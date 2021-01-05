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Новини Убивство Шеремета
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Нові записи у справі Шеремета підтверджують версію про причетність Антоненка, Дугарь і Кузьменко, - речник МВС Шевченко

Нові записи у справі Шеремета підтверджують версію про причетність Антоненка, Дугарь і Кузьменко, - речник МВС Шевченко

У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що нові записи, на яких нібито білоруські спецслужби обговорюють намір убити журналіста Павла Шеремета вибухівкою, відповідають нинішній версії слідства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі BBC News Україна заявив речник МВС Артем Шевченко.

"В обвинувальному акті чітко вказано, що їхні дії були спричинені іншими невстановленими особами, - сказав Шевченко. - Безпосередньо на розгляд в суді (справи Антоненка, Кузьменко та Дугарь. - Ред.) це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину".

Представник МВС наголосив, що ця інформація "підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли не самостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб".

Водночас Шевченко висловив сподівання, що ця нова інформація зможе допомогти в пошуку досі невстановлених замовників та організаторів убивства.

Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.

Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

Також дивіться: Якщо з'ясується, що Шеремета підірвали за наказом Білорусі, це буде ще одним доказом непричетності Антоненка, - адвокат Кулик. ВIДЕО

Автор: 

МВС (3509) Шевченко Артем (222) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+87
Чем дольше идет судилище над Антоненко и тд, тем сильнее мусора грузнут в дерьме, которое они сами наложили. По факту, за более чем год процесса вообще нет доказательств на "обвиняемых". Тупоголовое мусорье даже не удосужилось родить что-то аргументированное и с этим идти в суд. По факту обвинение держится исключительно на приказе из банковой держать Риммастера в сизо.
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05.01.2021 09:01
+81
Викликає Аваков спікера МВС, Шевченка, і каже:
- Завтра виступиш, і скажеш, що Антоненко, Кузьменко і Дугарь убивали Шеремета на замовлення білоруського КДБ...
- Пане міністр! Так це ж ні в які ворота не лізе! Нам же не повірять!
- Тобі гроші платять не за те, щоб ти правду казав, а щоб казав, що нам треба!...
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05.01.2021 09:02
+75
ОЗУ Авакова просто знущається над українцями.
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05.01.2021 09:00
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Уже не первый раз пишу...
Почему "защитники" подозреваемых уверены в их невиновности ? Потому, что они им нарвяться ?
Что дает вам уверенности в их невиновности ?
Лично я допускаю их причастность... (исходя их ранее опубликованых материалов)...
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05.01.2021 15:29 Відповісти
А тому що у нас, як і в усьому цивілізованому світі - "презумпція невинуватості". А ЗЕБІЛИ вірять відосікам.
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06.01.2021 09:32 Відповісти
Если исходить из презумпции невиновности - то ДА, Но это чисто юридическая сторона вопроса, которая может измениться со временем.
А каковы именно ваши аргументы помимо презумпции... - рост...?
Для меня "рост" - лишь условность, которую преступники могли заранее "обыграть"...

- алиби, что были в другом месте согласно записям в журнале... ?
да бога ради... в НАШИХ журналах, можно любые записи купить...

- что еще ?
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06.01.2021 12:54 Відповісти
Не видеть вами мотивов - может быть просто недостаток у вас своего опыта в этих делах..
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06.01.2021 13:04 Відповісти
LVA smart: я абсолютно уверен в их невиновности, потому что ни у кого из них не было и нет никакого, ни малейшего мотива, причины убивать Шеремета. Совсем.
Обвинение держится на преступном стремлении Авакова и Зеленского поддержать падающий рейтинг Зеленского. Мы, мол, "раскрыли преступление".
Прокуратура сама преступна, потому как безнравственные холуи беспринципных хозяев.
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06.01.2021 09:53 Відповісти
"мотив"... - а вы допускаете, что вы не можете в прицепе знать всё о других, в том числе и об их мотивах... ? В том числе и мотивы преступников по этому делу... (я не говорю о конкретно этих подозреваемых)..
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06.01.2021 12:56 Відповісти
Не видеть вами мотивов - может быть просто недостаток у вас своего опыта в этих делах..
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06.01.2021 13:04 Відповісти
Истина всегда конкретна. Проанализируйте все обстоятельства, биографии людей, примените логику, учтите интересы никчёмы Зеленского и его холуев - и вам станет ясно: невиновны.
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06.01.2021 17:49 Відповісти
У меня приличный опыт в раскрытии преступлении... И приходилось встречать ТАКИЕ мотивы... - что ни в какие "ворота" нормальному человеку не лезут...
разнообразие просто колоссальное..., у же только по этому - у меня нет уверенности в том, что они или кто то из них - невиновен...
Например, если поверить в новую новость с "заказом из Белорусси" и то, что об этом ЯКОБЫ знало США (так как оно предприняло меры по спасению человека в Германии - то есть связалось с немецкими спецслужбами ... Но почему то не предприняло ничего по "этому" делу у нас ... - я имею ввиду по поводу "непричастности наших подозреваемых" ... ПОЧЕМУ !?

ВОЗМОЖНО, эта история с записью в Белоруссии - утка в т.ч и то, что США принимала меры по этому делу в Германии... Но если это НЕ утка - и США не подтвердила непричастность наших подозреваемых - возможно они тоже знают, что то об их причастности... ?

Это если кратко...

Это я рассуждаю в слух...., а не настаиваю...!
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06.01.2021 22:18 Відповісти
Лично я допускаю, что ты сабакяновский вофел. Или ябацькавський
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06.01.2021 10:23 Відповісти
походу гибкую, гутаперчевую Шевченку продлили..
девчушка, она, конечно, беспринципная, но способна на весь спектр услуг для сосотоятельных папиков-импотентов, главно, чтобы при бабле, должностях и связях..
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05.01.2021 15:29 Відповісти
Для совершения данного преступления, подозреваемым было выгодно на момент преступления находится в ряда ВСУ - для обеспечения алиби и обеспечения общественной поддержке в виде их "защиты"... В конце концов - кем и где они служили... Теми и там, где их "присутствие" - не было гарантированно контролируемо "условиями службы"...
например - не на ВОПе на нуле... откуда просто так не сгоняешь в глубокый тыл по своим делам...
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05.01.2021 15:32 Відповісти
Подозреваемые могли искренне верить в то, что исполняют "секретную миссию" НАШИХ спец.служб...
А на самом деле - могли быть использованы в слепую..., например, Белорусской спец.службой
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05.01.2021 15:35 Відповісти
Возможо, через кого то в наших спецслужбе ...
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05.01.2021 15:35 Відповісти
Ты идиот и должен в это искренне верить.
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05.01.2021 21:48 Відповісти
С чем именно ты не согласен ?
- Подозреваемые могли искренне верить в то, что исполняют "секретную миссию" НАШИХ спец.служб... ?
или с
- на самом деле - могли быть использованы в слепую..., например, Белорусской спец.службой ?
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05.01.2021 22:31 Відповісти
Специ не когда в жизни не будут работать с дилетантами , а думать что может быть по другому может только идиот. И к стати , возьми карту и проверь где находиться Минск и сколько от него ехать до Киева , для тебя здоровенный сюрприз будет.
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05.01.2021 22:36 Відповісти
Спецы никогда не работают САМИ своими руками, они используют дураков !!!
Что возможно и произошло !!!
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06.01.2021 00:20 Відповісти
Чем тебя смутило расстояние !?
Что, разве подобное не делали и на более длинной дистанции и на дистанциях покороче !?
Расстояние - НИЧТО, ЦЕЛЬ, которую хотят достичь, может на многое закрыть глаза и развязать руки...!!
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06.01.2021 00:22 Відповісти
Ну да в ФСБ ж только идиоты работают , им легко местных музыкантов в Солсбери можно было завербовать , а они Баширова с Петровым отправили , да и на хер им целое подразделение по Навальному создавать было , там же говно вопрос бомжей в Томске за ящик бояры наши и все.
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06.01.2021 07:16 Відповісти
Это не меня расстояние смущает , а тебе не понятно , что при расстоянии в 500 км и прозрачной границе за сутки не проблема сгонять туда и обратно. По тому привлекать кого то на стороне из местных и рисковать , что тебя накроют местные ,глупость редкостная.
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06.01.2021 07:19 Відповісти
Учитывая, что теперешняя версия нашего СБУ под бакановым..., то есть, на мой взгляд работает не в пользу Украины... И то, что дело вагнеровцев первично слили белорусам... - допускаю , что СБУ - работает от части и под колпаком белорусского КГБ и кацапского ФСБ ...

Из этого своего предположении могу предположить - что дело Шеремента тормозит именно наше СБУ, что бы не выйти на крота, который сидит у них....
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05.01.2021 15:39 Відповісти
Все проще - фсб чужими руками КГБ Бульбашей водит СБУ за нос))))) дрезденская школа))))
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05.01.2021 16:36 Відповісти
Возможен и такой вариант...
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06.01.2021 00:23 Відповісти
LVA smart: я абсолютно уверен в их невиновности, потому что ни у кого из них не было и нет никакого, ни малейшего мотива, причины убивать Шеремета. Совсем.
Обвинение держится на преступном стремлении Авакова и Зеленского поддержать падающий рейтинг Зеленского. Мы, мол, "раскрыли преступление".
Прокуратура сама преступна, потому как безнравственные холуи беспринципных хозяев.
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06.01.2021 09:54 Відповісти
Страна 404 - все думали, шо это раша. Не, это украина.
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05.01.2021 16:06 Відповісти
Какой-то бесконечный дурной сон
Представитель МВД отметил, что эта информация "подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц".

Какая информация подтверждает высосанную из пальца версию?
И замысел ОПРЕДЕЛЕННЫХ(?) НЕУСТАНОВЛЕННЫХ(!)лиц!
Где инф-ция о контактах обвиняемых с "определенными неустановленными" лицами?!

Сволочи вы, которые, облажавшись, ламаете людям судьбу. Бог вас накажет
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05.01.2021 16:13 Відповісти
Значна частина електорату навіть вважала того представника МВС-коментатора адекватним і навіть поміркованим, але після того зашквару, далі читати послання від цієї структури просто тупо. По-перше, МВС не має жодного відношення до досудового слідства, все віддано слідчим ГСУ Національної поліції. По-друге: той, хто розробляв і відпрацьовував версії, має право на коментарі, ті дивним чином мовчать, та й згідно закону тільки і вони можуть визначати обсяг для розголошення даних, а не глашатаї МВС типу блогера харківської електромережі Антона Г.(на генеральській посаді) чи журналіста ЦГЗ Шевченка. А в цілому, видається, великим комбінаторам від МВС наближаються важкі часи, можливо прийдеться і відповідати.
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05.01.2021 19:41 Відповісти
Це як і та сторона...
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06.01.2021 11:14 Відповісти
В Венецианской республике во времена Возрождения был осужден и казнен пекарь, невиновность которого была доказана только после исполнения приговора.
С тех пор, пока существовала Венецианская республика, перед началом каждого суда специальный глашатай напоминал судьям во всеуслышание: «Помни о пекаре!»


Количество таких ошибок резко возрастает в периоды войн и революций.
В период «красного террора» после Октябрьской революции на чекистском жаргоне появился даже термин «ошибочники».


Хоьелось бы , чтобы за ошибку с Шереметом. кто-то понес наказание
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05.01.2021 16:24 Відповісти
За убийство Шеремета должны сидеть убийцы, а не те которых назначают убийцами.
Я никак не пойму смысла убийства никому не интересного и не особо известного в Украине Шеремета, кем либо.
Хоть кто-то может объяснить,что в Украине зависело от Шеремета ?
Он гораздо больше проработал в Расее на центральных расейских каналах.
Дружил с Немцовым.

Подруга политика и очевидец преступления Анна Дурицкая заявила, что белорусский оппозиционный журналист Шеремет был единственным в Украине, с кем Немцов поддерживал тесный контакт. И за Немцовым, и за Шереметом была слежка.
Убийства были нарочито-демонстративными

После убийства главного оппозиционера России под стенами московского посольства в Украине Шеремет поместил плакат: «Убийство Немцова - позор России».
За три недели до смерти Шеремет посетил Москву. Что он там делал и с кем общался никому неизвестно
Когда 20 июля убили самого Павла, представительница МИД РФ назвала Украину братской могилой журналистов.
Эта поспешная реакция напомнила комментарий Путина на убийство Бузины, которое он сделал быстрее, чем позволяли приличия
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05.01.2021 16:32 Відповісти
Маленький нюанс...
Немцов и Шеремет вычислили все войсковые части РАБссии котьорые пересекли границу Украины в феврале-марте 2014 года....номера частей ,соединений и бригад... включая десантные войска Псковской,Костромской и Рязансккой дивизий ВДВ РАБссии...,также были еще секретные дивизии СВОДНЫЕ... так сказать...где собирали весь СБРОД бывших зэков,афганцев,чеченцев,ингушей,бурятов,калмыков,удмуртов.....
Крысы вы позорные...Мавзолейные....
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05.01.2021 16:44 Відповісти
А что на это скажут Зорян и Шкиряк?
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05.01.2021 16:45 Відповісти
Лижі нагострять і в Альпи.
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05.01.2021 18:13 Відповісти
ХАХАХАХА!!! мєнти-дауни! А що сталось з їх версією про "сакральну жертву" во ім'я величі арійської раси????
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05.01.2021 17:45 Відповісти
Первый раз в жизни (а мне 77 лет) я пишу нелицеприятный комментарий - пусть меня извинят. Шевченко - был неплохим журналистом, а стал продажным наёмником спецслужб - не знаю уж каких. Как можно давать такой заголовок? .
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05.01.2021 17:49 Відповісти
Та не зеля и аваков , никто вам не даст посадить этих достойных людей. Обломайтесь уже. Смешно на вас смотреть.
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05.01.2021 17:57 Відповісти
Я говорив, що отримаємо справу "Гонгадзе 2".
Шкода, але все йде саме до "Гонгадзе 2".
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05.01.2021 18:11 Відповісти
Словоблуди.
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05.01.2021 18:27 Відповісти
Безкарність, безсоромність і словоблудство.
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05.01.2021 18:55 Відповісти
Не здивуюся, якщо замовником "зроблять" Гепу.
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05.01.2021 19:22 Відповісти
Рукалицо.
Если позориться, то до конца?!
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05.01.2021 20:14 Відповісти
За гнусную, преступную провокацию и содержание под стражей трёх невинных людей несут персональную ответственность министр МВС Аваков и президент Украины Зеленский. Мотив их действий: поддержание рейтинга Зеленского.
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05.01.2021 20:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rRB6hI6KzM8
Сенсація у справі вбивства Шеремета. Зеленський під ударом, Аваков у повній дупі.
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05.01.2021 21:21 Відповісти
обидва в гівні... від якого більше воняє?
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06.01.2021 01:26 Відповісти
мразь зебильная.
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05.01.2021 21:52 Відповісти
Кожна людина, тим паче доросла, має право вибіру. Залишатися Людиною, чи ставати "холуем" когось. Наприклад, якогось міністра. Цей шевченко вибрав другий варіант. А людиною бути не схотів.
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05.01.2021 21:56 Відповісти
Проблема наших обосравшихся мусоров не в том , что они несут всякий бред , а в том , что они думают , что в их бред кто то верит. Любому имбецилу понятно , что если из Белоруссии до Киева 4 часа езды на машине , но на кой хрен их спецам подставляться , да еще и нанимая не профи сапера , а музыканта , когда они сами легко и без проблем могут это сделать. Все необходимое могли завести за несколько раз , к тому же Шеремета по любому пасли отслеживая его маршруты движения и со всем этим один музыкант и два медика , ну наверное только в голивудских фильмах справляются без проблем , а в жизни как то не получается обычно.
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05.01.2021 21:58 Відповісти
Они однозначно не виновны, и это нереальный ментовской и судебный беспредел правовой системы Украины лишать этих людей свободы. Виновник здесь один - покойный Паша Шеремет, который приехал в Украину с единственной целью - зарабатывать деньги на войне и горе наших граждан.
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05.01.2021 22:00 Відповісти
а вы не знаете...........Аваков и Зеленский в первый день показали на пресконференции девушку в шортах и майке...она убегала с открытым лицом...КТО ОНА???
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05.01.2021 22:35 Відповісти
Це погано, що тікала без медичної маски, але може вона її десь загубила? Якщо добре пошукати і знайти ту маску, то вона зможе вивести на слід справжнього убивці!
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05.01.2021 23:25 Відповісти
тогда еще масок не было
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06.01.2021 00:44 Відповісти
На базарі мені одна бабця сказала, що на власні очі бачила, як Аваков стояв за рогом будинку і координував дії нападників на Шеремета. То чому громадянин Аваков й досі не в СІЗО???
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05.01.2021 23:22 Відповісти
Звинувачення грунтується ЛИШЕ НА НЕПРЯМИХ ДОКАЗАХ і до того ж притягнутих за вуха. Яким чином ця жидівськовірменська школота хоче "пройти" суд, а якщо це буде суд присяжних.....
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05.01.2021 23:24 Відповісти
Изначально не верила в причастность к убийству Павла Шеремета украинских патриотов: бойцов АТО и женщину-волонтера. Авакова и Ко - к ответу!
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05.01.2021 23:55 Відповісти
Ніяк не можна! А-ффак-офф - найпотужніший у світі міністр! А також опора і надія нашого Бубочки.
Без такого чудо-міністра Бубочка в штанці накласти може.
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06.01.2021 01:46 Відповісти
А хто з них "бійці АТО" не підскажете? І взагалі я вважаю наприклад що ви не миєтесь по 5-6 днів і смердите як хлів літом. Не смердіть! Помийтесь!
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06.01.2021 04:05 Відповісти
К себе принюхайся, грязное животное Наверное, из группы убийц Шеремета будешь, падаль?
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06.01.2021 13:33 Відповісти
Группа убийц Шеремета известна: две дурочки и бич.
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07.01.2021 16:22 Відповісти
Так хто з них "ветеран АТО" хвойда смердюча?
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07.01.2021 16:37 Відповісти
Виновные уже назначены! Сталинская судебная система ничуть не изменилась, в Украине правосудия нет, есть судопроизводство.
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06.01.2021 01:05 Відповісти
никаких доказательств, а дело сшили... прямо как при коммунистах - был бы человек. дело пришить всегда можно...
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06.01.2021 01:23 Відповісти
Як видно найпотужніший у світі міністр А-ффак-офф разом із не менш потужним заступником Тощім Тошею надихались... чимось надихались. І черпали геніальні ідеї з улюбленого мультфільму "Слєдствіє вєдут Колобкі" .
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06.01.2021 01:43 Відповісти
Звиздець віслюкам)))
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06.01.2021 04:02 Відповісти
Заяви Шевченка, Авакова і інших лише підтверджують що саме вони були тими іншими невстановленими особами. Пам'ятаємо грудень 2019 року. Зеленський призначає виконавців замаху. Володимир Зеленський заявив, що розслідування вбивства журналіста https://nv.ua/tags/ubijstvo-pavla-sheremeta.html Павла Шеремета було одним з пріоритетних. «Можливі вбивці сьогодні були затримані. Дуже багато відповідей ми з вами, слава Богу, отримали, але є ще питання, хто замовник. Я впевнений, що на це питання знайдеться відповідь наступного разу. Я хочу вірити, що це буде третя остання зустріч з приводу цієї гучної справи вбивства Павла Шеремета. Мені здається, більше не треба. Не хочеться, щоб це було таким «серіалом», - сказав він. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/pavlo-sheremet-uchasnik-ato-zayaviv-shcho-yomu-proponuvali-vzyati-spravu-na-sebe-novini-ukrajini-50058317.html Вбивство Шеремета: учасник АТО заявив, що йому пропонували «взяти справу на себе».
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06.01.2021 06:39 Відповісти
https://censor.net/ua/comments/locate/3240403/0192148c-a0cd-726f-83b9-23079dbb1637
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06.01.2021 06:51 Відповісти
Действия Авакова находятся под плотным контролем России, которая имеет сегодня интерес в Армении. Всем известно, что Аваков всячески поддерживает армянскую диаспору в Украине, а с учетом армяно-азербайджанского конфликта в котором Россия поддерживает Армению прослеживаются очень интересные связи!
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06.01.2021 08:06 Відповісти
выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц" - когда нечего сказать, начинают заниматься словоблудием.
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06.01.2021 08:42 Відповісти
Нові записи у справі Шеремета підтверджують версію про причетність Зеленського, Шевченка і Авакова, - речники захисту волонтерів, бійців і ветеранів АТО.
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06.01.2021 09:03 Відповісти
...их действия были вызваны другими неустановленными лицами... - новое словоблудие от главного борцуна с коррупцией на канале ТВІ в прошлом, а ныне хорошо прикормленного говорящего рта министерства рюкзакова
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06.01.2021 10:41 Відповісти
эта информация "подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц".Источник: https://censor.net/ru/n3240403

Шикарная отмазка
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06.01.2021 10:49 Відповісти
--- У цивілізованих державах/ де дійсно функціонує суд присяжних / найменший сумнів по справі---посил на виправдання звинувачених з повною компенсацією моральних та матеріальних збитків...І той факт .що зріст реальних бомбістів / із відеозапису / суттєво різниться із призначеними підозрюваними ---породжує великі сумніви щодо чистоплотності наших ..доморощених.фіскалів--прислужників !?!?!?
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06.01.2021 11:21 Відповісти
Захопившись идеями КГБ Беларуси

Версия о возможной причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста Павла Шеремета не повлияет на ход дела фигурантов, которых обвиняют в убийстве. Об этом в комментарии "Стране" 4 января заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, которым предъявлены подозрения в исполнении убийства. Версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем", - сказал он.

Тут вот какое дело…Уголовное право определяет такие признаки субъективной стороны преступления, как вина, умысел, мотив, цель. О'кей.
Раньше мотивом были заявлены ультранационалистические идеи. О'кей. Хорошо. Допустим. Пусть так.

Допустим, что детский хирург сердечник, волонтер, активный пользователь фейсбука, понятия не имела, кто такой Павел Шеремет. Услышала где-то фамилию приехавшего из Москвы журналиста, и, захопившись ультранационалистическими идеями, решила взорвать его, даже не поинтересовавшись, кто это, не прочитав его статей. Допустим. Бывает.

Правда, когда националисту Цимбалюку заказали мое убийство, он первым делом полез в фейсбук, посмотреть - кто такой этот Бабченко. Он про меня тогда тоже ничего не знал. Посмотрел. Прочитал. Сказал «да ну вас нахер» и вместо установки закладки пошел в СБУ. Но хирург-сердечник тупая. Бывает. В конце-концов, чеченцы, которые стреляли в Немцова, тоже понятия не имели, кто он. Им сказали: враг Чечни - они пошли и вальнули. Допустим, хирург тоже из труднодоступной горной местности. Ок.

Но тут всплывают пленки. И выясняется, что убийство уже четыре года назад планировало КГБ Беларуси.

Таким образом, по словам замминистра, мы имеем тех же исполнителей, но других заказчиков.
Схема меняется.

КГБ Беларуси находит бывшего спецназовца (тут пока логично), тот для исполнения убийства путем подрыва берет детского хирурга-сердечника (ну, а как иначе), и они, по заказу КГБ Беларуси, полного аналога того Мордора, против которого они и воюют, увлекшись ультранационалистическими идеями, идут взрывать патриота Украины.

Не кажется ли вам, что смена мотива в этом деле рушит уже вообще всю архитектуру преступления?

И если тупого детского сердечного хирурга, у которого на фронте поехала крыша - я знаю, как война способна менять личность - я еще оооочень гипотетически в крайне сферическом вакууме мог бы допустить, то допустить хирурга, который уже расчетливо и полностью осознанно взрывает в центре Киева патриотического журналиста на деньги Лукашенсковского КГБ я допустить уже не могу в принципе.

Мотив в этом деле оказывается как раз тем бруском дженго, при извлечении которого рушится все дело. Его нельзя вот так взять и сходу поменять на другой.

Либо захопившись ультранационалистическими идеями.
Либо захопившись идеями КГБ Беларуси.
Это диаметрально противоположные мотивы.
Их никак не получится сшить в одном деле.
У вас нет субъективной стороны деяния.
Выпускайте Рифа.

А.Бабченко
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06.01.2021 12:21 Відповісти
я так розумію, що все звинувачення тримається на тому, що їхні мобільники були вимкнуті у ніч закладки пристрою та на фотографуванні камери жінкою схожою на Яну Дугарь?
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06.01.2021 13:36 Відповісти
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