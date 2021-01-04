Чоловік віз на окуповану Луганщину предмети старовини, не отримавши відповідного дозволу, - Держприкордонслужба

Луганський загін Державної прикордонної служби спільно з Державною фіскальною службою запобігли спробі переміщення без відповідного дозволу ікон і книг, які можуть становити культурну цінність, на окуповану частину Луганщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ, напередодні на контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" прибув 57-річний українець. Він прямував до окупованої Брянки. Під час заходів контролю у нього в сумці виявили предмети старовини, датовані початком XIX і XX століття.

"Жодних дозвільних документів від Координаційного центру на переміщення таких цінностей у чоловіка не було. Серед виявленого: ікона св. Феодори (1800 р.), книга "Лукрецій о природе вещей" (1913 р.), "Географічний атлас" (1890 р.), "Псалтирь" (1898 р.), ікона Ісуса Христа (рік невідомий), які, можливо, становлять історичну чи іншу культурну цінність та заборонені для переміщення через лінію розмежування. Наразі предмети старовини для проведення відповідних експертиз вилучили співробітники ДФС. За переміщення старовинних предметів з порушеннями стосовно громадянина складено адміністративні матеріали", - наголошується в повідомленні.

У ДПСУ нагадують, що переміщення товарів обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування визначено наказом Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 14.07.2020 № 52 "Про затвердження переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей".

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