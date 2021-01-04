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Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив марші на честь дня народження Бандери

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив марші на честь дня народження Бандери

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон опублікував повідомлення, в якому оприлюднив інформацію щодо проведення заходів, присвячених річниці дня народження Степана Бандери, і заявив про засудження таких дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє повідомлення Джоель Ліон опублікував у твітері.

"Ми рішуче засуджуємо будь-яке прославляння колаборантів нацистського режиму. Настав час Україні примириться зі своїм минулим", - написав він.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив марші на честь дня народження Бандери 01

Також читайте: Радник міністра оборони взяв участь у марші на честь дня народження Бандери

Автор: 

Бандера Степан (197) Ізраїль (1655) посол (1108)


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Топ коментарі
+117
А не послать бы посла?
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04.01.2021 14:57
+94
какой-то не образованный и прокацапский дурачок, этот посол Израиля..
С.А. Бандера попал в концлагерь Заксенхаузен в сентябре 1941 за провозглашение Акта Независимости Украины, и выпустили его гитлеровцы, только в сентябре 1944, и после этого Бандера снова отказался сотрудничать с нацистами..
это называется борьба с гитлеровцами, и это точно не коллаборационное сотрудничество ..
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04.01.2021 15:02
+91
За блазня Україну вже всі, кому не ліньки - топчуть...
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 8038
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04.01.2021 14:58
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Не крути сракою.
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04.01.2021 23:18 Відповісти
О, попливло смердюче касабське(на вибір жидівське, мацкальське) бидло. Запам'тай, чмо, РАГУЛЬ - чіста мацкалізьм, українці його НІКОЛИ не вживають, 3.14доре гнійний, лахтинський.
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04.01.2021 23:35 Відповісти
Да ну. Я вживаю. не парься. Зараз це слово означає просто невиховану , безкультурну людину. Короче кажучія тебе розкусив. А знаєш, що воно означало раніше?
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04.01.2021 23:38 Відповісти
Ящо тобі так буде зрозуміло, касабе, ІДИ НА КУЙ.
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04.01.2021 23:43 Відповісти
Больше всего бандеровцы убили изменников и предателей Украины из числа украинцев, пошедших в услужение советским оккупантам и захватчикам. И это было правильно: предателям родной страны - одна кара: собачья смерть.
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04.01.2021 21:35 Відповісти
уважаемый Козак, в моем сообщении речь идёт об изменниках из числа украинцев, которые пошли служить после 1944 года , в НКВД, в милицию, в истребительные отряды под командованием московских оккупантов.

Касательно кровавой междуусобицы в рядах ОУН вы справедливо отметили очень печальный исторический факт.
Увы, жестокая борьба за власть и лидерство между бандеровцами мельниковцами внутри ОУН - это чёрная страница истории освободительного движения.

Но, в историческом плане в этой кровавой межукраинской междуусобице мало нового: достаточно вспомнить многочисленные кровавые братоубийственные конфликты между разными гетманами и возглавляемыми ими козаками: весь 17 век отмечен страшными кровавыми распрями внутри самого украинского козачества, в которых погибло в 20 раз больше украинцев, нежели во время конфликта в ОУН между Бандерой и Мельником.
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04.01.2021 22:25 Відповісти
давайте не будемо про 17 ст. багато де цей час був кривавий. Вчені оцінюють 10000 загиблих від того розколу. Плюс розпорошеність. Які досягнули результати ? Бандера звів ОУН на ноль. Знаєте, я розмовляв з тими, хто реаально ці подіїї пам'ятав. З тими, що сиділи по 25 років. А те, що на вашу думку,бандерівці вбивали тільки колаборантів, то ви шановний помиляєтесь. Мені самі учасники тих подій розповідали, як воно було. По лісах сиділи 90 відсотків звичайнісіньки бандити. Зараз не розкажуть вже по селах, а в 1990 році розповідали все як було. Зараз здається, що Бандеру нам до патеону ввели комуняки. спеціально. Щоб ні ЄС ні НАТО Україні не світило. Щоб був знов постійний внутрішній розбрат. Щоб тримати Україну в полі Москви.
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04.01.2021 22:47 Відповісти
"А те, що на вашу думку,бандерівці вбивали тільки колаборантів, то ви шановний помиляєтесь. Мені самі учасники тих подій розповідали, як воно було."

уважаемый Козак, я не опровергаю Ваше утверждение: сам лично в Мюнхене не раз слышал в 1992 году рассказы пожилых мельниковцев о том кровавом и страшном расколе в ОУН, который повлёк страшные кровавые жертвы в рядах освободительно движения на радость московским упырям-коммунякам. Из той трагедии братоубийства надо бы извлечь уроки, но, увы, по сей день в рядах ОУН, в рядах "Свободы" все друг друга поливают потоками ненависти и грязи, называют всех известных лидеров "агентами Кремля". В общем, всё такой же раскол, как и в далёких 1940-х гг.
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04.01.2021 23:15 Відповісти
Свобода Тягнибока неможе бути політсилою українців та України, бо є питань багато. вони обгадились з Фаріон, з Махніцьким. отримували гроші у янека. там всі вони такі. ******* спочатку гроші. Зараз на тендерах наживають мільйони, а прості люди не мають на газ. Є якийсь відсоток обдурених людей , які за них голосують. А щодо Мюнхена, то я чув, що там був осередок ОУН і про Бандеру там говорили інше, ніж зараз наші пропагандисти. Цікаво було би дізнатись більше про це, з джерелами.
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04.01.2021 23:28 Відповісти
Тільки ворогам України ненависна Свобода.
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05.01.2021 21:17 Відповісти
Да, пан Козак, в Мюнхене я беседовал с ветеранами ОУН из числа мельниковцев, чудом спасшимися от советских концлагерей: в самом начале 1950-х они смогли с огромными трудностями уйти с оккупированной Украины очень малыми группами через Чехословакию и добраться до Баварии. Насчёт личности Тягнибока не могу ничего сказать: просто не знаю реальной ситуации: но, в общем-то, судя по мизерным результатам "Свободы" на выборах всех уровней, эта организация не способна стать масштабной политсилой общенационального значения. Например, в Чернигове эта организация на выборах не набирает даже и 1,5 %.
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06.01.2021 00:03 Відповісти
Проте...зверніть увагу- """нацист""" Бандера- зовсім не виявився перепоною щодо Угоди про вільну торгівлю між Ізраілем та Украіною з 1 січня 2021 року...
Бо гроші- важливіше, ТАК?
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04.01.2021 19:50 Відповісти
В Україні тепер немає націоналістів, всі ті, що звуть себе націоналістами, продажна шушваль.
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04.01.2021 20:01 Відповісти
Ліберасти йдуть в манду.
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04.01.2021 20:14 Відповісти
Типу це так для виборців вони звертаютьсяч, ми хоч не зеленській, але інтелектом рівні. Тому за цих одноклітинних будуть голоувати такіж інфузорії. Тягнивбок ау, це у вас така робота як завалити вибори. Ще б штанці короткі оділи хоч в президії які Геріг привіз для молодих партійців зі складів африканського корпусу.
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04.01.2021 20:41 Відповісти
Не подобаються, йди козі під хвіст. Не для того їх проводять, аби всяким покидькам подобалися.
Забули в тебе, шабесгоя, спитати про "формати"...
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04.01.2021 20:13 Відповісти
Для чого питати когось одноклітинним, коли є сценарій 1933 року?
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04.01.2021 20:30 Відповісти
Хай іде цей посол до одного місця.Самі з німцями щось не поділили,а до нас якісь притензії.А Ізраїль його нам і не друг,і не ворог,а так, є да й є,ні холодно ні жарко.Придумали собі забавку зі щимлемням євреїв,і носяться з нею як дурень зі ступою.Семітам палестинцям хай розказує про антисемітизм.
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04.01.2021 20:04 Відповісти
Хто скаже, ось навіщо Ізраїлю культивувати в Україні "антісімітізм"?
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04.01.2021 20:10 Відповісти
Відповідь проста, #опа завжди шукає пригоди.
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04.01.2021 20:47 Відповісти
Он знал, что не получит пинком под зад за такой высер. Он чувствует незримую поддержку Зеленского, который невнятно мямлил о Бандере в свое время. Это хорошо просчитанная провокация.
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04.01.2021 20:10 Відповісти
А если пнут, то сразу начнётся вой и нытьё об антисемитизме.
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05.01.2021 00:28 Відповісти
Такое впечатление, что посол Израиля намеренно провоцирует конфликты. Вызывает антисемитские настроения, дабы потом их гневно клеймить, как и при сломе Хануки на Подоле. Хочется напомнить неуважаемому послу, что аэропорт в Тель-Авиве носит имя террориста Бэн-Гуриона. И очень неплохо бы переименовать указанный аэропорт нетеррористической фамилией.
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04.01.2021 20:15 Відповісти
Аеропорт у Львові мав називатись у честь Бандери...
Але втрутився відомий "патрійота" ,друг Фрідмана Садовий...
КАТЕГОРИЧНО БУВ ПРОТИ..
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04.01.2021 20:21 Відповісти
Спочатку нехай засудять своїх єврейських терористів, які вбивали англійських громадян десятками. А потім вже лізуть за межі Ізраїлю.
А також нехай покаяться за діяння всіляких кагановичів в Україні в часи голодоморів і репресій.
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04.01.2021 20:39 Відповісти
не пора ли Израилю примириться со своей ИзТорией? Где подробненько и со смаком описано как израильтяне геноцидили соседей, вирезая вплоть до домащнего скота... И єти люди что то нам будут указивать?
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04.01.2021 20:47 Відповісти
То москалі, то *******, то ці нам вказують до якої церкви ходити, яких героїв шанувати, якою мовою розмовляти, ким себе вважати і т.п. ахінею. Пішли вони оптом "русскім лєсом лєчіть" своїм їзиком своїх соплемінників і подалі від чужої для них - нашої рідної української землі!
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04.01.2021 20:49 Відповісти
...ніде не зустрічав від ізраїльських дєятєлів оцінки про діяння тих жидків, що вірно виконували накази сраліна та знищували народ в Україні мільйонами.
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09.01.2021 10:57 Відповісти
Ой, вэй! Давайте и я присоединюсь ко всем, да и пошлю посла на йух!
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04.01.2021 20:50 Відповісти
Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив марші на честь дня народження Бандери - Цензор.НЕТ 9309
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04.01.2021 20:52 Відповісти
Вообще-то в немецких концлагерях погиб родной брат Бандеры, так что твой ватный высер не засчитан. Пиши лучше уже сразу про хвашиста Бандеру, и распятых еврейских мальчиках в трусиках.
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04.01.2021 21:23 Відповісти
Бандера отсидел 3 года в немецком концлагере тоже видимо за "сотрудничество с СС.."
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05.01.2021 10:35 Відповісти
Когда это Бандера призвал убивать жидов и ляхов?Что ты несешь, ваторогий?
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04.01.2021 21:23 Відповісти
А вообще-то это хорошо, что жиды в открытую говорят, о том, что ненавидят Украину и украинцев, может хоть это поможет нашему быдлу на выборах трижды подумать, чем голосовать за очередного зельцмана.
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04.01.2021 21:20 Відповісти
Не удивлюсь, если у этого посла есть акции газпрома. Отрабатывает, скотина, свои 30 серебренникрв
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04.01.2021 21:34 Відповісти
тільки при клоуні, якийсь сраний жид може в Україні, Українцям казати шо робити!
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04.01.2021 21:43 Відповісти
Чому посли Ізраїлю намагаються перетворити українців на антисемітів? Хто назве чисельність знищених українців євреями нкведистами та комісарами?
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04.01.2021 22:15 Відповісти
Посол не засуджує вбивць родини Степана Бандери. Його батька, священика, отця Андрія, убили енкаведисти 10 липня 1941 року в Києві, братів Василя і Олександра закатували в Освенцімі поляки на очах у диких німців-нацистів, брата Богдана у складі Похідної групи вбили німці на Півдні України, сестер - Володимиру, Марту, Оксану - московський дикун заслав до Сибіру... Благо, що не побачила цієї трагедії усіх своїх дітей мама Мирослава, що замолоду померла від туберкульозу...(цитую І.Фаріон). Ірина Фаріон розповідає: 1січня з родиною відвідали Старий Угринів - колиску життя Степана Бандери, обійстя його діда священника Володимира Глодзінського і мами Мирослави Глодзінської. Пане посол, вся родина Степана Бандери була нещадно знищена, та ви цього не засуджуєте? Це називається, ГЕНОЦИД українського народу. До Сибіру депортовано кожного третього земляка зі Старого Угринова. Пане посол, вам цього мало? Пан посол своїми "засудженнями" намагається розпалити антисемитизм в Україні. Дуже примітивно, пане посол. Чому так завзято воювали і воюють навіть із мертвим Бандерою? Чудове пояснення від Ірини Фаріон.
Тому що його шлях боротьби найпевніший в побудові своєї держави як національного Дому.

Тому що він і його побратими демонстрували ЧУДА людського духу в обороні свого, рідного.

Тому що їхня національна свідомість за своєю глибиною і жертовністю не має рівних у нашій історії.

Тому що їхня боротьба припала на час виняткової зневіри суспільства, а вони демонстрували еталон віри у свою національну ідею і власне призначення боротися за неї.

Тому що Бандера і його покоління явили світові нову українську потугу в самому центрі Европи як небувалу конкуренцію для вже утверджених держав.

Чому так ненавидять нині? Бо Бандера і його побратимство дуже болючий докір виродженим нащадкам.

Тому що слабкі духом ніколи не підтримають сильних, а хіба підло заздритимуть.

Тому що не здатні осягнути правди про національно-визвольний рух того часу.

Тому що не вміють мислити категоріями базових понять: свободи чи рабства. Для них основне як не рабство, то пристосуванство і тихе напів сите животіння.

Унікальність Бандери у триєдиному синтезі: він ідеолог, автор блискучих політологічних розмислів "Перспективи української революції", борець, що перейшов через польські та німецькі тюрми, і, врешті, московське вбивство; він водночас тактик і стратег на весь час оновлюваної перспективи побудови Української Держави.

І останнє: щоразу більше розпалювана ненависть до Бандери у світовому контексті - від Европ і до Америк та власних виродків - лише підтверджує істинність його шляху. Бо його бажання і мета - своїми силами свій Дім для свого народу. https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/ Ірина Фаріон https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5ff0b284c785a/
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04.01.2021 22:39 Відповісти
Такого дипломата нужно высылать из страны и точка.
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04.01.2021 22:43 Відповісти
Бандера ,українці, израільтяни-генетічно одін нарід
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04.01.2021 22:45 Відповісти
"Атін нарот",- десь я це вже чув. Здається, в кацапстані. Може, й ти чув:"Гусак свині - не товариш".
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06.01.2021 21:49 Відповісти
https://twitter.com/K3fCPRYT
https://twitter.com/K3fCPRYT
https://twitter.com/K3fCPRYT


https://twitter.com/K3fCPRYT
https://twitter.com/K3fCPRYT

Alex Gord

@K3fCPRYT

·https://twitter.com/K3fCPRYT/status/1346119260477812738 5 ч

Мабуть вони так люто ненавидять Бандеру й бандерівців, бо "деды" посла, мільйонами вбивали українців, а бандерівці їм добряче за це мстилися...???

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив марші на честь дня народження Бандери - Цензор.НЕТ 457
Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив марші на честь дня народження Бандери - Цензор.НЕТ 8235
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04.01.2021 22:47 Відповісти
Мендель??? Хм...
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05.01.2021 00:24 Відповісти
Згадати і пам'ятати ВСІХ ЦИХ ЖИДІВ до одного і НІКОЛИ НЕ ЗАБУВАТИ.
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06.01.2021 21:52 Відповісти
я надеюсь, его МИД на ковер вызвал?? или хоть что-то квакнет?
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04.01.2021 23:23 Відповісти
НАША КРАЇНА, НАШІ ГЕРОЇ !!!
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04.01.2021 23:29 Відповісти
Этому васе следует "покурить" историю, чтобы знать, что Степан Бандера вёл антисоветскую деятельность и для этого он вынужден был сотрудничать с нацистами.
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05.01.2021 00:22 Відповісти
Среди евреев было больше коллоборантов чем среди украинцев! А УПА как з советами, так и с немцами воювали!
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05.01.2021 00:26 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЭКСГУМИРОВАТЬ ОСТАНКИ РАББИ НАХМАНА И ОТПРАВИТЬ В ИЗРАИЛЬ !!!
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05.01.2021 02:42 Відповісти
ПО ХОРОШЕМУ ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ !) ИМ НЕ ВЫГОДНО )))))))))
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05.01.2021 09:39 Відповісти
недорогой посол Израиля
забирай свой кашерный ласпердак и проваливай с нашей песочницы
Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив марші на честь дня народження Бандери - Цензор.НЕТ 9699
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05.01.2021 02:46 Відповісти
Еврейская полиция в гетто. Евреи на службе Рейха.
https://history-foto.livejournal.com/448417.html
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05.01.2021 03:08 Відповісти
Правильные евреи
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05.01.2021 10:43 Відповісти
Потрібно всім брать пгиклад в усраіля ! Уа товаісчі ! Уа !!!😈
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05.01.2021 05:13 Відповісти
а нет ли у пысла Израиля осудить евреев, входивших в тройки, подписывавшие расстрельные списки в 1930-годы? потому что если быть честным, то надо быть им до конца... а не так, по-еврейски - для евреев можно все, а для гоев - то, что им разрешат...

нет, написанное ни в коем случае не касается еврейского народа, у любого народа есть свои "херои"... но если быть честным и справедливым - то будь им, а не частично...
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05.01.2021 06:19 Відповісти
Наградить посла Израиля орденом Богдана Хмельницкого (Хмеля они тоже "*********" за минус 5% от тогдашнего всемирного жидовского поголовья).
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05.01.2021 06:27 Відповісти
Почитай єврейського історика Тьолушкіна, "Історія єврейства". Праця в 2-х томах. Там Хмельницький вказується "зачинателем Холокосту єврейського народу"... (Тобто, "предтечею" Гітлера)
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05.01.2021 08:49 Відповісти
А «минус 5% от тогдашнего всемирного жидовского поголовья» - це про що? З іншого боку - не всіх жидів "уколошкали" фізично. Якщо переглянути списки реєстрових козаків часів Хмельниччини, там дохріна всіляких Абрамів та Мойсеїв. А у козаки приймали виключно православних, тоді як у жидів вихід з іудаїзму, тим більш, навернення в іншу віру вважається смертю. Ну а жидїв-шинкарів, лихварів тощо, певна річ, "набатували" знатно.
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05.01.2021 17:07 Відповісти
Сумніваюсь я, однако... Віру міняли, в залежності від обставин, навіть тоді. І не звертали увагу на національність... Весь отой "вереск" про "вірність вірі" має таку саму ціну, як і теперішня "вірність нації" чи державі...
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05.01.2021 17:35 Відповісти
Есть мнение, что даже Юрий Владимирович Андропов на самом деле - Григорий Вэлвович Либерман. Косвенное подтверждение имеется в его биографии в официальной коммуняцкой книжке с его биографией (которую я сейчас напомню). Но тоже самое есть и в Википедии:
«Сведения о происхождении Андропова до сих пор засекречены и весьма запутаны и противоречивы.[6][7]
Первый отчим Владимир Константинович Андропов (? - 1919) - железнодорожный служащий, окончил или учился в Московском институте инженеров путей сообщения императора Николая II[8]. Работал телеграфистом на станции Нагутской. Умер от сыпного тифа в 1919 году[9].
Мать Андропова Евгения Карловна Флекенштейн (? - 1927), учительница музыки, происходила из семьи мещан Рязанской губернии[10], была, со слов самого Ю. В. Андропова, приёмной дочерью в богатой еврейской купеческой семье[9][11][12][13] уроженцев Финляндии, владельцев магазина «Ювелирные вещи»[14] (Москва, ул. Большая Лубянка, дом 26) Карла Францевича Флекенштейна[10] (ум. 1915) и Евдокии Михайловны Флекенштейн[10]. Дочь Евдокии Михайловны, мать Андропова с 17 лет работала учительницей музыки в женской гимназии Фелицы Францевны Мансбах в Москве[10].»
Стала бы дореволюционная московская "богатая еврейская купеческая семья" брать в приёмные дочери гойку, когда вокруг жидовок как собак нерезаных.
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05.01.2021 18:09 Відповісти
Біс його знає... Я "свічку не тримав"... Хоча риси обличчя, у Андропова - доволі характерні...
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05.01.2021 18:30 Відповісти
Це я до того, що жиду змінити ім'я, що тобі "раку клешню відірвати".
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05.01.2021 18:38 Відповісти
Так я не проти... У нас офіцер служив - Петров. У баню гарнізонну ходив у трусах. Колись підгледіли - "обрізаний... Та й по фізіономії не переплутаєш... Люди, просто, старалися уникнуть переслідувань... Остання "хвиля" була в СРСР, в 1949-му, коли євреї, в Ізраїлі, "послали" Сталіна подалі і у нас почалась "борьба с безродными космополитами"...
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05.01.2021 18:56 Відповісти
Зато на акции "бессмертный полк" глава Израиля смотрится изумительно рядом с йухлом. С террористом номер один. И это уже после аннексии Крыма и масштабной террористической операции в Добассе. Возникает вопрос: должны ли мы вообще реагировать на выперды Джоэля? А если должны, то какие матерные выражения являются кошерными и допускаются в общении с послом Израиля?
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05.01.2021 08:53 Відповісти
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=AZVOSdJHp1PtprEn7S9NAp8fVUH3-UdcDp5WEVqJGGhnjijLOoGPfqvPYwyjMXLXCWh8o-yKB5SYL29WmseTxN00ANBAWCwy6lKLNKe1AkQeGTt7UIMX0NzmPENLgoG_sVQ&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт

https://www.facebook.com/johnsmith4enko# 19 год ·

"Ми рішуче засуджуємо будь-яке прославлення спільників нацистського режиму. Час Україні змиритися зі своїм минулим,

- наголосив Ліон."

Чувак вже не вперше робить заяви провокаційного змісту. Зі слів посла Ізраїлю виходить, минуле України це "минуле спільників нацистського режиму".

Вважаю, за таке послу час скасувати агреман. Нехай Ізраїль пришле людину з довідкою про психічне здоров'я.

А щодо "рішучого засудження спільників нацистського режиму", то нехай це говорить на вулиці Авраама Штерна в Тель-Авіві, того самого, який у 1941 році закликав до угоди з нацистами, за якою євреї мають воювати на стороні нацистської Німеччини проти англійців.
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05.01.2021 09:12 Відповісти
Або - на вулиці Вадима Рабіновича - почесного громадянина Ізраїлю , який на вкрадені в Україні гроші ,та на гроші від кримінального продажу зброї ,на якій ця пейсата потвора стала "бузінісьмєном" у часи злодіїв та бандитів , - зробила для Ізраїлю величезну менору у іудейський храм вкриту золотом ,замість історично втраченої. Щоб коли будуть це падло ловити за для відрізати яйця за кацапську пропаганду ті ,хто дасть під сраку другому жидівському кловуну , можна було втікти до Ізраїлю з накраденим і ніхто не видасть хот би вбив сто дітей . Хто порахує скільки в цій менорі смертей та крові?? Це не знущання над іудейською вірою та храмом?? Що, економічні спецслужби Ізраїлю не тямлять хто таке рабінович та звідки гроші? Їм очі не випікає та менора?? Все знають але плювати ці лисі посли жидівські хотіли на це все. Це покидьки жадібні до грошей. Їм плювати на свою віру, на репутацію своєї країни в Україні - тим більше !. Гроші..Ось яка віра сьогодні у керівництві Ізраїлю..Соромно та ганебно..
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05.01.2021 15:08 Відповісти
1918 - УНР выпустила в оборот первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языках и языке идиш.
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05.01.2021 09:33 Відповісти
Є цікава книжка-------«Євреї на Україні (історична довідка)» - книга-дослідженняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)#cite_note-%D0%BC%D1%96%D1%84-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Матвія Шестопала написана в https://uk.wikipedia.org/wiki/1976 1976 році і вперше надрукована в https://uk.wikipedia.org/wiki/1998 1998 році.-------Звичайно, для київських і взагалі українських євреїв головним була не пропаганда догматів своєї віри. У першу чергу їх цікавили інтереси матеріальні - торгівля, лихварство, словом, інтереси наживи. Як стверджує Малишевський, "евреи издавна особенно любили торговать рабами… Другим любимым их промыслом является ростовщичество".
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05.01.2021 10:19 Відповісти
А тепер давай те хоч трохи правди щоб усе розставити по місцях. Для цього запам'ятайте декілька основних постулатів:
- чистокровні ізраїльтяни та совецькі жиди а ля идиш , до речі, - які живучи в 10 разів краще на пенсії аніж у СЕРЕСЕРЕ та краще ніж більшість працюючих у Ізраїлі , до маразму шукають щось десь надурняк від жадібності, а самі не хочуть йти до лікаря- совецького жида - йдуть до ізраїльтянина ,бо різниця - "Европа - і СЕРЕСЕРЕ" - два таких різних народи як якути та австралійці. Це два абсолютно різних менталітети, мови, та зовнішнього вигляду.
- зараз у Ізраїлі немає а ні керівництва країни якому довіряє народ, а ні єкономічного порядку, а ні стабільності ,а ні одної сталої думки що до зовнішньої політики. Натаньяху - корупціонер, який за крок до тюрми..Велика частина політиків прокацапські продажні тварини..як і у нас. Це звідти ноги у цих висловах. І слава Богу що керівництво Оборони Ізраїлю не підпорядковується нікому та займаєтьсясвоєю справою як треба, а то вже Ізраїль перестав би існувати як країна.
- і ізраїльтяни і идиш-дармоїди не мають зеленого поняття про глибинні процеси Другої Світової. Ті що були по концтаборах вже вимерли майже, а рота відкривають з незнанням історії, та хто був "хто - і хто і за що.." , - ті що або продаються кацапам або наїлися кацапської пропаганди в телевізорах Ізраїлю якої там повно з продажного одобрення політиків - хабарників. Іх дітям та онукам добре розкажуть про Бандеру та про ту війну., як що недорозказали родичі .Сьогодні населення Ізраїлю майже не знає історії постатей та правди Другої Світової а керівництво великою частиною совецько-жидівське або не хоче знати за вигідний гешефт..А потім вилазять от такі продажні виродки жидівські та мелють те що їм вигідно..
Про що говорити як що Натаньяху лиже сраку ***** за для підтримки його у політиці ,а ***** продає терористам у сектор Гази ракети ,якими обстрілюють Ізраїль и всі все знають??! Про що мова? Про Бандеру?? Собі сраки підітріть спочатку!
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05.01.2021 10:23 Відповісти
"Жид льстив в бедности, нахален в равности, изверг во власти."
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05.01.2021 10:50 Відповісти
"Мы решительно осуждаем любое прославление колаборантов нацистского режима. Настало время Украине примирится со своим прошлым", - написал он. Источник: https://censor.net/ru/n3240350

Й..ана жертва кремлівської пропаганди.
ДЕБІЛ з Ізраіля зверни свою увагу на РАСЄЙСЬКІ ВІЙСЬКА СС у Дрігій Світовій Війні, яких було у 20 разів більше ніж інших націй у СС і Вермахті
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05.01.2021 13:57 Відповісти
Вже біла німецька повія Кремля, зараз намалювалась Ізраїльска повія Кремля
За грощі Московії любий капріз
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05.01.2021 14:01 Відповісти
Посол, а не посол би ти куди найдалі, в УПА служили сотні євреїв і билися за Україну як з більшовиками так і з нацистами.
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05.01.2021 14:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FOON8uiNpzk 120 000 євреїв служило в вермахті. - 4 мин 01 сек
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05.01.2021 14:41 Відповісти
Отчего вы не на стороне китайцев?
Во вторую мировую войну их больше всего погибло.
Чем евреев, русских, украинцев, белорусских и др.
Японцев учить не хочешь, ИШАК?
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05.01.2021 14:57 Відповісти
Так пішли нахер ці жиди.
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05.01.2021 15:10 Відповісти
КОРІНЬ БІДИ ЄВРЕЇВ - У САМИХ ЄВРЕЯХ. У їхніх тисячолітніх токсичних вченнях. Саме там закладені людиноненависницькі основи і расизму і нацизму і аппартеїду і т.п. Саме там жиди обізвали себе людьми ("боговибраними"), а решт(не жидів) - "звіроподібними". Саме там вони мають право забрати статки гоя (не жида) , лжесвідчити проти нього, скарати .... навіть коли бик єврея ударить бика гоя - то йому нічого, а, коли бик нежида ударить жидівського, то його треба зарізати. Таке їм вбивали в голови тисячоліттями, таким вони сплекані і так вели себе, віками паразитуючи на тілі інших народів. Якби вони вчасно подивилися "в корінь" проблеми, а не скавчали про гайдамаччину, петлюрвщину, бабині яри, холокости і дем"янюків з аушвіцами... аж до недавньої факельної ходи, - може би і уникли значної частини своїх бід. А так - все буде повторюватися.
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05.01.2021 15:46 Відповісти
Може й так, але Ви не вказали одну важливу річ -" НЕ ВСІ" . Дуже велика частина цієї нації - незважаючи на різні версії етнічного характеру - люди достойніші за деяких покидьків хохляцького, кацапського, німецького (саме) штибу навіть натягнувших на себе вишиванки або інші єтнічні ознаки порядності та позиціонуючих себе націоністами , патріотами та порядними людьми ,якими вони не є по своїй суті і ніколи не були. І для яких бог - той що зазвичай недалекі люди приписують всім євреям, але ще в рази огидніший. Деякими представниками єврейської нації захоплюється цивілізований світ за їх порядність, сміливість та самопожертву. Але ці люди ,як Ви , сподіваюсь, розумієте - не зельонкін, не рабінович, не коломойський, слава Богу здохлий хернес та інше біосміття. Ці люди про таких покидьків кажуть " Мнє такі противно ходить с вами по одной Одессе..!". Тому я відкидаю оці награні европейські шмарклі що "так не можна казати" і стверджую що є внутрішнє неофіційне визначення що є жиди і є євреї .І це різні люди по своїй внутрішній моральній побудові. Тим більше що самі євреї за підлість називають жидами тих хто на це заслуговує вчинками у їхній же країні -Ізраїлі. Але про це говорити "не гарно"...
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06.01.2021 10:32 Відповісти
Вислать єтого посла. Єму место в кацапстане.
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06.01.2021 21:36 Відповісти
Нагадаю національний склад найвищого керівництва НКВС
УСРР під час голодомору:
євреї - 60 (66,67%),
росіяни - 13 (14,44%)
українці - 6 (6,67%),
латиші - 3 (3,33%)
поляки - 2 (2,22%)
білорус - 1 (1,11%),
немає даних - 5 (5,56%)
Досі ніхто не покаявся... Хоча ні, якась реакція була - у 2010 році президент Ізраїлю Шимон Перес порадив українцям забути свою власну історію.
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10.01.2021 18:53 Відповісти
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