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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу найманці РФ 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу найманці РФ 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська за минулу добу п'ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного та Лебединського російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Гнутове противник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, а й зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 5 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Також читайте: Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного та Луганського, - пресцентр ОС

Автор: 

обстріл (29037) Донбас (22357) найманці рф (2064) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
За минувшие сутки наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1075
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05.01.2021 08:02
+7
Або: "повстанцы пять раз соблюдали режим тишины между залпами"...
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05.01.2021 08:13
+6
Вова, бери на вооружение фразу: «на стороне повстанцев произошло 5 непроизвольных залпов...»
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05.01.2021 08:03
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За минувшие сутки наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1075
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05.01.2021 08:02 Відповісти
Вова, бери на вооружение фразу: «на стороне повстанцев произошло 5 непроизвольных залпов...»
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05.01.2021 08:03 Відповісти
Або: "повстанцы пять раз соблюдали режим тишины между залпами"...
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05.01.2021 08:13 Відповісти
Да шо тут не понятного? После праздников руки так трусятся, что пока пописать сходишь три раза кончишь, а тут на курок как два пальца об асфальт случайно нажать)))
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05.01.2021 08:28 Відповісти
Це добра справа. Тільки при цьому стовбур має бути спрямований на себе або когось із "братьєв па аружію".
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05.01.2021 08:32 Відповісти
Ахах. ну реально, после празднований, куда еще, вернее "во что" должен быть направлен "ствол"
Русская душа же. На словах - борцы с этим, а когда любому русскому позвонит пранкер, то в половине случаев мы видим, вернее слышим .....

"если пишут вам про ж.пы про ..... = пишет русский человек"
недавно тут такого настиг - написал шо он рссукий, ибо пишет такие гадости - получи тугую струю еще больших "фантазий".... даже уже и не отвечал, читать даже гадко.
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05.01.2021 08:53 Відповісти
Ага, вчора тут такий був - варнякав про дітей та матерів. Що характерно, в реалі за ці слова його б навіть не побили, а в прямому сенсі цих слів вбили на місці. І правильно зробили б.
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05.01.2021 09:23 Відповісти
ммм, потім сиділи б?
через придурка.
може людина хвора на голову, а може росіянин.... шо в принципі один Путін

я просто слухаю пранки і там реально кожен третій рссукий та кожен другий "кавказець" починає "фантазувати" про ось цю усю гидоту.
Ви знаєш тут новину - які запити і в яких країнах давали користувачі "порнхабу" - рссукі, "борці з геями", чомусь перші в світі за запитами "а*ал" "гей п*рно" і на таку тему далі.
Мельнікофф каже правильно - "народ-*******".
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05.01.2021 09:44 Відповісти
Отож бо. За подібного імбецила не хочеться під Павлоградом тайгу валити ( ) - дуже асиметичне співвідношення "здобуток/жертва"...
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05.01.2021 12:53 Відповісти
а шось примітив шо потрібно спершу "вникнути".
напр. дєда хтось вбив, внук типу - але там могли бути:
а.
б.
в.
так шо те ж саме з совками - треба не кричати шо типу - ой, совок, а РАПТОМ.... заглибитись в то через шо він є такою падлюкою
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05.01.2021 13:01 Відповісти
Мне и так странно шо наши еще пишут "Российско-оккупационные войска", а не "та сторона" или "непризнанные воор. фор-я"
хотя насколько мона понять, Путин так, "за глаза" типо не любит Зеленского. А на самом деле.... кто-то пришел, тов. майор? аааа ыхзфлркхоруыквзитизуиьл о б уфкпхдркфкр
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05.01.2021 08:17 Відповісти
За минувшие сутки наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5041
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05.01.2021 08:21 Відповісти
Таки конфліктують, фулюгани.
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05.01.2021 08:29 Відповісти
И тут я вспомнил как в 14-м ваши детки топтали рошеновские конфетки...
За минулу добу найманці РФ 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8138
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05.01.2021 08:49 Відповісти
бросили как собаке косточку. вернее - свинье))
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05.01.2021 08:55 Відповісти
 
 