Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 35,5%, - МОЗ
Станом на 5 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% лише у Миколаївській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу, як і раніше, перевищує 50% лише в Миколаївській області (52,5%).
Завантаженість ліжок по Україні становить 35,5%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загалом по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 273,3 особи.
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показати весь коментар05.01.2021 10:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Николай Стариков #404831
показати весь коментар05.01.2021 12:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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