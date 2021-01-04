ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно в.о. глави САП Грищука після того, як той підписав підозру Татарову, - ЗМІ

Виконуючий обов'язки глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук назвав спробою тиску порушення проти нього кримінального провадження.

Про це він розповів в інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.

"Я сприймаю це як своєрідну спробу тиску. Там немає "невинної особи" (справу проти Грищука відкрито за підозрою у спробі притягнути до відповідальності невинну особу. - Ред.), всі рішення обґрунтовані", - заявив Грищук.

Він додав, що про сам факт порушення кримінального провадження слідчими Державного бюро розслідувань він дізнався зі ЗМІ. "Потім мені підтвердили, що таке провадження дійсно існує", - додав Грищук.

Інформацію про кримінальне провадженні стосовно Грищука підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, знайоме з ситуацією.

За його даними, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.

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Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру Татарову, яку йому вручили.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, двічі не відбулося.

30 грудня прокурори ОГП відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.