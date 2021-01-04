Статистика ДСНС про постраждалих від новорічних феєрверків: 10-річній дівчинці відірвало пальці, її ровесник зазнав опіків і травм голови
Внаслідок використання піротехнічних засобів у ніч з 31 грудня на 1 січня в різних областях України виникли пожежі, є травмовані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Необережність у поводженні з піротехнічними засобами та недбалість дорослих призвели до травмування дітей у новорічну ніч. Так, у Дніпрі у 10-річної дівчинки в руках вибухнула петарда, внаслідок чого дитині відірвало пальці. Попередньо, петарду дівчинці дали батьки, під час підпалювання вона відразу вибухнула в її руках. Постраждалу госпіталізували в обласну дитячу лікарню. У Черкаській області в селі Безбородьки 10-річний хлопчик зазнав травми, коли йому в голову влучила петарда. Хлопця доставили в лікарню. Медики діагностували струс головного мозку, відкриту рану лобної ділянки голови та опік 1-2 ст. лобної ділянки голови", - сказано в повідомленні.
Також, за даними ДСНС, одна пожежа, викликана необережністю під час застосування салютів, сталася на Миколаївщині - там зайнявся балкон. На Чернігівщині через феєрверк спалахнув автомобіль Volkswagen Polo.
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Ага! -- в 8 часов утра шеф позвонил, дрожащим голосом -- спросил, как бы мне хотелось эту неделю поработать?
Ответил, шо никак не хотелось бы. -- договорились посередине -- как завещал Великий Зеля!
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Не вижу повода не выпить! *)
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Сосед по участку запускает уже второй салют. Красиво. Но ***** завтра опять придёт просить в долг. Ну как это *******, ну почему у людей в головах отсутствуют причинно-следственные связи.
Це потрібно написати великими літерами на петарді, замість реклами суньхуйчая.
по 10-летней девочке из Днепра!!!
у нее в правой руке взорвалась петарда, которую она вырвала из руки старшего братика... родители все это снимали (в шоке сами, и это не снимает с них ответственности, идиоты!!!) ...но! мгновенная реакция отца (в охапку, в машину и в больницу) и гениальность наших хирургов (несколько бригад всю новогоднюю ночь) из Мечки... смогли поправить эту беду - большой палец, который висел на лоскуте кожи - пришит, сшиты все сосуды и нервы... есть шанс (тьху, тьху) на полное восстановление работы ручки при минимальных косметических дефектах...т.е. пока рано радоваться - но урок получен большой кровью и родительским переляком...чудо что не пострадало лицо и глаза...
Трубку довжиною 60мм розплескати з одного краю молотком (20мм). Розплескане зігнути під 90градусів. Зробити кульку із блискучої паперово-алюмінієвої обгортки цигаркової пачки, закотити кульку у розплескану трубку, розчавити її та спресувати у трубці зігнутим під 90 цвяхом, що щільно, але досить вільно входить у трубку. Накришити у трубку 5-6 сірникових головок. Розтерти та ущільнити їх у трубці цвяхом, круговими рухами. Надіти, на вставлений у трубку зігнутий під 90 градусів цвях та розплесканий край трубки, кільце резинки від велосипедної камери. Розтягти резинку цвяхом, уперти гострий цвях у внутрішню стінку трубки коло краю трубки, зафіксувавши розтягнуту резинку. Взяти трубку за розплесканий край та стукнути головку цвяха об щось тверде. Резинка вдарить цвях об розтовчені сірникові головки у трубці і пролунає гучний бабах із виділенням теплоти, диму та полум'я у безпечному напрямку.