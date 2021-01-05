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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 202 людини, виявлено 5334 нові випадки, одужали - 13 850

В Україні за добу від COVID-19 померли 202 людини, виявлено 5334 нові випадки, одужали - 13 850

За минулу добу, 5 січня, в Україні зафіксовано 5334 нові випадки захворювання на коронавірус, 13 850 осіб одужали, померли 202 пацієнти.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Серед захворілих 164 дитини і 362 медпрацівники.

За минулу добу госпіталізовано - 1280 осіб. Крім того, здійснено 39 286 тестувань (зокрема методом ПЛР - 24 154, методом ІФА - 15 132).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 083 585 осіб. Одужали - 747 408 осіб, летальних випадків - 19 129.

Від початку пандемії провели 5 645 178 ПЛР-тестів.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 22 тисячі хворих із COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Смотрим сводку месячной давности, когда колл заболевших было по 15 тыс и сравниваеем колл умерших тогда и сейчас. И получаем совсем неожиданный результат - колличество умерших при 15 тыс и 5 тыс заболевших ничем не отличается. Что это нам говорит? Все просто: зеленые твари нас ********* со стастистикой.
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05.01.2021 08:29
+9
Вы сегодня проснулись? Разве был когда-либо смысл в действиях писькограя и его зеленого сброда? А с наридом действительно будет хрен и он это вполне заслужил, избрав власть, которая его теперь уничтожает.
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05.01.2021 08:31
+8
Какой смысл вводить лок-даун, если на Новый Год по площадям шарилось кучи нариду, а на поминки гепы пришло 100 000 человек? Ну какой в этом смысл? Может хрен с ним, с наридом то этим? Так хоть экономика не загнется, хотя чего это я? Как может загнуться то чего нет?
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05.01.2021 08:26
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Смертність така ж як і при 15000 хворих за добу.
Здається, якісь махінації з тестуванням та і зі всією статистикою.
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05.01.2021 10:07 Відповісти
Те, кто умирает сейчас, заболели недели 2-3 назад, когда количество заболевших доходило до 15 тысяч
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05.01.2021 17:46 Відповісти
Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников. 1 января фактическое количество выявленных случаев 14765, официальные данные 5038, 2 января - 14265/4576, 3 января - 14286/4158. https://timeze2019.blogspot.com
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05.01.2021 10:21 Відповісти
Брехня голимая, вчера 13 тыс тестов и 5 тыс больных, сегодня 40 тыс тестов и все равно 5 тыс больных.
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05.01.2021 11:23 Відповісти
Ну если нет больше заболевших, то что, насильно вылавливать первых попавшихся и закрывать в больницах?
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05.01.2021 17:48 Відповісти
Зедебил, своим бездействием убил вирусом за год 19тыс человек (в 10 раз больше чем погибло военных за все время войны). Но на дамбасе надо перестать обороняться от оккупантов и террористов?! Кретин!
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05.01.2021 13:33 Відповісти
Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения !!
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05.01.2021 14:12 Відповісти
Ты лично присутствовал при этом разговоре?
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05.01.2021 17:49 Відповісти
А порох другое говорит
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05.01.2021 15:43 Відповісти
Всі 202 померлих могли одужати аби в Україні було Міністерство Охорони Здоров'я.
Але натомість ми маємо Міністерство з Продажу Фармакологічних Препаратів, у якого орієнтація діаметрально протилежна напрямку діяльності з охорони здоров'я...
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05.01.2021 18:18 Відповісти
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