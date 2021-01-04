Громадянин Азербайджану намагався домовитися безперешкодно проїхати в Україну за 10 тисяч російських рублів, - Держприкордонслужба

Прикордонники Сумського загону 4 січня припинили правопорушення, пов'язане з підкупом посадової особи прикордонного відомства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"У пункт пропуску "Бачівськ" на в’їзд в Україну автомобілем марки Renault Trafic як пасажир прибув громадянин Азербайджану. Під час прикордонного контролю чоловік запропонував прикордоннику неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. російських рублів з метою сприяння у безперешкодному перетинанні кордону. У діях іноземця вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" Кримінального кодексу України. Наразі вартові кордону передали правопорушника працівникам поліції для прийняття правового рішення", - наголошується в повідомленні.

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