Якщо робити лише 1000 тестів на день, то можна записати відосик про перемогу над коронавірусом, - Порошенко дав пораду Зеленському

Офіційна статистика щодо коронавірусу не відповідає реальній епідситуації в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

Він зазначив, що останніми днями кількість тестувань на коронавірус різко впала.

"Подивіться на останню доступну статистику - вони показують кілька тисяч хворих. Але зверніть увагу на кількість тестувань - 12 тисяч. Я дам пораду - зробіть 1000 тестів і ви отримаєте лише 500 хворих. І можна записати відосик про те, що коронавірус вже подолано", - іронізує Порошенко.

"Дивлюся цю статистику, а потім беру свій телефон і щодня мінімум 20-30 людей звертаються по невідкладну допомогу - вони не можуть госпіталізуватися, у них немає кисню, доступу до лікарів, проблеми з тестуванням, вони, зрештою, не мають грошей на лікування", - сказав Порошенко.

"Час Володимиру Зеленському вийти з теплої ванни. Я думаю, може ми в різних країнах живемо? Ми оточені людським горем, а вони святкують перемогу то над Росією, то над коронавірусом, то над Порошенком", - сказав політик.

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