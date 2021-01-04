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За час новорічних свят на нетверезих водіїв складено 1 356 адмінпротоколів, - патрульна поліція
За час новорічних свят в Україні патрульні склали понад 1,3 тис. адміністративних матеріалів на водіїв за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Патрульної поліції.
"За період свят, з 31.12.2020 до 03.01.2021, на лінію 102 від громадян надійшло понад 130 тис. викликів, із них 2 241 повідомлення про ДТП. В аваріях травмувалися 183 людини і 33 загинули.
Патрульні склали 1 356 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Lvbnhj
показати весь коментар04.01.2021 22:27 Посилання
+3 Леопольд Пупкин #464452
показати весь коментар04.01.2021 22:08 Посилання
+3 Serg KS #461672
показати весь коментар04.01.2021 22:32 Посилання
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А должно было бы быть 1356 конфискованых автомобилей. Проданых потом ну допустим по 5000 баксов. Итого - почти 8 лимонов зеленых денег. Неплохо для одного праздника.