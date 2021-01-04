ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно в.о. глави САП Грищука після того, як той підписав підозру Татарову, - ЗМІ
Виконуючий обов'язки глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук назвав спробою тиску порушення проти нього кримінального провадження.
Про це він розповів в інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.
"Я сприймаю це як своєрідну спробу тиску. Там немає "невинної особи" (справу проти Грищука відкрито за підозрою у спробі притягнути до відповідальності невинну особу. - Ред.), всі рішення обґрунтовані", - заявив Грищук.
Він додав, що про сам факт порушення кримінального провадження слідчими Державного бюро розслідувань він дізнався зі ЗМІ. "Потім мені підтвердили, що таке провадження дійсно існує", - додав Грищук.
Інформацію про кримінальне провадженні стосовно Грищука підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, знайоме з ситуацією.
За його даними, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.
Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру Татарову, яку йому вручили.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, двічі не відбулося.
30 грудня прокурори ОГП відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
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27 листопада 2015 набрав 9 голосів членів конкурсної комісії з обрання антикорупційного прокурора (керівника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 САП ). Його кандидатура, нарівні з кандидатурою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Назара Холодницького , подана Генеральному прокурору України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктору Шокіну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 ] ."
Набу має реальну можливість продемонструвати, що корупція і влада в Україні синоніми.
При порошенку набу просили не робити цього, "не хитати човна", бо йшла війна, у самого набу не було то сап, то вакс, то досвіду і можливостей.
Зараз все є і все сходиться. Є реальний і поки живий свідок, який може говорити не про одну владу і не про один хабар. Є запит суспільства. Є міжнародна підтримка і навіть можливо тиск результату виборів в США. Ну, звичайно, є тупість і понтовитість нинішньої влади, яка намагається "порєшать", як " рєшали" інші влади.
Нема такої гарячої фази війни, нема майданної підтримки, яку мала але втратила минула влада, нема поваги до цієї влади ні в країні, ні за її межами.
До бою НАБУ.
Балаган в Украине будет до выноса тройки - ЗЕВ
Балаган в Украине будет до выноса тройки - ЗЕВ.
Починав рядовим з посади стрільця - номера обслуги АГС. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) Демобілізований у вересні 2015 року з посади командира кулеметного відділення 2-ї роти 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБР.
Нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB орденом «За мужність» III ступеня «за високий рівень професіоналізму, хоробрість, самовідданість і мужність» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB орденом Народний Герой України .
В армії отримав псевдо «Прокурор», а після повернення - «Прокурор-кіборг».
27 листопада 2015 набрав 9 голосів членів конкурсної комісії з обрання антикорупційного прокурора (керівника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 САП ).
4 грудня 2015 з подання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 свого недавнього конкурента призначений на посаду першого заступника керівника САПhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [