ні рук, ні ніг. Усе щоб було як натурально". АУДIО
Білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такого висновку можна дійти з телефонної розмови ексглави КДБ Білорусі Вадима Зайцева, опублікованої на телеграм-каналі Nехта.
"Зробимо закладку якусь, і так далі, щоб цього щура, бл#дь, зовсім бл#дь - ні рук, ні ніг не зберуть. Все щоб було як натурально", - каже на аудіо ексглава КДБ.
Топ коментарі
+107 Ned Stark
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+61 Ned Stark
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Кто ответит за то что невиновные 2 года сидят ни за что? Ублюдку хватить смелости извиниться за политическую ошибку?
Сначала Зеро и Аваков умышленно прикрыли настоящих убийц Шеремета и запутывали следы ложным уголовным преследованием, а затем вместе с Лукашенко сорвали операцию начатую Порошенко - спасли вагнеровцев.
Кремляді пожертвували своєю "шисткою", щоб прикрити вбивство українського військового розвідника на перехресті біля "Євролабу" на Соломенській. Почерк той самий.
В Україні Шеремет никого не цікавив. Радіо "Весті" слухає лише вата.
Ага, вот оно что!
Олександр Лукашенко і Комітет державної безпеки Білорусі планували вбивства політичних опонентів, в тому числі журналіста Павла Шеремета - про це повідомило авторитетне брюссельське видання EUObserver.
Журналісти опублікували записи розмов 2012 року, голоси на яких нагадують голос тодішнього голови КДБ Вадима Зайцева. Про отримання цих записів також заявило українське видання «Українська правда».
Аудіо та інші документи передав журналістам для розслідування старший лейтенант Ігор Макар - колишній заступник командира бойової групи антитерористичного підрозділу Міністерства внутрішніх справ Білорусі «Алмаз».
За висновками видання, Лукашенко виділив на ліквідацію колишнього начальника слідчого ізолятора №1 («Валадарка») Олега Алкаєва в Мінську, колишнього командира бригади спецназу Володимира Барадача і ексвиконувача обов'язків начальника відділу по боротьбі з корупцією В'ячеслава Дудкіна більше ніж 1,5 мільйона доларів. Операцію планували здійснити без слідів, інсценувавши нещасні випадки.
Ці політичні замахи планувалися в Німеччині, але ніколи не мали місця.
Також учасники розмов нібито розглядали можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, який на той момент жив у Росії, з використанням бомби.
Київське бюро Радіо Свобода звернулося до Міністерства внутрішніх справ України щодо справи про загибель Павла Шеремета через вибух у Києві у світлі цих нових даних.
«Ми маємо працювати над Шереметом, він справжній головний біль», - сказав на записі 2012 року Зайцев.
«Українська правда» наводить його ж цитату, згідно з якою, якщо смерть Шеремета виглядатиме нещасним випадком, «люди не зрозуміють сигнал».
Спеціалісти НАТО з питань Білорусі, знайомі з Зайцевим, підтвердили подібність його голосу до голосу на записі.
«Президент (Лукашенко - ред.) очікує на ці операції», - сказав Зайцев, згідно із записом у квітні 2012 року, коли проводив брифінг для співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ «Альфа».
Він додав, що для нього важливо, «аби ніхто навіть не думав про КДБ».
Як стверджує видання, Міністерство закордонних справ Білорусі відмовилося коментувати ці повідомлення офіційно.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilorus-lukashenko-kdb-zamovni-vbyvstva/31032585.html Фото: Коллаж НВ
#FreeRiff
Юрій Гудименко:
На суді над Зеленським буде багато людей.
За великим рахунком, це будуть ті ж люди, що ходять на суди по Ріффмастеру.
Захищати Зеленського не прийде майже ніхто. Може, дві-три пенсіонерки. Може, якійсь міський навіжений. Буде родина, мабуть.
Не прийде ніхто з колишніх депутатів «слуги народу». Не прийде ніхто з тих, кого він призначав на посади. Не прийде Єрмак, але з поважної причини - він буде або також у камері, або - якщо нам не пощастить - у Москві.
Може, прийде Гео Лерос, але з іншої причини.
Ніхто не буде битися за нього, як б'ються за Ріффа, Дугар і Кузьменко пліч-о-пліч консерватори, ультраправі і праві ліберали. Ніхто не буде блокувати суд. Ніхто не буде зупиняти автозаки. Ніхто не буде битися з ментами за нього - хіба що аби потрапити у залу засідань.
Буде багато журналістів. Але майже не буде емоцій.
Ми будемо дивитися спокійно. Бо те, що буде зроблено, має бути зроблено.
Ніхто не прийде тебе захищати, Володимир Зеленський.
Ніхто.
Але може стати так, що лохдаун просто втіче до Ізраїля, або його тіло знайдуть в лісі коли народ піде по підсніжники...
А потом переехал жить в Московию. Наверняка к заказчикам своих действий.
випускники шкіл КГБ, а перепади у українських школах спец. служб та сама наволоч.
Як дати раду? Хлопці з СБ ОУН, якось справлялись!
двойных/тройных агентов полно везде их не уничтожают а просто используют для дезы..........
а вот Притула тётя интересная..... Гонгадзе..... Шеремет.... совпадение так сказать.... а про неё
ни гу-гу ни по первому ни по второму следствию.