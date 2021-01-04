Якщо робити лише 1000 тестів на день, то можна записати відосик про перемогу над коронавірусом, - Порошенко дав пораду Зеленському
Офіційна статистика щодо коронавірусу не відповідає реальній епідситуації в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
Він зазначив, що останніми днями кількість тестувань на коронавірус різко впала.
"Подивіться на останню доступну статистику - вони показують кілька тисяч хворих. Але зверніть увагу на кількість тестувань - 12 тисяч. Я дам пораду - зробіть 1000 тестів і ви отримаєте лише 500 хворих. І можна записати відосик про те, що коронавірус вже подолано", - іронізує Порошенко.
"Дивлюся цю статистику, а потім беру свій телефон і щодня мінімум 20-30 людей звертаються по невідкладну допомогу - вони не можуть госпіталізуватися, у них немає кисню, доступу до лікарів, проблеми з тестуванням, вони, зрештою, не мають грошей на лікування", - сказав Порошенко.
"Час Володимиру Зеленському вийти з теплої ванни. Я думаю, може ми в різних країнах живемо? Ми оточені людським горем, а вони святкують перемогу то над Росією, то над коронавірусом, то над Порошенком", - сказав політик.
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Однако наших нищебродов пугает само слово, которое можно прилепить к кому угодно, а не действия того, к кому этот ярлык старательно лепят или наоборот не менее старательно избегают лепить.
Причем "олигархи" их пугают, а их марионетки типа СН (Коломойского с Ахметовым) и Голоса (Пинчука с кацапским Фридманом) вобще такая милота.
А чи бувають патріотичні олігархи? Цитую автора книжки «Нарцис» про В. Медведчука, та депутата багатьох скликань Дмитра Чобота: «Якби Україна не мала свого українського олігарха і палкого патріота Петра Порошенка, то світ ніколи не побачив би Української Помаранчевої революції - її б просто не було.
Бо без знаменитого «5-го каналу» народ миттєво не отримував би правдивої інформації, а відповідно і на Майдан він оперативно не зібрався б ніколи; у кращому випадку приїхав би помітингувати на інавгурації Януковича». Як на мене - вичерпно.»
Доречі, Степан Андрійович Бандера, як щодо цього?
От, що скажуть націоналісти?
Хто у нього були головними ворогами України ?
Сидять на россіі.
Головний коммуно-фашист, це *****.
А «наші» стали повертатися в Україну, після 21.04.2019 ( у 2014 році, 5 тисяч високопосадовців, коммуно-*****вців повтікали в Москву, і за часів Порошенка, їх не було ні видно, ні чутно.)
Спрашивать дальше?
Про що тебе питати, якщо ти не знаєш цих елементарних речей?
Яка різниця між кацапом коммуно-шовіністом, і кацапом - постсовком-шовіністом ?
Ніякої, бо і той і другий, за знищення України і українців.
.А Пецик не допускає що меньше звернень до лікарів та відносно і тестів було ?..
З 2014 року шукають ту «ботоферму порохоботів».
Першим про «порохоботів» завів мантру радник путіна, росіянин, Андрєй Ілларіонов.
А от Порошенка, ну ніяк
09.07.2020, 11:34
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://tech.liga.net/technology/novosti/facebook-zablokirovala-politicheskuyu-botofermu-agentstva-postmen
Сеть занималась, в частности, распространением мемов (скриншот из отчета Facebook)
Модераторы заблокировали крупную украинскую сеть аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram, которые занимались политической пропагандой. В Facebook установили, что ботами скрыто управляло рекламное агентство Postmen, https://about.fb.com/news/2020/07/removing-political-coordinated-inauthentic-behavior/ сообщается в блоге компании.
По данным Facebook, сеть состояла из 72 аккаунтов и 35 страниц в Facebook, а также 13 аккаунтов в Instagram. Ботоферма собрала в Facebook аудиторию из 766 000 аккаунтов, в Instagram - 3800 аккаунтов. На рекламу в Facebook украинская сеть потратила $1,93 млн.
А их учтивым речам внимали бы кадилоносец Турчин и адъютант дЕрЬмак, которые по очереди тужились бы на параше и наполняли всё помещение соответствующим ароматом.
йди проспись, недолуге.
.....А если вывести украинские войска без боя и с большими потерями из украинского города Дебальцево то можно потом снять целое документальное кино про уникальную ,,перемогу" генералиссимуса Пети над ,,в 10 раз превосходящими" кацапскими регулярными войсками
P.S Чья бы корова мычала Петя, а твоя бы тихо промолчала ((
Но меня бесит другое .Как его отмазывают его же сектанты -,.не олигарх" он это МЫ все Народ Украины голошопые и рукошопые неудачники , просто мы НЕ умели жить, а он смог ,,построить" свою бизнесимперию .Да таких бизнесимператоров в 90-е годы в кожаных куртках в украинских СИЗО мест не хватало , а теперь они ,,элитой" стали .Почитайте этот перл 17.43 обыкновенная заказуха олигархата за бабки или за леденцы , отрабатывают на все 100% .
И даже не это бесит ......а то что текст написан полностью в духе и в стиле кремлевской пропаганды -,,путен не олигарх-он ***** нации"
Ти ще не забув, що в 14-тий рік держава ввійшла з диркою від бублика в бюджеті? І що того року почалась війна?
У чому причина-важко сказати...
Це фактично порада лохторату звернути увагу на кількість тестів, що різко зменшилася, до найнижчного рівня в Європі.
Хіба що... ти не звернув уваги на тролізм цієї поради.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на https://www.dpa-international.com/ DPA .
Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Ларс Клінгбейл заявив, що Німеччина значно відстає від інших країн у змаганні за вакцинацію громадян під час пандемії. Він поклав провину на міністра охорони здоров'я Єнса Шпана з християнських демократів (ХДС).
У Франції також зростає невдоволення громадськості через повільну вакцинацію.
"Все вирішується в Парижі", - заявив глава постраждалого від коронавірусу регіону Гранд-Ест Жан Роттнер, додавши, що в даний час легше придбати машину, ніж зробити щеплення.
Тим часом депутат Європарламенту Яннік Жадот назвав програму щеплення "фіаско", зазначивши, що країна отримала таку ж кількість доз, що і її європейські сусіди.
Водночас глава Французького агентства громадського здоров'я захищав дії уряду, заявляючи, що пріоритетом є вакцинація літніх мешканців будинків для престарілих, а не вимагання від них поїздок до центрів вакцинації.
За даними сайту Covid Tracker, лише трохи більше 500 людей отримали щеплення за понад сім днів з початку вакцинації у Франції. У сусідній Німеччині, яка розпочала вакцинацію в той же день, ця цифра становить понад 240 000.====== Эх не знают что делать, нужно у ПеПо спросить, он всё знает ====
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Номер телефону у студію!
Доречі, ці два "бійці бабласового фронту" не заважають один одному до щіпки обирати українців. А українці скубуться між собою аж чуби летять. Може, досить гуляти у мерзотників у ролі повних ідіотів? Ми ж самі їх обираємо. То, хто нам лікар? Першого і другого - на смітник. Гуртуймося до нових виборів де обиратимемо українців, патріотів, інтелигентів, науковців, знавців історії України, знавців потреб людей і Держави. У мене є така кандидатура. Володимир Яворівський. Нажаль серед нас вже немає Левка Лук"яненка.
Так, согласно его данным, по этому показателю лидирует Израиль. К 3 января получили дозу вакцины 14 из ста человек.
Далее идет Бахрейн - 3,57 из ста, Великобритания - 1,39, США - 1,28, Дания - 0,88; Россия - 0,55; Германия - 0,32; Канада и Китай - 0,31 из 100. Показатель в мире сейчас составляет 0,17.
Розкажіть нам, чому євреї вакцинуються. Бо дурні?
А ви, ковідіоти, не хочете вакцинуватись, бо дуже розумні ?
Если взять листок бумаги,
Краски, ножницы и клей,
При сноровке и отваге
Можно сделать сто рублей.
Доречі, ці два "бійці бабласового фронту" не заважають один одному до щіпки обирати українців. А українці скубуться між собою аж чуби летять. Може, досить гуляти у мерзотників у ролі повних ідіотів? Ми ж самі їх обираємо. То, хто нам лікар? Першого і другого - на смітник. Гуртуймося до нових виборів де обиратимемо українців, патріотів, інтелигентів, науковців, знавців історії України, знавців потреб людей і Держави. У мене є така кандидатура. Володимир Яворівський. Нажаль серед нас вже немає Левка Лук"яненка.
ПС ))) ..На початкаї проголошення незалежності підтримували кандидатуру п.Левка Лук*яненка на посаду президента ...Так ось . Тоді потрібно було збирати підписи на підтримку кандидата ....В одній з квартир вийшов *розмальований * і на прохання підписатись та за кого конкретно сказав ..* Поважаю ..людина ..* !
Из сего зерна: Блажен муж, иже в премудрости умрет
и иже в разуме своем поучается святыне (Сирах).
Всякому городу нрав и права;
Всяка имеет свой ум голова;
Всякому сердцу своя есть любовь,
Всякому горлу свой есть вкус каков,
А мне одна только в свете дума,
А мне одно только не йдет с ума.
Петр для чинов углы панскии трет,
Федька-купец при аршине все лжет.
Тот строит дом свой на новый манер,
Тот все в процентах, пожалуй, поверь!
А мне одна только в свете дума,
А мне одно только не йдет с ума.
Тот непрестанно стягает грунта,
Сей иностранны заводит скота.
Те формируют на ловлю собак,
Сих шумит дом от гостей, как кабак, -
А мне одна только в свете дума,
А мне одно только не йдет с ума.
Строит на свой тон юриста права,
С диспут студенту трещит голова.
Тех безпокоит Венерин амур,
Всякому голову мучит свой дур, -
А мне одна только в свете дума,
Как бы умерти мне не без ума.
Смерте страшна, замашная косо!
Ты не щадиш и царских волосов,
Ты не глядиш, где мужик, а где царь, -
Все жереш так, как солому пожар.
Кто ж на ея плюет острую сталь?
Тот, чия совесть, как чистый хрусталь...
Для людини, яка народилася, росла, формувалася й навчалася в інших радянських республіках, я досить непогано володію мовою. Жодного уроку української мови в класичному розумінні у мене не було. Все вивчав сам, виходячи з "виробничої потреби". Мої знання з історії України значно перевершують рівень знань пересічного українця й геть не співпадають московською версією. Мені цікава культурна спадщина мого народу. Я чудово розумію різницю між українцем та малоросом, українцем та кацапом. Виявляється, я більш українець, ніж 73% населення України. Звідси висновок: можна народитися де завгодно, але якщо твій батько справжній українець, у тебе завжди є шанс бути зі своїм народом.
Занадто пафосно, але правда!