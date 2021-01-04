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Зеленський підписав указ про надання Хорватії гуманітарної допомоги у зв'язку із землетрусом

Зеленський підписав указ про надання Хорватії гуманітарної допомоги у зв'язку із землетрусом

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія "у зв'язку із землетрусом, що стався в цій країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації", - сказано в повідомленні.

Раніше Зеленський висловив співчуття хорватському народові у зв'язку із землетрусом, унаслідок якого загинули люди.

Нагадуємо, землетрус у Хорватії стався 29 грудня 2020р, однак підземні поштовхи тривали ще кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина і Сисак. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 13 тис. об'єктів.

Читайте також: Українці не постраждали під час землетрусу в Хорватії

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) землетрус (179) Хорватія (301) гуманітарна допомога (1003)


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Топ коментарі
+43
А гуманітарку українцям ні , в зв"язку з Зелетрясінням в Україні !!!!)))
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04.01.2021 19:38
+23
Он не только это подписал, он ещё и радость своим избирателям доставил вот этим, ну и к сожалению нормальным людям за компанию с ЗеДолбнями.
Зеленский подписал указ о предоставлении Хорватии гуманитарной помощи в связи с землетрясением - Цензор.НЕТ 711
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04.01.2021 19:40
+22
Он на своих стариков внутри страны посмотреть не хочет? Или думает, что во время карантина их снова будут кормить волонтеры?
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04.01.2021 19:39
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А гуманітарку українцям ні , в зв"язку з Зелетрясінням в Україні !!!!)))
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04.01.2021 19:38 Відповісти
Украину не трясёт, а тащит...
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04.01.2021 19:41 Відповісти
Від пріколів зеленого пріколіста???)))
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04.01.2021 19:45 Відповісти
Колбасит, но не всю.
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04.01.2021 19:52 Відповісти
Колбасит Баварию: Es ist alles scheis Wurst!
...попрошу без плагиата... *)
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04.01.2021 19:57 Відповісти
Айн бир гейт иммер. Вайсвурст юбер аллес
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04.01.2021 20:46 Відповісти
-- айнферштанден... *)
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04.01.2021 20:54 Відповісти
Зеля капут
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04.01.2021 21:32 Відповісти
Ізраїль не несе відповідальності за дегенерата в Україні.
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04.01.2021 23:11 Відповісти
А зарисоваться в качестве мецената и добродетеля при правлении ,кстати, а имениями он там случайно не располагает
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04.01.2021 23:41 Відповісти
Направил туда своих клоунов ?
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04.01.2021 19:39 Відповісти
правильно!.. пошлем туда эбонитовые палочки что бы согреться, и гуманитарный десант в виде "95 квартала", что бы смеялись так громко, что бы не слышать как плачут..
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04.01.2021 19:39 Відповісти
Он на своих стариков внутри страны посмотреть не хочет? Или думает, что во время карантина их снова будут кормить волонтеры?
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04.01.2021 19:39 Відповісти
он должен толька свАим радітілям.
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04.01.2021 19:41 Відповісти
Колись ще на Майдані його малахаєм за цен відшмагаєм.
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04.01.2021 20:08 Відповісти
Так даже это снова будет именно за наш счет.
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04.01.2021 19:54 Відповісти
Конечно, не за счет же Бени и Зели. Лохи должні платить..
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04.01.2021 21:51 Відповісти
В Україні Зелятрус трапився в 2019 р. і нічого досі трусить !!!)))
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04.01.2021 19:40 Відповісти
Саламчик, земляче! Землетрус в Украiнi почався в 2014, як на мене.
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04.01.2021 19:44 Відповісти
Ва-алейкум салам,Мурзо!!! Україну трусить з 1991 р. ,а це Зелятрус ,окреме явище !!!))))
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04.01.2021 19:47 Відповісти
ну 1991 это трагедия для всех совкопитеков
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04.01.2021 20:14 Відповісти
Трагедія в тому ,що українці отримав можливість утворення власної ,сувереної ,могутньої держави не спромоглись цім скористатись !!))
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04.01.2021 20:22 Відповісти
а то шо до 2014 Украиной правили марионетки кремлевские то несчитается. А мне вот жаль что вас рыгиков не всех спалили в одессе
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05.01.2021 09:40 Відповісти
С 91-го.Когда КПСС запретили,а главного комунякку не в тюрягу,а в президенты.А в 14-ом примерно та же история
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04.01.2021 19:56 Відповісти
Українці повсякчас обирають досвідченних крадіїв та шахраїв !!))
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04.01.2021 20:00 Відповісти
Та у нас с садика красть начинают.Мы ВСЕ крадем,мы только и мечтаем о халяве,смотря голимые сериальчики и представляя себя на месте этих артистишков и миллионеров.У нас в крови уже это!Кто в Карпатах лес рубит?Кто за жмэньку янтаря превращает свою землю в пустыню?Марсиане?А депутаты у нас с Сатурна?Нет-это всё МЫ.И ****** все,что только можно ********:кто с завода,кто с бюджета.Тут кто не придет будет *******.Даже на Закон плюют в открытую.И никакие реформы не спасут.Только румынский вариант.А лучше-чилийский.Ну,или сингапурский хотя бы...
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04.01.2021 20:59 Відповісти
Не вчи мене в "стране советской жить", я" старой пионерской закалки", скількі металобрухта накрали ,але не для себе !!!)))
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04.01.2021 21:12 Відповісти
так це ще ж треба так зуміти!!!! ( чому Ви не перезвонили??)
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04.01.2021 21:48 Відповісти
В рейку???))))
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04.01.2021 22:33 Відповісти
Он не только это подписал, он ещё и радость своим избирателям доставил вот этим, ну и к сожалению нормальным людям за компанию с ЗеДолбнями.
Зеленский подписал указ о предоставлении Хорватии гуманитарной помощи в связи с землетрясением - Цензор.НЕТ 711
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04.01.2021 19:40 Відповісти
покращення
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04.01.2021 19:42 Відповісти
Новорічні подарунки від Зеіда Мороза !!!)))
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04.01.2021 20:11 Відповісти
Може від "Жида Моссада"?
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04.01.2021 23:12 Відповісти
Зеленский подписал указ о предоставлении Хорватии гуманитарной помощи в связи с землетрясением - Цензор.НЕТ 3246
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04.01.2021 19:51 Відповісти
Вова! У нас є свої хорвати, білі ховати, тепер називаються "гуцули". Допомогти їм не хочеш, нє?
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04.01.2021 19:41 Відповісти
Погорельца и подтопленцам в Украине же уже помог,до сих пор в очереди стоят.Теперь можно и Хорватии.
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04.01.2021 19:41 Відповісти
не помню чтоб Хорватия даже соболезнования выразила не то что помощь нам когда у нас было наводнение на Закарпатье
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04.01.2021 19:42 Відповісти
Це виглядає так, ніби циганчук з електрички на Берегове не став просити гроші у пасажирів, а став роздавати гроші всім, хто молодший за 50 років. 😊
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04.01.2021 19:42 Відповісти
Благое дело всегда вернется сторицей.
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04.01.2021 19:44 Відповісти
Відіслати Зеленського з командою клоунів на корм хорватського зоопарку - це єдина допомога і Україні і Хорватії. І гуманітарна, і матеріальна теж.
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04.01.2021 19:44 Відповісти
Где беда там и Зеленский - пиар.. Где Зеленский там и беда - аура.
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04.01.2021 19:45 Відповісти
Звичайна практика для цивілізованих країн, для України теж. З чого таке негодування та стільки ненависті з цього приводу? Воно ж вам самим і аукнеться.
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04.01.2021 19:45 Відповісти
И, шо, дядя, Хорватия хоть мизинцем пошевелили, когда в Закарпатье повень была? Или может поставили нам чего на АТО? Все просто, зепил, криворагулина решила летом за бюджетный счет сьездить отдохнуть на Адриатику, вот и , падла, почву готовит
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04.01.2021 20:50 Відповісти
Отставку свою подпиши,козлина.
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04.01.2021 19:51 Відповісти
Гастроли 95 квартала по Хорватии?
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04.01.2021 19:54 Відповісти
Зеленский подписал указ о предоставлении Хорватии гуманитарной помощи в связи с землетрясением - Цензор.НЕТ 2534
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04.01.2021 19:55 Відповісти
Пан сам скльопав???))))
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04.01.2021 20:04 Відповісти
с тридцатьвторой???
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04.01.2021 21:50 Відповісти
Зварка ніяка. Розсипиться.
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04.01.2021 22:20 Відповісти
нормальна зварка! Тур де Франс наш!
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04.01.2021 22:21 Відповісти
Зеленський підписав указ про надання Хорватії гуманітарної допомоги у зв'язку із землетрусом - Цензор.НЕТ 1710
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04.01.2021 20:01 Відповісти
Повністю звучит так-
Моя хата з краю, першим ворога зустрічаю.
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04.01.2021 20:08 Відповісти
Чё то подумалось. Зеленский подписал указ о предоставлении днепровской воды Крыму в связи с засухой
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04.01.2021 20:03 Відповісти
А чому ні ,"тамженашилюди" !!!)))
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04.01.2021 20:05 Відповісти
Він йолоп. Він шафує нашіми грошми.
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04.01.2021 20:04 Відповісти
Из гуманных соображений хорваты не примут!
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04.01.2021 20:05 Відповісти
Хорваты и Хорватия везде поддерживали и поддерживают Украину и украинцев - я Гуглил..
так что все правильно - нужно помочь, это не сербы, угорцы или армяне..
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04.01.2021 20:07 Відповісти
Мова не за хорватів, а про цинічну зелену потвору !!!))
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04.01.2021 20:09 Відповісти
ну то что Зе п**р это давно всем ясно - зачем повторяться?
здесь о Хорватии, дружественном Украине государстве разговор..
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04.01.2021 20:11 Відповісти
Хорвати ,це справжні друзі українців ,безумовно,жодних питань !!!)))
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04.01.2021 20:15 Відповісти
Українці карпатських регіонів роками чекають на підтримку держави ,а зелена потвора на гуманітарній допомозі,не з власної кишені ,піариться !!)))
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04.01.2021 20:17 Відповісти
"Українці карпатських регіонів" десятиліттями винищують власні ліси і контрабандою вивозять деревину в сусідні країни де вже побудовані деревообробні фабрики які продають наш ліс нам "взад" в вигляді меблів. Внаслідок такої діяльності "українці карпатських регіонів" потерпають від повені, зсувів грунту та безробіття - все ж на продаж... Дивлячись на ті палаци які собі будують прикордонники, чиновники та заробітчани Закарпаття виникає питання чому вони не будують у себе меблевих фабрик а, навпаки, знищуюють власне життєве середовище. Скоро і туристів не стане....
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04.01.2021 23:26 Відповісти
у хорват - та же проблема, сепаратизм был, так что они нас понимают. Мало того хорваты на Балканы вышли с наших карпатских территорий, куда попали (вместе с сербами и болгарами) из-под Тянь-Шаня.
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04.01.2021 20:19 Відповісти
А сумму самой помощи из-за пиара не огласили. Написать мало, на смех подымут, написать много будет возмущение собственных граждан. Решили поступить в лучших традициях совка.
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04.01.2021 20:17 Відповісти
Граждане уже возмущены(почитай выше). Когда им дают- это воспринимается как само собой разумеющиеся (хотя что-то мало-жлобы!). Когда какая-то помощь(КОПЕЕШНАЯ) из Украины кому-то, так сразу- "чтож вы делаете!? мы сами- босы/ноги...с голоду тут пухнем... !"
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04.01.2021 20:36 Відповісти
В Китае пропал миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма. Не исключено, что встреча с зелёным бедоносцем повлияла.
Зеленський підписав указ про надання Хорватії гуманітарної допомоги у зв'язку із землетрусом - Цензор.НЕТ 66

Думаю, для Хорватии лучше отказаться от такой помощи, как бы боком не вылезла.
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04.01.2021 20:21 Відповісти
А ось ***** с Макроном хоть би що... Потрібно повторити і заборонити Сандрі вїзд в Україну на час його "плазуваня"
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04.01.2021 23:29 Відповісти
А чтобы клоун не скучал, ФБР создает антикоррупционное отделение для работы по Восточной Европе.
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04.01.2021 20:24 Відповісти
Хорвати - брати по крові. Найближчі до українців з усіх слов"янськиз народів.
Хоч і нема статків у України (влада спіонерила), але треба допомогти.
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04.01.2021 20:39 Відповісти
Мова не за доцільність допомоги ,мова про цинічний піар ,на допомозі не з власної кишені ,а з кишені українців !!)))
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04.01.2021 20:44 Відповісти
Я розумію. Але я не бачу тих, хто зміг би організувати ту допомогу. Нехай піариться, але й хорвати знатимуть, що була якась реакція на їхню біду.
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04.01.2021 20:54 Відповісти
Якщо допомога за власний рахунок ,то нехай піаряться донесхочу !!! Як приклад ,Порошенко,з ШВЛами та концентраторами !!)))
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04.01.2021 21:09 Відповісти
Це вже не "спионерила",а "скоммуниздила" !!!)))
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04.01.2021 20:46 Відповісти
Певно пан знає . що є спецфонд при Кабміні на такі потреби !?
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04.01.2021 20:53 Відповісти
І на боротьбу з Ковід був фонд ,який під асфальт закатали !!І фонди допомоги українцям,постраждавшим від повіней та т. ін. є!! Фонди є ,але допомоги нема !!)))
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04.01.2021 21:05 Відповісти
Згоден, хорвати це найближчі родичі українців, але багатоміліардна діра в бюджеті України каже про те що скоро у самих будуть великі проблеми у країні
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04.01.2021 21:15 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия" в связи с произошедшим в этой стране землетрясением. Источник: https://censor.net/ru/n3240380

Кажете не наркоман ?
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04.01.2021 21:14 Відповісти
V etom godu Chorvaty pustili zyzenogo gaza terminal i uze polucili pervi gaz s ameriki.Ranse oni pocti ves gaz pokupali s raski,teper s ameriki budet zakupat.Vsio tak i dolzno bit
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04.01.2021 21:43 Відповісти
Тому що в харватів є споконвічний ворог-серби ,кращі друзі московитів !!)))
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04.01.2021 22:38 Відповісти
стандартна процедура або ж загальноприйнята норма... дарма ви так критикуєте, нєлох тут просто підмахнув протокольний документ
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04.01.2021 22:29 Відповісти
Давайте зедебилам еще новость: отменили и льготный тариф на электроотопление.
Марш дебилы в лес за валежником - там правда лесники вас уже ждут)))
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04.01.2021 23:01 Відповісти
Просто Величезний...ні...просто НайВеличезніший ПЗДЦЬ!
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04.01.2021 23:25 Відповісти
Зеленський підписав указ про надання Хорватії гуманітарної допомоги у зв'язку із землетрусом - Цензор.НЕТ 2715
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04.01.2021 23:30 Відповісти
Краще безкоштовний концерт на піаніні)))
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05.01.2021 05:13 Відповісти
Ход правильний і багато в чому формальний . Країнам надто країнам-друзям що потрапили в біду треба допомагати. Для Членограя це просто формальність. Допомагає наша країна а не оте уйпище.
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05.01.2021 09:46 Відповісти
А зачем? Деньги девать некуда? Вполне обойдутся из без украинской "помощи"!
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05.01.2021 10:47 Відповісти
что земельку прикупил для скоморох цирка?
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05.01.2021 12:51 Відповісти
 
 