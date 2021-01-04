Хочемо провести в Україні Олімпійські ігри в 2030 або 2032 році, - міністр спорту Гутцайт

Україна розглядає можливість провести Олімпійські ігри у 2030 або 2032 році.

Про це заявив очільник Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми дивимося на 2030 та 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на Зимову Олімпіаду. Обговорюємо також Юнацькі Олімпійські ігри, чи одразу амбітну ціль - дорослу Олімпіаду", - сказав чиновник.

Йдеться саме про 2030-2032 роки, адже тоді, за словами Гутцайта, Україна може бути готовою до проведення таких змагань.

"Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри", - заявив він.

Міністр спорту також зазначив, що проведення Олімпіади - це амбітна ціль, яка допоможе створити робочі місця.

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"Нам потрібно ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду - це класна ціль для нас. Що таке Олімпіада? Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати усіх, будуть вільні [робочі] місця, щоб люди не їхали за кордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи - це туризм", - зазначив він.

Господар Зимової Олімпіади-2030 визначиться у 2023 році на конгресі НОК. До 2025 року має бути визначений господар Літньої Олімпіади-2032.

Намір боротися за проведення Зимової Олімпіади-2030 мають: Японія (Саппоро), США (Солт-Лейк Сіті), спільна заявка Іспанії, Андорри та Франції (Барселона-Піренеї). Також про намір заявляла Канада (Ванкувер).

За проведення Літньої Олімпіади-2032 претендують: Індія (Мумбай), Індонезія (Джакарта), Катар (Доха), Німеччина (Рейнсько-Рурський регіон), Іспанія (Мадрид), Австралія (Квінзленд).

Нагадуємо, у 2020 році президент Володимир Зеленський заявив, що в України є амбітна спортивна мета - проведення Олімпійських ігор.