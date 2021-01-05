За добу від COVID-19 у Києві померли 26 осіб, видужали - 567, виявлено 846 нових випадків, - Кличко

Від початку пандемії в Києві на коронавірус захворіли 114 369 осіб.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві за минулу добу виявили 846 хворих на коронавірус. Померли 26 людей. Усього за період пандемії в столиці 2003 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 114 369", - йдеться в повідомленні.



Серед захворілих 483 жінки віком від 18 до 89 років, 339 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв, 10 дівчаток від 1 до 15 років та 14 хлопчиків від 2 до 15 років.



Захворіли, зокрема, 33 медики.



До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 70 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за добу 567 людей. Усього коронавірус подолали 40 921 мешканець столиці.



Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 154, у Дніпровському – 125 та в Солом‘янському районі — 104 випадки.

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