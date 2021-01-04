Джонсон оголосив в Англії локдаун для боротьби з поширенням нового штаму коронавірусу
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон увечері 4 січня оголосив про введення національного локдауну в Англії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Джонсон виступив із телезверненням після того, як йому повідомили про зростання кількості нових випадків COVID-19 на всій території Англії через новий штам коронавірусу. Йдеться вже про третій в Англії режим жорсткої самоізоляції населення через COVID-19. Планується, що він діятиме мінімум до 15 лютого 2021 року.
Очікується, що в середу британський парламент затвердить запропоновані урядом заходи. При цьому британські влада закликає жителів дотримуватися обмеження вже з вечора понеділка - не чекаючи "зеленого світла" від парламенту.
Відповідно до рішення прем'єра, всі магазини, торгівля не життєво важливими товарами, буде закрито. Ресторани зможуть працювати тільки на винос. Школи та університети працюватимуть у віддаленому режимі.
Жителів Англії закликають залишатися вдома, а людей з групи підвищеного ризику просять виходити тільки для занять спортом або необхідних для здоров'я прогулянок, а також у разі необхідності відвідування медзакладів. Англійцям дозволяють поїздки на роботу, якщо це абсолютно необхідно. Також дозволено походи в продуктові магазини і аптеки.
Жителям можна раз на день виходити на вулицю для занять спортом. Також можна переміщатися в Англії для надання допомоги людям, які потребують догляду. Нарешті, з дому дозволяється виходити в разі проблем зі здоров'ям або екстрених випадків.
Заходи стосуються тільки Англії, оскільки в інших частинах Великої Британії питання боротьби проти коронавірусу регулюється місцевою владою. Раніше влада Шотландії оголосила, що продовжує до кінця січня всі запроваджені раніше обмеження для боротьби проти коронавірусної інфекції.
У понеділок 4 січня повідомлялося, що за добу у Великій Британії коронавірус виявили у майже 59 тис. осіб, а 407 пацієнтів померли від наслідків зараження.
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Май спокійний день.
Чёрную бабу неизвестного происхождения тащат на трон вместо старушки Лизаветы.
Позорище. Ушатали бывшую великую империю в ноль, за какие-то несколько десятилетий.
...тем более, что вас тут двое -- а я один...*)
Ну, большинство барышень иностранки... ... -- те съехали. А немки да -- на пособии сидят -- они ж легальные работницы -- налоги платят.
...подшаманивают, конечно... ...но я тут совсем не в теме -- объявлений в газете давно не видел.
К власти во всех странах должны прийти ПРАГМАТИКИ
А популисты реально мир угробят ( и всякие артисты с юмористами )
З Новим Роком Вас !
Найкращі вітання !
...о них всегда неплохие отзывы были, в зонах оккупации, если с ними не воевать...*)
А олигархи себя защитили собственной медициной
Канадська хокейна молодіжка наклепала москалям 5 сухих шайб і вийшла у фінал !
Зараз американці визначатимуть з фінами 2-го фіналіста.
Треба, щоб москалям і бронза не дісталась.