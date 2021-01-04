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Новини Коронавірус і карантин
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Джонсон оголосив в Англії локдаун для боротьби з поширенням нового штаму коронавірусу

Джонсон оголосив в Англії локдаун для боротьби з поширенням нового штаму коронавірусу

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон увечері 4 січня оголосив про введення національного локдауну в Англії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Джонсон виступив із телезверненням після того, як йому повідомили про зростання кількості нових випадків COVID-19 на всій території Англії через новий штам коронавірусу. Йдеться вже про третій в Англії режим жорсткої самоізоляції населення через COVID-19. Планується, що він діятиме мінімум до 15 лютого 2021 року.

Очікується, що в середу британський парламент затвердить запропоновані урядом заходи. При цьому британські влада закликає жителів дотримуватися обмеження вже з вечора понеділка - не чекаючи "зеленого світла" від парламенту.

Відповідно до рішення прем'єра, всі магазини, торгівля не життєво важливими товарами, буде закрито. Ресторани зможуть працювати тільки на винос. Школи та університети працюватимуть у віддаленому режимі.

Читайте також: Прем'єр Великої Британії Джонсон йде на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19

Жителів Англії закликають залишатися вдома, а людей з групи підвищеного ризику просять виходити тільки для занять спортом або необхідних для здоров'я прогулянок, а також у разі необхідності відвідування медзакладів. Англійцям дозволяють поїздки на роботу, якщо це абсолютно необхідно. Також дозволено походи в продуктові магазини і аптеки.

Жителям можна раз на день виходити на вулицю для занять спортом. Також можна переміщатися в Англії для надання допомоги людям, які потребують догляду. Нарешті, з дому дозволяється виходити в разі проблем зі здоров'ям або екстрених випадків.

Заходи стосуються тільки Англії, оскільки в інших частинах Великої Британії питання боротьби проти коронавірусу регулюється місцевою владою. Раніше влада Шотландії оголосила, що продовжує до кінця січня всі запроваджені раніше обмеження для боротьби проти коронавірусної інфекції.

У понеділок 4 січня повідомлялося, що за добу у Великій Британії коронавірус виявили у майже 59 тис. осіб, а 407 пацієнтів померли від наслідків зараження.

Автор: 

Велика Британія (5646) карантин (18172) Джонсон Борис (583) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+6
Вообще мастер класс: за несколько десятилетий опустили бритишей ниже плинтуса. Нечёсаный клоун в кресле премьера. Пакистанский муслим в роли мэра Лондона.
Чёрную бабу неизвестного происхождения тащат на трон вместо старушки Лизаветы.

Позорище. Ушатали бывшую великую империю в ноль, за какие-то несколько десятилетий.
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05.01.2021 00:27
+6
Оффтоп, але хороший.

Канадська хокейна молодіжка наклепала москалям 5 сухих шайб і вийшла у фінал !

Зараз американці визначатимуть з фінами 2-го фіналіста.
Треба, щоб москалям і бронза не дісталась.
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05.01.2021 03:31
+5
https://censor.net/ru/user/357550 Закінчилася ера таких людей. Одні хворі на голову лізуть у влади.
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05.01.2021 00:41
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Та діазолін уже якось і не воно... Краще вже Цетиризин. Таблетка раз на добу- і все гаразд!
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06.01.2021 07:50 Відповісти
А ще краще - не їсти невідомо яких котлет, щоб не пити таблетки.
Май спокійний день.
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06.01.2021 08:57 Відповісти
Вообще мастер класс: за несколько десятилетий опустили бритишей ниже плинтуса. Нечёсаный клоун в кресле премьера. Пакистанский муслим в роли мэра Лондона.
Чёрную бабу неизвестного происхождения тащат на трон вместо старушки Лизаветы.

Позорище. Ушатали бывшую великую империю в ноль, за какие-то несколько десятилетий.
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05.01.2021 00:27 Відповісти
И у меня одна токо радость в жизни осталась -- счёт в банке -- тратить же некуда... *)
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05.01.2021 00:35 Відповісти
Водочка и селёдочка. Бабу опять же можно снять на часок (300 евриков, не ?)
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05.01.2021 00:38 Відповісти
Ты какой-то местечково-залётный... -- бардаки в Германии ещё год назад закрылись... -- это ж очень личная сфера обслуживания... *)
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05.01.2021 00:40 Відповісти
A вот это по-настоящему плохо. Не у каждого есть бабло на резиновую бабу.
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05.01.2021 01:08 Відповісти
А я тут причём -- к твоей бредятине?
...тем более, что вас тут двое -- а я один...*)
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05.01.2021 01:11 Відповісти
шо теперь, фрау на пособии сидят??
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05.01.2021 01:12 Відповісти
?
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05.01.2021 01:22 Відповісти
Ага -- дошло! -- Вы про проституток спрашиваете? *)

Ну, большинство барышень иностранки... ... -- те съехали. А немки да -- на пособии сидят -- они ж легальные работницы -- налоги платят.

...подшаманивают, конечно... ...но я тут совсем не в теме -- объявлений в газете давно не видел.
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05.01.2021 01:32 Відповісти
Свнсбч бот под прокси, ты снова зашкварился
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05.01.2021 13:28 Відповісти
Джонсон - популист
К власти во всех странах должны прийти ПРАГМАТИКИ
А популисты реально мир угробят ( и всякие артисты с юмористами )
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05.01.2021 00:38 Відповісти
І обов*язково - професіонали, пані Софіє.

З Новим Роком Вас !
Найкращі вітання !
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05.01.2021 00:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/357550 Закінчилася ера таких людей. Одні хворі на голову лізуть у влади.
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05.01.2021 00:41 Відповісти
Здесь нельзя не согласиться с вами Кеннеди ,Рузвельды ,Деголи ,Черчели и им подобные не при делах
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05.01.2021 02:44 Відповісти
Лучше немцы.

...о них всегда неплохие отзывы были, в зонах оккупации, если с ними не воевать...*)
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05.01.2021 00:42 Відповісти
Немцы- ядро всей Европы
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05.01.2021 00:53 Відповісти
Если бы... -- паровоз! ...на таких верблюдах, как я...*)
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05.01.2021 00:58 Відповісти
Всех тевтоны не прокормят, придется число кормящихся от Германии сокращать.
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05.01.2021 02:36 Відповісти
У нас вообще полный ассорти и даже трижды судимый у власти был ,возможно в книгу Гинеса занесут
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05.01.2021 02:50 Відповісти
Куплю нерухомість на Оксфорд Стріт. Деталі в приват !
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05.01.2021 00:43 Відповісти
Та купи себе уже что-нибудь! -- шоб потом можно было продать с прибытком...*)
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05.01.2021 00:59 Відповісти
Чекаю на падіння ціни
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05.01.2021 01:02 Відповісти
Ждать,терпеть и догонять -- тоже интересное занятие -- на всю жизнь может хватить...*)
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05.01.2021 01:05 Відповісти
А потім будете в рент здавать ?
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05.01.2021 02:07 Відповісти
Джонсон оголосив в Англії локдаун для боротьби з поширенням нового штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 1103
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05.01.2021 00:50 Відповісти
Середньому класу в багатьох країнах кінець.А це рушій прогресу.Та й не можливо багато мільйоні країни посадити на карантини,без катастрофічних наслідків.
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05.01.2021 00:52 Відповісти
Я тоже думаю , что уничтожают малый и средний бизнес
А олигархи себя защитили собственной медициной
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05.01.2021 00:54 Відповісти
Не вижу я такого -- из своего "окна", конечно...
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05.01.2021 01:00 Відповісти
это очевидно. Олигархия слилась с госсударством. ссср, мать ихнею...подсадят население на пособия, на которые будет едва свести концы с концами...упрозднят деньги, введут всякие паспорта лояльности, сами будут скупаться во всяких Березках, отдыхать в закрытых пансионатах, лечиться в своих клиниках, куда будут поступать передовые технологии и тд. Все это мы проходили. Кайф. А должности будут переходить по наследству.
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05.01.2021 01:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/357550 Це призведе до дуже поганих наслідків.Можливо до громадянських війн в різних країнах,можливо до нової світової війни.
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05.01.2021 01:11 Відповісти
Безусловно. Всё это было в истории уже не раз. Если правящий класс глуп как пробка, и занят убийством своей экономики - его просто сметёт какая-то иностранная держава, в которой правящий класс умный.
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05.01.2021 01:19 Відповісти
Самое интересное что сейчас нет страны где правящий класс - умный, все пляшут под дудку или шантаж глобалистов, х.з. чем всё это закончится, ждём 6го января развязки событий в США, хотя, я лично не питаю уже надежд на законный исход в пользу Трампа, разве что если сенаторы и конгрессмены увидят толпу в 2...3млн человек на улицах Вашингтона и передумают чинить беззаконие, но сомневаюсь.
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05.01.2021 10:13 Відповісти
Вчора розмовляв з братовою з Льондону. Зібралась додому летіти. Роботи нема. Насварив і переконав залишитись в Льондоні ! Певно тепер мене прокляне?!
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05.01.2021 01:08 Відповісти
Хай летят думают шо дома им будет работа? У меня все знакомые работают работы полно, может ваши знакомые мастера так себе или очень переборчивы?
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05.01.2021 10:58 Відповісти
Оффтоп, але хороший.

Канадська хокейна молодіжка наклепала москалям 5 сухих шайб і вийшла у фінал !

Зараз американці визначатимуть з фінами 2-го фіналіста.
Треба, щоб москалям і бронза не дісталась.
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05.01.2021 03:31 Відповісти
Від демократії до поки, що м'якого варіанту фашизму, залякати обивателів, ввести вакцину яка разом з вшитим чіпом ніби то дає свободу, а потім обломати і знову залякати новим штамом вірусу і знову вшити чіп це вже ****** на тоталітаризм. При цьому чомусь світ золотого мільярду не цікавить звідки той штам, хто його створив, чому немає, ні розслідування, ні трибуналу в Гаазі щодо генної модифікації людини різними Баріками, Фергісонами, і чим це може закінчитись для людства. Є велике бажання світової закуліси а це близько 26 сімей топ плутократії контролювати всіх і визначати долю цілих народів цифровим фашизмом.
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05.01.2021 08:06 Відповісти
НЕ УЖЕ ЛИ ВЫРОДИЛИСЬ АНГЛИЧАНЕ !?)
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05.01.2021 09:50 Відповісти
Странно как с британцами вообще прокатывает эта чушь с ковидом, новыми штаммами и т.д., возможно там есть куча протестов и демонстраций против ограничения свобод, только продажные СМИ нам этого не показывают.
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05.01.2021 10:10 Відповісти
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