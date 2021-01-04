Президентка Молдови Санду під час візиту в Україну проведе зустрічі із Зеленським, Шмигалем і Разумковим

Адміністрація президента Молдови Маї Санду підтвердила, що 12 січня глава держави вирушить у свій перший офіційний візит до Києва, де зустрінеться з вищим українським керівництвом.

Про це повідомляється на сайті Президентури Республіки Молдова, передає Цензор.НЕТ.

"12 січня 2021 року президент Республіки Молдова Мая Санду вирушить з офіційним візитом в Україну. У Києві відбудеться офіційна зустріч Маї Санду з президентом України Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим", - сказано в публікації.

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Склад офіційної делегації Молдови буде оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква повідомив, що 12 січня відбудеться офіційний візит в Україну новообраної президентки Молдови Маї Санду.