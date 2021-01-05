За минулу добу найманці РФ 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС
Російсько-окупаційні війська за минулу добу п'ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного та Лебединського російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Гнутове противник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, а й зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
Від початку поточної доби, 5 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Русская душа же. На словах - борцы с этим, а когда любому русскому позвонит пранкер, то в половине случаев мы видим, вернее слышим .....
"если пишут вам про ж.пы про ..... = пишет русский человек"
недавно тут такого настиг - написал шо он рссукий, ибо пишет такие гадости - получи тугую струю еще больших "фантазий".... даже уже и не отвечал, читать даже гадко.
через придурка.
може людина хвора на голову, а може росіянин.... шо в принципі один Путін
я просто слухаю пранки і там реально кожен третій рссукий та кожен другий "кавказець" починає "фантазувати" про ось цю усю гидоту.
Ви знаєш тут новину - які запити і в яких країнах давали користувачі "порнхабу" - рссукі, "борці з геями", чомусь перші в світі за запитами "а*ал" "гей п*рно" і на таку тему далі.
Мельнікофф каже правильно - "народ-*******".
напр. дєда хтось вбив, внук типу - але там могли бути:
а.
б.
в.
так шо те ж саме з совками - треба не кричати шо типу - ой, совок, а РАПТОМ.... заглибитись в то через шо він є такою падлюкою
хотя насколько мона понять, Путин так, "за глаза" типо не любит Зеленского. А на самом деле.... кто-то пришел, тов. майор? аааа ыхзфлркхоруыквзитизуиьл о б уфкпхдркфкр