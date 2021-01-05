УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7258 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
24 491 132

Туреччина запропонувала США вивчити російські ЗРК С-400 в обмін на закупівлю винищувачів F-35

Туреччина запропонувала США вивчити російські ЗРК С-400 в обмін на закупівлю винищувачів F-35

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що Сполучені Штати Америки прийняли пропозицію Анкари з вивчення російських комплексів С-400 "Тріумф" на предмет їхньої роботи і загрози НАТО, в обмін на перегляд США рішення з продажу Туреччині винищувачів п'ятого покоління F-35.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Avia.Pro.

Чавушоглу заявив, що Туреччина і Сполучені Штати Америки почали переговори про створення спільної робочої групи щодо санкцій США, запроваджених у зв'язку з купівлею Анкарою російських систем протиракетної оборони С-400.

Вашингтон запровадив санкції щодо Управління оборонної промисловості (SSB), союзника НАТО, Туреччини, його начальника Ісмаїла Деміра і трьох інших співробітників цього місяця після придбання С-400.

Виступаючи на пресконференції, Чавушоглу сказав, що держсекретар США Майк Помпео висловив зацікавленість у створенні спільної робочої групи (для оцінки потенційного впливу С-400 на системи НАТО. - Ред.).

Нагадаємо, раніше США запровадили проти Туреччини санкції за придбання у Росії С-400

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Туреччина будуть зміцнювати військове співробітництво, - глава МЗС Чавушоглу

Автор: 

зброя (7523) росія (65925) США (23335) Туреччина (3617) Чавушоглу Мевлют (126)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+45
Как и следовало ожидать - закупка НАТО пробной партии вражеского ПВО для разбора по винтикам и тщательного изучения для противодействия!!! Много ходов очка!!!))))
показати весь коментар
05.01.2021 10:41
+34
Ятаган? Опять со стороны спины?
показати весь коментар
05.01.2021 10:41
+27
С-400 туркам был нужен. Очень нужен. Помимо того что в обмен на это выторговали гарантию невмешательства кацапов в Карабахе, еще и заполучили образцы для изучения. Поверьте, с их способностями, они довольно скоро запустят в производство свои комплексы, уже полностью адаптированные под системы НАТО. Не будь это все согласовано с США, реакция Госдепа была бы совсем другой, а так всё разыграли как по нотам, сэкономив куда больше 2,5 млрд в случае вовлечения в карабахскую войну кацапских военных, не говоря уже о том, что обошлись малой кровью. Что касается санкций, то очень скоро это все будет отменено, а пока просто держат интригу. Треугольник США - Великобритания - Турция это еще и щелчок по носу ЕС........ ну чтобы не особо дергались, как это они делали при Трампе.
показати весь коментар
05.01.2021 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Русне главное бабло получить и распилить его между кланами х...уйла,а то что рашку развели как лоха и уронили обороноспособность их вообще не гребет.
показати весь коментар
05.01.2021 12:35 Відповісти
Будут запускать F-35 и пытаться по ним попасть?
показати весь коментар
05.01.2021 12:36 Відповісти
От же ж хитрі турки! Тепер у них будуть і С-400,і F-35!
показати весь коментар
05.01.2021 12:58 Відповісти
При таком теммпе стрельбы ватные пуканы перегреваются и выходят из строя, нужно срочное профилактическое набутыливание
показати весь коментар
05.01.2021 13:05 Відповісти
турки -они такие...турки...
показати весь коментар
05.01.2021 13:15 Відповісти
А потім вони запропонують козломордим F-35, щоб ті його ізучілі в обмін на відкриття кордонів для їхніх помідорів. Мені здається, що турки трохи загралися..... А С-400 американці давно вивчили, бо там не має чого вивчати, палка диирка два конца...
показати весь коментар
05.01.2021 13:35 Відповісти
Опять нож в спину. Турки всегда поступают так, как им выгодно.
показати весь коментар
05.01.2021 13:42 Відповісти
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Соединенные Штаты Америки приняли предложение Анкары по изучению российских комплексов С-400 "Триумф" на предмет их работы и угрозы НАТО, в обмен на пересмотр США решения по продаже Турции истребителей пятого поколения F-35. Источник: https://censor.net/ru/n3240418

ЯК ВАМ ТАКА МНОГОХОДОВОЧКА КАЦАПИ ?
показати весь коментар
05.01.2021 13:54 Відповісти
Ну продавая комплекс Турции - было наивно надеяться что этого не случится.

Изучить работу комплекса со стороны (а главное - проверить что он может видеть и атаковать) - США имели возможность и в Сирии. Даст ли им что то сверх этого изучение в Турции? Сложно сказать. Искать какие то уязвимости? Их и со стороны можно найти за несколько лет что он работает в Сирии. Разобрать до винтика, изучить, и пытаться копировать? Спорно. Это дорого, по моему проще улучшать то что есть у самих. Даже если что то скопируют - ну и пусть подавятся. Уже С 500 начал государственные испытания.
показати весь коментар
05.01.2021 14:31 Відповісти
* начал государственные испытания*,- государственные, охренеть можно .Татаромордва ,на Моржовию идет великая сушь и голод ,холод и покой кладбищенский ,ты запасся уже крупами и солью?
показати весь коментар
05.01.2021 14:50 Відповісти
Ждем воплей кацапских пропагандонов о "ноже в спину".
показати весь коментар
05.01.2021 13:55 Відповісти
Красивый ход ..... многоходовочка так сказать )))
показати весь коментар
05.01.2021 14:15 Відповісти
хороший "бартер"))))))))))))
показати весь коментар
05.01.2021 14:42 Відповісти
шо там учить ракета с говном и валенками уровня сапог на перфокартах..
показати весь коментар
05.01.2021 14:49 Відповісти
Где то так ,только еще хуже
показати весь коментар
05.01.2021 16:58 Відповісти
это даже не новость, это было ясно изначально и давно об этом писали, что так и будет
показати весь коментар
05.01.2021 14:53 Відповісти
Потом турки дадут лапотникам изучать F-35,чтобы те продали им С-500
показати весь коментар
05.01.2021 15:43 Відповісти
Одно гамно поменять на другое ? Все эти комплексы груда металлолма. Без остального они не работают, а остальное паРаша не создаст никогда.
показати весь коментар
05.01.2021 16:51 Відповісти
Ай да пердоган
показати весь коментар
05.01.2021 16:18 Відповісти
Турки уже давно изучили эти С-400 и поняли что никакой угрозы F35 они не несут, а значит можно и даже нужно покупать. Да и применить их можно против вероятного противника... понятно что это будет не страна НАТО) С ПВО у турок сейчас напряжно, так что с С-400 это они нормально подсуетились. Сирия, Ливия, Карабах, понятно что задача стояла не F35 сбивать а птичек иного рода. Ну и очередной плевок деду пу в его рогатую харю от Эрдогана, на который он не отреагирует, сделав вид что с бункера не услышал)) П.С. Амерам оно нах не нужно, это скорее такой себе жест на примирение. С-400 и прочий касапский хлам они уже изучили в Сирии по средствам израильских F35. Кривизна земли, то се ил-20... слышали уже)
показати весь коментар
05.01.2021 16:40 Відповісти
Да они никому угрозы не несут.
показати весь коментар
05.01.2021 16:49 Відповісти
Нечего там изучать от слова вообще. ЗРВ комплекс это звено целой систему АСУ. Без нее это просто металлолом. НАТО создало такую систему лет 50 назад. В сесере эта попытка була .Пытались создать Миг-31, А-10 (шмель) АСУ Рубеж. Весь этот комлекс решает единую задачу по перехвату ВЦ. ВСЕ ЭТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ !!!! ------Уважаемые не пишите хрень про инопланетные войска.
показати весь коментар
05.01.2021 16:48 Відповісти
Это должно работать так ; А-10 или Миг- 31 обнаруживают почти все что в воздухе и в автоматизированном режиме передается на КП. Там информация обрабатывается , подтверждаеться решение человеком и осуществляються пуски ракет . С самолета или ЗРВ, или корабля. Это я самым простым языком попытался объяснить принцип работы. Так вот кроме хреновых ЗРВ у паРаши больше ничего нет, а без этого они слепы и глухи.
показати весь коментар
05.01.2021 16:57 Відповісти
Все такие радостные. Но вообще-то с-400, как впрочем и С-300 этоткомп, без Оперативной системы управления. Просто железо!!!
показати весь коментар
05.01.2021 17:54 Відповісти
Какое нафиг железо? То есть ты сейчас утверждаешь что этот комплекс не в состоянии вести боевое дежурство в автономном режиме? Я тебя верно понял?
показати весь коментар
06.01.2021 04:16 Відповісти
Он сам себя не способен защитить. ЗРК по сути просто пусковая установка, которая не имеет достаточного радиолокационного поля. В лучшем случае объектовое ПВО и то при идеальных условиях. То что они пытаются позиционировать себя как самостоятельный род войск -блеф , как и непобедимая красная армия. По ФАКТУ ! На практических стрельбах за ВЗЯТКУ цель подставляли под ракету. Не читай рекламу . Все это бутафория. Я могу на 10 страницах подробно описать что и как , но оно тебе и мне надо ?
показати весь коментар
06.01.2021 07:53 Відповісти
Эти комплексы это 3 % от того что надо для успешной работы и недостающих 97 % просто нет . Их имеют НАТО и США и это страшно дорогие и ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ средства . Сесесер безуспешно пытался их создать .
показати весь коментар
06.01.2021 08:00 Відповісти
Кому ты ЭТО рассказываешь? Ты дальность обнаружения контейнера Ф1 станции С300 хоть знаешь? Что такое НВО слышал?
показати весь коментар
06.01.2021 19:37 Відповісти
то які там успіхи в москальської ПРО в Сирії?
.
.
.
НІЯКІ!
показати весь коментар
05.01.2021 17:56 Відповісти
Из весьма (но не так, шоб очень) осведомлённых источников в Белом Доме:
«Администрацией президента США в ответ Эрдогану предложено ракету российского ЗРК С-400 засунуть себе в жопу и летать быстрее всех F-35, вместе взятых».
показати весь коментар
05.01.2021 19:21 Відповісти
Ердоган,як виявляється, ще той тролляка!
показати весь коментар
05.01.2021 19:30 Відповісти
Гениально. Мне всегда казалось, что эта схема была именно так изначально задумана.
показати весь коментар
05.01.2021 20:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 