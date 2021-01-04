Джонсон оголосив в Англії локдаун для боротьби з поширенням нового штаму коронавірусу

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон увечері 4 січня оголосив про введення національного локдауну в Англії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Джонсон виступив із телезверненням після того, як йому повідомили про зростання кількості нових випадків COVID-19 на всій території Англії через новий штам коронавірусу. Йдеться вже про третій в Англії режим жорсткої самоізоляції населення через COVID-19. Планується, що він діятиме мінімум до 15 лютого 2021 року.

Очікується, що в середу британський парламент затвердить запропоновані урядом заходи. При цьому британські влада закликає жителів дотримуватися обмеження вже з вечора понеділка - не чекаючи "зеленого світла" від парламенту.

Відповідно до рішення прем'єра, всі магазини, торгівля не життєво важливими товарами, буде закрито. Ресторани зможуть працювати тільки на винос. Школи та університети працюватимуть у віддаленому режимі.

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Жителів Англії закликають залишатися вдома, а людей з групи підвищеного ризику просять виходити тільки для занять спортом або необхідних для здоров'я прогулянок, а також у разі необхідності відвідування медзакладів. Англійцям дозволяють поїздки на роботу, якщо це абсолютно необхідно. Також дозволено походи в продуктові магазини і аптеки.

Жителям можна раз на день виходити на вулицю для занять спортом. Також можна переміщатися в Англії для надання допомоги людям, які потребують догляду. Нарешті, з дому дозволяється виходити в разі проблем зі здоров'ям або екстрених випадків.

Заходи стосуються тільки Англії, оскільки в інших частинах Великої Британії питання боротьби проти коронавірусу регулюється місцевою владою. Раніше влада Шотландії оголосила, що продовжує до кінця січня всі запроваджені раніше обмеження для боротьби проти коронавірусної інфекції.

У понеділок 4 січня повідомлялося, що за добу у Великій Британії коронавірус виявили у майже 59 тис. осіб, а 407 пацієнтів померли від наслідків зараження.