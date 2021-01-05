Збільшилася кількість українців, які потрапляють до лікарень з важкою формою COVID-19, - Голубовська

Після новорічно-різдвяних свят очікується новий сплеск COVID-19, а в стаціонарах уже на цьому етапі збільшилася кількість "важких" хворих.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська, інформує Цензор.НЕТ.

Експертка розповіла, що в лікарнях справді спостерігається поступове зменшення кількості пацієнтів, які надходять із коронавірусом. Зменшення навантаження почалося десь на початку грудня.

"Тому що жовтень-листопад – це був повний колапс. Нікуди було їх класти, величезна кількість людей прибувала, відчинялися дедалі нові й нові відділення", – зазначила Голубовська.

Вона зауважила, що тепер ситуація більш спокійна, проте кількість українців, які потрапляють до лікарень із важкою формою COVID-19, навпаки, збільшилася.

"Із тих, що надійшли, десь третина "важких" і дуже "важких", які потребують підвищеного ресурсу", – наголосила лікарка.

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Вона пояснила, що йдеться не тільки про хворих із більш складним перебігом інфекції, але і про пацієнтів, яким потрібна тривала медична допомога.

"Ми їх називаємо "завислі" пацієнти. Ми стабілізуємо стан, вони перестають погіршуватися, а потім ось такими важкими залишаються дуже довго – до місяця і більше", – розповіла Голубовська. Такі інфіковані потребують величезного медичного ресурсу та кисневого забезпечення. "У цьому основна складність стаціонарів", – зазначила інфекціоністка.

Зменшення фіксованої кількості осіб, що захворіли, в Україні спостерігається приблизно з 28 листопада – тоді було встановлено останній негативний рекорд у 16 294 хворих. За словами Голубовської, причин спаду статистики COVID-19 кілька.

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"Можливо, це пов'язано і з епідеміологією цього захворювання. Пік ми завжди прогнозували на листопад-грудень", – зазначила лікарка. За прогнозами, навесні COVID-19 не зникне, але помітно послабне. "Принаймні ми сподіваємося на це. Хоча цей коронавірус показує, що далеко не всі прогнози здійснюються", – сказала інфекціоністка.

Другою важливою причиною вона назвала те, що величезна кількість хворих або не звертаються по медичну допомогою, "щоб не створювати собі проблем", і не тестуються, або ж самі сімейні лікарі не скеровують підопічних на ПЛР. "Сімейні лікарі взяли моду не скеровувати хворих на тестування... Ставлять яку завгодно пневмонію, тільки не коронавірусну", – наголосила Голубовська.