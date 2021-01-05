Заява захисту Антоненка: Під час розслідування вбивства Шеремета версія причетності білоруських спецслужб взагалі не розглядалася слідством

Опубліковано офіційну заяву захисників Андрія Антоненка щодо оприлюднення колишнім співробітником білоруських спецслужб Ігорем Макаром плівок із записами нібито з кабінету голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева про прямий наказ вбити Павла Шеремета, наданий президентом РБ у 2012 році.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на юридичну компанію "Сенс Україна".

"Інформація, яка оприлюднена Ігорем Макаром, щодо готування політичного вбивства Павла Шеремета КДБ Білорусі, потребує ретельної перевірки. Сподіваємося це зроблять компетентні органи європейських країн, а не українські фальсифікатори. Сторона захисту вже веде роботу в цьому напрямку.

Нагадуємо, що "білоруський слід" з урахуванням політичної позиції Павла Шеремета мав би бути найпріоритетнішою версією розслідування, особливо з урахуванням того, що вбивство сталося 20 липня — в день першої інавгурації Олександра Лукашенка в 1994 році — дата, яку той, за даними ЗМІ, щороку неофіційно святкує. У разі, якщо інформація підтвердиться, це повністю руйнує безумну версію сторони обвинувачення про невідомих осіб, які під час обрання виконавців з низькими моральними якостями зосередилися на "волонтерських групах населення". Під час вступної промови адвоката Кругового захист заявляв, що версії обвинувачення цілком схожі на поведінку схопленого за руку шулера — воно послідовно висуває суперечливі і подекуди кумедні теорії, аби виправдати власне шахрайство", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглава КДБ Білорусі Зайцев обговорює вбивство Шеремета: "Зробимо закладку, щоб цього щура, бл#дь, зовсім бл#дь - ні рук, ні ніг. Усе щоб було як натурально". АУДIО

Захист Антоненка стверджує, що з урахуванням наявних матеріалів справи, раніше версія причетності білоруських спецслужб взагалі не досліджувалася і не розглядалася слідством.

"Більше того, про неї також постійно забували міністр і його заступники, керівники поліції, прокурори і слідчі під час своїх пропагандистських заяв і виступів перед законодавцями і під час телевізійних шоу, всіма силами намагаючись увести громадськість у бік від цієї версії. Лунали слова і Росія, і ПТСР, і екстремізм, і шизофренія виконавців, але про Білорусь — жодної згадки.

Це не може не наштовхувати на думку, що у разі, якщо причетність білоруських спецслужб до цього вбивства підтвердиться, то виникне питання чи не свідомо керівники МВС і Нацполіції покривали як замовників так і виконавців, вказуючи на завідомо непричетних осіб і на хибні версії мотиву, подібно тому, як це робилося на початку розслідування вбивства Катерини Гандзюк", - зазначають юристи.

Також читайте: Слідство з грудня працює з інформацією про можливих замовників убивства Шеремета, частково оприлюдненою в січні в інтернеті, - Нацполіція

Адвокати наголошують, що 4 січня Національна поліція України і представники МВС "поширили неправдиві відомості про те, що нібито "білоруська версія" замовників убивства є для них новою і вона не суперечить обвинуваченням, висунутим Антоненку, Дугарь і Кузьменко".

На думку адвокатів Антоненка, це очевидна дезінформація. "По-перше, у справі відсутні будь-які навіть віддалені натяки на зв‘язок обвинувачених з будь-якими спецслужбами, у тому числі іноземними. По-друге, метою організаторів злочину сторона обвинувачення називає "створення в українському суспільстві вкрай резонансної події з метою подальшої провокації численних акцій протесту". Це аж ніяк не узгоджується з версією, оприлюдненою сьогодні в Брюсселі", - йдеться в заяві Дмитра Кругового, Віталія Галенченка і Станіслава Кулика.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо з'ясується, що Шеремета підірвали за наказом Білорусі, це буде ще одним доказом непричетності Антоненка, - адвокат Кулик. ВIДЕО

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Також читайте: Прокуратура збрехала про "титанічну роботу" у справі Шеремета, провели не 95 експертиз, а 48, - адвокат Антоненка Маслов

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".