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Новини П'яні за кермом
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За час новорічних свят на нетверезих водіїв складено 1 356 адмінпротоколів, - патрульна поліція

За час новорічних свят на нетверезих водіїв складено 1 356 адмінпротоколів, - патрульна поліція

За час новорічних свят в Україні патрульні склали понад 1,3 тис. адміністративних матеріалів на водіїв за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Патрульної поліції.

"За період свят, з 31.12.2020 до 03.01.2021, на лінію 102 від громадян надійшло понад 130 тис. викликів, із них 2 241 повідомлення про ДТП. В аваріях травмувалися 183 людини і 33 загинули.

Патрульні склали 1 356 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: У Києві п'яний водій зіграв патрульним на баяні "з нагоди свята". ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4480) Новий рік (551) пияцтво (580) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+4
За час новорічних свят на нетверезих водіїв складено 1 356 адмінпротоколів, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 6646
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04.01.2021 22:27
+3
составлено 1 356 админпротоколов..

А должно было бы быть 1356 конфискованых автомобилей. Проданых потом ну допустим по 5000 баксов. Итого - почти 8 лимонов зеленых денег. Неплохо для одного праздника.
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04.01.2021 22:08
+3
Те кто пьют при управлении транспортным средством сволочи те кто их отпускают за взятки сволочи в квадрате первых наказывать , вторых сажать
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04.01.2021 22:32
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составлено 1 356 админпротоколов..

А должно было бы быть 1356 конфискованых автомобилей. Проданых потом ну допустим по 5000 баксов. Итого - почти 8 лимонов зеленых денег. Неплохо для одного праздника.
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04.01.2021 22:08 Відповісти
ну прям впечатляющая цифра.гайцы бы столько же пьяни за рулем наловили бы за смену в городе с населением до миллиона человек.
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04.01.2021 22:12 Відповісти
Іххіхі.. а я пропетлял..
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04.01.2021 22:22 Відповісти
За час новорічних свят на нетверезих водіїв складено 1 356 адмінпротоколів, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 6646
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04.01.2021 22:27 Відповісти
Wild Turkey 101
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04.01.2021 22:35 Відповісти
Перевели "Дикая индейка 101"
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04.01.2021 22:58 Відповісти
У них с Евгением авто на то врем не было и Савелий рванул в штаты в поисках лучшей жизни
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04.01.2021 22:36 Відповісти
Что-то давно не слышно хрюканья о суммах штрафах, взимаемых при фиксации нарушений при помощи видеокамер? Казна пополняется хоть на 100 000 грн в месяц ? Хоть пару камер окупили?
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04.01.2021 22:26 Відповісти
Те кто пьют при управлении транспортным средством сволочи те кто их отпускают за взятки сволочи в квадрате первых наказывать , вторых сажать
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04.01.2021 22:32 Відповісти
Голубовская: после праздников ожидается новый всплеск COVID-19, а в стационарах уже треть больных - "тяжелые" https://news.obozrevatel.com/society/olga-golubovskaya-o-covid-19.htm?_gl=1*1xnlz8m*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTc5MzQzNS4yMjMuMS4xNjA5NzkzNDQ3LjA.&_ga=2.2190384.1825274430.1609582023-111401458.1485467804
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04.01.2021 22:52 Відповісти
В Европу хотим? - должно быть - 3 нарушения- " идиотен тест" ( пересдача на права) как в Германии. пьяный за рулем виновен в ДТП с увечьями - НАВСЕГДа лишить авто прав помимо уголовки.ДТП без жертв - пьяного лишить прав нв 5 лет
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04.01.2021 23:33 Відповісти
Бідні все пропили , багатші на місці заплатили без статистики.
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05.01.2021 01:19 Відповісти
 
 