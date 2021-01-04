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Новини Силовики
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Чоловік віз на окуповану Луганщину предмети старовини, не отримавши відповідного дозволу, - Держприкордонслужба

Чоловік віз на окуповану Луганщину предмети старовини, не отримавши відповідного дозволу, - Держприкордонслужба

Луганський загін Державної прикордонної служби спільно з Державною фіскальною службою запобігли спробі переміщення без відповідного дозволу ікон і книг, які можуть становити культурну цінність, на окуповану частину Луганщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ, напередодні на контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" прибув 57-річний українець. Він прямував до окупованої Брянки. Під час заходів контролю у нього в сумці виявили предмети старовини, датовані початком XIX і XX століття.

"Жодних дозвільних документів від Координаційного центру на переміщення таких цінностей у чоловіка не було. Серед виявленого: ікона св. Феодори (1800 р.), книга "Лукрецій о природе вещей" (1913 р.), "Географічний атлас" (1890 р.), "Псалтирь" (1898 р.), ікона Ісуса Христа (рік невідомий), які, можливо, становлять історичну чи іншу культурну цінність та заборонені для переміщення через лінію розмежування. Наразі предмети старовини для проведення відповідних експертиз вилучили співробітники ДФС. За переміщення старовинних предметів з порушеннями стосовно громадянина складено адміністративні матеріали", - наголошується в повідомленні.

У ДПСУ нагадують, що переміщення товарів обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування визначено наказом Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 14.07.2020 № 52 "Про затвердження переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині окупанти розбирають на металобрухт і вивозять до РФ устаткування шахти "Ніканор-Нова", - правозахисники

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) контрабанда (1825) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+6
хорошо что перехватили а то опять бы Лавров шевеля гривой хвастался крадеными подарками....
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04.01.2021 15:12
+4
украинский паспорт порвать, исторические ценности передать в музей, чувака поджопниками в луганду и больше в Украину не пускать..... вот так за счет таких "нашихлюдей" лаврушка себе коллекцию пополняет.
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04.01.2021 15:45
+2
Вопрос шире-какого хрена кто то,что то возит на ОККУПИРОВАННУЮ территорию?
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04.01.2021 15:44
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хорошо что перехватили а то опять бы Лавров шевеля гривой хвастался крадеными подарками....
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04.01.2021 15:12 Відповісти
а шо разрешают ?
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04.01.2021 15:14 Відповісти
не получив соответствующего разрешения
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04.01.2021 15:15 Відповісти
понятно , взятку не дал
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04.01.2021 15:17 Відповісти
Наверное собиратель, а они и не поняли?!
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04.01.2021 15:25 Відповісти
та він був просто віруючий лугандон, особливо вірував у Лукреція
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04.01.2021 15:38 Відповісти
Вопрос шире-какого хрена кто то,что то возит на ОККУПИРОВАННУЮ территорию?
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04.01.2021 15:44 Відповісти
украинский паспорт порвать, исторические ценности передать в музей, чувака поджопниками в луганду и больше в Украину не пускать..... вот так за счет таких "нашихлюдей" лаврушка себе коллекцию пополняет.
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04.01.2021 15:45 Відповісти
?
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04.01.2021 15:50 Відповісти
Интенсивный наркотраффик , да ещё сбыт украденных исторических ценностей ,все что осталось от "кормящих всю Украину"...
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04.01.2021 16:34 Відповісти
Пока бытуют денежные знаки -- границы ваши нам до ср..и!

-- фотка конфиската, какая-то сиротская...
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04.01.2021 17:29 Відповісти
 
 