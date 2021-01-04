Президентка Молдови Санду під час візиту в Україну проведе зустрічі із Зеленським, Шмигалем і Разумковим
Адміністрація президента Молдови Маї Санду підтвердила, що 12 січня глава держави вирушить у свій перший офіційний візит до Києва, де зустрінеться з вищим українським керівництвом.
"12 січня 2021 року президент Республіки Молдова Мая Санду вирушить з офіційним візитом в Україну. У Києві відбудеться офіційна зустріч Маї Санду з президентом України Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим", - сказано в публікації.
Склад офіційної делегації Молдови буде оголошено найближчим часом.
Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква повідомив, що 12 січня відбудеться офіційний візит в Україну новообраної президентки Молдови Маї Санду.
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https://point.md/ru/novosti/politika/maiia-sandu-prishla-peshkom-na-tseremoniiu-svoei-inauguratsii Майя Санду пришла пешком на церемонию своей инаугурации .
https://www.9tv.co.il/item/22932 Ничего необычного, просто президент Молдавии идет на инаугурацию
А так вона вже своїми діями показала - що вона порядна людина на своєму місці.
Чого ж вас так коробить від світлих людей?
ну и для Мандельши и ей подобных зелушек, и то до тех пор пока дурака в ОП валяет.
А Майя выполняет протокол, вот и весь "прикол".
Ніякого "прориву" чи "перезавантаження" не буде - Молдова надто міцно сидить на румунському і придністрянському гачку, а Україна - на московському.
Та й повноваження Президента Молдови надто куці, щоб здійснити "прориви" чи "перезавантаження"...
А Санду...работа у нее такая...сочувствую...