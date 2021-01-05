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Новини Убивство Шеремета
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Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення

Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення

Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який поширив аудіозапис, на якому співробітники КДБ Білорусі обговорюють можливість убивства журналіста Павла Шеремета, заявив про готовність дати свідчення у цій справі в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Робило запис моє анонімне джерело, яке зараз перебуває у Євросоюзі. Цей запис я оприлюднив зараз, передав для публікації на EUobserver. Там були зроблені усі можливі експертизи. Проводилась фоноскопічна експертиза, яка підтверджена. Також пізніше, якщо це буде потрібно, буде зроблена біометрична експертиза. І найголовніше, що людина, колишній працівник КДБ, який має безпосередній стосунок і до тих людей, з якими розмовляє Зайцев (ексочільник КДБ Білорусі. ‒ Ред.), зараз перебуває в країні ЄС і готовий дати свідчення в європейському міжнародному суді, і в Генпрокуратурі України", - заявив Макар.

За його словами, аудіоматеріали до нього потрапили в 2012 році.

"У 2012 році я цей запис послухав і почув там ім’я мого друга. Це Олег Алкаєв (Олег Алкаєв ‒ колишній начальник Мінського СІЗО, керівник "розстрільної групи", яка виконувала смертні вироки. Алкаєв виїхав з Білорусі 2001-го, став критиком режиму Лукашенка. 2007-го Павло Шеремет видав книгу Алкаєва "Розстрільна команда". ‒ Ред.). Після чого я зрозумів, що мені необхідно врятувати йому життя.

Я спочатку передав (записи. ‒ Ред.) американським спецслужбам, щоб врятувати життя Алкаєву, він зараз живий. Також завдяки цьому залишаються живими Бородач і Дудкін (на записі співрозмовники також обговорюють екскомандира бригади спецпризначення Володимира Бородача та начальника відділу МВС Білорусі з боротьби з корупцією В'ячеслава Дудкіна. ‒ Ред.). Також планувалося і фізичне усунення Андрія Суздальцева (російський політолог. ‒ Ред.), він живий. Але, на жаль, Павла Шеремета вже з нами немає", - розповів Макар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглава КДБ Білорусі Зайцев обговорює вбивство Шеремета: "Зробимо закладку, щоб цього щура, бл#дь, зовсім бл#дь - ні рук, ні ніг. Усе щоб було як натурально". АУДIО

Ексспецпризначенець заявляє, що опублікував запис розмови тільки зараз, оскільки хоче допомогти білоруському народу в боротьбі з диктатурою Лукашенка: "Якби в 2016 році, коли Павла Шеремета підірвали, я опублікував ці дані, я думаю, що я, можливо, допоміг би розібратися в злочині, але сьогодні я не допоміг би своєму білоруському народу впоратися з цим диктаторським режимом, який зараз існує в країні".

Макар також заявив, що передав усі матеріали українським правоохоронцям і готовий приїхати і дати свідчення в Україні.

"Ми робили усе, щоби дати розголос, і найголовніше ‒ щоб завершити розслідування цього злочину і довести, що до цього причетні спецслужби Білорусі. Я передав записи (українським правоохоронцям. ‒ Ред.) приблизно в грудні.

Офіційного допиту не було, але сьогодні зі мною зв’язувалися українські спецслужби. Я розмовляв і дав свою згоду на співпрацю. Я буду готовий дати свідчення в Генеральній прокуратурі України. Також я сказав, що свідчення буде готовий надати колишній співробітник, який зараз виїхав у країну Євросоюзу.

Я планую прилетіти у Київ. Не знаю, коли. Це залежить від спецслужб України. Зараз дуже погана ситуація з ковідом, тому все залежить від них і, мабуть, від слідства. Коли буде така необхідність чи будуть якісь факти, я, звісно, буду сповіщати, а коли українська сторона буде готова, щоб я прилетів і дав свідчення, - я готовий", - наголосив Макар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо з'ясується, що Шеремета підірвали за наказом Білорусі, це буде ще одним доказом непричетності Антоненка, - адвокат Кулик. ВIДЕО

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Також читайте: Прокуратура збрехала про "титанічну роботу" у справі Шеремета, провели не 95 експертиз, а 48, - адвокат Антоненка Маслов

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Автор: 

КДБ Білорусі (57) Шеремет Павло (520)


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Топ коментарі
+38
Во Бубочке карта "поперла"
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05.01.2021 01:19
+37
Вот только ни Беларуси, ни Украине он живой не нужен.

КГБ Беларуси такой шкандаль ни к чему.

ЗЕ, Авакову и Венедиктовой тоже не нужно свидетельство фальсификации ими дела Шеремета.
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05.01.2021 01:27
+32
Вообще пофиг все твои конспирологические мысли насчет Шеремета. Да и он сам как-то тоже. Тут главное другое - зезидент повелся на эту шнягу ради отношений с Лукой и его посредничество в общении с Куйлом, запресовавши украинских патриотов. И поскольку он тупой с рождения, был не в состоянии просчитать свои действия хотя бы на два хода вперед. Это я и имел ввиду - его мизер при четырех тузах (пленки с РБ, фильм по вагнеровцам, заявление Пороха и манцы вокруг Татарова) скора ему поперек горла конкретно встанет
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05.01.2021 01:32
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...а что делать, когда "турборежим", одна извилина и та прямая и шилов жопе...!!
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05.01.2021 09:28 Відповісти
это вам таким макаром глаза замазывают что бы про прокол смвагнеровцами забыли и не вспоминали.... подождите сейчас еще и убийцу Кенеди найдут.....
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05.01.2021 11:34 Відповісти
в декабре переданы материалы и тишина до 05.01.2021
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05.01.2021 09:11 Відповісти
Как-то неудачно для клоуна начинается год Быка: то вагнеровцы, то Татаров, то коррупция справа и слева..., а теперь вдруг "жопа" с Шереметом... Хрен поймёшь что делать и бежать некуда...!!
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05.01.2021 09:25 Відповісти
Як чітко вдається через злив дев'ятирічної давнини новини примусити забути про справу Татарова, про будинок Тимошенко, про виступ перед дітками самого Зе. Немає обговорення підвищення тарифів, провал у зовнішній політиці і відсутності плану "Б". Чи можливо вночі війна закінчилася і московія вивела свої війська з Криму і Донбасу?
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05.01.2021 09:35 Відповісти
Что же скажет Арсен Борисович? Или сделает вид ,что ничего не произошло?
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05.01.2021 09:39 Відповісти
A что он может сказать если его нигде не видно и не слышно ?
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05.01.2021 09:49 Відповісти
It is most extraordinary thing - in all world use digital recording but Ukraine use tape recording. Why dont get out from old fashioned?
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05.01.2021 09:47 Відповісти
псих, помнишь высказывания зельца - а какая разница? так вот в данном случае он может быть правым - главное чтобы результат был! ты как обыватель рассуждаешь - а чего они воюют используя старые танки? да по фигу какие лишь бы оккупантов побольше завалить
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05.01.2021 11:31 Відповісти
The result is always - when you dont have modern weapons, your territory is taken away.
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05.01.2021 13:22 Відповісти
псих, а спорим что твой постулат не верен? пример хочешь? Сев. и Юж. Кореи.
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05.01.2021 15:51 Відповісти
и пример #2 - гитлер сталин.... конечно новое вооружение это классно, но не всегда это победа.
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05.01.2021 16:27 Відповісти
most right for Ukraine
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05.01.2021 17:02 Відповісти
А товарищ МАКАР не боится, что наше зеленое несчастье может его банально "слить" бульбодиктатору? Если уж и давать ему какие-то свидетельства, то в присутствии американских дипломатов в их консульстве и заручившись защитой.
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05.01.2021 10:19 Відповісти
Прийдется Сабакову освобождать политзаключенных, которые год просидели в СИЗО по ложному обвинению. Какой конфуз для всей этой Зебыдлоты.
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05.01.2021 10:52 Відповісти
Все верно Макар сделал что только сейчас выложил это. Во первых экспертиза - это не день или неделя работы, во вторых в одиночку с системой бороться бесполезно, примеров хватает. В третьих у Украины было 4 года что бы раскрыть данное преступление, но видно российское влияние не дает это сделать. В четвертых учитывая как Украина упирается не вводить санкции ( уже 4 пакет на походе от ЕС, а Украина даже первый не сделала), да еще тут электричество покупать собралась, поддерживая дубинки омона. Байден еще не вступил в должность но первое предупреждение уже прилетело.
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05.01.2021 11:07 Відповісти
макар рискуешь быть преданым путлровцам в обмен на таксистов из лугандона....
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05.01.2021 11:26 Відповісти
Як тiльки Макар приiде до Украiни,його пiдiрвуть,як не КДБ Белорусi,то ФСБ Росii,а 27-30 тис СБУ з Нацполiцiэю або будуть розводити руками з беспорадностi,або знайдуть чергових фейкових винуватцiв.Мало того,що в Украiна захоплена олiгархами та латифундистами,та й ще iй пiдвалило "щастя" з полiтичним iмпотентом Зеленським та його сумнiвною командою!
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05.01.2021 11:41 Відповісти
Не паникуй, не подорвут...
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05.01.2021 18:08 Відповісти
Если хочет довести дело до конца - пусть даёт показания из Америки.
В Украине он будет на виду и в качестве мишени.
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05.01.2021 12:02 Відповісти
Плёнки Мельниченко-2.....
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05.01.2021 12:18 Відповісти
За гнусную, преступную провокацию и содержание под стражей трёх невинных людей несут персональную ответственность министр МВС Аваков и президент Украины Зеленский. Мотив их действий: поддержание рейтинга Зеленского.
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05.01.2021 12:23 Відповісти
Мотив их действий - посмотреть в **********
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05.01.2021 12:33 Відповісти
"Вот я слушал вас всех долго,терпеливо и внимательно,и наконец понял- ну и дураки же вы все!" (с)
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05.01.2021 12:24 Відповісти
Доедет ли он-сомнительно.
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05.01.2021 12:59 Відповісти
Ну вот, недостающее звено нашлось, пора приступить к делу!
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05.01.2021 13:01 Відповісти
Смотри МАКАР !! Это наш придурок Зеленский обманет и обменяет тебя на россиянина!!
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05.01.2021 13:19 Відповісти
Павло виконав свій долг перед людьми : до останнього боровся зі ЗЛОМ. Тепер можна дати великий відсоток тому, що це зробив Тарган !. Судячи по відношенню до білоруського народу з манерою ОРДИНЦЯ Батия, можна вже впевнено передумовити те, що це зробило їхнє КДБ. Память Павлу !
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05.01.2021 15:04 Відповісти
я все таки вважаю, що і прокурорка і Аваков не запросять Макара і Україну і не поїдуть знімати покази в іншу державу. вони працюють лише тоді коли їм вигідно. А такий допит - це власноручна явка з повіинною за фальсифікацію слідства, Недаром заїкуватий пресатташе МВС вже палить мости-все добре і вписується в їх дефективну версію. А тому вони будуть грати придурків до останньої межі.
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05.01.2021 16:07 Відповісти
В Україну Зеленського і К(одла) я б на місці того Макара не приїздив. Холуй ***** разом з прокацапленою дочкою мєнтовського генерала з самого корумпованого міста країни Харкова та з кримінальнимміністром внутрішніх справ можуть запросто арештувати "за наклеп" і передати свідка спецслужбам Лукашенко.... Треба бути повним ідіотом щоб почати купувати електроенергію у Лукашенко і для цього повідключати блоки на вітчизняних атомних станціях. Якщо вони здатні на таке то передача свідка Лукашенко вже вирішена справа...
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05.01.2021 16:35 Відповісти
Нельга ехаць Макару у Украіну , гэта можна зрабіць і па відэа сувязі.
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06.01.2021 09:15 Відповісти
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