Верховний Суд поставив крапку в історії "втручання" України у вибори в США, - Лещенко

Верховний Суд України відмовив екснардепу Розенблату, який намагався засудити ексдепутата Лещенка і главу НАБУ Ситника за публікацію "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це повідомив у фейсбуці колишній депутат, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Верховний Суд поставив крапку у вигаданій історії втручання України у вибори президента США 2016 року", - написав він.

"Це справа за позовом екснардепа Борислава Розенблата до мене та директора НАБУ Артема Ситника про начебто втручання у вибори Президента США у 2016 році. Втручання полягало в опублікуванні "чорної бухгалтерії" Партії Регіонів", - пояснив Лещенко.

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За його словами, раніше рішення на користь Розенблата ухвалив Окружний адміністративний суд Києва. Спираючись на це рішення ОАСК, тодішній генпрокурор Юрій Луценко казав юристу Трампа Рудольфу Джуліані, що український суд нібито визнав факти втручання України у вибори у США в 2016 році.

"Розносити вірус цієї брехні по Україні допомагала машина пропаганди Коломойського та Медведчука, включно з "говорящими головами" на кшталт Дубінського та Бужанського", - зазначив Лещенко.

Тепер, за його словами, в цій історії "поставлено ​​крапку".

"А в історії Трампа і Джуліані все на свої місця розставили громадяни Америки", - підсумував Лещенко.

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