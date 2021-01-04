Ексглава КДБ Білорусі Зайцев обговорює вбивство Шеремета: "Зробимо закладку, щоб цього щура, бл#дь, зовсім бл#дь - ні рук, ні ніг. Усе щоб було як натурально". АУДIО

Білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такого висновку можна дійти з телефонної розмови ексглави КДБ Білорусі Вадима Зайцева, опублікованої на телеграм-каналі Nехта.

"Зробимо закладку якусь, і так далі, щоб цього щура, бл#дь, зовсім бл#дь - ні рук, ні ніг не зберуть. Все щоб було як натурально", - каже на аудіо ексглава КДБ.

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