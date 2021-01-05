Збільшилася кількість українців, які потрапляють до лікарень з важкою формою COVID-19, - Голубовська
Після новорічно-різдвяних свят очікується новий сплеск COVID-19, а в стаціонарах уже на цьому етапі збільшилася кількість "важких" хворих.
Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська, інформує Цензор.НЕТ.
Експертка розповіла, що в лікарнях справді спостерігається поступове зменшення кількості пацієнтів, які надходять із коронавірусом. Зменшення навантаження почалося десь на початку грудня.
"Тому що жовтень-листопад – це був повний колапс. Нікуди було їх класти, величезна кількість людей прибувала, відчинялися дедалі нові й нові відділення", – зазначила Голубовська.
Вона зауважила, що тепер ситуація більш спокійна, проте кількість українців, які потрапляють до лікарень із важкою формою COVID-19, навпаки, збільшилася.
"Із тих, що надійшли, десь третина "важких" і дуже "важких", які потребують підвищеного ресурсу", – наголосила лікарка.
Вона пояснила, що йдеться не тільки про хворих із більш складним перебігом інфекції, але і про пацієнтів, яким потрібна тривала медична допомога.
"Ми їх називаємо "завислі" пацієнти. Ми стабілізуємо стан, вони перестають погіршуватися, а потім ось такими важкими залишаються дуже довго – до місяця і більше", – розповіла Голубовська. Такі інфіковані потребують величезного медичного ресурсу та кисневого забезпечення. "У цьому основна складність стаціонарів", – зазначила інфекціоністка.
Зменшення фіксованої кількості осіб, що захворіли, в Україні спостерігається приблизно з 28 листопада – тоді було встановлено останній негативний рекорд у 16 294 хворих. За словами Голубовської, причин спаду статистики COVID-19 кілька.
"Можливо, це пов'язано і з епідеміологією цього захворювання. Пік ми завжди прогнозували на листопад-грудень", – зазначила лікарка. За прогнозами, навесні COVID-19 не зникне, але помітно послабне. "Принаймні ми сподіваємося на це. Хоча цей коронавірус показує, що далеко не всі прогнози здійснюються", – сказала інфекціоністка.
Другою важливою причиною вона назвала те, що величезна кількість хворих або не звертаються по медичну допомогою, "щоб не створювати собі проблем", і не тестуються, або ж самі сімейні лікарі не скеровують підопічних на ПЛР. "Сімейні лікарі взяли моду не скеровувати хворих на тестування... Ставлять яку завгодно пневмонію, тільки не коронавірусну", – наголосила Голубовська.
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«Семейные врачи взяли моду не направлять больных на тестирования... Ставят какую-угодно пневмонию, только не коронавирусную", - отметила Голубовская.Источник: https://censor.net/ru/n3240396»
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За словами керівника центру Юрія Ромаскевича, нова станція мінімізує вплив людського фактора на процес отримання результатів тестувань. Це забезпечить більшу точність та оперативність досліджень.
Якщо раніше більшість процесів робилися вручну, то після введення станції в експлуатацію людський фактор буде зовсім виключений, - заявив Ромаскевич.
Також керівник лабораторного центру додав, що нове обладнання дозволить робити до трьох тисяч тестів на добу.https://uprom.info/news/other/infrastruktura/hersonshhyna-otrymala-robotyzovanu-stancziyu-dlya-plr-testiv/
В чём разница? У этой соски жопа больше и совковая?
Потому что это химическое оружие а не вакцина роCCияне и хотят колоть украинцев. 1933 год не дает покоя им.
Сказал главврач и улыбнулся, приняв конвертик и коньяк.(с)
Голубовська, просто не сприймає принцип: "Назло комунізму, власні яйця відморожу"...