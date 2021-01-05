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Новини
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П'ять населених пунктів на Донеччині залишаються без водопостачання через прорив водопроводу, - ДСНС

П'ять населених пунктів на Донеччині залишаються без водопостачання через прорив водопроводу, - ДСНС

У Донецькій області п'ять населених пунктів залишаються без водопостачання внаслідок прориву водопроводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

4 січня стався порив на водогоні (діаметром 900 мм) "Горлівка-Торецьк", внаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів (м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка, близько 38 тис. мешканців). Для забезпечення роботи котелень створено запас води.

Станом на 7:00 5 січня бригадами КП "Компанія "Вода Донбасу" продовжуються роботи по відновленню водопостачання.

Також читайте: За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі

Автор: 

аварія (561) Донецька область (8761) водопостачання (838) ДСНС (5143)


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Не "Торецкое" а Торецьк,це таке місто,до декомунізації мало назву "Дзержинськ".
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05.01.2021 09:45 Відповісти
По аналогії не Донецьк, а Донецьке.
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05.01.2021 09:54 Відповісти
юзивка
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05.01.2021 09:58 Відповісти
Трубу прорвало.(С)
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05.01.2021 09:58 Відповісти
Як не понос , так спрага в ДиРі і в Криму при окупантах. До них вже Фокін і Кравчук летять на зеленій кобилі воду везуть бочкову.
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05.01.2021 10:17 Відповісти
Торецьк то Українське місто,до ДиРі воно не має відношення.
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05.01.2021 10:21 Відповісти
Ти погавкай, "собака обiзнана".
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05.01.2021 13:47 Відповісти
Крот,це я " обосрисириусу" вiдповiв
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05.01.2021 13:51 Відповісти
 
 