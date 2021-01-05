Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів

2019-2020 роки минули під гаслами досягнення миру на Донбасі, бліцкригу реформ, "Великого будівництва", посадок і боротьби з корупцією. Нічого із цього не стане проривним наступного року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF), громадський діяч, кандидат політичних наук, аналітик і публіцист Віктор Андрусів.

"У кожного президента є свій пік. Це точка фазового переходу від людини, яка прагнула увійти в історію реформатором, до людини, яка прагне досидіти на посаді. Від людини, яка обіцяла стрімке економічне зростання, прорив реформ, до людини, яка каже "бачите не все так погано". Від людини, яка прагнула бути кращою за попередників, до людини, яка каже "ми не гірші"", - зазначив Андрусів.

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За його словами, рейтинг не є реальним показником ситуації, а "пік" прив'язаний до суспільних очікувань і настроїв, і до довіри.

"У грудні 2020 Зеленський взяв пік в іншій графі - "Як ви вважаєте, в цілому справи в Україні йдуть у правильному чи неправильному напрямі?". 71% сказали, що в неправильному. Громадянин, який не вірить в майбутній успіх, скоріше вибере виїхати з країни, ніж лишатись в ній. Скоріше вибере відмовитись від відкриття бізнесу чим ризикувати інвестиціями, скоріше приховає податки, ніж їх заплатить, скоріше вийде на протест, ніж підтримає владу тощо", - наголосив аналітик.

Андрусів додав, що в таких умовах, будь-яка реформаторська політика приречена на провал, оскільки влада змушена спочатку долати розчарування і невіру перед тим, як щось зробити. І навпаки, коли громадяни сповнені віри в завтрашній день, вони є колосальною енергією змін. Вони готові до дій, не будуть тримати гроші в матрацах, будуть ризикувати, і мобілізовуватись та підтримувати необхідні зміни.

"Що це означає, для майбутнього президента Зеленського? 2021 рік для нього пройде під прапором виживання. Як правило, в цій точці фазового переходу президент і його оточення міняють свою політичну стратегію. Вона уходить від бажання дати успіхи і перемоги, які зможуть підняти рейтинги та повернути віру людей, до стратегії пониження рейтингів конкурентів та утримання влади на балансі договорняків. Щодо атаки на конкурентів, то це серйозна проблема для команди Зеленського. Адже його реальними конкурентами можуть бути люди, яких ще не включають або тільки почали включати в рейтинги. І зрозуміти, хто ж є конкурентом буде дуже важко", - пояснив аналітик.

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За словами Андрусіва, можна очікувати, що 2021 рік мине у спробах ОП знайти баланс між олігархами і переконати їх у вигідності чинної влади.

"Про те, що Зеленський пройшов свій пік, свідчить і відсутність якихось можливих великих перемог наступного року. 19-20 минули під гаслами досягнення миру на Донбасі, бліцкригу реформ, "великого будівництва", посадок і боротьби з корупцією. Нічого з цього не стане проривним в наступному році. Заява Путіна про збільшення підтримки Донбасу та небажання Києва йти на поступки — ставить хрест на подальших проривах. Бліцкриг реформ провалився ще в 2019, і вже рік як Рада править безліч некомпетентних рішень, ухвалених у турборежимі. "Велике будівництво" стало візитною карткою 2020 року. Дивувати людей у новому році оновленою дорогою чи дитсадком буде значно важче, ніж у попередньому. Посадки і боротьба з корупцією — тут навіть пояснювати щось немає сенсу", - зазначив він.

"Економічна ситуація не буде катастрофічною, але разом з тим, ані умовне зростання, ані зовнішня підтримка не дадуть необхідного ресурсу для запуску серйозних реформ. У зовнішній політиці Зеленський ставатиме "кульгавою качкою", коли всі інші лідери розуміють його низьку спроможність щось робити в країні. На Заході йому все ще будуть продовжувати дарувати гучні заяви про підтримку, але за ними вже нічого нового не буде слідувати. Росіяни, найімовірніше, припинять активний діалог до поступок щодо Криму або суттєвих поступок стосовно Донбасу. Парламент продовжить розпадатись на купу дрібних груп, яких стане дедалі важче і дорожче консолідувати", - підсумував аналітик.

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