Зеленський підписав указ про надання Хорватії гуманітарної допомоги у зв'язку із землетрусом
Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія "у зв'язку із землетрусом, що стався в цій країні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації", - сказано в повідомленні.
Раніше Зеленський висловив співчуття хорватському народові у зв'язку із землетрусом, унаслідок якого загинули люди.
Нагадуємо, землетрус у Хорватії стався 29 грудня 2020р, однак підземні поштовхи тривали ще кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина і Сисак. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 13 тис. об'єктів.
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Моя хата з краю, першим ворога зустрічаю.
так что все правильно - нужно помочь, это не сербы, угорцы или армяне..
здесь о Хорватии, дружественном Украине государстве разговор..
Думаю, для Хорватии лучше отказаться от такой помощи, как бы боком не вылезла.
Хоч і нема статків у України (влада спіонерила), але треба допомогти.
Кажете не наркоман ?
Марш дебилы в лес за валежником - там правда лесники вас уже ждут)))