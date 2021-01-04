Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив марші на честь дня народження Бандери
Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон опублікував повідомлення, в якому оприлюднив інформацію щодо проведення заходів, присвячених річниці дня народження Степана Бандери, і заявив про засудження таких дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє повідомлення Джоель Ліон опублікував у твітері.
"Ми рішуче засуджуємо будь-яке прославляння колаборантів нацистського режиму. Настав час Україні примириться зі своїм минулим", - написав він.
Топ коментарі
+117 Агамемнон
показати весь коментар04.01.2021 14:57 Посилання
+94 Шрек Баблокат
показати весь коментар04.01.2021 15:02 Посилання
+91 wake up-UA
показати весь коментар04.01.2021 14:58 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Касательно кровавой междуусобицы в рядах ОУН вы справедливо отметили очень печальный исторический факт.
Увы, жестокая борьба за власть и лидерство между бандеровцами мельниковцами внутри ОУН - это чёрная страница истории освободительного движения.
Но, в историческом плане в этой кровавой межукраинской междуусобице мало нового: достаточно вспомнить многочисленные кровавые братоубийственные конфликты между разными гетманами и возглавляемыми ими козаками: весь 17 век отмечен страшными кровавыми распрями внутри самого украинского козачества, в которых погибло в 20 раз больше украинцев, нежели во время конфликта в ОУН между Бандерой и Мельником.
уважаемый Козак, я не опровергаю Ваше утверждение: сам лично в Мюнхене не раз слышал в 1992 году рассказы пожилых мельниковцев о том кровавом и страшном расколе в ОУН, который повлёк страшные кровавые жертвы в рядах освободительно движения на радость московским упырям-коммунякам. Из той трагедии братоубийства надо бы извлечь уроки, но, увы, по сей день в рядах ОУН, в рядах "Свободы" все друг друга поливают потоками ненависти и грязи, называют всех известных лидеров "агентами Кремля". В общем, всё такой же раскол, как и в далёких 1940-х гг.
Бо гроші- важливіше, ТАК?
Забули в тебе, шабесгоя, спитати про "формати"...
Але втрутився відомий "патрійота" ,друг Фрідмана Садовий...
КАТЕГОРИЧНО БУВ ПРОТИ..
А також нехай покаяться за діяння всіляких кагановичів в Україні в часи голодоморів і репресій.
Тому що його шлях боротьби найпевніший в побудові своєї держави як національного Дому.
Тому що він і його побратими демонстрували ЧУДА людського духу в обороні свого, рідного.
Тому що їхня національна свідомість за своєю глибиною і жертовністю не має рівних у нашій історії.
Тому що їхня боротьба припала на час виняткової зневіри суспільства, а вони демонстрували еталон віри у свою національну ідею і власне призначення боротися за неї.
Тому що Бандера і його покоління явили світові нову українську потугу в самому центрі Европи як небувалу конкуренцію для вже утверджених держав.
Чому так ненавидять нині? Бо Бандера і його побратимство дуже болючий докір виродженим нащадкам.
Тому що слабкі духом ніколи не підтримають сильних, а хіба підло заздритимуть.
Тому що не здатні осягнути правди про національно-визвольний рух того часу.
Тому що не вміють мислити категоріями базових понять: свободи чи рабства. Для них основне як не рабство, то пристосуванство і тихе напів сите животіння.
Унікальність Бандери у триєдиному синтезі: він ідеолог, автор блискучих політологічних розмислів "Перспективи української революції", борець, що перейшов через польські та німецькі тюрми, і, врешті, московське вбивство; він водночас тактик і стратег на весь час оновлюваної перспективи побудови Української Держави.
І останнє: щоразу більше розпалювана ненависть до Бандери у світовому контексті - від Европ і до Америк та власних виродків - лише підтверджує істинність його шляху. Бо його бажання і мета - своїми силами свій Дім для свого народу. https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/ Ірина Фаріон https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5ff0b284c785a/
https://twitter.com/K3fCPRYT
https://twitter.com/K3fCPRYT
https://twitter.com/K3fCPRYT
https://twitter.com/K3fCPRYT
Alex Gord
@K3fCPRYT
·https://twitter.com/K3fCPRYT/status/1346119260477812738 5 ч
Мабуть вони так люто ненавидять Бандеру й бандерівців, бо "деды" посла, мільйонами вбивали українців, а бандерівці їм добряче за це мстилися...???
забирай свой кашерный ласпердак и проваливай с нашей песочницы
https://history-foto.livejournal.com/448417.html
нет, написанное ни в коем случае не касается еврейского народа, у любого народа есть свои "херои"... но если быть честным и справедливым - то будь им, а не частично...
«Сведения о происхождении Андропова до сих пор засекречены и весьма запутаны и противоречивы.[6][7]
Первый отчим Владимир Константинович Андропов (? - 1919) - железнодорожный служащий, окончил или учился в Московском институте инженеров путей сообщения императора Николая II[8]. Работал телеграфистом на станции Нагутской. Умер от сыпного тифа в 1919 году[9].
Мать Андропова Евгения Карловна Флекенштейн (? - 1927), учительница музыки, происходила из семьи мещан Рязанской губернии[10], была, со слов самого Ю. В. Андропова, приёмной дочерью в богатой еврейской купеческой семье[9][11][12][13] уроженцев Финляндии, владельцев магазина «Ювелирные вещи»[14] (Москва, ул. Большая Лубянка, дом 26) Карла Францевича Флекенштейна[10] (ум. 1915) и Евдокии Михайловны Флекенштейн[10]. Дочь Евдокии Михайловны, мать Андропова с 17 лет работала учительницей музыки в женской гимназии Фелицы Францевны Мансбах в Москве[10].»
Стала бы дореволюционная московская "богатая еврейская купеческая семья" брать в приёмные дочери гойку, когда вокруг жидовок как собак нерезаных.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko# 19 год ·
"Ми рішуче засуджуємо будь-яке прославлення спільників нацистського режиму. Час Україні змиритися зі своїм минулим,
- наголосив Ліон."
Чувак вже не вперше робить заяви провокаційного змісту. Зі слів посла Ізраїлю виходить, минуле України це "минуле спільників нацистського режиму".
Вважаю, за таке послу час скасувати агреман. Нехай Ізраїль пришле людину з довідкою про психічне здоров'я.
А щодо "рішучого засудження спільників нацистського режиму", то нехай це говорить на вулиці Авраама Штерна в Тель-Авіві, того самого, який у 1941 році закликав до угоди з нацистами, за якою євреї мають воювати на стороні нацистської Німеччини проти англійців.
- чистокровні ізраїльтяни та совецькі жиди а ля идиш , до речі, - які живучи в 10 разів краще на пенсії аніж у СЕРЕСЕРЕ та краще ніж більшість працюючих у Ізраїлі , до маразму шукають щось десь надурняк від жадібності, а самі не хочуть йти до лікаря- совецького жида - йдуть до ізраїльтянина ,бо різниця - "Европа - і СЕРЕСЕРЕ" - два таких різних народи як якути та австралійці. Це два абсолютно різних менталітети, мови, та зовнішнього вигляду.
- зараз у Ізраїлі немає а ні керівництва країни якому довіряє народ, а ні єкономічного порядку, а ні стабільності ,а ні одної сталої думки що до зовнішньої політики. Натаньяху - корупціонер, який за крок до тюрми..Велика частина політиків прокацапські продажні тварини..як і у нас. Це звідти ноги у цих висловах. І слава Богу що керівництво Оборони Ізраїлю не підпорядковується нікому та займаєтьсясвоєю справою як треба, а то вже Ізраїль перестав би існувати як країна.
- і ізраїльтяни і идиш-дармоїди не мають зеленого поняття про глибинні процеси Другої Світової. Ті що були по концтаборах вже вимерли майже, а рота відкривають з незнанням історії, та хто був "хто - і хто і за що.." , - ті що або продаються кацапам або наїлися кацапської пропаганди в телевізорах Ізраїлю якої там повно з продажного одобрення політиків - хабарників. Іх дітям та онукам добре розкажуть про Бандеру та про ту війну., як що недорозказали родичі .Сьогодні населення Ізраїлю майже не знає історії постатей та правди Другої Світової а керівництво великою частиною совецько-жидівське або не хоче знати за вигідний гешефт..А потім вилазять от такі продажні виродки жидівські та мелють те що їм вигідно..
Про що говорити як що Натаньяху лиже сраку ***** за для підтримки його у політиці ,а ***** продає терористам у сектор Гази ракети ,якими обстрілюють Ізраїль и всі все знають??! Про що мова? Про Бандеру?? Собі сраки підітріть спочатку!
Й..ана жертва кремлівської пропаганди.
ДЕБІЛ з Ізраіля зверни свою увагу на РАСЄЙСЬКІ ВІЙСЬКА СС у Дрігій Світовій Війні, яких було у 20 разів більше ніж інших націй у СС і Вермахті
За грощі Московії любий капріз
Во вторую мировую войну их больше всего погибло.
Чем евреев, русских, украинцев, белорусских и др.
Японцев учить не хочешь, ИШАК?
УСРР під час голодомору:
євреї - 60 (66,67%),
росіяни - 13 (14,44%)
українці - 6 (6,67%),
латиші - 3 (3,33%)
поляки - 2 (2,22%)
білорус - 1 (1,11%),
немає даних - 5 (5,56%)
Досі ніхто не покаявся... Хоча ні, якась реакція була - у 2010 році президент Ізраїлю Шимон Перес порадив українцям забути свою власну історію.