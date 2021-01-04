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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 22 тисячі хворих із COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні, - Шмигаль

Понад 22 тисячі хворих із COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні, - Шмигаль

В Україні п'ятий тиждень спостерігається скорочення кількості хворих на коронавірусну інфекцією COVID-19 і збільшення кількості осіб, що видужують, однак існує ймовірність зростання кількості хворих після новорічних свят.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського в понеділок, 4 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Міністр також зауважив про зменшення захворюваності на пневмонію останніми тижнями, водночас найближчим часом очікується зростання сезонної захворюваності на грип.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що нині на госпіталізації перебувають 22 802 хворих на COVID-19, п'ять тижнів тому їх було 28-29 тис.

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При цьому чиновники доповіли, що зараз в Україні обладнано 50 409 ліжко-місць у лікарнях з підключенням кисню, зараз вільні майже 35 тис. з них. Загалом у країні виділено майже 66 тис. ліжко-місць для хворих з коронавірусом.

Зеленський зі свого боку доручив усебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року.

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) карантин (18172) Степанов Максим (2197) Шмигаль Денис (4635) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
То може отменить тогда локдаун? ведь пандемийка сдувается сама по себе
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04.01.2021 16:24
+2
Отменить - ПОРОХОБОТЫ будут орать что ничего для борьбы не делается
Оставить - ПОРОХОБОТЫ будут орать что это тропику гробят
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04.01.2021 16:33
+2
https://twitter.com/qeorqi43 Olevskij
"У него есть глаза, но нет взгляда"

Понад 22 тисячі хворих із COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7545
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04.01.2021 16:42
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То може отменить тогда локдаун? ведь пандемийка сдувается сама по себе
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04.01.2021 16:24 Відповісти
Отменить - ПОРОХОБОТЫ будут орать что ничего для борьбы не делается
Оставить - ПОРОХОБОТЫ будут орать что это тропику гробят
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04.01.2021 16:33 Відповісти
..... экономику гробят
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04.01.2021 16:35 Відповісти
патовая безвыходная ситуация))
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04.01.2021 16:37 Відповісти
выход - я устал, я ухожу устроит всех
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04.01.2021 16:43 Відповісти
так зелебенцев же 73% .
какая разница шо будут орать порохоботы?
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04.01.2021 16:44 Відповісти
Ты бы помог нам! -- напиши открытое гневное письмо наше Анке Думной!
...а то, каждый месяц, одним только фирмам, работникам и служащим туристическо-культурных сфер, по 15 -- 17 миллиардов евро отстёгивается... -- за простой.
Работягам зарплаты приподняли, почти на 30 % + премиальные и компенсации за работу в локдауне...
-- а хочется быть нищим, больным и свободным...*)
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04.01.2021 16:37 Відповісти
Скоро будем завидовать эфиопским каким-нибудь дикарям - они там как раз такие.
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04.01.2021 18:25 Відповісти
https://twitter.com/qeorqi43 Olevskij
"У него есть глаза, но нет взгляда"

Понад 22 тисячі хворих із COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7545
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04.01.2021 16:42 Відповісти
агрессивно настроенные молодые люди
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04.01.2021 16:44 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5.html Один олигарх может забрать у украинцев 31 млн доз вакцины: обращение к Зеленскому 4 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5.html Понад 22 тисячі хворих із COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5457 Издание OBOZREVATEL сегодня повторно обращается к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на законопроект №3656, принятие которого позволит олигарху от аграриев Андрею Веревскому (собственник «Кернел») и небольшой группе крупных латифундистов платить сниженный НДС и оставить у себя в кармане 16 млрд грн.https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5.html#more-121984 Читать далее
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04.01.2021 16:56 Відповісти
ви щось наплутали, то зерно буде експортовано, та ті латифундісти будуть вимагати повернення ПДВ у повному обсязі, тобто спочатку потрібно порахувать, буде це вигідно державі, чи ні
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04.01.2021 17:10 Відповісти
Скайпался на НГ с Сестричкой в Днепре... -- даже свет в хате не включила, что б я её не рассмотрел -- грустную-ненамарфеченную -- что ей не свойственно... -- сидит, как мыша в норе.
В Турцию недавно ездила поотдыхать... -- похоже, шо зря старалась.
А на выборы не ходила! -- лень ей было.
...писец негаданно нагрянет, когда его совсем не ждёшь...
В Тунисе Сеструха тоже -- рапортует бодро, но без визуального контакта.
Бедные Барышни... ...жалко родненьких...
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04.01.2021 16:57 Відповісти
а татьяна-упоротая говорит никакого ковид нету, и зачем больных типа-гриппом госпитализируют есди грипп всегда дома перележивали
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04.01.2021 17:04 Відповісти
та такі тетяни поставлять діагноз простатиту, навіть у жінок
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04.01.2021 17:12 Відповісти
Пенсы мрут,как мухи,может это простот так,не ковид?
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04.01.2021 17:08 Відповісти
Это отсутствие доступа к медицине: весной плановых госпитализаций не было, летом - через тест (не все технически и материально могут его сделать), сейчас тоже пролечиться пенсам - зась. Ждут, не пролечиваясь, пока не бахнет инфаркт или инсульт. Но вы же все, вроде, о них заботитесь, заботливые наши.
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04.01.2021 18:34 Відповісти
В каждую бочку затычка никак не уймётся.Фантомные боли у лузера.Зеленский справляется в назначении медицинских кадров и даже поневоле вынудил Супрун закрыть свой аккаунт.Очень уж красноречивы успехи Украины в борьбе с ковидом.
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04.01.2021 17:49 Відповісти
 
 