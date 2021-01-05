Зеленський так і не подав обіцяний законопроєкт про територіальну оборону, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський не вніс на розгляд Верховної Ради України свій законопроєкт про територіальну оборону, як це було обіцяно до кінця грудня 2020 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages, про це свідчить інформаційний портал Верховної Ради України, де станом на 4 січня 2021 року відсутній президентський законопроєкт з питань територіальної оборони.
Раніше перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль заявив, що Зеленський до кінця грудня внесе на розгляд Верховної Ради свій законопроєкт про територіальну оборону, який, як повідомляється, врахував усі наявні загрози і найкращі пропозиції альтернативних проєктів.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вересні підписав Стратегію національної безпеки і оборони, де враховано досвід останніх військових конфліктів в Україні та світі та досвід партнерів.
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Всем давно понятно что ты тут разгоняешь кремлевские тезисы.
Та в Україні вже 7 років триває війна з расією, і у людей тієї зброї на руках вже більше, ніж тобі може наснитися.
"нам тільки повітряні кульки дозволяти можна як зброю"
ну так отримай свою "кульку", півень рязанський, та й звєздуй в_лєс_по_ягоду_погуляті.
щоб вгамовувати сєпарів, московських колаборантів, та й решту п'ятої колони в Україні, на кшталт вас.
"Війна йде на передовій."
Та невжеж? Бо ціла низка терактів по всій Україні, влаштованих кремлівською агентурою з 2014-го року, свідчать про навпаки.
"чи кацапи у нас по вулицям бігають і вбивають всіх.."
Саме так. 2014-й починався саме з вбивст людей просто неба. Спочатку відбувається "друге травня", захвати адмін будівль та різних об'єктів інфраструктури в тилу. І ящо тому не дати вчасну відсіч, то "передова" там буде гарантовано. Саме задля запобігання утворення "передової" і має існувати теріторіальна оборона. Теріторіальна оборона в Україні має існувати хочаб через те, що в Верховній раді сидить Медведчук, Бойко та Рабіновіч.
".дай ім тільки зброю"
У 2014-му багатьом людям, які пішли захищати Україну, зброю ніхто не "давав", бо в них була власна зброя.
"застрелити тебе як собаку"
Ну так а шо, московський колаборант або сєпар людина?