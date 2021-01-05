Найманцю з Латвії, який воював за "ДНР" на Донбасі, загрожує до 10 років позбавлення волі

У вівторок у суді Відземського передмістя Риги почнеться процес у справі жителя м. Мадона Івара Келлі, який звинувачується в участі у бойових діях на боці терористів "ДНР" на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Згідно з обвинувальним висновком, громадянин Латвії воював на Донбасі в період з лютого 2015-го по травень 2016 року.

Під час слідства Служба держбезпеки Латвії отримала достатньо доказів, що Келлі брав участь у бойових діях на боці терористів і входив до складу розвідувально-диверсійної групи.

Серед доказів є також відео, де зображено Івара Келлі або дуже схожу на нього людину на параді 9 травня 2015 року в Донецьку.

"Судовий процес може суттєво затягнутися, оскільки багато свідків, що проходять у цій справі, перебувають за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Щодо Івара Келлі не вжито жодних заходів безпеки, однак, якщо суд визнає його винним, йому може загрожувати позбавлення волі до 10 років.

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