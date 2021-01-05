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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли 26 осіб, видужали - 567, виявлено 846 нових випадків, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померли 26 осіб, видужали - 567, виявлено 846 нових випадків, - Кличко

Від початку пандемії в Києві на коронавірус захворіли 114 369 осіб.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві за минулу добу виявили 846 хворих на коронавірус. Померли 26 людей. Усього за період пандемії в столиці 2003 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 114 369", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 483 жінки віком від 18 до 89 років, 339 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв, 10 дівчаток від 1 до 15 років та 14 хлопчиків від 2 до 15 років.

Захворіли, зокрема, 33 медики.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 70 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 567 людей. Усього коронавірус подолали 40 921 мешканець столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 154, у Дніпровському – 125 та в Солом‘янському районі — 104 випадки.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19638) Кличко Віталій (3526) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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