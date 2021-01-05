Степанов назвав список товарів, якими можна буде торгувати під час січневого локдауну
У МОЗ уточнили список товарів, якими можна буде торгувати під час посилення карантину з 8 по 25 січня.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Глава МОЗ назвав список товарів, якими можна буде торгувати з 0:00 8 січня до 0:00 25 січня.
"Це торгівля виключно товарами, які належать до продуктів харчування на торгових площах, 60% яких призначені для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та засобами для захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може здійснюватися тільки у разі здійсненні адресної доставки замовлень", - зазначив міністр.
За словами Степанова, було питання щодо побутової хімії, сьогодні на засіданні Кабміну зроблять уточнення щодо торгівлі цією групою товарів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На превеликий жаль, поки що на верхніх щаблях влади засіли політикани, а справжніх державних діячів там немає (таких як Ганді, Де Голь, Ден Сяо Пін, Голда Меєєр, Черчіль чи навіть Валенса).
теперь нех валить на Порошенко!
Значит семки к пиву можно ?
Хлорированная вода легко уничтожает вирус и концентрация людей так гораздо ниже, чем в маршрутке.
Тепер ще може дозволить прати та посуд мити...
Харє стьопа,
харе стьопа
Стьопа, стьопа
Харє, харє
так газетами ж запрещено )))
Ой, повесит вас ваш же лохторат, ой повесит, если закроете бухшопы и наливайки.
Вот пример:
"Отомстил и 50 автомобилей уничтожил уволенный сотрудник Mercedes
Бывший сотрудник завода Mercedes-Benz Espana уничтожил более 50 автомобилей немецкой марки в знак протеста против массовых увольнений. 38-летний мужчина угнал тяжёлый бульдозер Caterpillar, добрался до фабрики Mercedes-Benz в городе Витория-Гастейс на севере Испании и начал уничтожать автомобили."
Зря, что ли, соседские СМИ писали, что так, как в этом году, Новый Год в Москве еще не праздновали : очень много народу друг друга ножочками порезали. А рейтинг ОПЗЖ как бЭ показывает, что 23% в Украине - это таки одинннароТ. Ой, берегитесь Степанов, ой, учитесь самообороне.
Это Вы про того дебила, который повесил на себя 2 ляма евриков и поставил жирный крест на своей карьере? Хороший пример. Этому народному испанскому херою теперь никто даже метлу не доверит. Кому нужен работник - неадекват. А еще, кстати, они там протестовали, что их руководство не хочет на карантин работников отправлять. У нас вон наоборот против локдауна многие.
Повезло, что просто автомобили подавил, а мог бы взять топор, войти в любой горсовет и бОшки там порубить в капусту.
Поберегитесь.
Оказывается, у Вас в грсовете есть вооруженные охранники, как интересно.
А вот у нас в горсовете такого нет.
Но что-то как то плохо у вас дело поставлено с охраной, забываете вы, что война идет, ведете себя рискованно.
Я, собственно, вот о чем:
"Сын главы партии "УКРОП" Корбана разбился на багги с одноклассницей"
Я, зайчик, кочечно топором бОшки не рубила в капусту, так что я в этом деле не специалист, но сдается мне что за 10 минут такого нарубить можно, что полиция то, собственно говоря, будет и не нужна, а нужна будет сразу труповозка.
Но вам там виднее, это же вы людей в локдауны без денег запираете, а не я.
Потом расскажите, как оно там пойдет.
А пока, бывай, зайчик
P.S. Лично я как-то задумалась, а куда нужно колуном (у меня колун имеется) бить, чтобы вот наверняка уконтропунктить? И решила я, что сначало по коленкам рубануть требуется (или по лодыжкам), а потом уже по бОшкам врезать, потому что как на землю брякнутся люди нехорошие, так уже не встанут, тут им и цап-царап.
Полагаю, что после безденежного локдауна у вас будет масса возможностей проверить верность моей гипотезы.
Ни жлобцайтунг почитать, ни подтереться ее запрещено.
Туалетная бумага только для порохоботов.
( без коментарів)
Степанов, если своим запретом продавать чистящие средства ты устроишь эпидемию дизентерии или холеры, тебя точно грохнут.
Вы можете себе представить что Гройсман или Яценюк обсуждают на заседании Кабмина, можно ли разрешать населению покупать хлорку для дезинфицирования туалетов???
Господи Боже, спаси Украину, только на тебя надежда.
Или пусть ставят электронные регистраторы и табло, что в зале может находиться не более пяти человек или немного больше, но не более одного покупателя на одну работающую кассу.
ЗеБiли, як мавпи копiюють гiршi практики, особливо якщо вони з паРашi...
а вообще зря волнуется народ))) важно не запреты и законы, а ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ.
а в стране где клоун президент проср..л уже всю государственность все будут просто ложить на эти запреты....ну на крайняк наши честные суды потом за денюжку будут массово признавать автомобильные шины зеленым горошком...ну а шо?
у нас в Харькове и сейчас процентов 60 (!!!!!)) в транспорте ездит без масок. И не видел НИ ОДНОГО ШТРАФА от мусарков...ну вот не интересно им и всё. Хотя вроде могут и на месте штрафовать уже. Так и тут. Все забьют и всё