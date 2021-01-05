Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 35,5%, - МОЗ

Станом на 5 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% лише у Миколаївській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу, як і раніше, перевищує 50% лише в Миколаївській області (52,5%).

Завантаженість ліжок по Україні становить 35,5%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загалом по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 273,3 особи.

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