Нові записи у справі Шеремета підтверджують версію про причетність Антоненка, Дугарь і Кузьменко, - речник МВС Шевченко

У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що нові записи, на яких нібито білоруські спецслужби обговорюють намір убити журналіста Павла Шеремета вибухівкою, відповідають нинішній версії слідства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі BBC News Україна заявив речник МВС Артем Шевченко.

"В обвинувальному акті чітко вказано, що їхні дії були спричинені іншими невстановленими особами, - сказав Шевченко. - Безпосередньо на розгляд в суді (справи Антоненка, Кузьменко та Дугарь. - Ред.) це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину".

Представник МВС наголосив, що ця інформація "підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли не самостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб".

Водночас Шевченко висловив сподівання, що ця нова інформація зможе допомогти в пошуку досі невстановлених замовників та організаторів убивства.

Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.

Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

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