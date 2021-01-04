Понад 22 тисячі хворих із COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні, - Шмигаль

В Україні п'ятий тиждень спостерігається скорочення кількості хворих на коронавірусну інфекцією COVID-19 і збільшення кількості осіб, що видужують, однак існує ймовірність зростання кількості хворих після новорічних свят.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського в понеділок, 4 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Міністр також зауважив про зменшення захворюваності на пневмонію останніми тижнями, водночас найближчим часом очікується зростання сезонної захворюваності на грип.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що нині на госпіталізації перебувають 22 802 хворих на COVID-19, п'ять тижнів тому їх було 28-29 тис.

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При цьому чиновники доповіли, що зараз в Україні обладнано 50 409 ліжко-місць у лікарнях з підключенням кисню, зараз вільні майже 35 тис. з них. Загалом у країні виділено майже 66 тис. ліжко-місць для хворих з коронавірусом.

Зеленський зі свого боку доручив усебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року.