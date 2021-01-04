Слідство з грудня працює з інформацією про можливих замовників убивства Шеремета, частково оприлюдненою в січні в інтернеті, - Нацполіція
У грудні 2020 року слідство Нацполіції отримало за допомогою Служби зовнішньої розвідки інформацію, що становить інтерес у розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета в 2016 році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ, документи і аудіозаписи, деякі з яких датовані 2012 роком, "вже надійшли в розпорядження слідства і становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину".
"Фрагменти інформації, яка є в розпорядженні слідства Нацполіції, опубліковані в мережі Інтернет. На оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, наголошувалося на варіанті отруєння із використанням токсичних речовин, а також підрив. На цей момент слідство Нацполіції отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн. Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій", - наголошується в повідомленні.
У Нацполіції нагадали, що справу стосовно виконавців підриву Павла Шеремета передано до суду, а стосовно замовників - виділено окреме кримінальне провадження, розслідування в якому триває.
Також там закликали всіх, кому відома будь-яка інформація про замовлення вбивства Павла Шеремета, повідомити в органи поліції.
Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.
12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.
10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.
4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
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Там швидше вийдуть на аваківських.
Але не наше МВД, звісно.
https://censor.net/ru/news/3240335/eksglava_kgb_belarusi_zayitsev_obsujdaet_ubiyistvo_sheremeta_sdelaem_zakladku_chtoby_etu_krysu_bld_sovsem
тарифы - уничтожение Украины.
но вот по заказчикам пошли отдельные подвижки у следствия? ..
или шо? не может же буба и авака-собака ошибаться? там и так все еле-еле тетрисом сложили...
До сих пор речь шла только о предполагаемых исполнителях
23.07.2019
https://charter97.org/ru/news/2019/7/23/342336/ Коллеги Павла Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Украины Владимиру Зеленскому собственное расследование убийства журналиста. Как сообщает "Громадське", расследование передали во время доклада полицейских о состоянии дела. В материалах журналисты заявляют, что убить Павла могли из-за его расследования исчезновения телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского, с которым работал Павел в Беларуси
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1346066241002344448 1 ч
В диком цейтноте МВД выдумывает "гениальную" версию. Беларусские спецслужбы для убийства беларусского гражданина нанимают УКРАИНСКИХ волонтеров, атошников и медиков ! Зачем? Шеремет не прятался, его место жительства известно, маршруты движения стандартны, охраны нет.
Єсть одна зацепочка про замовників....
https://youtu.be/XNfRCGxAx6o?t=727
Все тайне стане явним
По «вбивцям» цим уявним,
Яких чомусь схопили,
Вмить «докази» зліпили.
Їх президент призначив,
Антоненко слід бачив?
Й Кузьменко бачив в групі,
Ще й Дугар з ними в купі.
Але ж ці не вбивали,
Залізні алібі всі мали:
Не сходиться прикмети,
У «вбивців» Шеремета.
А ще мотив відсутній…
На брифінгу ж присутні:
Бос Зеля з Криворіжжя,
Презумпцію їх ріже.
А що взяти з міністра
У справах цих «магістра»?
Товче брехню завзято,
В судах «Вовків» багато.
Повернуть закон-дишло,
Щоб як бажають вийшло:
Антоненку - довічно,
А їм «правити» - вічно.
Але весь світ здригнеться
Хоч як Зеля не пнеться.
Це ж КДБ зробили,
В нас Шеремета вбили.
04.01.2021 р.
Анатолій Березенський
Але мене більше порадувала фактура від Пороха. І, особливо, краса , як самої гри, так і її подача. Класична театральна пауза і "палучі фашист гранату", а зєльоний - хер в сра...ку під горло, щоб голова не хиталась. Це я про заяву Пороха, щодо "вагнергейту", якщо, ЩО.
Так что эта история станет для Зе моментом истины, лакмусом, проверкой на вшивость и всем сразу, если хотите.
Из этой истории со ставшими умом, честью и совестью страны, а также солью земли праворадикалами есть только два выхода. Один - это превращение неформальной власти правой улицы в формальную. Когда тот, кто контролирует улицу, переселяется в главный кабинет на Банковой и рулит - и боевиками, и страной уже оттуда.
Или - назовем ее для простоты и краткости «ФОРМУЛА ПОРТНОВА».
«Уважаемый Владимир Александрович, после сегодняшнего раскрытия убийства Павла Шеремета, МЫ искренне надеемся, что в феврале, в годовщину Революции, Вы уже не пойдете на Майдан, апеллировать к его так называемым героям. Всё сильно изменилось.
Пусть они останутся в истории, как символ массовых беспорядков, убийств, жажды власти и корыстных преступлений», - написал сегодня в своем телеграм-канале этот юрист (ПОРТНОВ), ставший хедлайнером соответствующей повестки.
13.12.2019
Сергей Львович Устинов , Политнавигатор
Автор детективных романов и повестей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#_blank предприниматель , девелопер.
Основатель и директор «Музея истории евреев в России». Член президиума https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81#_blank Российского еврейского конгресса .politnavigator.net/delo-sheremeta-povod-dlya-zelenskogo-dokazat-chto-ne-lokh.html