Статистика ДСНС про постраждалих від новорічних феєрверків: 10-річній дівчинці відірвало пальці, її ровесник зазнав опіків і травм голови

Внаслідок використання піротехнічних засобів у ніч з 31 грудня на 1 січня в різних областях України виникли пожежі, є травмовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Необережність у поводженні з піротехнічними засобами та недбалість дорослих призвели до травмування дітей у новорічну ніч. Так, у Дніпрі у 10-річної дівчинки в руках вибухнула петарда, внаслідок чого дитині відірвало пальці. Попередньо, петарду дівчинці дали батьки, під час підпалювання вона відразу вибухнула в її руках. Постраждалу госпіталізували в обласну дитячу лікарню. У Черкаській області в селі Безбородьки 10-річний хлопчик зазнав травми, коли йому в голову влучила петарда. Хлопця доставили в лікарню. Медики діагностували струс головного мозку, відкриту рану лобної ділянки голови та опік 1-2 ст. лобної ділянки голови", - сказано в повідомленні.

Також, за даними ДСНС, одна пожежа, викликана необережністю під час застосування салютів, сталася на Миколаївщині - там зайнявся балкон. На Чернігівщині через феєрверк спалахнув автомобіль Volkswagen Polo.

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