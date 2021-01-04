Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного та Луганського, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 4 січня, в районі операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов'ї, збройні формування РФ неприцільно стріляли в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Другий обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Луганське. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

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