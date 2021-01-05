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Новини Агресія Росії проти України
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Найманцю з Латвії, який воював за "ДНР" на Донбасі, загрожує до 10 років позбавлення волі

Найманцю з Латвії, який воював за

У вівторок у суді Відземського передмістя Риги почнеться процес у справі жителя м. Мадона Івара Келлі, який звинувачується в участі у бойових діях на боці терористів "ДНР" на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Згідно з обвинувальним висновком, громадянин Латвії воював на Донбасі в період з лютого 2015-го по травень 2016 року.

Під час слідства Служба держбезпеки Латвії отримала достатньо доказів, що Келлі брав участь у бойових діях на боці терористів і входив до складу розвідувально-диверсійної групи.

Серед доказів є також відео, де зображено Івара Келлі або дуже схожу на нього людину на параді 9 травня 2015 року в Донецьку.

"Судовий процес може суттєво затягнутися, оскільки багато свідків, що проходять у цій справі, перебувають за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Щодо Івара Келлі не вжито жодних заходів безпеки, однак, якщо суд визнає його винним, йому може загрожувати позбавлення волі до 10 років.

Також дивіться: Блоковано фінансування "ДНР" через постачання фармацевтичної продукції, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Латвія (1360) тероризм (2868) Донбас (22357) найманець (254) найманці рф (2064)


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Топ коментарі
+6
До десяти років дають у Латвії за участь. У терористичних угруповання на території іншої!!! країни. Нічого не дають, або обмежуються умовними термінами в Україні за те ж саме, але злочини вчинені на її території.
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05.01.2021 11:48
+6
И только в Украине наемникам ничего не загрожуе
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05.01.2021 11:49
+5
или просто меняют на таксистов или маргиналов из дыры. ибо воинов не меняют, а продолжают держать на подвале...
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05.01.2021 11:50
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До десяти років дають у Латвії за участь. У терористичних угруповання на території іншої!!! країни. Нічого не дають, або обмежуються умовними термінами в Україні за те ж саме, але злочини вчинені на її території.
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05.01.2021 11:48 Відповісти
или просто меняют на таксистов или маргиналов из дыры. ибо воинов не меняют, а продолжают держать на подвале...
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05.01.2021 11:50 Відповісти
Зеля поменял так настоящих убийц Шеремета на таксистов.
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05.01.2021 11:52 Відповісти
Тому що Україною жодного дня не керували Патріоти, Патріоти котрі мали бажання й сміливість змінити щось.
Перша реформа це має бути реформа судової системи, без чесних та порядних судів лад не навести НІКОЛИ.
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05.01.2021 12:46 Відповісти
И только в Украине наемникам ничего не загрожуе
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05.01.2021 11:49 Відповісти
Чому це? Їм загрожує амністія, шана і верховна зрада
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05.01.2021 11:51 Відповісти
Все згідно з Мінськими договорняками,ось пункт 5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
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05.01.2021 12:24 Відповісти
Латвія,це не Україна,в Латвіі нема "гуманного та доброчесного" правосуддя !!!)))
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05.01.2021 11:51 Відповісти
В Украине таких выдвигают в депутати ВР.
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05.01.2021 11:51 Відповісти
І обирають президентами !!))))
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05.01.2021 11:55 Відповісти
А хто з Українських президентів воював на боці росіянії на Донбасі?
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05.01.2021 12:21 Відповісти
«Грозит» это не посадили
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05.01.2021 11:55 Відповісти
В Україні власних кремлівських гнид незчисленна кількість !!)))
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05.01.2021 11:57 Відповісти
надеюсь присудят минимум 8 лет и потом отдаст Украине чтоб судить по вашему закону.
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05.01.2021 12:52 Відповісти
Наемнику из Латвии, воевавшему за "ДНР" на Донбассе, грозит до 10 лет лишения свободы/ Пример для Израиля , наёмники которой в составе бандформирований ДНР убивают украинцев.
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05.01.2021 13:07 Відповісти
мочить кремлевских хробаков! - и чем больше, тем лучше.
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05.01.2021 13:40 Відповісти
Гнид по всьому Світу треба топтати. При чому, привселюдно, з піаром. Що б інші почали думати.
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05.01.2021 16:17 Відповісти
Порвати паспорт громадянина Латвії і хай після відсидки їде в мордор.
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05.01.2021 17:08 Відповісти
 
 