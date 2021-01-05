П'ять населених пунктів на Донеччині залишаються без водопостачання через прорив водопроводу, - ДСНС

У Донецькій області п'ять населених пунктів залишаються без водопостачання внаслідок прориву водопроводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

4 січня стався порив на водогоні (діаметром 900 мм) "Горлівка-Торецьк", внаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів (м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка, близько 38 тис. мешканців). Для забезпечення роботи котелень створено запас води.

Станом на 7:00 5 січня бригадами КП "Компанія "Вода Донбасу" продовжуються роботи по відновленню водопостачання.

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