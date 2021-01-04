На кисневі концентратори і медичний кисень у 2020 році витрачено 700 млн грн, - Мінекономіки

На кисневі концентратори і медичний кисень у закладах охорони здоров'я за 2020 рік витрачено загалом приблизно 700 млн гривень.

Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, посилаючись на дані інтернет-ресурсу DOZORRO, у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Значна частина придбаного обладнання - українського виробництва, зазначає відомство.

Найбільше кисневих концентраторів придбано в таких областях: Дніпропетровська – 1 353 штуки на 72,9 мільйона гривень; Київська – 1 254 штуки на 62,2 мільйона гривень; Одеська – 933 штуки на 65,8 мільйона гривень.

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Найменше закуплено в Рівненській – 57 штук на 2,7 мільйона гривень; Івано-Франківській – 69 штук на 3 мільйона гривень; Полтавській – 97 штук на 4,9 мільйона гривень, йдеться у відповіді міністерства.

Усього за період від січня до жовтня 2020 року Україна імпорутувала апаратури для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, штучного дихання, реанімації та інша апаратури для дихальної терапії на 75,5 мільйонів доларів, повідомили у відомстві. Майже третина (31%) усього обладнання була закуплена в країн ЄС. Найбільшим постачальником (38%) став Китай. А у Сполучених Штатів придбали 16% такої техніки.

У 2019 році Україна купила такого оснащення на понад 16 мільйонів доларів. Тоді розподіл постачальників у пропорційному співвідношенні був аналогічним 2020 року.

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