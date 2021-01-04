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Новини Силовики
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Ексголову "Укравтодору" Новака підозрюють в умисному невиконанні рішення суду, - Офіс генпрокурора

Ексголову

Прокурори Офісу генпрокурора спільно зі слідчими ДБР у порядку міжнародного співробітництва направили до компетентного органу Польщі письмове повідомлення про підозру для вручення колишньому в.о. голови Держагентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Славомиру Новаку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Йому інкримінується умисне невиконання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, рішення та постанови суду, що набрали законної сили, а також перешкоджання їх виконанню (ч. 3 ст. 382 КК України)", - говориться в повідомленні.

У ОГП нагадали, що за даними слідства, в.о. голови агентства упродовж 2017-2019 років умисно не виконував рішення місцевого суду та Верховного Суду України про поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг у одній з областей України, активно перешкоджаючи їх виконанню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманого в Польщі екскерівника "Укравтодору" Новака залишили в СІЗО до січня, з друга-бізнесмена, який дав свідчення у справі, зняли арешт

"Внаслідок таких дій державним виконавцем на Державне агентство автомобільних доріг України накладено штрафи, а також попереджено колишнього посадовця про кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень", - говориться в повідомленні.

На початку вересня 2019 року держвиконавець завершив виконавче провадження у зв’язку з направленням повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Натомість, наприкінці вересня того ж року посадовець за власним бажанням припинив свої повноваження в.о. Голови Укравтодору та повернувся до Республіки Польща, на території якої він затриманий за вчинення ряду тяжких корупційних кримінальних правопорушень.

"У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - зауважили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника Укравтодору Славомира Новака.

21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі пред'явили звинувачення в керівництві ОЗГ. Новак звинувачується у скоєнні 11 корупційних діянь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа ексглави "Укравтодору": У Новака знайшли понад $ 1 млн готівкою, дві квартири та елітний позашляховик

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Укравтодор (1200) Новак Славомир (147) ДБР (3545) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+8
Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6939
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04.01.2021 19:26
+3
Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4083
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04.01.2021 19:47
+2
я мав на увазі пані Уляну Супрун
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04.01.2021 19:36
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Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6939
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04.01.2021 19:26 Відповісти
президент Петро Порошенко дуже покладався на різних варягів, бо нікому не довіряв, може і правильно робив, але йому постійно з тих варягів попадалися пройдисвіти та шахраї, ну може окрім в.о.міністра здоровозахоронення, та жіночка хоч щось намагалася зробити корисного для України, а їй за то віддячили як завжди
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04.01.2021 19:35 Відповісти
я мав на увазі пані Уляну Супрун
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04.01.2021 19:36 Відповісти
Может просто был в доле? Я этого не утверждаю, но уж слишком много вокруг него было пройдисвітів та шахраїв. Подозрительно много.
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04.01.2021 19:41 Відповісти
А можно документальные доказательства, а не пустой треп? Уж слишком подозрительно натянуто за уши.
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04.01.2021 19:43 Відповісти
Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9273
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04.01.2021 19:46 Відповісти
а звідки зараз в бюджеті грошей вистачає, а при Порошенку завжди нічого не вистачало?
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04.01.2021 19:54 Відповісти
Щось я не бачу, щоб у бюджеті зараз вистачало коштів... Навіть бебі-бокси для пологових не спромоглися закупити!
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04.01.2021 20:37 Відповісти
цим займатися повинні місцеві органи влади та громади, це їх справа, а не державного бюджету
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04.01.2021 20:40 Відповісти
Ні, там тендер в 2018-2019 міністерство проводило... В 2020 не провели!
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04.01.2021 20:42 Відповісти
ну то геть ті місцеві "органи", як вони свої функції не виконують
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04.01.2021 20:44 Відповісти
Поддержал благоприятную среду.
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04.01.2021 19:46 Відповісти
Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4083
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04.01.2021 19:47 Відповісти
ні, це навряд, ті шахраї дуже дрібні, Порошенка не овочевий гопстоп даунбацкий, щоб опускатися до таких часток нікчемних, він за прикладом всіх гетьманів призначав тільки наближених до себе або за порадами тих кому довіряв
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04.01.2021 19:53 Відповісти
А вы где-нибудь видели чтобы Новака судили за мошенничество или воровство? Вы суть дела внимательно читали? И можно узнать список уголовных дел по мифическим "ворованным миллиардам" при Порохе?
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04.01.2021 20:01 Відповісти
про того Новака не чув такого, та я на нього конкретно нічого не навішую, але там мова йшла про інших варягів, які якщо не крали, то робили дурню постійно, згадайте хоч відомого всім губернатора з Одеси, переповненого ідеями реформування всього, або іншого керівника Укравтодору, як його там, забув, але то неважливо
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04.01.2021 20:08 Відповісти
Ну вы заявляете про мошенников. Насколько я помню у этого названия однозначное толкование. Так вот можно именно примеры "шахрайства" от Новака? Насколько я помню дорог при нем было капитально отремонтировано больше, чем сейчас, при практически вдвое меньшей цене. А достают зеленые сейчас всех "варягов" Пороха чтобы хоть как-то укусить его самого. И, кстати, одного знаменитого одесского Карлсона не трогают совсем, т.е. абсолютно. Хотя как-раз по нему вопросы есть.
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04.01.2021 20:47 Відповісти
так що ви від мене хочете, щоб я карлсона виженув з країни, чи за новака вийшов на вулицю? Ті, хто не виконує рішення суду, яке вступило у законну силу, є злочинець і повинен нести відповідальність, чи то він від Порошенка, чи від Зеленського, чи від самого господа Бога. Такі закони в Україні.
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04.01.2021 20:57 Відповісти
Тогда не бросайте обвинений в том, чего реально не было. Или доказательства на бочку.
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04.01.2021 21:05 Відповісти
де вам там бачите звинувачення, слідкуйте за словами
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04.01.2021 21:07 Відповісти
"...але йому постійно з тих варягів попадалися пройдисвіти та шахраї...". Примеры "шахрайств" со стороны Новака представьте.
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04.01.2021 21:11 Відповісти
Словили на тупом вранье и штырит, дебил? Меньше дерьмофейков раскидывай и не будут тыкать в них носом, как поганого щенка.
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04.01.2021 21:18 Відповісти
Штырит фейкомет? Рот свой промой от дерьма. Вышиватник на службе.
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04.01.2021 21:39 Відповісти
Ну Бальчун теж норм - при ньому уперше з часів Кірпи Укрзалізниця отримала річний прибуток (до того роками була збиткова)... І схеми Дубневичів і Ко в УЗ він непогано прикрив - недивно, що майже одразу знайшлися бажаючі відправити його у відставку! І міжнародні експреси ж запустив вперше в історії України...
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04.01.2021 20:31 Відповісти
от бачите, не все так і погано
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04.01.2021 20:42 Відповісти
Але ж у кінці кінців Бальчуна вижили, а нове керівництво УЗ ніяких реформ не робить і за результатами 2020 УЗ знову збиткова!
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04.01.2021 20:45 Відповісти
це означає тільки, що це комусь з "любих друзей" вигідно
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04.01.2021 20:48 Відповісти
Хочется, хоть шо-нить, про Украинские успехи услышать!
-- ну, хоть про романтическую встречу в Новогоднюю Ночь... ...а то, совсем тоска...
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04.01.2021 19:37 Відповісти
А на это чмо офис генпрокурора посмотреть не желает?

Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6344
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04.01.2021 19:41 Відповісти
Так в хочеться сказати вже крилате: "Да здравствуєт наш суд - самий гуманний суд в міре!"...
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04.01.2021 20:28 Відповісти
Не є злочином виконання злочинного наказу або розпорядження!!!
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04.01.2021 20:46 Відповісти
рішення суду не є наказом або розпорядженням, але в очільників перевершує все правовий нігілізм, за що вони повинні нести покарання, які б ті очільники не здавалися гарними та корисними
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04.01.2021 20:52 Відповісти
Не є злочином виконання будь якого неправомірного, злочинного наказу, розпорядження, ухвали!
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04.01.2021 21:12 Відповісти
Не виконання
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04.01.2021 21:13 Відповісти
це зветься мовою юриспруденції вашою оціночною думкою, та з точки зору законодавства вона є нікчемною
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04.01.2021 21:18 Відповісти
Оно из тех, которые в последнее начали продвигать тупой тезис "а они одинаковые". Почитайте мой диалог с этим чуть выше.
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04.01.2021 21:35 Відповісти
Читав!
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04.01.2021 21:50 Відповісти
можеш тим новаком задавитись, порохоботе
https://censor.net/ru/news/3240690/prokuratura_polshi_predyavila_novye_obvineniya_byvshemu_io_glavy_ukravtodora_novaku
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08.01.2021 00:37 Відповісти
Не виконання
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04.01.2021 20:47 Відповісти
Тільки чомусь при такому "поганому" Новаку дороги будувалися у вічі дешевше і на гравійній подушці.
Тепер у "чесних" слуг на шлаку та вдвічі дорожче!
Може саме тому Новак став "поганим" для розкраачів та зебариг?
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04.01.2021 21:04 Відповісти
не можу сказать, це справа правоохоронців та слідаків, а не якихось неуповноважених за законом приватних осіб
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04.01.2021 21:21 Відповісти
Це так. Але ціна 1км. Та виористаня шлаку замість щебню - є у відктих джерелах, і є доконаним фактом!
І "неуповноважені за законом приватні особи" ставлять ПИТАНЯ,та робять СВОІ висновки. Не тільки з фактів,а й з дій,чи бездіяльності "правоохоронців та слідаків"!
А от особи які нездатні зрозуміти, факти та зробити СВОІ висновки - вірять тб і користуються нав'язаними ім симулякрами.
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05.01.2021 14:29 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3240690/prokuratura_polshi_predyavila_novye_obvineniya_byvshemu_io_glavy_ukravtodora_novaku
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08.01.2021 00:35 Відповісти
Саме за це я й писав!
Свого розуміня немає.
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08.01.2021 13:32 Відповісти
Мені насрати на рішення суду якщо воно є злочинним, а саме завдає шкоди мені та моєму здоров'ю! Мені насрати було на хлібне перемир'я коли біля мене лежав побратим!
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04.01.2021 21:17 Відповісти
а може багатьом іншим насрать на вас, як в вас сфінктер так погано працює
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04.01.2021 21:19 Відповісти
"пташеня гнізда п*етрового"
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04.01.2021 23:07 Відповісти
Реорганизованному Порошенко суду, уже никто не доверяет и не исполняет решения начиная с горанта законности Зе. Все равняются на него! Чиновники признанные коррупционеры правят, и их не увольняют, значит на решения можно сыграть мужским инструментом.
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04.01.2021 23:21 Відповісти
Люди добрі, ви що не бачите цю бредятину? Щоб з нашим законодавстом довести УМИСНІСТЬ невиконання рішення суду, це можливо ВИКЛЮЧНО в одному випадку - ПОВНЕ ЗІЗНАННЯ у суді... хоча потім в апеляції ВСЕ МОЖЛИВО! Підманули - підвели...
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04.01.2021 23:41 Відповісти
Обвинения экс-руководителя "Укравтодора" , бывшего министра транспорта и водного хозяйства Польши, Славомира Новака в невыполнении решений украинского суда о восстановлении на работе руководителя одного из региональных структур "Укравтодора" - это юридические технологии Татарова\Портнова, которые преподносятся Зеленскому, как активный противовес будущим обвинениям нынешнего руководства "Укравтодора" международными структурами, в том числе и МВФ. Напоминаем, что согласно Меморандума с МВФ подписанного Украиной, обязательным условием получения следующего транша МВФ есть полный аудит расходования средств "Фонда по борьбе с CОVID-19" в котором минимум 64% - это расходы непосредственно "Укравтодора и его структур. https://timeze2019.blogspot.com
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05.01.2021 10:16 Відповісти
Дивись сюди https://censor.net/ru/news/3240690/prokuratura_polshi_predyavila_novye_obvineniya_byvshemu_io_glavy_ukravtodora_novaku
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08.01.2021 00:34 Відповісти
 
 