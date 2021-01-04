За час новорічних свят на нетверезих водіїв складено 1 356 адмінпротоколів, - патрульна поліція

За час новорічних свят в Україні патрульні склали понад 1,3 тис. адміністративних матеріалів на водіїв за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Патрульної поліції.

"За період свят, з 31.12.2020 до 03.01.2021, на лінію 102 від громадян надійшло понад 130 тис. викликів, із них 2 241 повідомлення про ДТП. В аваріях травмувалися 183 людини і 33 загинули.

Патрульні склали 1 356 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння", - сказано в повідомленні.

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