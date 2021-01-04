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Новини Убивство Шеремета
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Слідство з грудня працює з інформацією про можливих замовників убивства Шеремета, частково оприлюдненою в січні в інтернеті, - Нацполіція

Слідство з грудня працює з інформацією про можливих замовників убивства Шеремета, частково оприлюдненою в січні в інтернеті, - Нацполіція

У грудні 2020 року слідство Нацполіції отримало за допомогою Служби зовнішньої розвідки інформацію, що становить інтерес у розслідуванні підриву журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ, документи і аудіозаписи, деякі з яких датовані 2012 роком, "вже надійшли в розпорядження слідства і становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину".

"Фрагменти інформації, яка є в розпорядженні слідства Нацполіції, опубліковані в мережі Інтернет. На оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, наголошувалося на варіанті отруєння із використанням токсичних речовин, а також підрив. На цей момент слідство Нацполіції отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн. Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій", - наголошується в повідомленні.

У Нацполіції нагадали, що справу стосовно виконавців підриву Павла Шеремета передано до суду, а стосовно замовників - виділено окреме кримінальне провадження, розслідування в якому триває.

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Також там закликали всіх, кому відома будь-яка інформація про замовлення вбивства Павла Шеремета, повідомити в органи поліції.

Слідство з грудня працює з інформацією про можливих замовників убивства Шеремета, частково оприлюдненою в січні в інтернеті, - Нацполіція 01

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Також читайте: Прокуратура збрехала про "титанічну роботу" у справі Шеремета, провели не 95 експертиз, а 48, - адвокат Антоненка Маслов

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Також дивіться: Звільнити Антоненка вимагали на мітингу біля будинку Венедіктової. ВIДЕО

Автор: 

замовне вбивство (151) Нацполіція (15261) Шеремет Павло (520)


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Топ коментарі
+30
Но арест Антоненко продлили, мрази.
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04.01.2021 12:46
+26
оу под Авакяном зашатался чтульчег
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04.01.2021 12:37
+21
Зашевелились крысы ментовские. Ща на манеж опять выйдут "террористы" которых будет обезвреживать Арсенбарисыч доказывая свою нужность...
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04.01.2021 12:44
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Тому, що Антоненко призначений ВИКОНАВЦЕМ. А тут мова йде про ЗАМОВНИКА. Тобто будуть "зв'язуват" все того ж Антоненка з білоруським КГБ.
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04.01.2021 13:19 Відповісти
Для того, щоб зв'язати, потрібні факти

Там швидше вийдуть на аваківських.
Але не наше МВД, звісно.
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04.01.2021 13:41 Відповісти
«12:17 https://censor.net/ru/news/3240335/eksglava_kgb_belarusi_zayitsev_obsujdaet_ubiyistvo_sheremeta_sdelaem_zakladku_chtoby_etu_krysu_bld_sovsem»
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04.01.2021 12:48 Відповісти
Вбросы пошли чтобы быдло на рост тарифов не отвлекалось...
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04.01.2021 12:54 Відповісти
Опозиційний білоруський тhttps://t.me/nexta_tv/12115 елеграмм-канал Nехта турбують наші тарифи?

https://censor.net/ru/news/3240335/eksglava_kgb_belarusi_zayitsev_obsujdaet_ubiyistvo_sheremeta_sdelaem_zakladku_chtoby_etu_krysu_bld_sovsem
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04.01.2021 12:58 Відповісти
Чувак намагається перевести мову на щось інше.
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04.01.2021 13:01 Відповісти
мразь зебильная светится...
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04.01.2021 13:25 Відповісти
Тут зараз не про тарифи, а про Україну.
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04.01.2021 13:00 Відповісти
ну серонул зебил - тарифы не Украина?

тарифы - уничтожение Украины.
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04.01.2021 13:24 Відповісти
т.е. виноваты те же (волонтеры ), раз дело передали в суд, а не забрали на доработку...
но вот по заказчикам пошли отдельные подвижки у следствия? ..
или шо? не может же буба и авака-собака ошибаться? там и так все еле-еле тетрисом сложили...
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04.01.2021 12:59 Відповісти
А раньше назывались предполагаемые заказчики?
До сих пор речь шла только о предполагаемых исполнителях
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04.01.2021 13:10 Відповісти
КГБ Беларуси, без разрешения Москвы , его грохнуть не могло, достаточно вспомнить как начиналась Пашина известность, очевидно больше стал не нужен ...
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04.01.2021 13:04 Відповісти
Слідство з грудня працює з інформацією про можливих замовників убивства Шеремета, частково оприлюдненою в січні в інтернеті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7878
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04.01.2021 13:41 Відповісти
ублюдки что же вы держите невинных людей в тюрьме?
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04.01.2021 13:27 Відповісти
та ну.. люди,це папа професор і мама Римма, решта, це глядачі
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04.01.2021 13:36 Відповісти
Пытаются придумать как бы их пришить к беларускому КГБ)
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04.01.2021 13:40 Відповісти
І все одно - невинний сидить в СІЗО.
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04.01.2021 13:54 Відповісти
А чому з грудня 2020? Інфа про те, що Шеремет займався зникненнями в Білорусі опозиціонерів та телеоператора Завадського. в Хартії-97 вже давно є така інфа
23.07.2019

https://charter97.org/ru/news/2019/7/23/342336/ Коллеги Павла Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Украины Владимиру Зеленскому собственное расследование убийства журналиста. Как сообщает "Громадське", расследование передали во время доклада полицейских о состоянии дела. В материалах журналисты заявляют, что убить Павла могли из-за его расследования исчезновения телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского, с которым работал Павел в Беларуси
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04.01.2021 14:44 Відповісти
Справа Шеремета шита білими нитками по чорному. Вірменський жид впутав в цю брудну провокацію аж цілого президента- жида Зеленського. Авакян хитро прикрив свою дупу, самим президентом. Більше року ні доказів, ні фактів. Ще трохи часу і світ стане вимагати :"або звільняйте, або докажіть провину". І тоді хтось мусить відповісти перед законом за знущання над людьми, а компенсаціі за моральні і матеріальні збитки , який вже раз, держава виплатить за рахунок "лохтората", який привів до влади все це непорозуміння Зелене.
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04.01.2021 15:08 Відповісти
Слідство з грудня працює з інформацією про можливих замовників убивства Шеремета, частково оприлюдненою в січні в інтернеті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5308
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04.01.2021 15:21 Відповісти
а как это соотносится с мотивом - руководствуясь фошисткими взглядами для дестабилизации в стране... зачем для этого заказчик
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04.01.2021 15:28 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1346066241002344448 1 ч

В диком цейтноте МВД выдумывает "гениальную" версию. Беларусские спецслужбы для убийства беларусского гражданина нанимают УКРАИНСКИХ волонтеров, атошников и медиков ! Зачем? Шеремет не прятался, его место жительства известно, маршруты движения стандартны, охраны нет.
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04.01.2021 15:56 Відповісти
Где теперь будет террорист автобус брать? Неужели в Харькове?
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04.01.2021 15:57 Відповісти
"Нацполіція звертається до всіх - і до українських громадян, і до іноземців: кому відома будь-яка інформація про замовлення вбивства Павла Шеремета, прохання звертатися до органів поліції."

Єсть одна зацепочка про замовників....
https://youtu.be/XNfRCGxAx6o?t=727

Слідство з грудня працює з інформацією про можливих замовників убивства Шеремета, частково оприлюдненою в січні в інтернеті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1661
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04.01.2021 16:12 Відповісти
Забийте цю інформацію у дупу авакіну, щоб ця жидоарАмянська тварюка пам'ятала про неї день і ніч.
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04.01.2021 16:20 Відповісти
ПРО «ВБИВЦІВ» ШЕРЕМЕТА
Все тайне стане явним
По «вбивцям» цим уявним,
Яких чомусь схопили,
Вмить «докази» зліпили.

Їх президент призначив,
Антоненко слід бачив?
Й Кузьменко бачив в групі,
Ще й Дугар з ними в купі.

Але ж ці не вбивали,
Залізні алібі всі мали:
Не сходиться прикмети,
У «вбивців» Шеремета.

А ще мотив відсутній…
На брифінгу ж присутні:
Бос Зеля з Криворіжжя,
Презумпцію їх ріже.

А що взяти з міністра
У справах цих «магістра»?
Товче брехню завзято,
В судах «Вовків» багато.

Повернуть закон-дишло,
Щоб як бажають вийшло:
Антоненку - довічно,
А їм «правити» - вічно.

Але весь світ здригнеться
Хоч як Зеля не пнеться.
Це ж КДБ зробили,
В нас Шеремета вбили.
04.01.2021 р.
Анатолій Березенський
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04.01.2021 16:28 Відповісти
Підтасовують справу, що закриті - точно вбивали, а виділили в окрему справу замовників і будуть доводити, що з Білорусі, чи московії Антоненко передали гроші і той "сколотив" групу, щоб вбити Шеремета. При ******** техніці це все можливо сфальшувати і ніхто не буде проводити ніяких експертиз. Зразки голосу всіх "винних" є, а техніка і натхнення все зроблять, а нарід розпустить свої величезні вуха і повірить.
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04.01.2021 16:32 Відповісти
И чем быстрее , тем лучше.
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04.01.2021 20:10 Відповісти
Следствие закончено,забудьте...
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04.01.2021 17:14 Відповісти
Не следствие, а "следствие"! Разница - как между метеоритами и метеоризмом.
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04.01.2021 17:58 Відповісти
Идеальный вариант будет , когда Осла закроют в камеру в которой Рифмастер сидел , то же без всяких доказательств , так на пару лет , а за это время как раз успеют все доказательства собрать и по вагнеровцам и по отмыву 40 лямов для Бени , да там много чего нароют .
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04.01.2021 20:14 Відповісти
Все одне до одного. В кінець обісравшийся авакян, якого гон(р)дон поспішно відніс до праукраїнських, принаймні, поки що. Думаю, зєльона шмаркля спробує злити, ставшого отруйним авакідзе, хіба що у того "аргументи" проти зєлєні будуть неубієнними.
Але мене більше порадувала фактура від Пороха. І, особливо, краса , як самої гри, так і її подача. Класична театральна пауза і "палучі фашист гранату", а зєльоний - хер в сра...ку під горло, щоб голова не хиталась. Це я про заяву Пороха, щодо "вагнергейту", якщо, ЩО.
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04.01.2021 20:57 Відповісти
якщо чесно, мені побоку вбиство перебіжчика, який працював на хвилиночку на радіо вєсті (а це доречі радіоаналог зіку та 112). Єдине, це те що через цього "журналіста" сидить герой України, а мразота типу авакова зєзєзєнта та інші п@здуваті ні.
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04.01.2021 21:01 Відповісти
При должной подаче и раскрутке именно этого фрагмента, может получиться отличная деконструкция и дегероизация сразу двух героических мифов - о майдане и о добровольцах, вставших на защиту родины в тяжелую годину.
Так что эта история станет для Зе моментом истины, лакмусом, проверкой на вшивость и всем сразу, если хотите.
Из этой истории со ставшими умом, честью и совестью страны, а также солью земли праворадикалами есть только два выхода. Один - это превращение неформальной власти правой улицы в формальную. Когда тот, кто контролирует улицу, переселяется в главный кабинет на Банковой и рулит - и боевиками, и страной уже оттуда.
Или - назовем ее для простоты и краткости «ФОРМУЛА ПОРТНОВА».

«Уважаемый Владимир Александрович, после сегодняшнего раскрытия убийства Павла Шеремета, МЫ искренне надеемся, что в феврале, в годовщину Революции, Вы уже не пойдете на Майдан, апеллировать к его так называемым героям. Всё сильно изменилось.
Пусть они останутся в истории, как символ массовых беспорядков, убийств, жажды власти и корыстных преступлений», - написал сегодня в своем телеграм-канале этот юрист (ПОРТНОВ), ставший хедлайнером соответствующей повестки.
13.12.2019
Сергей Львович Устинов , Политнавигатор
Автор детективных романов и повестей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#_blank предприниматель , девелопер.
Основатель и директор «Музея истории евреев в России». Член президиума https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81#_blank Российского еврейского конгресса .politnavigator.net/delo-sheremeta-povod-dlya-zelenskogo-dokazat-chto-ne-lokh.html
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05.01.2021 03:04 Відповісти
Слідство працює з 95 кв
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05.01.2021 07:30 Відповісти
555
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05.01.2021 07:39 Відповісти
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