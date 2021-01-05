Степанов назвав список товарів, якими можна буде торгувати під час січневого локдауну

У МОЗ уточнили список товарів, якими можна буде торгувати під час посилення карантину з 8 по 25 січня.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ назвав список товарів, якими можна буде торгувати з 0:00 8 січня до 0:00 25 січня.

"Це торгівля виключно товарами, які належать до продуктів харчування на торгових площах, 60% яких призначені для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та засобами для захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може здійснюватися тільки у разі здійсненні адресної доставки замовлень", - зазначив міністр.

За словами Степанова, було питання щодо побутової хімії, сьогодні на засіданні Кабміну зроблять уточнення щодо торгівлі цією групою товарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон оголосив в Англії локдаун для боротьби з поширенням нового штаму коронавірусу