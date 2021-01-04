У Полтавській області приблизно 300 осіб перекрили трасу через високий тариф на газ. ФОТО
Сьогодні поблизу села Засулля Лубенського району Полтавської області приблизно 300 осіб перекрили трасу Харків-Київ, вимагаючи зменшення тарифу за транспортування природного газу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли в пресслужбі управління Нацполіції в Полтавській області.
"На автомобільній дорозі Київ - Харків, поблизу с. Засулля, триває акція протесту, в якій беруть участь приблизно 300 осіб. Акцію почали о 10:15. Учасники заходу, серед яких жителі с. Засулля, а також сусідніх сіл Оржицького та Пирятинського районів, вимагають зменшення вартості розподілу природного газу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+57 саша паламарчук
показати весь коментар04.01.2021 13:33 Відповісти Посилання
+53 Ksenia VB
показати весь коментар04.01.2021 13:22 Відповісти Посилання
+53 Злий Грицько
показати весь коментар04.01.2021 13:24 Відповісти Посилання
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1. Доллар по 27, а теперь по 28.
2. Задранную до небес коммуналку, хотя МВФ про неё ничего не говорил.
3. "Субсидии" - старый метод перекачки госбюджета в карман таких как Ахметов.
Вместе с тем:
4. Понимание, что дело в позиции гражданина, а не лише в мові, якою він користується.
5. Нас перестали путать с русскими, мы перестали смотреть на них снизу вверх.
6. Томос - если есть Сила, которая поддерживает Украину безоговорочно - это Божья Сила.
7. Понимание необходимости находить и выдвигать своих лидеров, вместо подставных.
Могу продолжать целый час, потому что есть о чем говорить. Или для тебя это все личные потери?
Вспомним Героя Майдана Негоя, пару дней он читал стихи и был в центре ТВ репортажей, каких то нужных репортёров, и вдруг его не стало и в спину как потом обьявили. Значит его жертвой готовили! Но конечно не расследуют, и журналистов не допросили.... А если и вышли на своих, то засекретили. И в результате подняли на верхушку власти, тех кого в принципе нельзя было подпускать туда. И что? Большой деребан страны запущен! Сотни антикоррупционеров и активистов, планомерно разрушали все вертикали власти и контроля государством. Обзывая всех коррупционерами, и замещая места голодными бездырями, зато управляемыми и продающимися дёшево! Одень вышиванку, говори на ридний мови, скажи что был на майдане и заучи лозунги, и ты принят во властную элиту, и освобождён от ответственности, за любые злодеяния. А теперь мы пожинаем плоды их жизнедеятельности! Зато они, многие стали миллионерами.
Ну що ЕПОХА БІДНОСТІ Пороха бариги закінчилась ?
Казкові Зефіли
Рабы клоуна пля.