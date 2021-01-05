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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 35,5%, - МОЗ

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 35,5%, - МОЗ

Станом на 5 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% лише у Миколаївській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу, як і раніше, перевищує 50% лише в Миколаївській області (52,5%).

Завантаженість ліжок по Україні становить 35,5%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загалом по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 273,3 особи.

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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 35,5%, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Це Мандель зменшує завантаженність своїми твітами.
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05.01.2021 10:12 Відповісти
Нужно побыстрее вводить лохдаун, а не то все койки освободятся за 2-3 недели.
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05.01.2021 12:25 Відповісти
 
 