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"Укрзалізниця" віддасть у концесію всі непрофільні активи, зокрема й мережу лікарень, - Жмак

Непрофільні активи "Укрзалізниці", зокрема й медзаклади, будуть передані в концесію.

Про це заявив голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак в інтерв’ю "Мінтрансу".

За його словами, "Укрзалізниця" наразі визначається щодо долі непрофільних активів компанії, які можуть бути передані в концесію.

"Є різні форми. Найцікавіша з них – концесія. У нас у країні є вже два успішні приклади концесії – це порт "Ольвія" і порт "Херсон", і ми хотіли б використовувати наявні напрацювання. Наприклад, ми маємо господарські двори, які можна використовувати як сухі порти", - розповів Жмак.

Щодо медичних закладів "Укрзалізниці", то, на думку керівника компанії, вони також можуть бути передані в концесію, а співробітники компанії отримають медичну страховку. Але у цьому випадку є декілька умов, підкреслив Жмак, зокрема – збереження робочих місць і працівників.

"Можна мережу з восьми лікарень передати в концесію, з обов’язковим збереженням трьох умов: працівники, профіль і гарантований обсяг інвестицій із подальшим розвитком цих комплексів. А залізничників ми хочемо застрахувати. Це дозволить їм почуватися спокійно й бути впевненими, що вони можуть звернутися до будь-якого лікувального закладу", - сказав Жмак.

Раніше президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко заявив, що продаж непрофільних активів "Укрзалізниці", таких як медичні заклади, санаторії і бази відпочинку, привокзальні кафе, дозволить компанії скоротити витрати на десятки мільярдів гривень на рік.

Зі свого боку народний депутат України Вадим Галайчук заявив, що Україна має якнайшвидше реформувати "Укрзалізницю". Це дозволить збільшити можливості для реалізації транзитного потенціалу країни та швидше виконати свої зобов’язання в межах Угоди про асоціацію з ЄС.

Автор: 

концесія (242) Укрзалізниця (6895) Жмак Володимир (47)


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Топ коментарі
+9
Кароче, розбазарять все майно.
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04.01.2021 14:18
+9
Дерибан страны ублюдками.
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04.01.2021 14:25
+5
Не разбазарят , а освоят . Выбрали ? Терпите .
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04.01.2021 14:29
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Кароче, розбазарять все майно.
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04.01.2021 14:18 Відповісти
Не разбазарят , а освоят . Выбрали ? Терпите .
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04.01.2021 14:29 Відповісти
Кароче, послали всех по "адрессу"! Мы хотим, мы можем, нам не дали и так далее! Хотя может и стоит разогнать эти барахолки...забавно, у меня проверяли слух в жд поликлинике не аппаратом, а голосом медсестры - 25.35.51 (без точки) и так далее
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04.01.2021 15:13 Відповісти
Дерибан страны ублюдками.
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04.01.2021 14:25 Відповісти
Вагон-ресторан забыли ?
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04.01.2021 14:26 Відповісти
Ні, тае в коцесію не віддають...
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04.01.2021 14:33 Відповісти
Кирпа до хрена всего понастроил.
Ещё воровать и воровать.
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04.01.2021 14:26 Відповісти
А шо він настрояв? І чого отак не видержала душа строїтєля?
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04.01.2021 14:34 Відповісти
Сразу видно, что человек далёк от ЖД, но близок к РЕЖД.
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04.01.2021 14:44 Відповісти
Так може сказати любий. А що він зробив такого? Рухомий состав обновив чи рейки замінив? Що він зробив такого, чого не було і що воно працює до сих пір?
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04.01.2021 14:51 Відповісти
А Наблюдательный Совет?
Там тоже непрофильные сидят.
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04.01.2021 14:26 Відповісти
Бородатая женщина Сырожа Лещенко и турецкоподданый шефка Аджунер? Нетрадиционные особи.
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04.01.2021 14:28 Відповісти
в наблюдательном сырожа лещенко за большие миллионы сидит
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04.01.2021 14:28 Відповісти
Пока ещё не сидит....
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04.01.2021 14:31 Відповісти
Власть ликвидаторов-воров, убогих , лживых 3.147дерастов.
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04.01.2021 14:27 Відповісти
Шо, антикурвипцыанер Сирьожа Лещь вже докерувавсь?
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04.01.2021 14:28 Відповісти
Ага Пора валіть...
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04.01.2021 14:36 Відповісти
А шо Сирьожа, все нормально - керiвник ГО Майдан, в ВР прошел от БПП.... ну явно выходец не из рыгов. Я уже про Найема промолчу. Свежая кровь
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04.01.2021 14:46 Відповісти
не, сырожа еще будет керувать, очень прибыльно, вообще, в какой зимбабве мы живем?
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04.01.2021 14:50 Відповісти
По больницам-ооочень анекдотично. Сохранить профиль, людей и ишо инвестиции в чужую собственность! Аферисты на доверии. Написали бы правду-в аренду под офисы
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04.01.2021 14:51 Відповісти
Дерибан продолжается. И термин какой придумали.- "непрофильные активы". Раньше это называлось ведомственные учреждения. Ладно больницы и детские сады. Но есть еще базы отдыха и санатории "УЗ" , которых больше 60 штук . И стоят они на отличных земельных участках База база отдыха "Маяк" в Затоке (Одесса)
"Укрзалізниця" віддасть у концесію всі непрофільні активи, зокрема й мережу лікарень, - Жмак - Цензор.НЕТ 7739
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04.01.2021 14:51 Відповісти
О, крутой мега-менеджер Жмак. "Недоразвалил Киевстар, развалю Укрзализныцю". Лишь бы Мега ЗП платили
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04.01.2021 15:05 Відповісти
Больницы в концессию? Оригинальненько.
А километр путей Киев-Харьков мне отдадут к концессию?
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04.01.2021 15:16 Відповісти
Раніше таке вчудили з лікарнями водного транспорту - портовими, пароходськими, суднобудівних і судно ремонтних заводів... Споруди, майно, апаратуру, обладнання,транспорт, інвентар віддали на баланс т.з. "територіальним органам " охорони здоров"я, а персонал скоротили. Що з цього вийшло, бачимо: місцева медицина за рахунок "халяви" протягнула ще кілька років, керівники міст, районів, лікарень рештки розбазарили і все стало на свої місця - бардак, катастрофа з кадрами і повна відсутність медицини.
Що головне - що галузь водного транспорту вони так же розвалили і розбазарили. Продажні профспілки дружно це все підтримали На черзі - "Укрзалізниця"...
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04.01.2021 17:23 Відповісти
Власть фашистских оккупантов уничтожает и расхищает народное имущество.
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04.01.2021 18:36 Відповісти
да, уже 30 лет.
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04.01.2021 21:25 Відповісти
все по накатанной. Везде куда они приходят наступает разруха и горе. То же было с Укртелекомом после прихода Ахметова. Оптимизация каждые пол года. Последняя с 1 января. Сократили процентов 80 после прихода Ахметова. Сейчас контора еле на ладан дышит. Были базы и лагеря отдыха все пошло прахом. Так и на УЗ. Скоро будут расконсервировать старые паравозы если не порезали еще на металлолом.
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04.01.2021 18:44 Відповісти
Укрзализныця отдаст в концессию все непрофильные активы, в том числе сеть больниц, - Жмак.

Так а почему больницу Феофанию не отдают к концессию? или для министров и депутатов нельзя платить с собственного кармана?,Еще можно министрам и депутатам вместо портов , дорог и других активов народа Украині для начала попробывать им отдать свои квартиры в концессию клининговым фирма в которіх они заказівают услуги по уборке и пусть же их арендуют и какойже от этого результат? .Это чистое хищение так ,что с конфискацией им ,а не зарплату надо.
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04.01.2021 19:35 Відповісти
Пархатые мародеры решили пустить всю страну с молотка, продается все что есть в наличии, лишь бы заплатили подходящую для пейсатых оккупантов цену.
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04.01.2021 21:41 Відповісти
Так продайте так нет сначала разворуют а потом отдадут одни стены
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05.01.2021 08:31 Відповісти
ОНИ ДОЛЖНЫ ВСЁ ОТДАТЬ НАРОДОМ ПОСТРОЕННОЕ !!!
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05.01.2021 10:08 Відповісти
 
 