П'ять населених пунктів на Донеччині залишаються без водопостачання через прорив водопроводу, - ДСНС
У Донецькій області п'ять населених пунктів залишаються без водопостачання внаслідок прориву водопроводу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
4 січня стався порив на водогоні (діаметром 900 мм) "Горлівка-Торецьк", внаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів (м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка, близько 38 тис. мешканців). Для забезпечення роботи котелень створено запас води.
Станом на 7:00 5 січня бригадами КП "Компанія "Вода Донбасу" продовжуються роботи по відновленню водопостачання.
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