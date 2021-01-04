Міністерство культури та інформполітики припинило формування переліку сайтів, рекомендованих для заборони в Україні
Міністерство культури та інформаційної політики перестало формувати перелік сайтів, до яких пропонує заборонити доступ в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Визначення та публікацію переліку сайтів, які містять інформацію, що має ознаки забороненої до поширення нормами українського законодавства, здійснювало Міністерство інформаційної політики України, яке на сьогодні перебуває в стані припинення юридичної особи в результаті її реорганізації", - сказано у відповіді Мінкультури на запит агентства.
У зв'язку з цим у відомстві наголосили, що на сьогодні не здійснюють формування таких переліків.
У міністерстві також повідомили, що МКІП "веде діяльність з інформаційної безпеки і співпрацює з РНБО щодо сайтів, які становлять загрозу безпеці України". "Водночас, така форма, як "перелік рекомендованих до заборони сайтів", яку використовувало Міністерство інформаційної політики, МКІП не використовує, оскільки переліки від міністерств не можуть бути підставою для блокування доступу на сайт з боку інтернет-провайдерів", - сказано в коментарі МКІП. Інтернет-провайдери у своїй діяльності щодо блокування сайтів керуються виключно рішеннями РНБО, введеними в дію Указами президента і рішеннями судів, зазначає МКІП.
"Наразі МКІП розробляє концепцію боротьби з фейками і дезінформацією, а також працює над проєктом із медіаграмотності для того, щоб регулювання здійснювалося визначеним законодавством способом. Запропонований до розгляду Верховною Радою проєкт Закону про медіа формулює чіткі критерії регуляції як традиційних, так і онлайн-медіа", - зазначає міністерство.
Нагадуємо, 19 червня 2017 року Мінінформполітики оприлюднило перелік із 20 сайтів, рекомендованих для заборони в Україні. Він, зокрема, містив сайти "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" і низку інших ресурсів.
У квітні 2018 року Мінінформполітики направило СБУ новий (другий) перелік із 21 сайту. У вересні 2018 року в Мінінформполітики заявили, що готують новий (третій) перелік сайтів, до яких відомство пропонує заборонити доступ.
Міністерство інформаційної політики України було створене у 2014 році й ліквідоване у 2019 році шляхом реорганізації з об'єднанням інших відомств у Міністерство культури, молоді та спорту України, у свою чергу реорганізованого у 2020 році в Міністерство культури та інформаційної політики України.
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ознаки такої, що заборонена до розповсюдження
нормами українського законодавства.
http://mip.gov.ua/files/pdf/perelik-saitiv.pdf
імбецили через е.
Это, в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
- А вас что-нибудь восхищает в россиянах?
- Да. Умение гордиться тем, чего следует стыдиться.
В новогоднюю ночь Зеленский (уже в статусе президента) попытался внедрить нам в мозги вирусную программу «какая разница». «Мы все представляем страну одинаково: где нет войны. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».
В декабре 2020-го по сравнению с ноябрем 2019-го доля тех, кто считает, что наилучшим для Украины вариантом гарантирования безопасности является вступление в НАТО, сократилась с 53 до 42%. В то же время доля тех, кто выступает за военный союз с Россией, подскочила с 6 до 11%, а доля сторонников внеблокового статуса выросла с 26 до 34%.
Доля респондентов, которые считают, что Украина должна идти ко вступлению в Евросоюз, сократилась с 53 до 48%. Популярность противоположного вектора, Евразийского экономического союза, осталась на уровне 13%, однако с 24 до 30% выросла поддержка неприсоединения ни к одному из союзов.
И вот в новогоднюю ночь Зеленский рассказал о том, как он собирается нас программировать в 2021 году. Зеленский пообещал, что мир уже близко. Зеленский, говоря о мире, вообще ни одним словом не упомянул, а с кем у нас война. Хуже того. Он не просто сделал Путина и Россию фигурой умолчания. Вину за гибель наших военных он перенес с Путина на Бога.
Несомненно, это вторая серия «какой разницы». Только на этот раз «какая разница 2.0» - это уже не про улицы и памятники, а про то, с кем мы воюем и какую цену за мир мы готовы заплатить. Потому и переносит Зеленский вину с Путина на Бога, что так психологически легче капитулировать.
https://www.dsnews.ua/politics/kakaya-raznica-2-0-zachem-zelenskiy-programmiruet-nas-na-skoruyu-kapitulyaciyu-02012021-411101 "Какая разница 2.0". Зачем Зеленский программирует нас на скорую капитуляцию Москве.