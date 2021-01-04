Зеленський підписав указ про надання Хорватії гуманітарної допомоги у зв'язку із землетрусом

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія "у зв'язку із землетрусом, що стався в цій країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації", - сказано в повідомленні.

Раніше Зеленський висловив співчуття хорватському народові у зв'язку із землетрусом, унаслідок якого загинули люди.

Нагадуємо, землетрус у Хорватії стався 29 грудня 2020р, однак підземні поштовхи тривали ще кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина і Сисак. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 13 тис. об'єктів.

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