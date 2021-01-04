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Новини Коронавірус і карантин
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На кисневі концентратори і медичний кисень у 2020 році витрачено 700 млн грн, - Мінекономіки

На кисневі концентратори і медичний кисень у 2020 році витрачено 700 млн грн, - Мінекономіки

На кисневі концентратори і медичний кисень у закладах охорони здоров'я за 2020 рік витрачено загалом приблизно 700 млн гривень.

Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, посилаючись на дані інтернет-ресурсу DOZORRO, у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Значна частина придбаного обладнання - українського виробництва, зазначає відомство.

Найбільше кисневих концентраторів придбано в таких областях: Дніпропетровська – 1 353 штуки на 72,9 мільйона гривень; Київська – 1 254 штуки на 62,2 мільйона гривень; Одеська – 933 штуки на 65,8 мільйона гривень.

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Найменше закуплено в Рівненській – 57 штук на 2,7 мільйона гривень; Івано-Франківській – 69 штук на 3 мільйона гривень; Полтавській – 97 штук на 4,9 мільйона гривень, йдеться у відповіді міністерства.

Усього за період від січня до жовтня 2020 року Україна імпорутувала апаратури для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, штучного дихання, реанімації та інша апаратури для дихальної терапії на 75,5 мільйонів доларів, повідомили у відомстві. Майже третина (31%) усього обладнання була закуплена в країн ЄС. Найбільшим постачальником (38%) став Китай. А у Сполучених Штатів придбали 16% такої техніки.

У 2019 році Україна купила такого оснащення на понад 16 мільйонів доларів. Тоді розподіл постачальників у пропорційному співвідношенні був аналогічним 2020 року.

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Автор: 

карантин (18172) обладнання (155) закупівлі (3424) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (267) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+2
Корневое слово - Потрачено! А не закуплено и поставлено в больницы. Мерзавцы ***.
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04.01.2021 14:32
+1
панове з міністерства, вам медальку за то потрібно дать чи якусь премію? витратили - то витратили, не ваші були ті гроші, яка в том є ваша заслуга?
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04.01.2021 14:38
+1
С коррупцией обещали бороться , потом передумали (бесполезно, невыгодно) и её возглавили . Как жалок Петя со своей липецкой фабрикой .
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04.01.2021 14:38
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На кислородные концентраторы и медицинский кислород в 2020 году потрачено 700 млн грн, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 5772
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04.01.2021 14:32 Відповісти
Корневое слово - Потрачено! А не закуплено и поставлено в больницы. Мерзавцы ***.
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04.01.2021 14:32 Відповісти
С коррупцией обещали бороться , потом передумали (бесполезно, невыгодно) и её возглавили . Как жалок Петя со своей липецкой фабрикой .
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04.01.2021 14:38 Відповісти
панове з міністерства, вам медальку за то потрібно дать чи якусь премію? витратили - то витратили, не ваші були ті гроші, яка в том є ваша заслуга?
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04.01.2021 14:38 Відповісти
столько же тратят на небольшой городок в европе
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04.01.2021 14:38 Відповісти
Цікаво: витрачено "ким"? Волонтерами? А причому тут мін. економіки?
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04.01.2021 14:39 Відповісти
А скільки концентаторів закупив зелений квартал?
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04.01.2021 14:41 Відповісти
Пусть лучше напишет сколько из этих средств выделили с COVID-фонда))
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04.01.2021 14:43 Відповісти
Концентраторы это для домашней реабилитации, а не для лечения в стационаре и это я прочувствовал, Лежал под ним 3 дня после чего меня перевели в палату с кислородом !!!
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04.01.2021 14:47 Відповісти
Конкретно, ДЕ і СКІЛЬКИ? мІНЕКОНОМІКИ,ВИ ДІЙСНО ДУМАЄТЕ,ЩО ЛЮДІ НЕРОЗУМНІ?
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04.01.2021 16:55 Відповісти
Минэкономики потратило на кислородные концентраторы 700 млн.грн. порошенковских денег.
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05.01.2021 11:36 Відповісти
 
 