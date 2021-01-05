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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов назвав список товарів, якими можна буде торгувати під час січневого локдауну

Степанов назвав список товарів, якими можна буде торгувати під час січневого локдауну

У МОЗ уточнили список товарів, якими можна буде торгувати під час посилення карантину з 8 по 25 січня.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ назвав список товарів, якими можна буде торгувати з 0:00 8 січня до 0:00 25 січня.

"Це торгівля виключно товарами, які належать до продуктів харчування на торгових площах, 60% яких призначені для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та засобами для захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може здійснюватися тільки у разі здійсненні адресної доставки замовлень", - зазначив міністр.

За словами Степанова, було питання щодо побутової хімії, сьогодні на засіданні Кабміну зроблять уточнення щодо торгівлі цією групою товарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон оголосив в Англії локдаун для боротьби з поширенням нового штаму коронавірусу

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+37
Степанов назвав список товарів, якими можна буде торгувати під час січневого локдауну - Цензор.НЕТ 6379
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05.01.2021 10:03
+33
Весной был запрет ходить в парк и подходить к речке - инфекция ходит.

Потом нельзя после 22:00 - инфекция особенно злобствует.

Сейчас запрещено покупать лампочки и трусы... Степанов назвав список товарів, якими можна буде торгувати під час січневого локдауну - Цензор.НЕТ 8379

пля - я тащусь даже не с "правителей", а тащусь с быдла которое это есть за чистую монету...
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05.01.2021 10:04
+32
ой дебилы значит мыло стиральные порошки шампуни гигиена личная гигиена презервативы средства для санобработки уборки мытья предметов и посуды что важно при Ковид ЗАПРЕЩЕНО они будут уточнять на КМУ идиоты.. они ТО САМИ В МАГАЗИ НЫ ХОЗТОВАРЫ АПТЕКИ И ПРОЧЕЕ НЕ ХОДЮТ оно у них само вырастает в квартирах особняках... само моется убирается (Прислугой)) за НАШ КСТАТИ СЧЕТ.... БЮДЖЕТ...
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05.01.2021 10:12
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Пойду ка я куплю туалетной бумаги, бо от этих дибилов всё что угодно можно ожидать ))))
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05.01.2021 10:26 Відповісти
Весной которую покупал, закончилась?
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05.01.2021 10:53 Відповісти
За версією української влади аби перемогти коронавірус треба не вакцинувати населення, не підтримувати бізнес, не облаштовувати лікарні, а заборонити продаж побутової хімії, одягу і лампочок. Боже, бережи Україну і мудрий народ, який обрав собі це Велике Непорозуміння!
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05.01.2021 10:39 Відповісти
Питання, чого пав вибір саме на товари, а не спеціаліацію магазинів? у Європі ніхто не закриває відділи у супермаркетах, які є відкритим. бо є продуктовими.
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05.01.2021 11:24 Відповісти
Народ вибирає з кандидатів яких ретельно підбирає і підсовує йому під вибори наша Мафія за допомогою підконтрольних ЗМІ і продуманих технологій. Мафіозну систему треба міняти бо так і будемо тупцювати на місці вибираючи з купки пройдисвітів та бандитів "найкращого".
На превеликий жаль, поки що на верхніх щаблях влади засіли політикани, а справжніх державних діячів там немає (таких як Ганді, Де Голь, Ден Сяо Пін, Голда Меєєр, Черчіль чи навіть Валенса).
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05.01.2021 20:49 Відповісти
Батарейки в супермаркеті не можна - від них вірус ого-го як заряджається!
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05.01.2021 11:02 Відповісти
А що робити, ящо поламається ноутбук або смартфон? Чекати кінця лохдауна? Хтось знає відповідь? І що там з ломбардами?
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05.01.2021 11:08 Відповісти
а як би ти ремонтував ноутбук без локдауна? так і будеш при.
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05.01.2021 11:25 Відповісти
За всю новітню історію України НЕБУЛО такої мерзенної, тупої і брехливої влади. Але ж її вибрало 73% виборців Це показує рівень населення--таке ж бидло
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05.01.2021 11:29 Відповісти
при всем уважении,но за кого было голосовать?за Порошенко?да такая же херня была бы!
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05.01.2021 14:16 Відповісти
было бы кабы! похер! головне що зараз є! за зельманам говорили что будет хужеб а они "как будет так и поверим" а тепер" а что если был порох было бы луше?" не выбрали ****** ,
теперь нех валить на Порошенко!
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05.01.2021 17:13 Відповісти
"а зачем вам магазины, если у вас нет денег", - Зеленский
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05.01.2021 11:29 Відповісти
И ежу понятно что вирус это только предлог загнать людей по норам, это как-то связанно с безработицей и экологией в будущем.
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05.01.2021 11:35 Відповісти
Семенами ?
Значит семки к пиву можно ?
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05.01.2021 11:38 Відповісти
Не вздумай действительно есть семечки для посева - отравишься! Посевной материал часто специально обработан химикатами, даже если нет предупрежд. надписи.
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06.01.2021 01:09 Відповісти
Закрывать бассейны - вершина маразма.
Хлорированная вода легко уничтожает вирус и концентрация людей так гораздо ниже, чем в маршрутке.
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05.01.2021 11:50 Відповісти
Велика подяка міністру стєпанову, що таки дозволив українцям користуватись туалетним папіром, а не газетою...
Тепер ще може дозволить прати та посуд мити...
Харє стьопа,
харе стьопа
Стьопа, стьопа
Харє, харє
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05.01.2021 11:53 Відповісти
дозволив українцям користуватись туалетним папіром, а не газетою...


так газетами ж запрещено )))
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05.01.2021 14:01 Відповісти
Эй, Степанов, бухло к какой категории товаров относится: это продукт питания или лекарственное средство?
Ой, повесит вас ваш же лохторат, ой повесит, если закроете бухшопы и наливайки.
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05.01.2021 11:53 Відповісти
Готовьтесь, Слуги Народные, скоро начнется: как получит ваш лохторат платежки с новыми расценками ЖКХ, так и вспомнит ваш лохторат творчество писателя Достоевского, возьмут ваши избиратели в руки топоры да и пойдут отсекать бОшки всем чиновникам, какие под руку попадутся.
Вот пример:
"Отомстил и 50 автомобилей уничтожил уволенный сотрудник Mercedes
Бывший сотрудник завода Mercedes-Benz Espana уничтожил более 50 автомобилей немецкой марки в знак протеста против массовых увольнений. 38-летний мужчина угнал тяжёлый бульдозер Caterpillar, добрался до фабрики Mercedes-Benz в городе Витория-Гастейс на севере Испании и начал уничтожать автомобили."

Зря, что ли, соседские СМИ писали, что так, как в этом году, Новый Год в Москве еще не праздновали : очень много народу друг друга ножочками порезали. А рейтинг ОПЗЖ как бЭ показывает, что 23% в Украине - это таки одинннароТ. Ой, берегитесь Степанов, ой, учитесь самообороне.
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05.01.2021 11:58 Відповісти
Степанову то чего бояться - вот тебе и мне стоит...
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05.01.2021 19:21 Відповісти
Я страну не продаю, так что пусть Степанов, холуй, о себе беспокоится.
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06.01.2021 05:18 Відповісти
Отомстил и 50 автомобилей уничтожил уволенный сотрудник Mercedes...

Это Вы про того дебила, который повесил на себя 2 ляма евриков и поставил жирный крест на своей карьере? Хороший пример. Этому народному испанскому херою теперь никто даже метлу не доверит. Кому нужен работник - неадекват. А еще, кстати, они там протестовали, что их руководство не хочет на карантин работников отправлять. У нас вон наоборот против локдауна многие.
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05.01.2021 21:38 Відповісти
Это я про то, что ныне очнь опасно чиновником быть.
Повезло, что просто автомобили подавил, а мог бы взять топор, войти в любой горсовет и бОшки там порубить в капусту.
Поберегитесь.
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06.01.2021 05:17 Відповісти
Не мелите ерунды. Если бы он токо рыпнулся в горсовет, то его бы быстро упаковали или возможно что и бошку прострелили. Ну разве что может успел бы побить двери или там окна. Ему то и на заводской площадке, где стояли новые авто скорее всего удалось покарулесить только потому, что она толком не охранялась.
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06.01.2021 12:10 Відповісти
"Если бы он токо рыпнулся в горсовет, то его бы быстро упаковали или возможно что и бошку прострелили."

Оказывается, у Вас в грсовете есть вооруженные охранники, как интересно.
А вот у нас в горсовете такого нет.
Но что-то как то плохо у вас дело поставлено с охраной, забываете вы, что война идет, ведете себя рискованно.
Я, собственно, вот о чем:
"Сын главы партии "УКРОП" Корбана разбился на багги с одноклассницей"
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06.01.2021 13:05 Відповісти
И о чем мне это должно сказать? Люди разбиваются каждый день. А на счет горсовета охрана у нас есть. И не обязательно вооруженная, хотя точно утверждать не могу. Вызвать полицию в горсовет - не проблема. В течение 10 минут будет. А у них оружие точно есть.
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06.01.2021 13:17 Відповісти
"Вызвать полицию в горсовет - не проблема. В течение 10 минут будет."

Я, зайчик, кочечно топором бОшки не рубила в капусту, так что я в этом деле не специалист, но сдается мне что за 10 минут такого нарубить можно, что полиция то, собственно говоря, будет и не нужна, а нужна будет сразу труповозка.
Но вам там виднее, это же вы людей в локдауны без денег запираете, а не я.
Потом расскажите, как оно там пойдет.
А пока, бывай, зайчик

P.S. Лично я как-то задумалась, а куда нужно колуном (у меня колун имеется) бить, чтобы вот наверняка уконтропунктить? И решила я, что сначало по коленкам рубануть требуется (или по лодыжкам), а потом уже по бОшкам врезать, потому что как на землю брякнутся люди нехорошие, так уже не встанут, тут им и цап-царап.
Полагаю, что после безденежного локдауна у вас будет масса возможностей проверить верность моей гипотезы.
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06.01.2021 14:04 Відповісти
Только что из магазина. Не знаю о чем Вы на счет безденежного локдауна, но к кассам не протолпиться. С праздником Вас и всех благ в наступившем году.
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06.01.2021 15:32 Відповісти
ОА: народ только на порезать друг друга и способен. А как организоваться, собраться, выбрать достойную власть и улучшить жизнь в своей стране - способности куда-то исчезают.
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06.01.2021 01:17 Відповісти
И организовывались, и собирались и выбирали вроде. По факту каждый раз дерьмо выходило из выбранного. В этот раз не исключение. Напомню, что Ющенко и Порошенко были выбраны после масштабных народных протестов. Сильно помогло? То положение, что сейчас в Украине результат работы всех наших президентов, которых у нас избирают всеобщим голосованием. Так что Вас не устраивает? И исчезают у нас не способности - исчезает желание работать в интересах страны у всенародно избранных президентов практически сразу же после инаугурации.
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06.01.2021 13:24 Відповісти
Чесно, вже просто нема слів все це коментувати... Це якийсь страшний сон, викликаний передозом важкими наркотиками
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05.01.2021 12:11 Відповісти
Нема ума- вважай каліка...
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05.01.2021 12:17 Відповісти
Таких идиотов мир ещё не видел,какой перзидент такое и окружение
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05.01.2021 12:19 Відповісти
Если бы не видел,предыдущего,то этого бы не избрал.
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05.01.2021 22:32 Відповісти
По зебилам двойной удар!
Ни жлобцайтунг почитать, ни подтереться ее запрещено.
Туалетная бумага только для порохоботов.
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05.01.2021 12:37 Відповісти
Порохоботы запасливые, у них всегда заначка имеетса, то есть есть запасной вариант на любой случай.
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05.01.2021 14:04 Відповісти
Эпицентр продукты уже завез. Даже спиртное.
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05.01.2021 12:44 Відповісти
конфета "Золотой ключик"

Степанов назвав список товарів, якими можна буде торгувати під час січневого локдауну - Цензор.НЕТ 5872
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05.01.2021 14:04 Відповісти
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05.01.2021 14:35 Відповісти
Все можна купити в інтернет-магазинах. Лохи! Не йдіть в Єпіцентри не робіть Герег ще багатшими. Складається враження, що всі ці локдауни саме для них зроблені.
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05.01.2021 12:58 Відповісти
не складається...а вже зложилось (пригадайте багатотонну Мрію, яку зустрічав сам преЗЕ... а може ще й розвантажити помогав))) хто зна?)))) у якій начебто були гуманітанрі дари... які чомусь поїхали прямісенько до єпіцентру))))
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05.01.2021 14:58 Відповісти
Так, пам'ятаю! Янелох її зустрічав особисто, бо йому там передали с оказієй чудового ганджубасу із Азії.
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05.01.2021 15:22 Відповісти
Складається враження, що цей лохдаун з незрозумілими обмеженнями вони хочуть зробити для звіту, виконуючи чиєсь завдання.
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05.01.2021 13:10 Відповісти
або тупо наповнити свої закрома "відкатами" від тих, кому з панського плеча щось дозволили...
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05.01.2021 15:00 Відповісти
Одним словом - сидите дома немытые и в темноте - и бухайте.
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05.01.2021 13:26 Відповісти
Будут всё продавать, но дороже. Будут брать дополнительную плату за конспирацию. Я в прошлый локдаун два шести метровых листа оцинкованной жести без проблем купил.
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05.01.2021 13:34 Відповісти
теперь это можно будет купить в любой аптеке
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05.01.2021 14:06 Відповісти
Степанов назвав список товарів, якими можна буде торгувати під час січневого локдауну - Цензор.НЕТ 5626
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05.01.2021 13:37 Відповісти
З повідомлення Кабміну: " потяги в період локдауну будуть працювати в звичайному режимі".
( без коментарів)
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05.01.2021 14:05 Відповісти
цікаво..кого вони будуть катати і куди? )))
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05.01.2021 15:01 Відповісти
Товарищ Степанов, мне тут подсказали, что за твой запрет продавать хлорку и дефинфектант для туалета, "благодарные" избиратели привезут тебя к офису бочку г*вна и зальют в рот без всякого дезинфектанта.

Степанов, если своим запретом продавать чистящие средства ты устроишь эпидемию дизентерии или холеры, тебя точно грохнут.
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05.01.2021 14:25 Відповісти
Нікчемний уряд.Кумедно виглядає в "хозмаркеті" прилавки з харчами поряд із стелажами цементу та мінвати,тре було сфоткати щоб ви посміялися)
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05.01.2021 14:28 Відповісти
Что вы натворили, свергнув Пороха?
Вы можете себе представить что Гройсман или Яценюк обсуждают на заседании Кабмина, можно ли разрешать населению покупать хлорку для дезинфицирования туалетов???
Господи Боже, спаси Украину, только на тебя надежда.
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05.01.2021 14:29 Відповісти
А если мне прокладку сантехническую или обратный клапан купить нужно? У меня по графику поверка счетчиков! И вообще....как будет работать доставка почты (не адресная)? И почему я не могу пойти купить себе трусы-носки? Я даже не спрашиваю, как я буду ездить на работу! Где эти падающие замертво люди на улицах и почему у меня на работе из 40 человек никто не заболел...мало того, что не заболел...на смежном предприятии из 300-х человек, тоже никто не заболел?
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05.01.2021 14:32 Відповісти
Случаем предприятие не на Северном полюсе находится? Я уже не знаю кто не болел из моих знакомых.
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05.01.2021 22:35 Відповісти
Смотри, не накаркай беды. Насчёт "никто не заболел" не можешь быть уверен. Вон у меня двое родственников (37 и 39 лет) переболели в очень лёгкой форме не обращаясь к медицине и не входя ни в какую статистику, просто посидели дома в тепле, усиленно питаясь салатами с луком, чесноком и хреном. Обоняние вернулось за 5 дней -и это был единств. симптом. Но более взрослым людям так легко не отделаться.
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06.01.2021 01:38 Відповісти
Это только подтверждение моим словам.
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06.01.2021 05:33 Відповісти
Степанов, не удивляйся когда к тебе придут с мылом и верёвкой.
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05.01.2021 14:34 Відповісти
какой лок даун они там вообще живут в выдуманном мире как все работал та ки будет аххахх
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05.01.2021 14:44 Відповісти
Маразм правительства крепчает. В супермаркетах недалеко друг от друга лежат разрешенные и запрещенные товары. Это, отчасти циничная борьба с конкурентами, а, в основном, ВЕЛИКАЯ ДУРОСТЬ правительства!!!!
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05.01.2021 14:52 Відповісти
Степашкины запреты это табу для папуасов и выполнять его будут папуасы. С правом ничего общего. А в натуре с нами говорят как с папуасами. И мы это заслужили.Бо мы хуже папуасов они бы степашу скушали для начала.
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05.01.2021 14:59 Відповісти
Позвольте уточнить. А Эпицентр это продуктовый магазин или все же аптека?
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05.01.2021 15:04 Відповісти
Эпицетнтры и другие супермаркеты, где площадь от 1000 метров однозначно должны быть закрыты.
Или пусть ставят электронные регистраторы и табло, что в зале может находиться не более пяти человек или немного больше, но не более одного покупателя на одну работающую кассу.
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05.01.2021 15:09 Відповісти
3+1
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05.01.2021 16:25 Відповісти
Внешняя политика - это завхоз президента. Покупать ли мне мыло или сапоги - это врач. Осталось филармонии напасть на Финляндию,к примеру.
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05.01.2021 19:10 Відповісти
Они, в этом министерстве, все ********?
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05.01.2021 19:43 Відповісти
один в один, як робили на паРашi, в масквабадi. ще весною. але потiм, з 15 червня було вирiшено, що це тупо i не потрiбно, все повiдкривали.
ЗеБiли, як мавпи копiюють гiршi практики, особливо якщо вони з паРашi...
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05.01.2021 21:07 Відповісти
я не понял, а Гереги чемодан не занесли что ли клоуну??? Эпицентр не работает получается?))
а вообще зря волнуется народ))) важно не запреты и законы, а ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ.
а в стране где клоун президент проср..л уже всю государственность все будут просто ложить на эти запреты....ну на крайняк наши честные суды потом за денюжку будут массово признавать автомобильные шины зеленым горошком...ну а шо?
у нас в Харькове и сейчас процентов 60 (!!!!!)) в транспорте ездит без масок. И не видел НИ ОДНОГО ШТРАФА от мусарков...ну вот не интересно им и всё. Хотя вроде могут и на месте штрафовать уже. Так и тут. Все забьют и всё
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05.01.2021 21:32 Відповісти
А может нам Стапанова запретить?
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05.01.2021 23:03 Відповісти
Який же він адійот! От як можна жити в країні, де при владі такі довбоЗЕби?
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06.01.2021 01:49 Відповісти
Маразм крепчае.
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06.01.2021 03:01 Відповісти
я подозреваю что степанов пришел к зезеденту понюхал кокса и сваял карантинные ограничения
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06.01.2021 08:35 Відповісти
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