В Україні за добу від COVID-19 померли 202 людини, виявлено 5334 нові випадки, одужали - 13 850
За минулу добу, 5 січня, в Україні зафіксовано 5334 нові випадки захворювання на коронавірус, 13 850 осіб одужали, померли 202 пацієнти.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Серед захворілих 164 дитини і 362 медпрацівники.
За минулу добу госпіталізовано - 1280 осіб. Крім того, здійснено 39 286 тестувань (зокрема методом ПЛР - 24 154, методом ІФА - 15 132).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 083 585 осіб. Одужали - 747 408 осіб, летальних випадків - 19 129.
Від початку пандемії провели 5 645 178 ПЛР-тестів.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.
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