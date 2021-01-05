Нові записи у справі Шеремета підтверджують версію про причетність Антоненка, Дугарь і Кузьменко, - речник МВС Шевченко
У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що нові записи, на яких нібито білоруські спецслужби обговорюють намір убити журналіста Павла Шеремета вибухівкою, відповідають нинішній версії слідства.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі BBC News Україна заявив речник МВС Артем Шевченко.
"В обвинувальному акті чітко вказано, що їхні дії були спричинені іншими невстановленими особами, - сказав Шевченко. - Безпосередньо на розгляд в суді (справи Антоненка, Кузьменко та Дугарь. - Ред.) це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину".
Представник МВС наголосив, що ця інформація "підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли не самостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб".
Водночас Шевченко висловив сподівання, що ця нова інформація зможе допомогти в пошуку досі невстановлених замовників та організаторів убивства.
Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.
Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.
Будь ласка, зачекайте...
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Почему "защитники" подозреваемых уверены в их невиновности ? Потому, что они им нарвяться ?
Что дает вам уверенности в их невиновности ?
Лично я допускаю их причастность... (исходя их ранее опубликованых материалов)...
А каковы именно ваши аргументы помимо презумпции... - рост...?
Для меня "рост" - лишь условность, которую преступники могли заранее "обыграть"...
- алиби, что были в другом месте согласно записям в журнале... ?
да бога ради... в НАШИХ журналах, можно любые записи купить...
- что еще ?
Обвинение держится на преступном стремлении Авакова и Зеленского поддержать падающий рейтинг Зеленского. Мы, мол, "раскрыли преступление".
Прокуратура сама преступна, потому как безнравственные холуи беспринципных хозяев.
разнообразие просто колоссальное..., у же только по этому - у меня нет уверенности в том, что они или кто то из них - невиновен...
Например, если поверить в новую новость с "заказом из Белорусси" и то, что об этом ЯКОБЫ знало США (так как оно предприняло меры по спасению человека в Германии - то есть связалось с немецкими спецслужбами ... Но почему то не предприняло ничего по "этому" делу у нас ... - я имею ввиду по поводу "непричастности наших подозреваемых" ... ПОЧЕМУ !?
ВОЗМОЖНО, эта история с записью в Белоруссии - утка в т.ч и то, что США принимала меры по этому делу в Германии... Но если это НЕ утка - и США не подтвердила непричастность наших подозреваемых - возможно они тоже знают, что то об их причастности... ?
Это если кратко...
Это я рассуждаю в слух...., а не настаиваю...!
девчушка, она, конечно, беспринципная, но способна на весь спектр услуг для сосотоятельных папиков-импотентов, главно, чтобы при бабле, должностях и связях..
например - не на ВОПе на нуле... откуда просто так не сгоняешь в глубокый тыл по своим делам...
А на самом деле - могли быть использованы в слепую..., например, Белорусской спец.службой
- Подозреваемые могли искренне верить в то, что исполняют "секретную миссию" НАШИХ спец.служб... ?
или с
- на самом деле - могли быть использованы в слепую..., например, Белорусской спец.службой ?
Что возможно и произошло !!!
Что, разве подобное не делали и на более длинной дистанции и на дистанциях покороче !?
Расстояние - НИЧТО, ЦЕЛЬ, которую хотят достичь, может на многое закрыть глаза и развязать руки...!!
Из этого своего предположении могу предположить - что дело Шеремента тормозит именно наше СБУ, что бы не выйти на крота, который сидит у них....
Обвинение держится на преступном стремлении Авакова и Зеленского поддержать падающий рейтинг Зеленского. Мы, мол, "раскрыли преступление".
Прокуратура сама преступна, потому как безнравственные холуи беспринципных хозяев.
Представитель МВД отметил, что эта информация "подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц".
Какая информация подтверждает высосанную из пальца версию?
И замысел ОПРЕДЕЛЕННЫХ(?) НЕУСТАНОВЛЕННЫХ(!)лиц!
Где инф-ция о контактах обвиняемых с "определенными неустановленными" лицами?!
Сволочи вы, которые, облажавшись, ламаете людям судьбу. Бог вас накажет
С тех пор, пока существовала Венецианская республика, перед началом каждого суда специальный глашатай напоминал судьям во всеуслышание: «Помни о пекаре!»
Количество таких ошибок резко возрастает в периоды войн и революций.
В период «красного террора» после Октябрьской революции на чекистском жаргоне появился даже термин «ошибочники».
Хоьелось бы , чтобы за ошибку с Шереметом. кто-то понес наказание
Я никак не пойму смысла убийства никому не интересного и не особо известного в Украине Шеремета, кем либо.
Хоть кто-то может объяснить,что в Украине зависело от Шеремета ?
Он гораздо больше проработал в Расее на центральных расейских каналах.
Дружил с Немцовым.
Подруга политика и очевидец преступления Анна Дурицкая заявила, что белорусский оппозиционный журналист Шеремет был единственным в Украине, с кем Немцов поддерживал тесный контакт. И за Немцовым, и за Шереметом была слежка.
Убийства были нарочито-демонстративными
После убийства главного оппозиционера России под стенами московского посольства в Украине Шеремет поместил плакат: «Убийство Немцова - позор России».
За три недели до смерти Шеремет посетил Москву. Что он там делал и с кем общался никому неизвестно
Когда 20 июля убили самого Павла, представительница МИД РФ назвала Украину братской могилой журналистов.
Эта поспешная реакция напомнила комментарий Путина на убийство Бузины, которое он сделал быстрее, чем позволяли приличия
Немцов и Шеремет вычислили все войсковые части РАБссии котьорые пересекли границу Украины в феврале-марте 2014 года....номера частей ,соединений и бригад... включая десантные войска Псковской,Костромской и Рязансккой дивизий ВДВ РАБссии...,также были еще секретные дивизии СВОДНЫЕ... так сказать...где собирали весь СБРОД бывших зэков,афганцев,чеченцев,ингушей,бурятов,калмыков,удмуртов.....
Крысы вы позорные...Мавзолейные....
Шкода, але все йде саме до "Гонгадзе 2".
Если позориться, то до конца?!
Сенсація у справі вбивства Шеремета. Зеленський під ударом, Аваков у повній дупі.
Без такого чудо-міністра Бубочка в штанці накласти може.
Шикарная отмазка
Версия о возможной причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста Павла Шеремета не повлияет на ход дела фигурантов, которых обвиняют в убийстве. Об этом в комментарии "Стране" 4 января заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, которым предъявлены подозрения в исполнении убийства. Версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем", - сказал он.
Тут вот какое дело…Уголовное право определяет такие признаки субъективной стороны преступления, как вина, умысел, мотив, цель. О'кей.
Раньше мотивом были заявлены ультранационалистические идеи. О'кей. Хорошо. Допустим. Пусть так.
Допустим, что детский хирург сердечник, волонтер, активный пользователь фейсбука, понятия не имела, кто такой Павел Шеремет. Услышала где-то фамилию приехавшего из Москвы журналиста, и, захопившись ультранационалистическими идеями, решила взорвать его, даже не поинтересовавшись, кто это, не прочитав его статей. Допустим. Бывает.
Правда, когда националисту Цимбалюку заказали мое убийство, он первым делом полез в фейсбук, посмотреть - кто такой этот Бабченко. Он про меня тогда тоже ничего не знал. Посмотрел. Прочитал. Сказал «да ну вас нахер» и вместо установки закладки пошел в СБУ. Но хирург-сердечник тупая. Бывает. В конце-концов, чеченцы, которые стреляли в Немцова, тоже понятия не имели, кто он. Им сказали: враг Чечни - они пошли и вальнули. Допустим, хирург тоже из труднодоступной горной местности. Ок.
Но тут всплывают пленки. И выясняется, что убийство уже четыре года назад планировало КГБ Беларуси.
Таким образом, по словам замминистра, мы имеем тех же исполнителей, но других заказчиков.
Схема меняется.
КГБ Беларуси находит бывшего спецназовца (тут пока логично), тот для исполнения убийства путем подрыва берет детского хирурга-сердечника (ну, а как иначе), и они, по заказу КГБ Беларуси, полного аналога того Мордора, против которого они и воюют, увлекшись ультранационалистическими идеями, идут взрывать патриота Украины.
Не кажется ли вам, что смена мотива в этом деле рушит уже вообще всю архитектуру преступления?
И если тупого детского сердечного хирурга, у которого на фронте поехала крыша - я знаю, как война способна менять личность - я еще оооочень гипотетически в крайне сферическом вакууме мог бы допустить, то допустить хирурга, который уже расчетливо и полностью осознанно взрывает в центре Киева патриотического журналиста на деньги Лукашенсковского КГБ я допустить уже не могу в принципе.
Мотив в этом деле оказывается как раз тем бруском дженго, при извлечении которого рушится все дело. Его нельзя вот так взять и сходу поменять на другой.
Либо захопившись ультранационалистическими идеями.
Либо захопившись идеями КГБ Беларуси.
Это диаметрально противоположные мотивы.
Их никак не получится сшить в одном деле.
У вас нет субъективной стороны деяния.
Выпускайте Рифа.
А.Бабченко