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Президентка Молдови Санду під час візиту в Україну проведе зустрічі із Зеленським, Шмигалем і Разумковим

Президентка Молдови Санду під час візиту в Україну проведе зустрічі із Зеленським, Шмигалем і Разумковим

Адміністрація президента Молдови Маї Санду підтвердила, що 12 січня глава держави вирушить у свій перший офіційний візит до Києва, де зустрінеться з вищим українським керівництвом.

Про це повідомляється на сайті Президентури Республіки Молдова, передає Цензор.НЕТ.

"12 січня 2021 року президент Республіки Молдова Мая Санду вирушить з офіційним візитом в Україну. У Києві відбудеться офіційна зустріч Маї Санду з президентом України Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим", - сказано в публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду під час інавгурації сказала фразу українською

Склад офіційної делегації Молдови буде оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква повідомив, що 12 січня відбудеться офіційний візит в Україну новообраної президентки Молдови Маї Санду.

Автор: 

візит (1608) Молдова (2086) Мая Санду (259)


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Топ коментарі
+7
Ленке нечего бояться, ее лузер и даром никому не нужен, разве только для нарукавника Бене,
ну и для Мандельши и ей подобных зелушек, и то до тех пор пока дурака в ОП валяет.
А Майя выполняет протокол, вот и весь "прикол".
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04.01.2021 17:54
+6
Наивная...
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04.01.2021 17:32
+6
Наверное не прийдет, ожидается баркас с заморскими бананами.
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04.01.2021 17:36
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04.01.2021 17:32 Відповісти
та чо наивная...политэс.так положено
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04.01.2021 17:40 Відповісти
ну замарается ж... с самым, что и на есть, дерьмовым говном встречаться... такая милая девочка, могла б к румынам съездить, нанести первый визит... нет, насоветовали вляпаться в зеленое... жабенятко потешное этот год не переживет, а ей как потом с Петей дружить??? Отмените, ну егона...
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04.01.2021 17:47 Відповісти
та вроде адекватная,будет и с петей дружить
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04.01.2021 17:51 Відповісти
краще з Порохом.. більше діла буде!
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04.01.2021 17:56 Відповісти
Не факт: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/06/27/7097852/ Премьер Молдовы обвинила власть Порошенко в контрабанде и коррупции в пользу Приднестровья
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04.01.2021 18:04 Відповісти
Майя, обратите внимание перед поездкой, какие уши выросли у только что выбранного Президента после майдана 2004 года.и вместо того, чтоб заниматься делом, он полностью посвятил себя травле ЮВТ, благодаря которой и стал президентом.
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04.01.2021 18:32 Відповісти
с вашим прокаженным путлером не очень спешит встречаться
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04.01.2021 17:38 Відповісти
Путлер, наверное, весь извелся от нетерпения и даже ночами не спит переживая приедет к нему румынская Санду или не приедет
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04.01.2021 19:24 Відповісти
это если клоун придет в чувство и придет на работу, от которой он очень любит отлынивать. Как сегодня.
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04.01.2021 17:34 Відповісти
Наверное не прийдет, ожидается баркас с заморскими бананами.
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04.01.2021 17:36 Відповісти
Майя - няша № 2?
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04.01.2021 17:37 Відповісти
а смисл ?
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04.01.2021 17:40 Відповісти
О чём пук ?
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04.01.2021 18:12 Відповісти
. красотулечка...
https://point.md/ru/novosti/politika/maiia-sandu-prishla-peshkom-na-tseremoniiu-svoei-inauguratsii Майя Санду пришла пешком на церемонию своей инаугурации .

Президент Молдовы Санду во время визита в Украину проведет встречи с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым - Цензор.НЕТ 5556
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04.01.2021 17:41 Відповісти
тут поприкольніше та ще й мовою :

https://www.9tv.co.il/item/22932 Ничего необычного, просто президент Молдавии идет на инаугурацию
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04.01.2021 17:46 Відповісти
Зеленський теж пішки прийшов
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04.01.2021 18:37 Відповісти
Побачимо, як вона щоденно на роботу ходитиме. Показуха, на яку "клюють" лохи...
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04.01.2021 17:57 Відповісти
Щоденно ходити на роботу пішки - нерозумна трата часу - неправильно.

А так вона вже своїми діями показала - що вона порядна людина на своєму місці.

Чого ж вас так коробить від світлих людей?
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04.01.2021 18:01 Відповісти
Вона ще ніц не показала своїми діями. Ймовірніше що і не покаже, як не показали всі президенти Молдови до неї. Повноваження президента Молдови дуже куці, особливо після останніх рішень парламенту ("весільний генерал")
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04.01.2021 18:19 Відповісти
А п"ять чи шість разів відпочіти за перший рік президенства?
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04.01.2021 23:05 Відповісти
пипець кацапів круте...
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04.01.2021 18:01 Відповісти
Показуха, на яку "клюють" лохи...-------- це у вас черговий стогЫн ???
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04.01.2021 18:34 Відповісти
а ермак? с печки бряк? ))) ни хрена себе заявки у дамы...
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04.01.2021 17:41 Відповісти
Стережись Ленка- Санду не заміжня і красива
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04.01.2021 17:43 Відповісти
Ленке нечего бояться, ее лузер и даром никому не нужен, разве только для нарукавника Бене,
ну и для Мандельши и ей подобных зелушек, и то до тех пор пока дурака в ОП валяет.
А Майя выполняет протокол, вот и весь "прикол".
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04.01.2021 17:54 Відповісти
Респект пани Санду!
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04.01.2021 17:45 Відповісти
А ******* з виколкой вова на нозі буде ревнувати
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04.01.2021 17:47 Відповісти
******* только мужиков от Бубочки отпихивает. Наверное, что-то знает...

Президентка Молдови Санду під час візиту в Україну проведе зустрічі із Зеленським, Шмигалем і Разумковим - Цензор.НЕТ 6689
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04.01.2021 23:12 Відповісти
А з потужними лідерами опозиції не хоцца зустрітися?
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04.01.2021 17:55 Відповісти
С педиками из опзж ? )))
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04.01.2021 18:16 Відповісти
ни , вона по инший части ))
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04.01.2021 19:31 Відповісти
З сивочолим ентузіастом броунівського руху.
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04.01.2021 23:00 Відповісти
А до головного не допущена ?
Президентка Молдови Санду під час візиту в Україну проведе зустрічі із Зеленським, Шмигалем і Разумковим - Цензор.НЕТ 1776
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04.01.2021 18:00 Відповісти
Накой Санду эти шестерки? Общалась бы уже лучше напрямую с Медведчуком..
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04.01.2021 18:01 Відповісти
Так он же и есть первая шестёрка !
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04.01.2021 18:14 Відповісти
Вона просто не розуміє якого лиха може підхватити, та привезти з собов.
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04.01.2021 18:03 Відповісти
Ожидаем очередной конфуз с оценкой ее ж...пы на переговорах! Киву держите подальше а то он в прямом эфире начнёт фантазировать!
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04.01.2021 18:37 Відповісти
А в неї є, так-би мовити, предмет оцінювання?
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04.01.2021 23:01 Відповісти
Все буде показово-прогнозовано - зустрінуться, пообнімашкаються, поговорять, пофоткаються. Зеленському навіть створять черговий відосік про "прорив у міжнародних відносинах". Можливо підпишуть якийсь меморандум, або протокол намірів (читай - документ, котрий нікого і ні до чого не зобов"язує)
Ніякого "прориву" чи "перезавантаження" не буде - Молдова надто міцно сидить на румунському і придністрянському гачку, а Україна - на московському.
Та й повноваження Президента Молдови надто куці, щоб здійснити "прориви" чи "перезавантаження"...
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04.01.2021 19:22 Відповісти
Про що можна домовлятися з "випадковим прєзідєнтом" відомого як Моніка Зєлінскі і холуй ***** напередодні його імпічменту? Щоб підтвердити діагноз "дегенерат"? А на фіга воно їй потрібно - "діяльність *издувата"...
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04.01.2021 19:24 Відповісти
А зачем ей Зеленский, Шмыгаль и Разумовский ? Они разве что-то решают?
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04.01.2021 19:29 Відповісти
Головне, щоб з нею зміг поговорити і Єрмак. А раптом вона не захоче говорити з завгоспом?
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04.01.2021 20:15 Відповісти
Может мозгов им добавит, хотя нет, не поможет
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04.01.2021 22:03 Відповісти
С этими мразями на одном гектаре присесть и то бы побрезговала...
А Санду...работа у нее такая...сочувствую...
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05.01.2021 00:59 Відповісти
Жаль мне ее. Судя по интервью умная женщина. А по работе приходится встречаться со всякими идиотами
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05.01.2021 10:07 Відповісти
Дабы не терять времени,подскажите ей сразу адрес КАЛАмойши.
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05.01.2021 10:10 Відповісти
 
 