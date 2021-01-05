Туреччина запропонувала США вивчити російські ЗРК С-400 в обмін на закупівлю винищувачів F-35

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що Сполучені Штати Америки прийняли пропозицію Анкари з вивчення російських комплексів С-400 "Тріумф" на предмет їхньої роботи і загрози НАТО, в обмін на перегляд США рішення з продажу Туреччині винищувачів п'ятого покоління F-35.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Avia.Pro.

Чавушоглу заявив, що Туреччина і Сполучені Штати Америки почали переговори про створення спільної робочої групи щодо санкцій США, запроваджених у зв'язку з купівлею Анкарою російських систем протиракетної оборони С-400.

Вашингтон запровадив санкції щодо Управління оборонної промисловості (SSB), союзника НАТО, Туреччини, його начальника Ісмаїла Деміра і трьох інших співробітників цього місяця після придбання С-400.

Виступаючи на пресконференції, Чавушоглу сказав, що держсекретар США Майк Помпео висловив зацікавленість у створенні спільної робочої групи (для оцінки потенційного впливу С-400 на системи НАТО. - Ред.).

Нагадаємо, раніше США запровадили проти Туреччини санкції за придбання у Росії С-400

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