Підприємцям та їхнім найманим працівникам виплатили 3,6 млрд грн одноразової допомоги, - Шмигаль
Понад 480 тисяч підприємців, які постраждали через карантинні обмеження, подали заявки на отримання одноразової допомоги в розмірі 8 тисяч гривень.
Як повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, станом на понеділок Пенсійний фонд профінансував майже 456 тисяч заявок, інформує Цензор.НЕТ.
"Держава виплатила 3,6 млрд грн допомоги для підприємців та найманих працівників. 31 грудня завершилося приймання заявок на отримання 8 тис. грн одноразової допомоги для тих людей, чия господарська діяльність страждає внаслідок карантинних обмежень. Загалом для отримання такої допомоги звернулося понад 480 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.
Більшість заявок Пенсійний фонд профінансував, залишилися лише зареєстровані в останні дні минулого року, пояснив він.
"Можу запевнити, що ці громадяни отримають належну їм допомогу протягом першої половини січня", - наголосив Шмигаль.
Він нагадав, що ФОПи першої групи звільнені від обчислення і сплати ЄСВ за себе на період із 1 грудня 2020 року по 31 травня 2021 року.
Напомним, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержден Кабинетом Министров Украины. Заявки необходимо было подавать через портал "Дія" до 31 декабря 2020 года.
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Во второй день нового, 2021 года, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который отвечает на Банковой за региональную политику и курирует проект «Большая стройка», приобрел загородное поместье недалеко от Киева.
Как https://strana.ua/articles/private-life/310115-kirill-timoshenko-na-novyj-hod-podaril-supruhe-osobnjak-za-10-millionov-hriven.html сообщает сегодня со ссылкой на источники издание «Страна», он оформил дом и землю в элитном коттеджном городке на супругу Алену.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B.html Мародерство на горе, или Куда замглавы ОП Тимошенко дел деньги олигархов - Бродский
Мы выяснили, где находится новая недвижимость политического деятеля и сколько она стоит.
Приценивались еще с лета
По данным издания, семейство Тимошенко положило глаз на имение в коттеджном городке «Альпийка» по Новообуховской трассе близ села Подгорцы еще летом прошлого года. Тогда они присмотрели двухэтажный особняк проекта «Зальцбург».
Как сообщили изданию источники в окружении чиновника, он даже внес предоплату.
А в середине июля на жену Тимошенко были оформлены два небольших участка общей площадью 6 соток, прямо примыкающих к дому.
Имение Тимошенко в «Альпийке» с высоты птичьего полета, фото: Владислав Бовтрук, «Страна»
И вот, 2 января 2021 года семейная чета приобрела там еще 27 соток земли и особняк на 354 кв. м.
Территория поселка, который находится прямо около подножья легендарных Змиевых валов, закрыта и хорошо охраняется. На 11 гектарах всего полсотни домов вокруг родникового озера. На продаже стоит еще всего несколько объектов, так как 90% поместий уже распроданы. Для жильцов обустроено поле для игры в мини-футбол, теннисный корт, детская площадка и набережная для прогулок у водоема.
Минус этого коттеджного городка, по словам жильцов - огромная мусорная свалка («полигон №5»), которая расположена неподалеку.
Правда, мэр Киева Виталий Кличко обещает ее в ближайшее время закрыть, а территорию рекультивировать.
Еще летом этот особняк был выставлен на продажу, фото: «Страна»
Корреспонденты издания побывали в поселке, где расположено новое домовладение Тимошенко.
Его двор еще не облагорожен, а дом выглядит совсем не обжитым. Прямо перед входом лежат горы стройматериалов, а лужайки в засохшей листве и ветках. Поместье сильно выделяется на фоне владений остальных жильцов, у которых идеально выстриженные зеленые газоны и ландшафтный дизайн на участке.
То есть новым владельцам придется еще серьезно потратиться на ремонт. Так что семье Кирилла Тимошенко предстоит своя личная «большая стройка».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%BE.html «Велике крадівництво»: как мародеры с ОП разграбили коронавирусный фонд - экс-вице-премьер
Снаружи двухэтажная вилла в «альпийском» стиле готова на 100%.
Внутри, судя по описанию, есть 4 спальни, 3 санузла, гараж на два автомобиля. На первом этаже кухня со столовой зоной, гостиная и рабочий кабинет. На втором этаже - комната хозяев, детская, гостевая и еще одна под любые потребности жильцов. На задний двор выходит крытая веранда для барбекю.
Оформлено на жену
Согласно выписке, которую мы получили из реестра прав на недвижимое имущество и земельного кадастра, оформлена новая недвижимость на Алену Тимошенко, жену чиновника.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B9.html Хутор под Киевом. Земли и особняки Гройсман записал на жену и дочь
Получился такой новогодний подарок супруге минимум на 10 000 000 грн.
Эта сумма выходит, если умножить площадь купленного дома на стоимость квадратного метра особняков, которые сейчас есть в продаже в том же поселке - $1000-1300 или около 28 000-37 000 грн (по курсу НБУ). Эти цифры включают в себя и стоимость земли.
Отметим, что, судя по декларации, Кирилл Тимошенко может позволить себе такую покупку.
Только в наличке он с супругой держит более $1,3 млн. Плюс еще около $100 тысяч у них в совокупности есть на депозитах.
Правда, отдельный вопрос каким образом чиновник, пришедший на госдолжность из сравнительно небольшого бизнеса по видеопродакшену, сумел накопить такие суммы.
Тем более, что дом и земля - это не единственные крупные покупки Кирилла Тимошенко за время после назначения на должность в ОП. Летом 2019 года он купил кроссовер BMW X5 за 2 640 653 гривен.
Сейчас семья Тимошенко: Кирилл, Алена и их сын Семен (3 года) живут на Лукьяновке, в новостройке рядом с СИЗО и кинотеатром.
Как издание уже писало, у него просторная квартира на 181 квадрат по улице Коперника и три паркоместа в этом жилкомплексе.
Семья политика пока обитает в большой квартире рядом с центром, фото: instagram.com
Супруга руководит частной киношколой для детей и взрослых на базе студии Film.ua.
Осенью пара отметила 7 лет со дня свадьбы.
бо это несколько разные вещи
Маєток і земля під ним оформлені на дружину чиновника
Заступник голови ОП Кирило Тимошенко купив маєток під Києвом за 10 мільйонів
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K0५EGAR
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·https://twitter.com/Rage4oK/status/1345994056644644865 7 ч
Понятие минималки в условиях стагнирующей уничтоженной коррупцией экономики обычно приводит лишь к росту налогов, тарифов и инфляции. Что мы сейчас и наблюдаем. Десяток яиц стоит как половина курицы. Свидетели Новогоднего Поздравления презедента можете начинать плакать.
https://www.facebook.com/anatoliy.amelin/posts/3916356605061987?__cft__[0]=AZWaPN6V12vuGuzTIhdgAj5upw18-2Bach7aJ23hH5pmerrbcgYRKXNrd24e6BSQSPrkdFP9GQarMAZevnt5utM8tzBtE9YVYkVpJIf4_2nhkUVcgpIeY6Nn9U4ErJNlpCPX1nwj07LXr_ZWO4dHAeMZZRVnKEuCf0itqtNs1KfnCUGIayeUjbYUCWZIcftPvxcaNX65M0rri9TePhsbc0Hc&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчора о 16:50 ·
Новые грузинские зарисовки..
Сегодня больше часа говорил со старым другом, с которым последний раз виделся 5 лет назад в Израиле.
Он уехал из Украины после начала войны. Почти все бизнесы и активы потерял на востоке Украины.
Но смог построить аграрный бизнес в Грузии.
Теперь тезисно:
1. Грузия самая прекрасная Страна по удобству ведения Бизнеса (это говорит человек с опытом международного бизнеса)
2. Ноль проверок за последние 4 года
- бизнес занимается только бизнесом
3. Самое комфортное налогообложение
4. Ноль мотивации оптимизировать налоги (в отличие от других стран)
5. Бухгалтер на составление бухгалтерской отчетности тратит 15 минут. Это возможно когда все автоматизировано и нет двойной бухгалтерии.
6. Налоги все автоматизированы. Минимум времени на взаимодействие с Налоговой
- вот она истинна цифровизация
7. Запущеный НнВК не привёл к падению поступлений в бюджет, они, наоборот, выросли (!)
- привет Минфину, МВФ и диверсантам из налогового комитета
8. Основной функционал Налоговой - консультации для бизнеса (!)
9. НДС выставляют к возмещению в начале месяца (число не запомнил).
Если выставил до 12:00 то к 16:00 деньги на счету
10. Разрешительная система быстрая и простая
11. Но в Грузии очень маленький внутренний рынок и поэтому инвестор не стремится сюда(
12. Основной бизнес, по словам товарища, остаётся аграрный и строительство, ну и туризм
13. Большой проблемой для бизнеса остаются кадры. Мой друг смог только 4% от проходящих собеседование оставить и дать работу. Основной персонал - из Украины.
14. Саакашвили сделал много для наведения порядка, превратив самую коррумпированную страну в самую безопасную. Это пример того, что это возможно, когда есть желание и воля.
15. Но безопасности и порядка недостаточно для развития экономики. Нужен рынок и доступ на внешние рынки.
16. Грузия стала хорошей витриной для постсовка на западные деньги, но так и не дотянула до экономического тигра.
Какие выводы для Украины?
- самые невозможные трансформации возможны, была бы цель и воля
- налоги могут быть простыми и налоговая может быть сервисной
- НнВК может увеличивать поступления в бюджет
- бизнесмен может заниматься только бизнесом и жить в своей стране не боясь оставлять квартиру или машину незакрытой
- нужно помнить, что помимо порядка внутри нужно пробивать доступ национальному бизнесу на внешние рынки
- кадры. Принимая стратегию развития нужно иметь ответ на вопрос, кто будет трудиться на открываемых предприятиях и как их готовить.
Читайте, делайте выводы, делитесь
Издание https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL сегодня повторно обращается к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на https://news.obozrevatel.com/economics/verevskij-lishil-stranu-milliardov.htm законопроект №3656 , принятие которого позволит олигарху от аграриев Андрею Веревскому (собственник «Кернел») и небольшой группе крупных латифундистов платить сниженный НДС и оставить у себя в кармане 16 млрд грн.
Мы публично, а также в письменном запросе требуем ответить на следующие вопросы:
1. Собираетесь ли вы ветировать законопроект №3656, который, как уже писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, принят в угоду Веревского и в результате его сговора с рядом фракций, в том числе и «Слугой народа»?
2. Будете ли вы инициировать разбирательство внутри фракции с целью узнать, почему большинство «слуг народа» согласились снизить НДС для отдельных аграриев, в первую очередь Андрея Веревского, и получили ли они за это незаконное вознаграждение?
3. Не считаете ли вы мародерством ситуацию, когда в Украине при катастрофической нехватке средств на обеспечение всех граждан бесплатной вакциной от коронавируса, отдавать миллиарды гривен одному из богатейших украинцев?
За деньги, которые планируют отдать Веревскому, страна могла бы дополнительно закупить более 31 млн доз вакцины. Вместе с бесплатными препаратами от COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) этого бы хватило на большую часть населения Украины. Так, государство уже договорилось о приобретении 1,9 млн доз (по цене 504 грн за каждую) у компании Sinovac Biotech.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8.html Нардепу Давиденко угрожали. Дубинский советует допросить олигарха Веревского
В ситуации, когда в Израиле, Франции, Германии, США и десятках других стран уже начали вакцинировать граждан, Украина до сих пор не получила препараты. Выделенных средств не хватит на то, чтобы обеспечить вакциной каждого украинца. Кроме того, сотни миллионов гривен придется потратить на холодильные камеры, правильную транспортировку, оплату работы медсестер, доставку вакцин на дом тем, кто не может самостоятельно добраться до медицинского учреждения.
Но вместо того, чтобы спасать жизни украинцев, группа народных депутатов во главе со связанной с Андреем Веревским «Довірою» приняла практически преступное решение - защитить интересы олигарха и разрешить ему не платить полный НДС. Против этого выступила крупнейшая Ассоциация аграриев «Украинский клуб аграрного бизнеса». Они отмечают, что такие правила - дискриминация по отношению к другим участникам рынка.
Андрей Веревский живет в особняке в элитном поселке, в разное время получал огромные государственные дотации на свой бизнес, зарабатывает сотни миллионов. Невзирая на это, депутаты решили защищать не простых украинцев, жизни которых находятся под угрозой, а зажиточного олигарха.
И это в ситуации, когда в бюджете не смогли найти деньги на достойное повышение зарплат медикам, они вынуждены каждый день рисковать собою, зарабатывая 6-9 тыс. грн в месяц. В бюджете также не нашли деньги на обещанное повышение окладов педагогам. Вместо этого власть имущие решили «спасать» олигарха Веревского.
Он, в отличие от медиков или педагогов, обзавелся собственной депутатской группой в Раде, может, как говорят злые языки, «жертвовать» миллионы долларов политикам на защиту интересов своего бизнеса. И если вы, Владимир Александрович, не наложите вето на законопроект №3656, вы узаконите коррупцию, дадите красный свет другим олигархам. Мол, президент разрешает лоббировать собственные интересы в ущерб стране любым путем.
Это приведет:
- к созданию неравных условий для разных аграриев в Украине (производители сырья, как Веревский, получат возможность платить вместо 20 всего 14% НДС);
- к огромным потерям в бюджете. 16 млрд - только то, что недоплатят латифундисты. Но такой подход приведет к тому, что нарушать правила будут и другие;
- к дискредитации всей власти. Если коррупция поощряется на уровне президента, приговор можно поставить всей власти.
Что интересно, от «слуг» за лоббистский законопроект свои голоса отдали 169 человек. Среди них, например, глава фракции Давид Арахамия. При этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев инициативу не поддержал. В ОПЗЖ из 44 депутатов проголосовали 16. Что интересно, даже в «Европейской солидарности», которая обычно игнорирует законопроекты власти, 18 из 27 человек решили пожертвовать украинским бюджетом.
OBOZREVATEL также направляет письменный запрос президенту Владимиру Зеленскому с убедительной просьбой отреагировать на деятельность «слуг народа» и сохранить для бюджета 16 млрд грн в ситуации, когда каждая тысяча гривен (этого хватит на две дозы вакцины для каждого) может спасти жизнь украинцу.
Вскоре все украинцы увидят, кому на самом деле «служат» власти: народу или олигархам.
Єсть підприємці спекілянти, які тільки спекулюють(там дешево купив тут дешево продав) і від спекуляції веселі і багаті, а єсть підприємці виробничники, які щось виробляють і від цього має і народ, і держава, і самі підприємці!
Так ото треба допомогати продуцентам, а не всій шелупені підряд!
А Шмигалю цього на зрозуміть, як і владі в цілому!