Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив марші на честь дня народження Бандери

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон опублікував повідомлення, в якому оприлюднив інформацію щодо проведення заходів, присвячених річниці дня народження Степана Бандери, і заявив про засудження таких дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє повідомлення Джоель Ліон опублікував у твітері.

"Ми рішуче засуджуємо будь-яке прославляння колаборантів нацистського режиму. Настав час Україні примириться зі своїм минулим", - написав він.

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