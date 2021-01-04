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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного та Луганського, - пресцентр ОС

Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного та Луганського, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 4 січня, в районі операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов'ї, збройні формування РФ неприцільно стріляли в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Другий обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Луганське. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Читайте також: Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли українські позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів, - пресцентр ОС

Автор: 

обстріл (29021) Донбас (22356) Водяне (138) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
А ці довбні з прес центру не мають бажання з'їздити і наочно відчути на своїх барабанних перетинках ефект неприцільно обстрілу?
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04.01.2021 18:22
+7
Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Луганского, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5676
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04.01.2021 18:16
+5
Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Луганского, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2563
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04.01.2021 18:23
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Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Луганского, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5676
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04.01.2021 18:16 Відповісти
А ці довбні з прес центру не мають бажання з'їздити і наочно відчути на своїх барабанних перетинках ефект неприцільно обстрілу?
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04.01.2021 18:22 Відповісти
Ага, и получить контузию под видом "небоевой травмы". Так, для жизненного опыта.
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04.01.2021 18:59 Відповісти
Вже років 3 не пишуть контузія. Пишуть акубтравма.
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04.01.2021 19:03 Відповісти
Результат от этого не меняется.
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04.01.2021 19:09 Відповісти
Міняється. Акубтравму ти можеш отримати від різкого перепаду навколишнього тиску і на виробництві. А контузію тільки в місцях доволі спецефічних
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04.01.2021 19:14 Відповісти
А тут що, на виробництві?
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04.01.2021 19:29 Відповісти
😂. Йде підміна визначення. Дві акубтравму ти міг отримати і внаслідок розриву шини або 1 контузію внаслідок розриву ВОГа.
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04.01.2021 19:35 Відповісти
Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Водяного и Луганского, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2563
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04.01.2021 18:23 Відповісти
Не в Тему.
Стреляют! -- по живым людям...
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04.01.2021 18:25 Відповісти
пардон ошибся темой
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04.01.2021 18:26 Відповісти
...у меня тоже бывает -- проехано...
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04.01.2021 18:27 Відповісти
А раніше по неживим чи як?
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04.01.2021 18:27 Відповісти
надо кукуху на дерево посадить...достал гранатомет нажал на курок и свинца у лоба Ррраз....пару тройку трупаков и никто к гранатомету не подойдет.
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04.01.2021 18:35 Відповісти
Ого😂😂😂. Так вивчити спочатку дальність пострілу гранатомета. Потім навесом шмальнути + 3.8 -4.3 сек спрацьовує запобіжники в гранаті і тоді взнаєш відстань до сепарів. А вже потім будеш ставити дожити снайпера, щоб він "грів землю", щоб зняти гранатометника. Специ прям всі
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04.01.2021 19:07 Відповісти
ОБСЕ фиксирует больше нарушений. Откуда преуменьшения и зачем?
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04.01.2021 18:58 Відповісти
ОБСЕ фиксирует суммарно, а тут "ту сторону"
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04.01.2021 21:31 Відповісти
«15:04, 4 января 2021

Российские биатлонисты массово снялись c турнира после прибытия допинг-офицеров

Биатлонисты массово отказались от участия во всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка». Об этом сообщает «Весь спорт».

С турнира снялись 33 юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область. Это произошло после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).»
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04.01.2021 19:27 Відповісти
"моцкаль не хоче миро жить, тому ми будем його бить...... Повернем Крим, за ним - Кубань і проженем моцкальску ср!нь..... Ми воювати будем вміло - в москві 6 гривень буде пиво..." (с) стройова пісенька ВСУ. від якої 03 січня на мокашанських інетпросторах запалало з різким розумінням мови )
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04.01.2021 20:23 Відповісти
На Донбассе при неизвестных обстоятельствах погиб россиянский боевик с погонялом Бес (П.Бабинский, уроженец Ульяновска). Такая вот "гражданская война"...
В рядах гибридной армии России разразился громкий скандал: Казаки террористической организации "ЛНР" (казачий полка им. Платова "(6-я ОМСП НМ "ЛНР")) расстреляли российский беспилотник "Орлан - 10", предназначавшийся для шпионажа за ВСУ. 09.12.2020 в больнице Макеевке скончался боевик Д.Корныэкно от огнестрельного ранения в голову своим братушкой россиянским наемником...
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04.01.2021 20:47 Відповісти
Смотрю в их лица и понимаю: есть МЫ, а есть ОНИ. И от этого факта никуда не деться

В тот день я служил панихиду. Рядом со сгоревшим блиндажом. Вокруг была выгоревшая земля. Выгоревшая совсем! Впрочем, следы пожарища уже не были так заметны. Работала техника и бойцы активно вкапывались в землю. Тут нечего восстанавливать. Все будет построено заново. У нас нет перемирия. Очень наивно полагать, что перемирие, это когда просто не стреляют. На войне есть масса способов нанести урон противнику: устроить поджог, затопить водой, или наоборот перекрыть воду и так далее.
Бойцы с обветренными лицами. Уставшие глаза. Пыльные, с черными мозолистыми руками, только что отложив лопаты, стоят на молитве, и кажется, кому-то из них неловко за свой внешний вид. Я то со своим мельхиоровым крестом и парчовой епитрахилью выгляжу тут неуместно гламурно.
- И не смущайтесь что вы в пыли, - говорю я им, - если бы все мужики в этой стране сейчас выглядели так как вы, мы бы давно войну закончили.
Ободряю их и молюсь о погибшем побратиме...
Через полчаса мы въехали в село, где местные устроили мелкий бунт. Ну не бунт, а паскудное такое обиженное недовольство. Не понравилось им как военные трубы тянули. Претензии, обвинения, недовольство на людей, которые их защищают... Обиженные вечные терпилы, которые и рта не открыли бы, если бы в селе стояли боевики. Потому как те просто пристрелят, или на подвал. Но украинская армия не такая. Не пристрелят ведь. Правила ведения войны и все такое соблюдают. Можно и права качнуть, и потребовать чего-то, чем армия и не должна заниматься. Сделайте нам то, привезите нам это!
Смотрю в их лица и понимаю: есть МЫ, а есть ОНИ. И от этого факта никуда не деться. Несчастные проклятые люди. Не Богом проклятые и не другими людьми. Но проклятые самими собой: своим невежеством, страхами, комплексами. Отсутствует, совсем отсутствует у них причинно-следственная связь в голове. Невозможно им понять, что причиной их бед является Путин и Россия, а не эти молодые ребята, вчерашние школьники, студенты; обычные гражданские люди, которые вынуждены были взять в руки оружие...
Спаси нас, Господи, от глупости, и даруй разума тем, кто в нем нуждается!
Aleksandr V. Damansky
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05.01.2021 06:34 Відповісти
как сказал яНИЛОХ нужно простопрекратитьстрелять?
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05.01.2021 07:17 Відповісти
 
 