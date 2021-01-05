Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення

Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який поширив аудіозапис, на якому співробітники КДБ Білорусі обговорюють можливість убивства журналіста Павла Шеремета, заявив про готовність дати свідчення у цій справі в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Робило запис моє анонімне джерело, яке зараз перебуває у Євросоюзі. Цей запис я оприлюднив зараз, передав для публікації на EUobserver. Там були зроблені усі можливі експертизи. Проводилась фоноскопічна експертиза, яка підтверджена. Також пізніше, якщо це буде потрібно, буде зроблена біометрична експертиза. І найголовніше, що людина, колишній працівник КДБ, який має безпосередній стосунок і до тих людей, з якими розмовляє Зайцев (ексочільник КДБ Білорусі. ‒ Ред.), зараз перебуває в країні ЄС і готовий дати свідчення в європейському міжнародному суді, і в Генпрокуратурі України", - заявив Макар.

За його словами, аудіоматеріали до нього потрапили в 2012 році.

"У 2012 році я цей запис послухав і почув там ім’я мого друга. Це Олег Алкаєв (Олег Алкаєв ‒ колишній начальник Мінського СІЗО, керівник "розстрільної групи", яка виконувала смертні вироки. Алкаєв виїхав з Білорусі 2001-го, став критиком режиму Лукашенка. 2007-го Павло Шеремет видав книгу Алкаєва "Розстрільна команда". ‒ Ред.). Після чого я зрозумів, що мені необхідно врятувати йому життя.

Я спочатку передав (записи. ‒ Ред.) американським спецслужбам, щоб врятувати життя Алкаєву, він зараз живий. Також завдяки цьому залишаються живими Бородач і Дудкін (на записі співрозмовники також обговорюють екскомандира бригади спецпризначення Володимира Бородача та начальника відділу МВС Білорусі з боротьби з корупцією В'ячеслава Дудкіна. ‒ Ред.). Також планувалося і фізичне усунення Андрія Суздальцева (російський політолог. ‒ Ред.), він живий. Але, на жаль, Павла Шеремета вже з нами немає", - розповів Макар.

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Ексспецпризначенець заявляє, що опублікував запис розмови тільки зараз, оскільки хоче допомогти білоруському народу в боротьбі з диктатурою Лукашенка: "Якби в 2016 році, коли Павла Шеремета підірвали, я опублікував ці дані, я думаю, що я, можливо, допоміг би розібратися в злочині, але сьогодні я не допоміг би своєму білоруському народу впоратися з цим диктаторським режимом, який зараз існує в країні".

Макар також заявив, що передав усі матеріали українським правоохоронцям і готовий приїхати і дати свідчення в Україні.

"Ми робили усе, щоби дати розголос, і найголовніше ‒ щоб завершити розслідування цього злочину і довести, що до цього причетні спецслужби Білорусі. Я передав записи (українським правоохоронцям. ‒ Ред.) приблизно в грудні.

Офіційного допиту не було, але сьогодні зі мною зв’язувалися українські спецслужби. Я розмовляв і дав свою згоду на співпрацю. Я буду готовий дати свідчення в Генеральній прокуратурі України. Також я сказав, що свідчення буде готовий надати колишній співробітник, який зараз виїхав у країну Євросоюзу.

Я планую прилетіти у Київ. Не знаю, коли. Це залежить від спецслужб України. Зараз дуже погана ситуація з ковідом, тому все залежить від них і, мабуть, від слідства. Коли буде така необхідність чи будуть якісь факти, я, звісно, буду сповіщати, а коли українська сторона буде готова, щоб я прилетів і дав свідчення, - я готовий", - наголосив Макар.

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Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".