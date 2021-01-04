Підприємцям та їхнім найманим працівникам виплатили 3,6 млрд грн одноразової допомоги, - Шмигаль

Понад 480 тисяч підприємців, які постраждали через карантинні обмеження, подали заявки на отримання одноразової допомоги в розмірі 8 тисяч гривень.

Як повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, станом на понеділок Пенсійний фонд профінансував майже 456 тисяч заявок, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава виплатила 3,6 млрд грн допомоги для підприємців та найманих працівників. 31 грудня завершилося приймання заявок на отримання 8 тис. грн одноразової допомоги для тих людей, чия господарська діяльність страждає внаслідок карантинних обмежень. Загалом для отримання такої допомоги звернулося понад 480 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

Більшість заявок Пенсійний фонд профінансував, залишилися лише зареєстровані в останні дні минулого року, пояснив він.

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"Можу запевнити, що ці громадяни отримають належну їм допомогу протягом першої половини січня", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що ФОПи першої групи звільнені від обчислення і сплати ЄСВ за себе на період із 1 грудня 2020 року по 31 травня 2021 року.

Напомним, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержден Кабинетом Министров Украины. Заявки необходимо было подавать через портал "Дія" до 31 декабря 2020 года.

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