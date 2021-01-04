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Якщо робити лише 1000 тестів на день, то можна записати відосик про перемогу над коронавірусом, - Порошенко дав пораду Зеленському

Якщо робити лише 1000 тестів на день, то можна записати відосик про перемогу над коронавірусом, - Порошенко дав пораду Зеленському

Офіційна статистика щодо коронавірусу не відповідає реальній епідситуації в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

Він зазначив, що останніми днями кількість тестувань на коронавірус різко впала.

"Подивіться на останню доступну статистику - вони показують кілька тисяч хворих. Але зверніть увагу на кількість тестувань - 12 тисяч. Я дам пораду - зробіть 1000 тестів і ви отримаєте лише 500 хворих. І можна записати відосик про те, що коронавірус вже подолано", - іронізує Порошенко.

"Дивлюся цю статистику, а потім беру свій телефон і щодня мінімум 20-30 людей звертаються по невідкладну допомогу - вони не можуть госпіталізуватися, у них немає кисню, доступу до лікарів, проблеми з тестуванням, вони, зрештою, не мають грошей на лікування", - сказав Порошенко.

"Час Володимиру Зеленському вийти з теплої ванни. Я думаю, може ми в різних країнах живемо? Ми оточені людським горем, а вони святкують перемогу то над Росією, то над коронавірусом, то над Порошенком", - сказав політик.

Також читайте: Застосування російської вакцини - це великий ризик, - Порошенко

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Порошенко Петро (15190) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+93
Если делать всего 1000 тестов в день, то можно записать видосик о победе над коронавирусом, - Порошенко дал совет Зеленскому - Цензор.НЕТ 5773
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04.01.2021 15:23
+86
Якщо робити лише 1000 тестів на день, то можна записати відосик про перемогу над коронавірусом, - Порошенко дав пораду Зеленському - Цензор.НЕТ 5826
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04.01.2021 15:42
+78
Шикарно потролил.
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04.01.2021 15:21
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Сторінка 6 з 6
Оба Буша были в понимании "простых" олигархами. Трамп тоже не с помойки вылез. Семья Кеннеди так вобще все ветви власти обсела.

Однако наших нищебродов пугает само слово, которое можно прилепить к кому угодно, а не действия того, к кому этот ярлык старательно лепят или наоборот не менее старательно избегают лепить.

Причем "олигархи" их пугают, а их марионетки типа СН (Коломойского с Ахметовым) и Голоса (Пинчука с кацапским Фридманом) вобще такая милота.
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04.01.2021 18:41 Відповісти
Тому правильне питання звучить не «З магнатами чи проти?», правильне питання: «Ти з Костянтином Острозьким чи з Яремою Вишневецьким?» Ти з олігархом патріотичним, клептократичним, чи промосковським?
А чи бувають патріотичні олігархи? Цитую автора книжки «Нарцис» про В. Медведчука, та депутата багатьох скликань Дмитра Чобота: «Якби Україна не мала свого українського олігарха і палкого патріота Петра Порошенка, то світ ніколи не побачив би Української Помаранчевої революції - її б просто не було.
Бо без знаменитого «5-го каналу» народ миттєво не отримував би правдивої інформації, а відповідно і на Майдан він оперативно не зібрався б ніколи; у кращому випадку приїхав би помітингувати на інавгурації Януковича». Як на мене - вичерпно.»



Доречі, Степан Андрійович Бандера, як щодо цього?
От, що скажуть націоналісти?
Хто у нього були головними ворогами України ?
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04.01.2021 19:13 Відповісти
У Бандеры коииуно-фашисты были врагами... Развивайте свою мысль, або спрашивайте далее
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04.01.2021 19:57 Відповісти
И вот момент, шо связывает С.Бандеру с некоторымиавторами авторских... Бандера грызся с Мельником в ОУН, что привело к расколу только что зародившегося националистического движения.
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04.01.2021 20:00 Відповісти
Коммуно -фашисти/рашисти, нікуди не подівались.
Сидять на россіі.
Головний коммуно-фашист, це *****.
А «наші» стали повертатися в Україну, після 21.04.2019 ( у 2014 році, 5 тисяч високопосадовців, коммуно-*****вців повтікали в Москву, і за часів Порошенка, їх не було ні видно, ні чутно.)
Спрашивать дальше?
Про що тебе питати, якщо ти не знаєш цих елементарних речей?
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04.01.2021 21:43 Відповісти
тыць та й розвиднiлось. Вы определитесь в своих приоритетах: спрашиваете о Бандере, а ответ желаете иметь о постсовках. Тихий ужассссссссссссссссссссс....
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04.01.2021 22:02 Відповісти
«Вам шашечкі, ілі єхать?» (с)
Яка різниця між кацапом коммуно-шовіністом, і кацапом - постсовком-шовіністом ?
Ніякої, бо і той і другий, за знищення України і українців.
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05.01.2021 00:20 Відповісти
Вот здеся я расширю ваш посыл... ШОВИНИСТ -крайняя ступень национализма. Наши националисты отстоят от шовинистов всего на одну ступень. Ко всему националисты не имеют программы развития страны. У них есть только программа воевать. Наши националисты(основные теченияОУН-мельниковцы и бандеровцы) только в канун обретения Украиной независимости нашли в себе силы примириться. С обретением Украиной независимости, националисты отказались от стремленя овладеть булавой в пользу избранного президента Украины и в силу того , что цель(независимость ) достигнута. Так что националисты в политическом плане - импотенты, чего не скажешь об их бойцовских качествах.
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05.01.2021 06:56 Відповісти
Тобто, националисты как были , по идее, боевым(не политическим) подразделением еще при УВО, ОУН, так им и остались и сейчас. Потому, националисты не могут быть ведущими, в политическом авангарде. Им суждено быть только ведомыми. ЗЫ... этот случай будет безупречным (дуплекс: политический бомонд, как ведущий-националисты, как боевое подразделение политического бомонда, ведомые), если националисты искоренят грызню между собой и дробление на множество осколков. И второе, наши националисты примут более человеческий облик, и признание в мире, если примут более центристскую позицию(подальше от шовинизма, как крайней ступени национализма).
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05.01.2021 07:08 Відповісти
.*.Звіздіти ..не мішки носити *..
.А Пецик не допускає що меньше звернень до лікарів та відносно і тестів було ?..
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04.01.2021 18:04 Відповісти
Вас зелуч света в темном царстве надоумил такое ляпнуть... Хорошо хоть в этом плане баб Юля-коньюктурщица молчит , шо рыба об лед, не реагирует даже на повышение тарифов.
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04.01.2021 18:15 Відповісти
Якщо робити лише 1000 тестів на день, то можна записати відосик про перемогу над коронавірусом, - Порошенко дав пораду Зеленському - Цензор.НЕТ 8596
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04.01.2021 18:25 Відповісти
Бабьюля готує бойву колісницю до бою і гострить шпори на лобутенах !!)))
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04.01.2021 18:26 Відповісти
1000 ДА ПО 500 ЭТО МНОГО !)
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04.01.2021 18:04 Відповісти
Судя по количеству скрытых комментов, статья вызвала обратную от задуманной реакцию.
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04.01.2021 18:08 Відповісти
ЗАДУМАННАЯ РЕАКЦИЯ - РАСШИФРУЙТЕ ЕЙНУЮ.
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04.01.2021 18:20 Відповісти
Давай. Адреси і т.д.
З 2014 року шукають ту «ботоферму порохоботів».
Першим про «порохоботів» завів мантру радник путіна, росіянин, Андрєй Ілларіонов.
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04.01.2021 18:28 Відповісти
Доречі, понаходили ботоферми бабушкі Йулі, Зєлі і т.д.
А от Порошенка, ну ніяк
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04.01.2021 18:29 Відповісти
https://tech.liga.net/technology/novosti/facebook-zablokirovala-politicheskuyu-botofermu-agentstva-postmen Facebook заблокировала ботоферму агентства Postmen. Агитировали за Порошенко

09.07.2020, 11:34

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://tech.liga.net/technology/novosti/facebook-zablokirovala-politicheskuyu-botofermu-agentstva-postmen



Якщо робити лише 1000 тестів на день, то можна записати відосик про перемогу над коронавірусом, - Порошенко дав пораду Зеленському - Цензор.НЕТ 8066
Сеть занималась, в частности, распространением мемов (скриншот из отчета Facebook)

Модераторы заблокировали крупную украинскую сеть аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram, которые занимались политической пропагандой. В Facebook установили, что ботами скрыто управляло рекламное агентство Postmen, https://about.fb.com/news/2020/07/removing-political-coordinated-inauthentic-behavior/ сообщается в блоге компании.

По данным Facebook, сеть состояла из 72 аккаунтов и 35 страниц в Facebook, а также 13 аккаунтов в Instagram. Ботоферма собрала в Facebook аудиторию из 766 000 аккаунтов, в Instagram - 3800 аккаунтов. На рекламу в Facebook украинская сеть потратила $1,93 млн.
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04.01.2021 20:52 Відповісти
«Ботоферма занималась ведением и раскруткой страниц и групп, в которых публиковался различный контент на политические темы (Крым, НАТО, экономическая политика, выборы), а также критиковались и поддерживались разные политики - Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко. Сеть была особенно активной во время президентских и парламентских выборов 2019 года в Украине, отметили в Facebook. Некоторые учетные записи ранее были заблокированы модераторами за разжигание ненависти или имперсонацию, а некоторые со временем изменили свой профиль.»
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04.01.2021 21:31 Відповісти
що ти хочеш від зебіла? Брехати - це його органічна суть
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05.01.2021 00:33 Відповісти
Пожалійся *****.
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04.01.2021 18:31 Відповісти
Интересно, а как 1000 тестов дают результат более 4000?
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04.01.2021 18:32 Відповісти
..*Пеця ...лаборант * !?
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04.01.2021 18:36 Відповісти
Было бы умилительно здорово, если бы глубокоуважаемый Пётр Алексеевич и не менее уважаемый Владимир Александрович обоюдно учтиво обменивались бы актуальными и полезными советами, чалясь на соседних нарах у зарешёченного окна южной стороны буцыгарни.
А их учтивым речам внимали бы кадилоносец Турчин и адъютант дЕрЬмак, которые по очереди тужились бы на параше и наполняли всё помещение соответствующим ароматом.
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04.01.2021 18:38 Відповісти
От дійсно - нєчєм крить ,, тому що , такий - брєд сівой кобили , шо ти тут нацарапав , нічим не покриєш ... Пиши щось адекватне , і ніхто тебе спамить не буде ..
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04.01.2021 19:19 Відповісти
..Ше раз. .Пеця *гонить фуфло * . .Якщо звернень було меньше то що , ловити на вулиці !
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04.01.2021 19:17 Відповісти
Порох уже просто задолбал, если честно!!! Если критика теперешней власти в тему - это одно!!! Но если эти умозаключения высосаны из пальца, а в пример приведен какой-то дебильный расчет, который "схавают" те, кто готов это схавать - это говорит о глубокой деградации его, как политика и его постепенное превращение в типаж типа Юли - за базар можно не отвечать!!! И это надеется на реванш в след. выборах? Тогда уж лучше Юля - она хоть последовательна в своих базарах!!!
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04.01.2021 19:25 Відповісти
валерик, ты просто задолбанным родился...так кто тебе доктор?
йди проспись, недолуге.
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04.01.2021 20:32 Відповісти
Если делать всего 1000 тестов в день то можно записать видосик о победе над короновирусом !!
.....А если вывести украинские войска без боя и с большими потерями из украинского города Дебальцево то можно потом снять целое документальное кино про уникальную ,,перемогу" генералиссимуса Пети над ,,в 10 раз превосходящими" кацапскими регулярными войсками
P.S Чья бы корова мычала Петя, а твоя бы тихо промолчала ((
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04.01.2021 19:35 Відповісти
А лучше бы он посмотрел видео начала 2015 года, когда наших военных сепары шмонали на блокпостах при ротации в Донецком аэропорту. Я думаю, что хуже этого унижения Украинская армия за всю свою историю не переживала!
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04.01.2021 19:41 Відповісти
Я просто не представляю, чем бы оправдывался Порох по поводу всеобщей жо...ы, которая бы настала, если бы, не дай Бог, пандемия в Украину пришла начале 2018 года? Интересно было бы послушать! А ведь была бы жо...а такая же, не хуже и не лучше!
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04.01.2021 19:37 Відповісти
Сказал бы как его торговый партнер из за поребрика -у нас пандемии нет , или сказал бы что победил ее еще в зародыше благодаря собственной чуйке !
Но меня бесит другое .Как его отмазывают его же сектанты -,.не олигарх" он это МЫ все Народ Украины голошопые и рукошопые неудачники , просто мы НЕ умели жить, а он смог ,,построить" свою бизнесимперию .Да таких бизнесимператоров в 90-е годы в кожаных куртках в украинских СИЗО мест не хватало , а теперь они ,,элитой" стали .Почитайте этот перл 17.43 обыкновенная заказуха олигархата за бабки или за леденцы , отрабатывают на все 100% .
И даже не это бесит ......а то что текст написан полностью в духе и в стиле кремлевской пропаганды -,,путен не олигарх-он ***** нации"
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04.01.2021 19:53 Відповісти
о, два ЗеБильных придурка воркуют между собой, даже не задумываясь, что их никто не читает, ибо спамят, не глядя.))
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04.01.2021 20:34 Відповісти
якщо брешуть - то спамити однозначно.
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05.01.2021 00:34 Відповісти
я не фанат Зеленского, но тогда как же быть с тем что и показатели смертности снизились и количество свободных коек в больницах растет?
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04.01.2021 20:00 Відповісти
Я не был и не являюсь фанатом ни одного нашего президента. Но с точки зрения, например, жителя Запорожья, все "попередники" были 3,14...нами, т.к. только сейчас там реально строятся и сдаются мосты. А до этого -кто туда только не приезжал и что только по поводу этих мостов не рассказывал!
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04.01.2021 20:30 Відповісти
гроші на будівництво з держбюджету виділялись? Роботи (нехай: не шатко, не валко) - йшли?
Ти ще не забув, що в 14-тий рік держава ввійшла з диркою від бублика в бюджеті? І що того року почалась війна?
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04.01.2021 21:19 Відповісти
Холодно стало осень настала , птицы помет перестали клевать... Зимой клубника не растет... Народ завис дома меньше шастает по Полшам... вСЕ КТО НЕ ЗАРОБИТЧАНЕ -ТЕМНАЯ , ЗАБИТАЯ МАССА , ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ШАСТАЕТ... вОТ ЕСЛИ БЫ ДУРАК ДО НОВОГО ГОДА ВВЕЛ КАРАНТИН, то у нас бы и того было лучше.
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04.01.2021 20:38 Відповісти
Чувак, от хто заспамив оце?:
Якщо робити лише 1000 тестів на день, то можна записати відосик про перемогу над коронавірусом, - Порошенко дав пораду Зеленському - Цензор.НЕТ 3270
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04.01.2021 21:48 Відповісти
Не могу знать, разве что забыл лайкнуть. Дык, вы, если не мытьем , так катаньем...))))
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04.01.2021 22:17 Відповісти
Ну, як Новому Заповіті сказано: «Стукайте в двері, і відкриють Вам» (с)
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05.01.2021 00:10 Відповісти
це досить таки світова тенденція...
У чому причина-важко сказати...
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04.01.2021 20:44 Відповісти
Петя ж умный мужик , а до сих пор не запомнил , что идиотам советы давать бессмысленно.
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04.01.2021 20:28 Відповісти
це не для ЗЕ порада.
Це фактично порада лохторату звернути увагу на кількість тестів, що різко зменшилася, до найнижчного рівня в Європі.
Хіба що... ти не звернув уваги на тролізм цієї поради.
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04.01.2021 21:16 Відповісти
як же я чекаю на повернення справжнього Гетьмана!
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04.01.2021 21:40 Відповісти
Спробуй дочекатись його у спамі раб ((
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04.01.2021 21:43 Відповісти
Ого как активировались Зе-боты, не было-не было, а тут вдруг десятками появились.
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04.01.2021 22:14 Відповісти
Ещё наверное в помощь Зе-ботам ОПЗЖисты подключились.
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04.01.2021 22:15 Відповісти
У Німеччині та Франції зростає розчарування щодо низької швидкості та планування програми вакцинації населення від коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на https://www.dpa-international.com/ DPA .
Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Ларс Клінгбейл заявив, що Німеччина значно відстає від інших країн у змаганні за вакцинацію громадян під час пандемії. Він поклав провину на міністра охорони здоров'я Єнса Шпана з християнських демократів (ХДС).
У Франції також зростає невдоволення громадськості через повільну вакцинацію.
"Все вирішується в Парижі", - заявив глава постраждалого від коронавірусу регіону Гранд-Ест Жан Роттнер, додавши, що в даний час легше придбати машину, ніж зробити щеплення.
Тим часом депутат Європарламенту Яннік Жадот назвав програму щеплення "фіаско", зазначивши, що країна отримала таку ж кількість доз, що і її європейські сусіди.
Водночас глава Французького агентства громадського здоров'я захищав дії уряду, заявляючи, що пріоритетом є вакцинація літніх мешканців будинків для престарілих, а не вимагання від них поїздок до центрів вакцинації.
За даними сайту Covid Tracker, лише трохи більше 500 людей отримали щеплення за понад сім днів з початку вакцинації у Франції. У сусідній Німеччині, яка розпочала вакцинацію в той же день, ця цифра становить понад 240 000.====== Эх не знают что делать, нужно у ПеПо спросить, он всё знает ====
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04.01.2021 22:28 Відповісти
"Смотрю эту статистику, а потом беру свой телефон и каждый день минимум 20-30 людей обращаются о неотложной помощи -Источник: https://censor.net/ru/n3240354

-------------------------------------------------------
Номер телефону у студію!
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04.01.2021 22:36 Відповісти
Ніж сваритися з-за двох мерзотників і вирішувати хто кращий барига-клептоман, чи дурник-балабол, може подумаємо разом кого будемо обирати серед інших? Гидко дивитися на цей брудний "с...рач" між тими, кому Україна ніколи не була рідною Батьківщиною. І не буде.

Доречі, ці два "бійці бабласового фронту" не заважають один одному до щіпки обирати українців. А українці скубуться між собою аж чуби летять. Може, досить гуляти у мерзотників у ролі повних ідіотів? Ми ж самі їх обираємо. То, хто нам лікар? Першого і другого - на смітник. Гуртуймося до нових виборів де обиратимемо українців, патріотів, інтелигентів, науковців, знавців історії України, знавців потреб людей і Держави. У мене є така кандидатура. Володимир Яворівський. Нажаль серед нас вже немає Левка Лук"яненка.
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04.01.2021 22:47 Відповісти
COVID-19: вчера в Одессе сделали всего 86 ПЦР-тестов, а ИФА - ни одного
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04.01.2021 23:05 Відповісти
Це може свідчити ось про що. З 01.01.2021 в країні помінялися можливості проходження тесування на COVID-19. А саме, з цього числа тестування може проводитись безкоштовно по призначенню домашнього лікара в районній поліклініці. Різницю між 1200 грн і 00,00 грн розумієте? Поки в поліклініках є тільки розпорядження, а алгоритму проведення безкоштовного тестування ще немає. Тому, ЗВИЧАЙНО всі очікують до 11.01.2021, коли запрацює новий регламент. Потім буде зрозуміло, хто і за що буде платити. Щоб розуміли ті хто не знає. Іфа-тест на ДЖі-тіла це тест для тих, хто відчуває себе цілком здоровим і хоче знати, чи хворів він раніше на Ковід, чи є у нього антітіла на вірус. Отже, хто мав бабло, той вже протестувався і на ПРЦ і на ІФА. Хто бабла немає, той вирогідніше вирішив зачекати. І правильно робить.
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04.01.2021 23:26 Відповісти
Да вы фантазер!!!! Бесплатный тест? При степанове и скоморохах?
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05.01.2021 00:00 Відповісти
Это у вас на Расее "скоморохи" а у нас кловуны
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05.01.2021 00:35 Відповісти
Вот только не надо тут умных от "номерных". И не надо обижать клоунов, это очень тяжёлая профессия. А скоморохи были только у кацапов - только плясать и орать и умели. Вот и у нас сейчас скоморохи.
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05.01.2021 11:16 Відповісти
Портал Our World in Data начал отслеживать ход вакцинации от коронавируса в мире. Ресурс подсчитывает не количество привитых людей, а введенные дозы вакцин на каждые 100 человек населения.
Так, согласно его данным, по этому показателю лидирует Израиль. К 3 января получили дозу вакцины 14 из ста человек.
Далее идет Бахрейн - 3,57 из ста, Великобритания - 1,39, США - 1,28, Дания - 0,88; Россия - 0,55; Германия - 0,32; Канада и Китай - 0,31 из 100. Показатель в мире сейчас составляет 0,17.
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05.01.2021 00:26 Відповісти
Алло, ковідіоти, де ви?
Розкажіть нам, чому євреї вакцинуються. Бо дурні?
А ви, ковідіоти, не хочете вакцинуватись, бо дуже розумні ?
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05.01.2021 00:36 Відповісти
Если делать всего 1000 тестов в день...

Если взять листок бумаги,
Краски, ножницы и клей,
При сноровке и отваге
Можно сделать сто рублей.
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05.01.2021 02:00 Відповісти
Ніж сваритися з-за двох мерзотників і вирішувати хто кращий барига-клептоман, чи дурник-балабол, може подумаємо разом кого будемо обирати серед інших? Гидко дивитися на цей брудний "с...рач" між тими, кому Україна ніколи не була рідною Батьківщиною. І не буде.

Доречі, ці два "бійці бабласового фронту" не заважають один одному до щіпки обирати українців. А українці скубуться між собою аж чуби летять. Може, досить гуляти у мерзотників у ролі повних ідіотів? Ми ж самі їх обираємо. То, хто нам лікар? Першого і другого - на смітник. Гуртуймося до нових виборів де обиратимемо українців, патріотів, інтелигентів, науковців, знавців історії України, знавців потреб людей і Держави. У мене є така кандидатура. Володимир Яворівський. Нажаль серед нас вже немає Левка Лук"яненка.
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05.01.2021 02:14 Відповісти
Ще раз натиснути на Paste?? Скільки разів))?
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05.01.2021 02:17 Відповісти
..Я за українців - патріотів .але ..теж мені знайшов *розкрученого * кандидата ..Яворівського .
ПС ))) ..На початкаї проголошення незалежності підтримували кандидатуру п.Левка Лук*яненка на посаду президента ...Так ось . Тоді потрібно було збирати підписи на підтримку кандидата ....В одній з квартир вийшов *розмальований * і на прохання підписатись та за кого конкретно сказав ..* Поважаю ..людина ..* !
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05.01.2021 04:16 Відповісти
ПЕСНЬ 10-я
Из сего зерна: Блажен муж, иже в премудрости умрет
и иже в разуме своем поучается святыне (Сирах).

Всякому городу нрав и права;
Всяка имеет свой ум голова;
Всякому сердцу своя есть любовь,
Всякому горлу свой есть вкус каков,
А мне одна только в свете дума,
А мне одно только не йдет с ума.

Петр для чинов углы панскии трет,
Федька-купец при аршине все лжет.
Тот строит дом свой на новый манер,
Тот все в процентах, пожалуй, поверь!
А мне одна только в свете дума,
А мне одно только не йдет с ума.

Тот непрестанно стягает грунта,
Сей иностранны заводит скота.
Те формируют на ловлю собак,
Сих шумит дом от гостей, как кабак, -
А мне одна только в свете дума,
А мне одно только не йдет с ума.

Строит на свой тон юриста права,
С диспут студенту трещит голова.
Тех безпокоит Венерин амур,
Всякому голову мучит свой дур, -
А мне одна только в свете дума,
Как бы умерти мне не без ума.

Смерте страшна, замашная косо!
Ты не щадиш и царских волосов,
Ты не глядиш, где мужик, а где царь, -
Все жереш так, как солому пожар.
Кто ж на ея плюет острую сталь?
Тот, чия совесть, как чистый хрусталь...
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05.01.2021 09:00 Відповісти
ЗЫ... дайошь ЗеЯюлю...не? Они тО и "ОДОЛЕЮТ" коронавирус.
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05.01.2021 09:03 Відповісти
Знал одно деда в далеком забитом селе на Черниговщине, так он о таких произведедиях со вздохом говорил: обсерИ сарай и угол...
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05.01.2021 09:35 Відповісти
ваши дидываивале за обсерИ сарай и угол. Я вижу,шо вы к этому вопросу подходите с пониманием, что - это классика, та й годи...
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05.01.2021 09:50 Відповісти
Це Грицько Савович Сковорода. Якщо ти не в курсі.
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05.01.2021 23:38 Відповісти
А я не в курсі. Був. До цього моменту. Тож дякую тобі.
Для людини, яка народилася, росла, формувалася й навчалася в інших радянських республіках, я досить непогано володію мовою. Жодного уроку української мови в класичному розумінні у мене не було. Все вивчав сам, виходячи з "виробничої потреби". Мої знання з історії України значно перевершують рівень знань пересічного українця й геть не співпадають московською версією. Мені цікава культурна спадщина мого народу. Я чудово розумію різницю між українцем та малоросом, українцем та кацапом. Виявляється, я більш українець, ніж 73% населення України. Звідси висновок: можна народитися де завгодно, але якщо твій батько справжній українець, у тебе завжди є шанс бути зі своїм народом.
Занадто пафосно, але правда!
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06.01.2021 08:54 Відповісти
Перемога надПорошенком????))))))))))))))))))))) Ой Петрусь та на х ...ти комусь здався... Цікаво Петрусь а ти у якого участково лікаря записаний ..ну договір з ким з сімейних лікарів заключив в полеклиниці????)))))))))) Не бось вже провакцинувався і сім'ю теж???? От як би тебе і тобі подібних ррозалігархить і відібрати награблнне у народу ..то і яб міг би провакцинуватися.. А так ти гівно зажиріло за 5 років і інші будуть жиріть... Ти ж не Україну і людей думав ти ж думав за територію де ти можеш спокійно красти мутить справи.
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05.01.2021 15:46 Відповісти
Якщо робити лише 1000 тестів на день, то можна записати відосик про перемогу над коронавірусом, - Порошенко дав пораду Зеленському - Цензор.НЕТ 7183
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05.01.2021 21:16 Відповісти
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