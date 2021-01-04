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Новини
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Міністерство культури та інформполітики припинило формування переліку сайтів, рекомендованих для заборони в Україні

Міністерство культури та інформполітики припинило формування переліку сайтів, рекомендованих для заборони в Україні

Міністерство культури та інформаційної політики перестало формувати перелік сайтів, до яких пропонує заборонити доступ в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Визначення та публікацію переліку сайтів, які містять інформацію, що має ознаки забороненої до поширення нормами українського законодавства, здійснювало Міністерство інформаційної політики України, яке на сьогодні перебуває в стані припинення юридичної особи в результаті її реорганізації", - сказано у відповіді Мінкультури на запит агентства.

У зв'язку з цим у відомстві наголосили, що на сьогодні не здійснюють формування таких переліків.

У міністерстві також повідомили, що МКІП "веде діяльність з інформаційної безпеки і співпрацює з РНБО щодо сайтів, які становлять загрозу безпеці України". "Водночас, така форма, як "перелік рекомендованих до заборони сайтів", яку використовувало Міністерство інформаційної політики, МКІП не використовує, оскільки переліки від міністерств не можуть бути підставою для блокування доступу на сайт з боку інтернет-провайдерів", - сказано в коментарі МКІП. Інтернет-провайдери у своїй діяльності щодо блокування сайтів керуються виключно рішеннями РНБО, введеними в дію Указами президента і рішеннями судів, зазначає МКІП.

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"Наразі МКІП розробляє концепцію боротьби з фейками і дезінформацією, а також працює над проєктом із медіаграмотності для того, щоб регулювання здійснювалося визначеним законодавством способом. Запропонований до розгляду Верховною Радою проєкт Закону про медіа формулює чіткі критерії регуляції як традиційних, так і онлайн-медіа", - зазначає міністерство.

Нагадуємо, 19 червня 2017 року Мінінформполітики оприлюднило перелік із 20 сайтів, рекомендованих для заборони в Україні. Він, зокрема, містив сайти "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" і низку інших ресурсів.

У квітні 2018 року Мінінформполітики направило СБУ новий (другий) перелік із 21 сайту. У вересні 2018 року в Мінінформполітики заявили, що готують новий (третій) перелік сайтів, до яких відомство пропонує заборонити доступ.

Міністерство інформаційної політики України було створене у 2014 році й ліквідоване у 2019 році шляхом реорганізації з об'єднанням інших відомств у Міністерство культури, молоді та спорту України, у свою чергу реорганізованого у 2020 році в Міністерство культури та інформаційної політики України.

Автор: 

заборона (1461) інформаційна війна (361) Міністерство культури (762) сайт (274)


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Топ коментарі
+28
Реванш кремлівської гидоти триває і прогресує !!! )))
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04.01.2021 22:42
+16
П
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04.01.2021 22:38
+15
Де....
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04.01.2021 22:51
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П
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04.01.2021 22:38 Відповісти
...из...
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04.01.2021 22:50 Відповісти
Де....
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04.01.2021 22:51 Відповісти
ЦЦЦЦЦ!!!)))
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04.01.2021 22:52 Відповісти
Ь!!!
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04.01.2021 23:14 Відповісти
Практика заборони доступу на російські та іноземні сайти є сумнівною, бо ця заборона обходиться елементарно в два кліка використанням безкоштовних веб-проксі серверів, або ВПН сервісів. Тобто це боротьба з вітряками на яку йдуть державні кошти! Потрібно закривати не тільки прямий доступ на ці ресурси, а й блокувати веб-проксі ресурси та ВПН сервіси, без цього обмеження не мають сенсу.
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04.01.2021 23:22 Відповісти
Что значит команда! Когда-то был Минстець, а сейчас киздец!
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05.01.2021 05:46 Відповісти
Ъ!!!
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05.01.2021 08:56 Відповісти
Сайты боевиков Донбасса, с пропагандой РФ о Крыме.
В частности, в предлагаемом перечне названы: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.
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04.01.2021 22:38 Відповісти
как были никакими,так и еще никакее стали
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04.01.2021 22:39 Відповісти
Реванш кремлівської гидоти триває і прогресує !!! )))
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04.01.2021 22:42 Відповісти
Перелік сайтів, які містять інформацію, що має
ознаки такої, що заборонена до розповсюдження
нормами українського законодавства.

http://mip.gov.ua/files/pdf/perelik-saitiv.pdf
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04.01.2021 22:40 Відповісти
Все за кремлівським сценарієм,відновлення "русскоязичного "контента на укрТБ,поернення лястрованих потвор на держпосади , прагнення відміни люстраційного закона !!!
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04.01.2021 22:44 Відповісти
Я думаю вже час звинувачувати Пороха в зраді! Стільки років війни, стільки розмов про гібридну війну, і все: припиняємо в односторонньому порядку інформаційний контроль з нашого боку! ЗРАДА! Порох, як ти міг?!
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04.01.2021 22:42 Відповісти
А, стоп! Ми ж перемогли вже! зеля ж закінчив війну з нашого боку! Ну це точно не зрада! ЦЕ ПЕРЕМОГА!!
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04.01.2021 22:43 Відповісти
Охохо! Стільки чайників не можуть узагалі віндовсом користуватись, а воно про обхід пише! ТАК ДЛЯ ІМБІЦИЛІВ, ЩО ОБИРАЮТЬ КЛОВУНІВ ЦЕ І РОБИЛОСЯ! Шкода, що голосування не було електоронне, тоді б овочі не змогли узагалі проголосувати! Бо ж для них зеля навіть свій бюлетень показував, де потрібно хрестик ставити!!
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04.01.2021 22:48 Відповісти
Скорее, к нам идиотов тянет. Вот и ты на огонек притащился
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04.01.2021 23:31 Відповісти
порохоботам.
імбецили через е.
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05.01.2021 08:23 Відповісти
Надо вас все на минное поле послать, там тоже много обходов😁
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04.01.2021 23:45 Відповісти
Скоро зеленые диверсанты вернут и вконтактик.
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04.01.2021 22:48 Відповісти
Свинособачка, ты чего так возбудился?
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05.01.2021 00:08 Відповісти
Зато Украина начинает типа мониторинг выбросов парниковых газов.

Это, в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.
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04.01.2021 22:51 Відповісти
До речі, свою політичну кар'єру Зеленський почав з того що У серпні 2014 року виступив проти наміру Мінкульту створити список осіб з Росії, що створюють загрозу нацбезпеці України з метою захистити своїх своїх друзів та колег-Порєчєнкова, Добронравова та Охлобистіна.
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04.01.2021 22:53 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза


- А вас что-нибудь восхищает в россиянах?

- Да. Умение гордиться тем, чего следует стыдиться.
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04.01.2021 22:57 Відповісти
Я ненароком заглянул в российские сайты, что же они там нам предсказывают в 2021г.? "Предсказали", как обычно - Украина де будет загибаться и нищенствовать. а Лугандон "процветать" под "мудрым российским руководством". И вся эта грязная река вранья и ненависти заливает весь русскоязычный интернет! Зеленский , как всегда принял самое "наимудрейшее решение" - не препятствовать этому.
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04.01.2021 23:12 Відповісти
Ще Захер казав що Україні залишилось жити 80 днів, та й слід його прохолов.
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04.01.2021 23:19 Відповісти
Міністерство культури та інформполітики припинило формування переліку сайтів, рекомендованих для заборони в Україні - Цензор.НЕТ 4078
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04.01.2021 23:13 Відповісти
Ти полєхчє там.
Міністерство культури та інформполітики припинило формування переліку сайтів, рекомендованих для заборони в Україні - Цензор.НЕТ 6224
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04.01.2021 23:22 Відповісти
Вибрали антимайданівську владу, нема чого дивуватися ригівсько- кацапському реваншу.
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04.01.2021 23:59 Відповісти
Зебили интегрируют Україну с кацапстаном.
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05.01.2021 00:06 Відповісти
Міністерство культури та інформполітики припинило формування переліку сайтів, рекомендованих для заборони в Україні - Цензор.НЕТ 12
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05.01.2021 00:10 Відповісти
"Проста адін народ! Нужна прєкратіть запріщать!"
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05.01.2021 00:11 Відповісти
В Шапіто міністерство інформаційної політики заміняють відосики Бідосика. Всього 1,5 роки зомбування відосиками і підтримка вступу в НАТО скоротилась з 53% до 42%, вступу до ЄС з 53% до 48%, за військовий союз з росією з 6% до 11%.

В новогоднюю ночь Зеленский (уже в статусе президента) попытался внедрить нам в мозги вирусную программу «какая разница». «Мы все представляем страну одинаково: где нет войны. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».
В декабре 2020-го по сравнению с ноябрем 2019-го доля тех, кто считает, что наилучшим для Украины вариантом гарантирования безопасности является вступление в НАТО, сократилась с 53 до 42%. В то же время доля тех, кто выступает за военный союз с Россией, подскочила с 6 до 11%, а доля сторонников внеблокового статуса выросла с 26 до 34%.
Доля респондентов, которые считают, что Украина должна идти ко вступлению в Евросоюз, сократилась с 53 до 48%. Популярность противоположного вектора, Евразийского экономического союза, осталась на уровне 13%, однако с 24 до 30% выросла поддержка неприсоединения ни к одному из союзов.
И вот в новогоднюю ночь Зеленский рассказал о том, как он собирается нас программировать в 2021 году. Зеленский пообещал, что мир уже близко. Зеленский, говоря о мире, вообще ни одним словом не упомянул, а с кем у нас война. Хуже того. Он не просто сделал Путина и Россию фигурой умолчания. Вину за гибель наших военных он перенес с Путина на Бога.
Несомненно, это вторая серия «какой разницы». Только на этот раз «какая разница 2.0» - это уже не про улицы и памятники, а про то, с кем мы воюем и какую цену за мир мы готовы заплатить. Потому и переносит Зеленский вину с Путина на Бога, что так психологически легче капитулировать.
https://www.dsnews.ua/politics/kakaya-raznica-2-0-zachem-zelenskiy-programmiruet-nas-na-skoruyu-kapitulyaciyu-02012021-411101 "Какая разница 2.0". Зачем Зеленский программирует нас на скорую капитуляцию Москве.
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05.01.2021 00:21 Відповісти
Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен.С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы кодлан Коломойского добил контрпропаганду Украины .
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05.01.2021 08:33 Відповісти
Безпецы країни загрожують не сайти, а проросійські телеканали. Бо люди передпенсійного і пенсійного віку, в переважній більшості, Інтернетом не володіють. А зомбоящики дивляться щоденно. Останні два недолугих гаранта, віддали телепростір у руки шістки-кума бункерного гномика із-за поребрика. Результат не забарився. Пропаганда "рюського миру" несеться з усіх каналів Медведчука.
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05.01.2021 09:46 Відповісти
Реванш рыгоаналов, а кто-то сомневался?
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05.01.2021 09:56 Відповісти
21 сайт це крапля в морі москальської пропаганди. Під час війни потрібна тотальна блокада всіх без винятку рашистських сайтів і ТБ. Це ж аксіома
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05.01.2021 10:34 Відповісти
 
 