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Новини Справа заступника глави ОП Татарова
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ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно в.о. глави САП Грищука після того, як той підписав підозру Татарову, - ЗМІ

ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно в.о. глави САП Грищука після того, як той підписав підозру Татарову, - ЗМІ
Фото: Юлия Вебер / «Бабель»

Виконуючий обов'язки глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук назвав спробою тиску порушення проти нього кримінального провадження.

Про це він розповів в інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.

"Я сприймаю це як своєрідну спробу тиску. Там немає "невинної особи" (справу проти Грищука відкрито за підозрою у спробі притягнути до відповідальності невинну особу. - Ред.), всі рішення обґрунтовані", - заявив Грищук.

Він додав, що про сам факт порушення кримінального провадження слідчими Державного бюро розслідувань він дізнався зі ЗМІ. "Потім мені підтвердили, що таке провадження дійсно існує", - додав Грищук.

Інформацію про кримінальне провадженні стосовно Грищука підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, знайоме з ситуацією.

За його даними, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років.

Читайте також: Грищук про справу Татарова: Група прокурорів була повністю змінена, підозра обґрунтована

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру Татарову, яку йому вручили.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, двічі не відбулося.

30 грудня прокурори ОГП відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Автор: 

Грищук Максим (45) ДБР (3545) Татаров Олег (428)


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Топ коментарі
+72
ГБР открыло уголовное производство в отношении и.о. главы САП Грищука после того, как тот подписал подозрение Татарову, - СМИ - Цензор.НЕТ 1481
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04.01.2021 18:06
+61
На фото 1 подозреваемая в причастности к подрыву автомобиля с Шереметом. На фото два Юлия Просолова. Они взорвала автомобиль с украинским контр.разведчиком. Была осуждена судом и выдана Зеленским по обмену.ГБР открыло уголовное производство в отношении и.о. главы САП Грищука после того, как тот подписал подозрение Татарову, - СМИ - Цензор.НЕТ 5659
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04.01.2021 18:11
+47
Ни разу не воруют. Настоящие барыги, а не придуманные зомбоящиком.
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04.01.2021 18:12
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дбр кацапская помойка..после гонения зелИ в тюрягу - в дбр нужна полная зачитска!
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04.01.2021 19:54 Відповісти
Гребаний стид. Зачем єто прокацапское гбр надо за наши деньги?!
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04.01.2021 19:58 Відповісти
Грищук раніше працював прокурором у Львові, рік воював у зоні АТО і кілька місяців захищав донецький аеропорт. Маю надію, що десь через рік Грищук буде на посаді головного прокурора.
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04.01.2021 20:09 Відповісти
Мрійник. Зе не піде, його можно тільки винести з офісу Єрмака, але ж Ермак з Портновим лишаться, Може зних почати?
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04.01.2021 22:56 Відповісти
так уже было когда Россия завоевала УНР 1918-1933.
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04.01.2021 20:33 Відповісти
"В армії отримав псевдо «Прокурор», а після повернення - «Прокурор-кіборг»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B2%D0%B71-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .
27 листопада 2015 набрав 9 голосів членів конкурсної комісії з обрання антикорупційного прокурора (керівника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 САП ). Його кандидатура, нарівні з кандидатурою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Назара Холодницького , подана Генеральному прокурору України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктору Шокіну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 ] ."
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04.01.2021 21:14 Відповісти
Ребята какое будівництво? Речь о том что они спасёт предателя ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ а как все здорово начиналось «слуга народу» и т.д.
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04.01.2021 21:56 Відповісти
Цікава ситуація. Татаров реально може потопити зеленського, його офіс, прокуратуру, суди, дбр, словом, всіх, хто за нього "підписалися". Ставки в цій грі підвищуються.
Набу має реальну можливість продемонструвати, що корупція і влада в Україні синоніми.
При порошенку набу просили не робити цього, "не хитати човна", бо йшла війна, у самого набу не було то сап, то вакс, то досвіду і можливостей.
Зараз все є і все сходиться. Є реальний і поки живий свідок, який може говорити не про одну владу і не про один хабар. Є запит суспільства. Є міжнародна підтримка і навіть можливо тиск результату виборів в США. Ну, звичайно, є тупість і понтовитість нинішньої влади, яка намагається "порєшать", як " рєшали" інші влади.
Нема такої гарячої фази війни, нема майданної підтримки, яку мала але втратила минула влада, нема поваги до цієї влади ні в країні, ні за її межами.
До бою НАБУ.
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04.01.2021 21:58 Відповісти
Цензурних слів немає. Взагалі.
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04.01.2021 22:18 Відповісти
САП( или какой-то районнній суд) должен немедленно возбудить уголовное дело против прокурора ГБР,которsй открыл дело против Грищука по той же статье-"по подозрению в попытке привлечь к ответственности невиновное лицо".
Балаган в Украине будет до выноса тройки - ЗЕВ
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04.01.2021 22:40 Відповісти
САП( или какой-то районнній суд) должен немедленно возбудить уголовное дело против прокурора ГБР,который открыл дело против прокурора САП Грищука по той же статье-"по подозрению в попытке привлечь к ответственности невиновное лицо".
Балаган в Украине будет до выноса тройки - ЗЕВ.
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04.01.2021 23:22 Відповісти
ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно в.о. глави САП Грищука після того, як той підписав підозру Татарову, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 678
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04.01.2021 23:39 Відповісти
Якого рядового Татарова? Він в армії не служив і війського звання не має. Як правило проффесора в армію не йдуть, вони служать там, де можна урвати грошенят. А що в армії? А в армії можна отримати язву кишечника і кулю.
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05.01.2021 09:54 Відповісти
І про Єрмака нічого не відшукав про армію. Був "рядовим" бригади регіонала Єльбруса Тедеєва. Такі в армії не служать. Такі служать за великі гроші і не Батьківщині.
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05.01.2021 09:58 Відповісти
Звичайно gavnokomandyvah також не зміг послужити, воєнком не направив йому ні одної повістки, а він бідний чекав-чекав, та і пішов служити "рядовим" у військо Юзіка. Прокураторша також не знає військових звань, зате знає як їх садити. Отакі специ керують армією і країною під час війни.
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05.01.2021 10:02 Відповісти
Грищука це майбутній реальний керівник САП, який .... посадить Венедіктову таКо
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05.01.2021 01:16 Відповісти
ФСБешники з офісу ОП,недоторкані !Вони ж під прикриттям !!! Хто ж їх посадить??? А татаров начальник венедіктової , інкогніто!😆
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05.01.2021 05:17 Відповісти
АхххххххххххххххххххххххЕРЕТЬ и не встать!
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05.01.2021 07:18 Відповісти
Таких три-два-растов даже при Индюковиче не было. Криворагулина от кокса совсем берега попутала
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05.01.2021 08:29 Відповісти
Зелені впевнено йдуть до свого краху. Ось тільки буде він не таким,я вони уявляють. Скоріше за усе, ні буде ні підозр, ні суду...
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05.01.2021 10:44 Відповісти
А що, відносно Татарова вже є виправдальний вирок, що кримінальне провадження проти САП та Грищука відкрили?? Про Конституційну шоблу та Вовків забули, чи умисно увагу відволікають? Вже Америка проти Коломойського та Дубілета обвинувачення висувають, а Президент їм енергію та квоти дарує....Куди заведе цей шоумен з своїми друзяками Україну??
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05.01.2021 10:44 Відповісти
зелень беснуеться. они думают что попав в ОП поймали удачу за яйца. нет, ОП это всего лиш доступ до корыта
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05.01.2021 11:55 Відповісти
Порушення провадження проти в.о. керівника САП Максима Грищука- це остання спроба зеленої команди приховати злочини свого поплічника Татарова руками офісу генпрокурорки. Ті "проффессори" президентської раті або взагалі з глузду з"їхали або тями не мають хто такий прокурор-кіборг і чим це для них може закінчитись. Навіть до ворожки не ходи щоб зрозуміти - спеціаліст від юриспруденції Портнов разом із Татаровим та Ко так і заклали в КПК норми, згідно яких без будь-яких обгрунтованих підстав відносно людини можна відкривати кримінальні провадження, тиснути, шантажувати, вимагати відступити від принципів, закону, а зверху клоуни хіба не розуміють що це шлях у нікуди, це повна профанація юриспруденції і основ законодавства. Тупість кількох теоретиків завела країну в глухий тупик. НАБУ відкриває провадження проти корупціонера, висуває підозру НАБУ спільно із САП. 100 % Генпрокуроркиня справу забирає у НАБУ і передає у відання молодшого лейтенанта Івана Баканова, зміню групу наглядових прокурорів. За це ДБР відкриває провадження проти в.о. прокурора САП, за погодженням з Генпрокуроркою (бо процесуальний нагляд за ДБР здійснюють прокурори уже не САП, а офісу Генпрокурорки). Вони вже все вирішили без судового розгляду, без аналізу доказів. Такий безлад і анархія тому, що над усім цим зверху бовдур, який тішиться з того, а ще насправді думає, що має у державі всю повноту влади (отримавши офіційні повноваження від олігархів), але не від українського народу. Але всьому з часом приходить кінець, але який буде в Україні, аж страшно від можливих варіантів передбачень . Але Грищуку респект, не побоявся беніної шобли, ще б 10-ток таких прокурорів і Україна, можливо, помалу рухалась би до правової держави. А прокурор-кіборг це насправді майбутній Генеральний прокурор України, шкода що не в даний час. Та гопота олігархічна значно би присіла і вгамувала свої злодійські апетити, може б і народ віддушину отримав.
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05.01.2021 12:40 Відповісти
зелэни мрази зовсим сказылыся
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05.01.2021 12:55 Відповісти
Видимо созрела вальпургиева ночь против коррупционеров во власти. Одним махом запаковать продажных коррупционеров из прокуратуры, саму Венедиктову, ее замов, дбр в полном составе, на них креста негде класть. Что-то типа такого как устроил Порох с налоговиками Януковича.
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05.01.2021 13:28 Відповісти
"подозрение в попытке привлечь к ответственности невиновное лицо" - за законом будь-яка особа вважається невинною, поки інше не буде доведено в суді. Виходить, що до відповідальності не можна взагалі нікого притягати, бо винним може визнати тільки суд, а для того, щоб судити, треба цій особі вручити підозру, а підозру вручити не можна, бо особа до рішення суду не винна. Шах і мат, нелохи!
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05.01.2021 14:52 Відповісти
ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно в.о. глави САП Грищука після того, як той підписав підозру Татарову, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7107 У серпні 2014 року призваний на службу до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВДВ ЗСУ під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 мобілізації . Воював у зоні проведення АТО в лавах 80-ї та https://uk.wikipedia.org/wiki/81-%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 81-ї бригади , зокрема в грудні 2014 - січні 2015 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 захищав Донецький аеропорт .
Починав рядовим з посади стрільця - номера обслуги АГС. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) Демобілізований у вересні 2015 року з посади командира кулеметного відділення 2-ї роти 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБР.
Нагороджений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB орденом «За мужність» III ступеня «за високий рівень професіоналізму, хоробрість, самовідданість і мужність» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB орденом Народний Герой України .

В армії отримав псевдо «Прокурор», а після повернення - «Прокурор-кіборг».
27 листопада 2015 набрав 9 голосів членів конкурсної комісії з обрання антикорупційного прокурора (керівника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 САП ).
4 грудня 2015 з подання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 свого недавнього конкурента призначений на посаду першого заступника керівника САПhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [
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05.01.2021 16:03 Відповісти
Портновські щури ДБР переслідують воїна
ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно в.о. глави САП Грищука після того, як той підписав підозру Татарову, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1625
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05.01.2021 16:49 Відповісти
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