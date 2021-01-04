Ексголову "Укравтодору" Новака підозрюють в умисному невиконанні рішення суду, - Офіс генпрокурора

Прокурори Офісу генпрокурора спільно зі слідчими ДБР у порядку міжнародного співробітництва направили до компетентного органу Польщі письмове повідомлення про підозру для вручення колишньому в.о. голови Держагентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Славомиру Новаку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Йому інкримінується умисне невиконання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, рішення та постанови суду, що набрали законної сили, а також перешкоджання їх виконанню (ч. 3 ст. 382 КК України)", - говориться в повідомленні.



У ОГП нагадали, що за даними слідства, в.о. голови агентства упродовж 2017-2019 років умисно не виконував рішення місцевого суду та Верховного Суду України про поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг у одній з областей України, активно перешкоджаючи їх виконанню.

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"Внаслідок таких дій державним виконавцем на Державне агентство автомобільних доріг України накладено штрафи, а також попереджено колишнього посадовця про кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень", - говориться в повідомленні.



На початку вересня 2019 року держвиконавець завершив виконавче провадження у зв’язку з направленням повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Натомість, наприкінці вересня того ж року посадовець за власним бажанням припинив свої повноваження в.о. Голови Укравтодору та повернувся до Республіки Польща, на території якої він затриманий за вчинення ряду тяжких корупційних кримінальних правопорушень.



"У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - зауважили в Офісі генпрокурора.





Нагадаємо, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника Укравтодору Славомира Новака.

21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі пред'явили звинувачення в керівництві ОЗГ. Новак звинувачується у скоєнні 11 корупційних діянь.

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