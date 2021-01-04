У Полтавській області приблизно 300 осіб перекрили трасу через високий тариф на газ. ФОТО

Сьогодні поблизу села Засулля Лубенського району Полтавської області приблизно 300 осіб перекрили трасу Харків-Київ, вимагаючи зменшення тарифу за транспортування природного газу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли в пресслужбі управління Нацполіції в Полтавській області.

"На автомобільній дорозі Київ - Харків, поблизу с. Засулля, триває акція протесту, в якій беруть участь приблизно 300 осіб. Акцію почали о 10:15. Учасники заходу, серед яких жителі с. Засулля, а також сусідніх сіл Оржицького та Пирятинського районів, вимагають зменшення вартості розподілу природного газу", - йдеться в повідомленні.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3%