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Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів

Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів

2019-2020 роки минули під гаслами досягнення миру на Донбасі, бліцкригу реформ, "Великого будівництва", посадок і боротьби з корупцією. Нічого із цього не стане проривним наступного року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF), громадський діяч, кандидат політичних наук, аналітик і публіцист Віктор Андрусів.

"У кожного президента є свій пік. Це точка фазового переходу від людини, яка прагнула увійти в історію реформатором, до людини, яка прагне досидіти на посаді. Від людини, яка обіцяла стрімке економічне зростання, прорив реформ, до людини, яка каже "бачите не все так погано". Від людини, яка прагнула бути кращою за попередників, до людини, яка каже "ми не гірші"", - зазначив Андрусів.

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За його словами, рейтинг не є реальним показником ситуації, а "пік" прив'язаний до суспільних очікувань і настроїв, і до довіри.

"У грудні 2020 Зеленський взяв пік в іншій графі - "Як ви вважаєте, в цілому справи в Україні йдуть у правильному чи неправильному напрямі?". 71% сказали, що в неправильному. Громадянин, який не вірить в майбутній успіх, скоріше вибере виїхати з країни, ніж лишатись в ній. Скоріше вибере відмовитись від відкриття бізнесу чим ризикувати інвестиціями, скоріше приховає податки, ніж їх заплатить, скоріше вийде на протест, ніж підтримає владу тощо", - наголосив аналітик.

Андрусів додав, що в таких умовах, будь-яка реформаторська політика приречена на провал, оскільки влада змушена спочатку долати розчарування і невіру перед тим, як щось зробити. І навпаки, коли громадяни сповнені віри в завтрашній день, вони є колосальною енергією змін. Вони готові до дій, не будуть тримати гроші в матрацах, будуть ризикувати, і мобілізовуватись та підтримувати необхідні зміни.

"Що це означає, для майбутнього президента Зеленського? 2021 рік для нього пройде під прапором виживання. Як правило, в цій точці фазового переходу президент і його оточення міняють свою політичну стратегію. Вона уходить від бажання дати успіхи і перемоги, які зможуть підняти рейтинги та повернути віру людей, до стратегії пониження рейтингів конкурентів та утримання влади на балансі договорняків. Щодо атаки на конкурентів, то це серйозна проблема для команди Зеленського. Адже його реальними конкурентами можуть бути люди, яких ще не включають або тільки почали включати в рейтинги. І зрозуміти, хто ж є конкурентом буде дуже важко", - пояснив аналітик.

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За словами Андрусіва, можна очікувати, що 2021 рік мине у спробах ОП знайти баланс між олігархами і переконати їх у вигідності чинної влади.

"Про те, що Зеленський пройшов свій пік, свідчить і відсутність якихось можливих великих перемог наступного року. 19-20 минули під гаслами досягнення миру на Донбасі, бліцкригу реформ, "великого будівництва", посадок і боротьби з корупцією. Нічого з цього не стане проривним в наступному році. Заява Путіна про збільшення підтримки Донбасу та небажання Києва йти на поступки — ставить хрест на подальших проривах. Бліцкриг реформ провалився ще в 2019, і вже рік як Рада править безліч некомпетентних рішень, ухвалених у турборежимі. "Велике будівництво" стало візитною карткою 2020 року. Дивувати людей у новому році оновленою дорогою чи дитсадком буде значно важче, ніж у попередньому. Посадки і боротьба з корупцією — тут навіть пояснювати щось немає сенсу", - зазначив він.

"Економічна ситуація не буде катастрофічною, але разом з тим, ані умовне зростання, ані зовнішня підтримка не дадуть необхідного ресурсу для запуску серйозних реформ. У зовнішній політиці Зеленський ставатиме "кульгавою качкою", коли всі інші лідери розуміють його низьку спроможність щось робити в країні. На Заході йому все ще будуть продовжувати дарувати гучні заяви про підтримку, але за ними вже нічого нового не буде слідувати. Росіяни, найімовірніше, припинять активний діалог до поступок щодо Криму або суттєвих поступок стосовно Донбасу. Парламент продовжить розпадатись на купу дрібних груп, яких стане дедалі важче і дорожче консолідувати", - підсумував аналітик.

Також читайте: Андрусів щодо призначення Арестовича в ТКГ: "Взагалі, вже все зрозуміло. І фінал недовго чекати"

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) рейтинг (1664) Андрусів Віктор (13)


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Топ коментарі
+35
Ладно, я дебіл, а ви, 73% що за мене голосували тоді хто???
Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 5971
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05.01.2021 11:38
+34
Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 8850
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05.01.2021 11:29
+25
Пик прошел. Дальше - пике.
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05.01.2021 11:27
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Пик прошел. Дальше - пике.
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05.01.2021 11:27 Відповісти
Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 8850
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05.01.2021 11:29 Відповісти
Пісець наближається непомітно !!!!)))
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05.01.2021 11:29 Відповісти
Кто следующий?
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05.01.2021 11:34 Відповісти
Вар-1...- он же ( так как решает олигархия)..
Вар-2...- Виталька "Киевский"...
Вар- 3 и далее...- фУй его знает что и как еще пойдет...
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05.01.2021 11:46 Відповісти
Варіант кремлівський-Бойко през та ОПЗЖ в ВРУ !!!)))
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05.01.2021 12:06 Відповісти
вИшак бойко..., а фуй там... - це і кацапія добре усвідомлюе- у нього і них інші задачі які поки вони втілюють та виконують...
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05.01.2021 13:14 Відповісти
помітно !!!!
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05.01.2021 11:43 Відповісти
Піка вийшла на пік і пішла в піке.
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05.01.2021 11:37 Відповісти
Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 6358
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05.01.2021 11:38 Відповісти
в пук
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05.01.2021 13:08 Відповісти
да нет Вован клоун это как вода в бачке унитазу набралась и ждет когда и кто нажмет кнопку..это действо большинство видят в своих и слышат также туалетах...
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05.01.2021 13:30 Відповісти
Пік то вже пройшов, а посадочний майданчик знайшов? Де таких приймають. Навколо - або піндоси, або мишебратья.
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05.01.2021 11:27 Відповісти
Сколько дней осталось?
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05.01.2021 11:28 Відповісти
Выберем Бениного клоуна президентом, что может пойти не так?

Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 754
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05.01.2021 11:28 Відповісти
Клавиш
,новое погоняло президента Украины
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05.01.2021 11:29 Відповісти
"а тот который в нём сидит решил идти на таран!!!" (С)
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05.01.2021 11:31 Відповісти
Надеюсь что в этом году у Бубочки упадёт всё, даже крышка пианино
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05.01.2021 11:33 Відповісти
Как бы Андрусиву покушение на найвелычного не приписали, что это за "год выживания" ? Потерпевший может заяву написать за такие слова.
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05.01.2021 11:34 Відповісти
У 2021 році буде прорив цього нариву.
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05.01.2021 11:35 Відповісти
"2019-2020 года прошли под лозунгами достижения мира на Донбассе, блицкрига реформ, "Большого строительства", посадок и борьбы с коррупцией." Только это был не пИк, а пУк.
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05.01.2021 11:35 Відповісти
" під прапором виживання " (с)

Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 768
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05.01.2021 11:36 Відповісти
ничесебе это шо в сериале слуга народа такой экшн снимали?
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05.01.2021 11:46 Відповісти
В документальній версії це буде виглядати набагато краще.
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05.01.2021 12:42 Відповісти
Ладно, я дебіл, а ви, 73% що за мене голосували тоді хто???
Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 5971
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05.01.2021 11:38 Відповісти
І що, в цьому році довіра українців до бубочки стане на рівні, як довіра українців до свиночолого гетьмана?
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05.01.2021 11:38 Відповісти
Як ти смієшь найвеличнішого лідера ********** бубочкою називати?😛
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05.01.2021 11:50 Відповісти
Як ти смієш кошерного хабадника Коломойського називати "свиночолим"?
...
(насправді правильно назвав )
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05.01.2021 12:08 Відповісти
То що думають адепти церкви святого Петра, довіра українців до бубочки також зкотиться нище плінтусу і стане на рівні з довірою українців до святого Петра чи буде трішечки вищою?
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05.01.2021 12:12 Відповісти
Нуль не може бути за щось вищим.
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05.01.2021 12:17 Відповісти
От і я так вважаю про збитого льотчика-святого Петра.
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05.01.2021 12:18 Відповісти
Знаєш, мені вже краще воєнний стан від Петра (коли мене ні в чому не обмежували), ніж лохдаун від Зе, який вводять навіть без оголошення надзвичайного стану (що, між іншим, суперечить закону!)
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05.01.2021 12:57 Відповісти
Ні, бо розумних (тих хто за сивочолого Гетьмана) завжди більше ніж дебілів. Тому ви скоріше за усе не порозумнішаєте, а знайдете нове популістичне лайно.
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05.01.2021 14:42 Відповісти
Це в якій реальності?
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05.01.2021 15:04 Відповісти
це по життю. Було би інакше, ми би жили теж інакше.
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05.01.2021 16:08 Відповісти
Дійсно. Інакше б не обирали 30 років одних і тих же свиночолих.
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05.01.2021 16:19 Відповісти
о да... ви цього разу обрали не лайно
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05.01.2021 17:04 Відповісти
Від одного лайна позбулися, але в інше вляпались. Круговерть лайна в природі..
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06.01.2021 05:08 Відповісти
стаду знайдуть нового месію є ще мертвечуки і шарії. дураки не обучаємі
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05.01.2021 11:40 Відповісти
Просрал ты Вова возможность,войти в историю.Теперь бы-продержаться.Сейчас начнут бодягу,про "коней и переправу"
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05.01.2021 11:42 Відповісти
Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив - Цензор.НЕТ 5994
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05.01.2021 11:42 Відповісти
Что не так, президент выполняет предвыборные обещания, эпоха бедности закончилась для маленькой украинской семьи, разве это не прекрасно?
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05.01.2021 12:18 Відповісти
Сейчас нет равных по рейтингу Зе и не предвидится.Не смотря на неустанные нападки известнейших олигархичных холуев.Народ ушёл в интернет,а там дураков всё меньше.
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05.01.2021 11:42 Відповісти
Це такий тонкий троллінг?
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05.01.2021 11:51 Відповісти
Я вже казав раніше - у цьому році розчаровані зебіли почнуть п#здити упоротих зебілів. Не кажіть, що вас ніхто не попереджав.
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05.01.2021 11:57 Відповісти
Я уважаю мнение лузеров..Это как в США.Трамп никак не смирится с очевидным.Завтра впрочем там всё решится,а расизм, антисемитизм в США обрели второе дыхание.
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05.01.2021 12:23 Відповісти
"Что это означает для будущего президента Зеленского? 2021 для него пройдет под флагом выживания. Источник: https://censor.net/ru/n3240422\\\\\\\\\\\\

так понятно что будет. .... будет то же что "финны ВНЕЗАПНО" напали с 20-ма танками и углушительнымым нолем самолетов, на мирный совочек с его 20000 танками и 15000 самолетами с целью дойти к владикалказу и установить там шо машину мона купить за год работы, а не сидеть в обаме или бараке и ждать пока тебя загонят в стройбаты
разумно чо
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05.01.2021 11:45 Відповісти
Шмарклю чекає Майдан та імпічмент.
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05.01.2021 11:45 Відповісти
вряд ли
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05.01.2021 12:00 Відповісти
імпічмент

...
Скільки страхітливих помилок у слові "гілляка"
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05.01.2021 12:10 Відповісти
Я был против флага, думал, обойдёмся просто тумаком. Но если зелёный анус кроме тумака требует флаг, значит флаг.
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05.01.2021 11:48 Відповісти
Не флаг, а палка, как всадили перед смертью каддифи в анус !
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05.01.2021 12:04 Відповісти
2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив

Надеюсь, только первая часть 21 года.
Впрочем, в тюрьме тоже придется выживать...
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05.01.2021 11:50 Відповісти
Флаг выживания для Зелебородько должен быть белым иначе его же фанаты его и разорвут.
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05.01.2021 11:54 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3403298.html Наслідки "Великого крадівництва"...

Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів - Цензор.НЕТ 3646

В.Уколов: "А ви думали, вони просто так на дороги половину ковідного фонду висмоктали? На вакцини елітний будинок не прикупиш!
Як написав Єрмак - дякую президенту Зеленському за боротьбу з корупцією. Я впевнений, що і Кирило Тимошенко вдячний також.Ковід-мародери грьобані"
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05.01.2021 11:58 Відповісти
На всякого Наполеона найдется свое Ватерлоо.
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05.01.2021 11:59 Відповісти
Вангую, что он худо-бедно, с горем пополам досидит свой срок. Законный импичмент в нашей стране нереален, а повтор, как с Яныком, маловероятен.
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05.01.2021 11:59 Відповісти
Мене це чмо не хвилює.
Я за державу хвилююсь.
Зеля готує її для здачі медвечуку.
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05.01.2021 12:00 Відповісти
Зелена лялька втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!! Наступне видовище ,"Вся влада ОПЗЖ!" !!!))))
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05.01.2021 12:03 Відповісти
Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів - Цензор.НЕТ 9765
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05.01.2021 12:01 Відповісти
Так вот такие "кирилы" и пришли, чобы прибарахлиться в турборежиме
А вы думаете зачем они пришли?
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05.01.2021 12:07 Відповісти
народу нужны НОВЫЕ фабрики и заводы с достойной зарплатой , в малых городках с работой просто ЖЕСТЬ (((((
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05.01.2021 12:08 Відповісти
Ну голосовали "лишбы не Порох!" против НОВЫХ ЗАВОДОВ и фабрик за Зелеленд и *******.
Получили.
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05.01.2021 13:31 Відповісти
Скоро сяде на піку своєї не популярності.
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05.01.2021 12:08 Відповісти
Может быть что-то и получилось бы . Только сейчас , в условиях мирового кризиса из-за пандемии , у него нулевые шансы как политика . Да он и никогда им не был . Украина взрослеет , надеюсь умнеет . Жаль , если после него опять придет к власти какой-нибудь жоппоблок .
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05.01.2021 12:08 Відповісти
Який політик,маріонетка,кремлівська лялька з ганчір"я,напхана тирсою !!!!)))
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05.01.2021 12:12 Відповісти
Кризис усугубил и ускорил закономерный провал. Уже практически очевидно, что у Зеленского изначально не было чёткой программы действий. Точнее она была лишь до стадии прихода к власти и расстановки «своих людей» на ключевые посты. А далее, как говорится, по обстоятельствам. А обстоятельства сложились не очень.
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05.01.2021 12:46 Відповісти
"Не очень" ? Не надо пытаться стать "великим" со своим смешным стажем .
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05.01.2021 12:54 Відповісти
Пик чего, эмоционального плевания слюной электората? Хоть один кто топил за него задавал себе вопрос - как он собирается сделать то что обещает? Какие у него инструменты для этого есть? Возможно ли это в данной ситуации? Какие у него есть доказательства против Порошенко? Понижу тарифы и посажу барыг это все что нужно было для стада! Завтра очередной Швондер пообещает все блага цивилизации и зарплаты по 10000 евро и мудрый нарид побежит ставить галочки капая слюной на бюллетень. Политики виноваты в том что вам плохо живется? А кто приводит этих ублюдочных политиков к власти? Кто голосует за Януковичей, Кернесов, Черновецких и прочих ублюдков??? Кто позволяет ездить по ушам и просить добавки! И Зеленский это еще не предел, полит. технологии не стоят на месте, Янукович, Зеленский, Кернес показали умственный уровень электората в Украине позволяет протащить в большую политику зеков, наркоманов, клоунов и даже труп. Пока Украинцы не начнут думать и анализировать информацию, которую тоннами выливают на них на выборах, до тех пор во власти будут одни ублюдки....
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05.01.2021 12:12 Відповісти
да , с ТРУПОМ это доказательство высшей меры ДЕГРАДАЦИИ общества ((((( , мы РЕАЛЬНО уже обжились на ДНЕ !!!!
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05.01.2021 12:28 Відповісти
а так все красиво начиналось...
"дермо тоже есть продуктом" и сколько его ещё будут впихивать в головы "населения" , что бы аллергия началась?
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05.01.2021 12:16 Відповісти
КТО ПОМНИТ, ТОМ ПОЙМЁТ.
Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів - Цензор.НЕТ 7997
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05.01.2021 12:28 Відповісти
ну да, если в доковидное время зебик-дебик профукал такой потенциал(от Порошенко), то вмеру своей некомпетентности и пагубного влияния ковида на экономику, для клоуна в этом год будет просто капец.
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05.01.2021 12:38 Відповісти
такой потенциал(от Порошенко)

------------------------------------------------
а що там за "потенциал" (от Порошенко)?
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05.01.2021 14:13 Відповісти
Так выглядит демократия по-украински....
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05.01.2021 12:45 Відповісти
Тю, та это же кокцапская бытность - сорваться в штопор... от которой укранцы, даст бог избавятся...
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05.01.2021 12:59 Відповісти
зельц, а у тебя ведь есть способ вернуть былую славу и рейтинг! знаешь какой? посади на кичу лет на 15 изю каломыйского, мертвечука с рабиновичем, ахметку, бойко, разных там фуксов фельдманов розенблатов доп геп и прочую сволоту.... но тебе ведь это слабо, кишки у нас тонкие да вова? только обещать и детям лапшу на уши крутить....
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05.01.2021 12:29 Відповісти
Я надеюсь увидеть в Украине много трудяг - иммигрантов.Это верный признак экономического благополучия у нас!Когда большинство украинцев станут средним классом и будут управлять иммигрантами и зарабатывать на их труде.Это -неизбежно.Как сейчас барыги зарабатывают на простых украинцах и даже ближних.Иммигранты -залог экономического процветания Украины!
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05.01.2021 12:32 Відповісти
Уехал цирк, шатры снимая
нам повредил электросеть,
и только клоуны остались

висеть...
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05.01.2021 12:45 Відповісти
Проведем олимпиаду 2030-2032 и иммигранты начнут подтягиваться в Украину....
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05.01.2021 12:48 Відповісти
Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів - Цензор.НЕТ 6949
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05.01.2021 12:50 Відповісти
стремное дельце шагает по стране, холодный ЗЕльц нравится мне...
Кто виноват? Папа и мама, сестренка, и брат...
В 42 РОЧКИ стать членограем(совсем без понтов)
И без "Квартала" СТАТЬ ТЫ ГОТОВ...
Купишь с зарплатки, прокинешь МУ-МУ -
Скушаешь все , шо хотишь одному.
ЗЕльцем укуришь, лампадку достанешь...
Кушай , ВЕДЬ СКОРО ТЫ ЖМУРИКОМ СТАНЕШЬ.
В злобной ухмылке МУ-МУ подойдет,
ЗЕльце унюхает , вдаль отойдет...
Все в том же оскале взмахнет вдруг хвостом...
И свет весь померкнет, катись все конем...
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05.01.2021 13:05 Відповісти
Пик был в 2019. В 2020 мыльный пузырь Зе,несмотря на бешеный пиар олигархов,начавших беспрецендентный грабеж страны - продолжал сдуваться.
В 2021 - будем посмотреть,как будет еще хуже народу,и лучше зе с камарильей.
Не зря е они затраты бюджета увеличили более 1.5 РАЗА!!! НА СЕБЯ ЛЮБИМОГО!
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05.01.2021 13:25 Відповісти
..только отъявленные идиоты не поняли,что взамен барыги,такие же барыги ,смастерили "дурилку картонную".."галабародька"-защитничка-"сирых и убогих"...
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05.01.2021 14:14 Відповісти
Зеленского в смитнык падлу.
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05.01.2021 16:25 Відповісти
Директор Украинского института будущего .Уж ни этот ли ?Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів - Цензор.НЕТ 2720Источник: https://censor.net/ru/n3240422
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05.01.2021 17:05 Відповісти
 
 