УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10292 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією
1 968 28

Громадянин Азербайджану намагався домовитися безперешкодно проїхати в Україну за 10 тисяч російських рублів, - Держприкордонслужба

Громадянин Азербайджану намагався домовитися безперешкодно проїхати в Україну за 10 тисяч російських рублів, - Держприкордонслужба

Прикордонники Сумського загону 4 січня припинили правопорушення, пов'язане з підкупом посадової особи прикордонного відомства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"У пункт пропуску "Бачівськ" на в’їзд в Україну автомобілем марки Renault Trafic як пасажир прибув громадянин Азербайджану. Під час прикордонного контролю чоловік запропонував прикордоннику неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. російських рублів з метою сприяння у безперешкодному перетинанні кордону. У діях іноземця вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" Кримінального кодексу України. Наразі вартові кордону передали правопорушника працівникам поліції для прийняття правового рішення", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновника ДФС затримано на Волині під час одержання 2 тис. дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

Азербайджан (858) хабар (4727) Держприкордонслужба ДПСУ (6116) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Наші погранци фублі не беруть. Тіко доляри та єврухи.
показати весь коментар
04.01.2021 13:39
+14
козел... нашел с какими фантиками договариваться... обидел погранцов ! ))))
показати весь коментар
04.01.2021 13:39
+7
тута деревянные не ходят..... предложил бы евро или доллары были бы шансы....
показати весь коментар
04.01.2021 13:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наші погранци фублі не беруть. Тіко доляри та єврухи.
показати весь коментар
04.01.2021 13:39 Відповісти
а я давно казав, що потрібно заборонити вільне обертання валюти окупанта в Україні, та потрібно на кордоні написать такі таблички "Рублі не беремо"
показати весь коментар
04.01.2021 14:24 Відповісти
показати весь коментар
04.01.2021 14:28 Відповісти
козел... нашел с какими фантиками договариваться... обидел погранцов ! ))))
показати весь коментар
04.01.2021 13:39 Відповісти
Азеротурок переоцінив срублі. ЗЄгешефтманів на "мякіне" нє провєдьош!
показати весь коментар
04.01.2021 14:02 Відповісти
Це скільки? десь 3700 гривень? Трохи більше сотки євро. Якийщь ніщєброд...
показати весь коментар
04.01.2021 14:52 Відповісти
3300 за курсом.
показати весь коментар
05.01.2021 01:31 Відповісти
Він просто не знав рАзцєнок і він такий дрємучий і не знає що вартують 10 кусків кацапсячих срублів
показати весь коментар
04.01.2021 13:40 Відповісти
тута деревянные не ходят..... предложил бы евро или доллары были бы шансы....
показати весь коментар
04.01.2021 13:40 Відповісти
10000 рублей это чуть больше 100 евро? Ну так это просто издевательство над пограничником! Доколе? Я в рублях не беру, патриотично ответил пограничник, застегивая карман с долларами и евро!
показати весь коментар
04.01.2021 13:41 Відповісти
а если бы летел в Украину на "Байрактаре", то 100% пустили бы..
жизнь изменилась.. инновации рулят!
показати весь коментар
04.01.2021 13:42 Відповісти
Ну кто ж неконвертируемую валюту предлагает-то?))
показати весь коментар
04.01.2021 13:43 Відповісти
Громадянин Азербайджану намагався домовитися безперешкодно проїхати в Україну за 10 тисяч російських рублів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3445
показати весь коментар
04.01.2021 13:45 Відповісти
пора якутским скульпторам поднажать и увяковечить отекчественную валюту в подручном материале)))
показати весь коментар
04.01.2021 13:47 Відповісти
Оскорбительная сумма. Что-то нет статей про то, как пограничник отказался от, хотя бы, $3000.
показати весь коментар
04.01.2021 13:50 Відповісти
Азерів накрило зубожіння! Вони "усталі от войни"
показати весь коментар
04.01.2021 14:07 Відповісти
це мабуть був з "ринкових" азербайджанців, а не автентичних
показати весь коментар
04.01.2021 14:22 Відповісти
это неуважуха в деревянных давать
показати весь коментар
04.01.2021 13:54 Відповісти
Ніщеброд.
показати весь коментар
04.01.2021 13:57 Відповісти
Жлоб . Так ему и надо . Уважать надо нашу Госпогранслужбу .
показати весь коментар
04.01.2021 13:58 Відповісти
прикордонник патріот, в рублях не взяв!
показати весь коментар
04.01.2021 13:59 Відповісти
Новость конечно серьезная. Равна по силе эстонским новостям и происшествиям. Кто подписан на ,Бабченко ,поймет меня
показати весь коментар
04.01.2021 14:04 Відповісти
Это просто оскорбление какое-то, предлагать российские рубли. Хорошо, что еще не показал российский паспорт, иначе получил бы еще по морде. Поэтому полностью поддерживаю пограничников, никаких рублей, этого говна нам не надо.
показати весь коментар
04.01.2021 14:11 Відповісти
Он бы ещё им в харю плюнул, такую сумму предложил, что сразу оформили. Это украинские пограничники, а не лапти какие то!
показати весь коментар
04.01.2021 14:12 Відповісти
Оскорбление должностного лица при исполнении должностных обязанностей - 10 т. - та такие деньги это лицо каждые час пропивает и на проституток сливает.
показати весь коментар
04.01.2021 15:21 Відповісти
неправомерную выгоду в размере 10 тысяч российских рублей

10 тысяч российских рублей - это оскорбление а не выгода!
показати весь коментар
04.01.2021 15:23 Відповісти
Погранцы оказались патриотами гривни и доллара.
показати весь коментар
04.01.2021 16:08 Відповісти
 
 