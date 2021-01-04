"Укрзалізниця" віддасть у концесію всі непрофільні активи, зокрема й мережу лікарень, - Жмак
Непрофільні активи "Укрзалізниці", зокрема й медзаклади, будуть передані в концесію.
Про це заявив голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак в інтерв’ю "Мінтрансу".
За його словами, "Укрзалізниця" наразі визначається щодо долі непрофільних активів компанії, які можуть бути передані в концесію.
"Є різні форми. Найцікавіша з них – концесія. У нас у країні є вже два успішні приклади концесії – це порт "Ольвія" і порт "Херсон", і ми хотіли б використовувати наявні напрацювання. Наприклад, ми маємо господарські двори, які можна використовувати як сухі порти", - розповів Жмак.
Щодо медичних закладів "Укрзалізниці", то, на думку керівника компанії, вони також можуть бути передані в концесію, а співробітники компанії отримають медичну страховку. Але у цьому випадку є декілька умов, підкреслив Жмак, зокрема – збереження робочих місць і працівників.
"Можна мережу з восьми лікарень передати в концесію, з обов’язковим збереженням трьох умов: працівники, профіль і гарантований обсяг інвестицій із подальшим розвитком цих комплексів. А залізничників ми хочемо застрахувати. Це дозволить їм почуватися спокійно й бути впевненими, що вони можуть звернутися до будь-якого лікувального закладу", - сказав Жмак.
Раніше президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко заявив, що продаж непрофільних активів "Укрзалізниці", таких як медичні заклади, санаторії і бази відпочинку, привокзальні кафе, дозволить компанії скоротити витрати на десятки мільярдів гривень на рік.
Зі свого боку народний депутат України Вадим Галайчук заявив, що Україна має якнайшвидше реформувати "Укрзалізницю". Це дозволить збільшити можливості для реалізації транзитного потенціалу країни та швидше виконати свої зобов’язання в межах Угоди про асоціацію з ЄС.
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Ещё воровать и воровать.
Там тоже непрофильные сидят.
А километр путей Киев-Харьков мне отдадут к концессию?
Що головне - що галузь водного транспорту вони так же розвалили і розбазарили. Продажні профспілки дружно це все підтримали На черзі - "Укрзалізниця"...
Так а почему больницу Феофанию не отдают к концессию? или для министров и депутатов нельзя платить с собственного кармана?,Еще можно министрам и депутатам вместо портов , дорог и других активов народа Украині для начала попробывать им отдать свои квартиры в концессию клининговым фирма в которіх они заказівают услуги по уборке и пусть же их арендуют и какойже от этого результат? .Это чистое хищение так ,что с конфискацией им ,а не зарплату надо.