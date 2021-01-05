Зеленський так і не подав обіцяний законопроєкт про територіальну оборону, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський не вніс на розгляд Верховної Ради України свій законопроєкт про територіальну оборону, як це було обіцяно до кінця грудня 2020 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages, про це свідчить інформаційний портал Верховної Ради України, де станом на 4 січня 2021 року відсутній президентський законопроєкт з питань територіальної оборони.

Раніше перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль заявив, що Зеленський до кінця грудня внесе на розгляд Верховної Ради свій законопроєкт про територіальну оборону, який, як повідомляється, врахував усі наявні загрози і найкращі пропозиції альтернативних проєктів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вересні підписав Стратегію національної безпеки і оборони, де враховано досвід останніх військових конфліктів в Україні та світі та досвід партнерів.

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