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Новини Коронавірус і карантин
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Збільшилася кількість українців, які потрапляють до лікарень з важкою формою COVID-19, - Голубовська

Збільшилася кількість українців, які потрапляють до лікарень з важкою формою COVID-19, - Голубовська

Після новорічно-різдвяних свят очікується новий сплеск COVID-19, а в стаціонарах уже на цьому етапі збільшилася кількість "важких" хворих.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська, інформує Цензор.НЕТ.

Експертка розповіла, що в лікарнях справді спостерігається поступове зменшення кількості пацієнтів, які надходять із коронавірусом. Зменшення навантаження почалося десь на початку грудня.

"Тому що жовтень-листопад – це був повний колапс. Нікуди було їх класти, величезна кількість людей прибувала, відчинялися дедалі нові й нові відділення", – зазначила Голубовська.

Вона зауважила, що тепер ситуація більш спокійна, проте кількість українців, які потрапляють до лікарень із важкою формою COVID-19, навпаки, збільшилася.

"Із тих, що надійшли, десь третина "важких" і дуже "важких", які потребують підвищеного ресурсу", – наголосила лікарка.

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Вона пояснила, що йдеться не тільки про хворих із більш складним перебігом інфекції, але і про пацієнтів, яким потрібна тривала медична допомога.

"Ми їх називаємо "завислі" пацієнти. Ми стабілізуємо стан, вони перестають погіршуватися, а потім ось такими важкими залишаються дуже довго – до місяця і більше", – розповіла Голубовська. Такі інфіковані потребують величезного медичного ресурсу та кисневого забезпечення. "У цьому основна складність стаціонарів", – зазначила інфекціоністка.

Зменшення фіксованої кількості осіб, що захворіли, в Україні спостерігається приблизно з 28 листопада – тоді було встановлено останній негативний рекорд у 16 294 хворих. За словами Голубовської, причин спаду статистики COVID-19 кілька.

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"Можливо, це пов'язано і з епідеміологією цього захворювання. Пік ми завжди прогнозували на листопад-грудень", – зазначила лікарка. За прогнозами, навесні COVID-19 не зникне, але помітно послабне. "Принаймні ми сподіваємося на це. Хоча цей коронавірус показує, що далеко не всі прогнози здійснюються", – сказала інфекціоністка.

Другою важливою причиною вона назвала те, що величезна кількість хворих або не звертаються по медичну допомогою, "щоб не створювати собі проблем", і не тестуються, або ж самі сімейні лікарі не скеровують підопічних на ПЛР. "Сімейні лікарі взяли моду не скеровувати хворих на тестування... Ставлять яку завгодно пневмонію, тільки не коронавірусну", – наголосила Голубовська.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)


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Топ коментарі
+9
тут пояснення цього "парадоксу": https://censor.net/ua/news/3240354/yakscho_robyty_lyshe_1000_testiv_na_den_to_mojna_zapysaty_vidosyk_pro_peremogu_nad_koronavirusom_poroshenkohttps://censor.net/ua/news/3240354/yakscho_robyty_lyshe_1000_testiv_na_den_to_mojna_zapysaty_vidosyk_pro_peremogu_nad_koronavirusom_poroshenko
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05.01.2021 01:02
+8
Увеличилось количество украинцев, попадающих в больницы с тяжелой формой COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9767
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05.01.2021 01:38
+6
Увеличилось количество украинцев, попадающих в больницы с тяжелой формой COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 3277
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05.01.2021 00:54
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зеЧМО втомився і відпочиває не заважайте йому https://www.youtube.com/watch?v=Ex1eL7jeijU
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05.01.2021 00:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ex1eL7jeijU
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05.01.2021 02:23 Відповісти
ЭТО КАКОЙ ТО ЦИРК . И Степашка до сих пор министр?

«Семейные врачи взяли моду не направлять больных на тестирования... Ставят какую-угодно пневмонию, только не коронавирусную", - отметила Голубовская.Источник: https://censor.net/ru/n3240396»
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05.01.2021 00:50 Відповісти
тут пояснення цього "парадоксу": https://censor.net/ua/news/3240354/yakscho_robyty_lyshe_1000_testiv_na_den_to_mojna_zapysaty_vidosyk_pro_peremogu_nad_koronavirusom_poroshenkohttps://censor.net/ua/news/3240354/yakscho_robyty_lyshe_1000_testiv_na_den_to_mojna_zapysaty_vidosyk_pro_peremogu_nad_koronavirusom_poroshenko
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05.01.2021 01:02 Відповісти
не - совковую курицу...
та и Бутусов потихоньку расти начинает при Зе...
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05.01.2021 13:00 Відповісти
Ковидная пневмония 1% от всех пневмоний. Грип в 2015 году был по всем показателям опасней в полтора раза но его никто не заметил. Может потому что некому было делать тесты. Навязали одного идола и радуются , что население привратили в шизоидных идиотов
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05.01.2021 08:42 Відповісти
Под Ковидными больными в Киеве все 8 этажей больницы на Подвысоцкого , кроме дури больных
ПРЕКРАТИТЕ, блин, Вашу агитацию
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05.01.2021 08:47 Відповісти
и кто тебя туда пустил что такое утверждаешь ?
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05.01.2021 09:45 Відповісти
...и чего, и с кем я спорю в профильных темах? -- хоть и не ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины .
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05.01.2021 00:50 Відповісти
Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ отримав ******* роботизовану станцію для проведення ПЛР-досліджень.
За словами керівника центру Юрія Ромаскевича, нова станція мінімізує вплив людського фактора на процес отримання результатів тестувань. Це забезпечить більшу точність та оперативність досліджень.

Якщо раніше більшість процесів робилися вручну, то після введення станції в експлуатацію людський фактор буде зовсім виключений, - заявив Ромаскевич.
Також керівник лабораторного центру додав, що нове обладнання дозволить робити до трьох тисяч тестів на добу.https://uprom.info/news/other/infrastruktura/hersonshhyna-otrymala-robotyzovanu-stancziyu-dlya-plr-testiv/
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05.01.2021 00:50 Відповісти
Что значит "взяли моду"? Это как? Без всяких причин не ставят Ковид? Или есть причины?
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05.01.2021 00:52 Відповісти
Власти начинают нагнетать "новую волну". Щас пойдет жара.Скажут,на Новый Год все перепились-обнимались,целовались. Все друг друга перезаражали.
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05.01.2021 06:04 Відповісти
Та не може бути! Тут на форумі одна соска слиною бризгала що це все змова....😷🤣
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05.01.2021 00:53 Відповісти
тебе эта соска в голову пёрднула а ты и рад на вентилятор срать...
В чём разница? У этой соски жопа больше и совковая?
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05.01.2021 07:46 Відповісти
Увеличилось количество украинцев, попадающих в больницы с тяжелой формой COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 3277
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05.01.2021 00:54 Відповісти
Увеличилось количество украинцев, попадающих в больницы с тяжелой формой COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9767
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05.01.2021 01:38 Відповісти
"Б...ть, а куда рога пропали?!!"
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05.01.2021 13:08 Відповісти
Степанов говорит, что больничные койки заполнены на что-то вроде 25%. Вот что странно, все правительство очень противоречиво....одни говорят одно, другие другое. Это работа Меньдель все приводить к общему знаменателю, а она просто бимбо. Чего Зе ее держит в аппарате? Кто знает?
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05.01.2021 00:57 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3240354/yakscho_robyty_lyshe_1000_testiv_na_den_to_mojna_zapysaty_vidosyk_pro_peremogu_nad_koronavirusom_poroshenkohttps://censor.net/ua/news/3240354/yakscho_robyty_lyshe_1000_testiv_na_den_to_mojna_zapysaty_vidosyk_pro_peremogu_nad_koronavirusom_poroshenko А те, що всі хворі будуть тяжкими, з мінімальними шансами на порятунок - то не звертайте уваги на кількість жертв COVID'у, навіть якщо цифра росте в невпинній прогресії.
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05.01.2021 01:00 Відповісти
зато погуляли хорошо...
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05.01.2021 01:00 Відповісти
"К слову, раз упомянули всуе Национальный исследовательский институт центра имени Гамалеи, отметим, что "Спутник V" разработан в недрах ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России и ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России. После отравления Алексея Навального боевым отравляющим веществом из группы "Новичок", когда выяснилось, что Россия работает над созданием химического и биологического оружия, запрещённого международными договорами, США включил 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России и его филиалы в Кирове и Екатеринбурге в санкционный список, как связанный с программой создания биологического оружия. То есть вакцина была разработана в институте Минобороны России, который занимается запрещённой во всем мире разработкой химического и биологического оружия."

Потому что это химическое оружие а не вакцина роCCияне и хотят колоть украинцев. 1933 год не дает покоя им.
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05.01.2021 01:23 Відповісти
На эвтаназию пройдите, в сто двадцать первый кабинет..
Сказал главврач и улыбнулся, приняв конвертик и коньяк.(с)
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05.01.2021 01:41 Відповісти
Ватница эта голубовская, редкостная.
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05.01.2021 02:11 Відповісти
Згинь, брехло
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05.01.2021 03:12 Відповісти
на жаль, він не бреше. Але спеціаліст вона - визнаний всіма. Потрібно розрізняти менталітет особи, його переконання і професіоналізм.
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05.01.2021 09:08 Відповісти
Він таки бреше!
Голубовська, просто не сприймає принцип: "Назло комунізму, власні яйця відморожу"...
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05.01.2021 09:26 Відповісти
На стерилизацию вакцина из США поступит? Пока НЕТ. Только на дебилизацию, но это вакцина российская.
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05.01.2021 02:24 Відповісти
Це явно пневмонія гуляє, а не ковід.
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05.01.2021 04:45 Відповісти
Надобно ещё дорог построить, прокатим покойных с ветерком.
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05.01.2021 05:53 Відповісти
Зато дороги хорошие останутся. Для танков наверное😒😕😟
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05.01.2021 06:38 Відповісти
Даю подсказку. Процент тяжёлых не возрастал он такой как и был, просто больных стало больше, а не меньше. А статистика такая, потому что количество сделанных тестов не растет, а падает, при лёгком течении люди сейчас массово забивают на тесты.
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05.01.2021 06:08 Відповісти
Мадам, у вас от вранья глаза перекосило.
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05.01.2021 08:07 Відповісти
И ежу понятно, что после переедания и ополлитрования организм слабеет, а вирус крепчает.
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05.01.2021 09:00 Відповісти
Организм особенно слабеет, когда человек с бакинфекцией или тихим инфарктом думает, шо у него ковид и лечится по телефону.
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05.01.2021 13:18 Відповісти
Після таких показників вилікуваних,у нас скоро не залишиться хворих і треба буде імпортувати, бо нікому буде колоти вакцину.
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05.01.2021 09:12 Відповісти
Ничего удивительного, перед Новым годом, запись на бесплатный тест от государства была только на 6 й день, плюс потом несколько дней результат т.е. у кого нет денег на частную клинику, диагноз нужно ждать больше недели
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05.01.2021 10:29 Відповісти
 
 