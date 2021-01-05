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Новини Втручання у вибори в США
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Верховний Суд поставив крапку в історії "втручання" України у вибори в США, - Лещенко

Верховний Суд поставив крапку в історії

Верховний Суд України відмовив екснардепу Розенблату, який намагався засудити ексдепутата Лещенка і главу НАБУ Ситника за публікацію "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це повідомив у фейсбуці колишній депутат, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Верховний Суд поставив крапку у вигаданій історії втручання України у вибори президента США 2016 року", - написав він.

"Це справа за позовом екснардепа Борислава Розенблата до мене та директора НАБУ Артема Ситника про начебто втручання у вибори Президента США у 2016 році. Втручання полягало в опублікуванні "чорної бухгалтерії" Партії Регіонів", - пояснив Лещенко.

Слухайте також на "Цензор.НЕТ": "Директор НАБУ передавав матеріали слідства одному з кандидатів у президенти США", - Розенблат опублікував запис розмови Ситника про співпрацю зі штабом Гілларі Клінтон. АУДIО

За його словами, раніше рішення на користь Розенблата ухвалив Окружний адміністративний суд Києва. Спираючись на це рішення ОАСК, тодішній генпрокурор Юрій Луценко казав юристу Трампа Рудольфу Джуліані, що український суд нібито визнав факти втручання України у вибори у США в 2016 році.

"Розносити вірус цієї брехні по Україні допомагала машина пропаганди Коломойського та Медведчука, включно з "говорящими головами" на кшталт Дубінського та Бужанського", - зазначив Лещенко.

Тепер, за його словами, в цій історії "поставлено ​​крапку".

"А в історії Трампа і Джуліані все на свої місця розставили громадяни Америки", - підсумував Лещенко.

Також дивіться: Луценко "втягнув Україну в брудну гру", щоб зберегти свій пост, - Лещенко. ВIДЕО

Верховний Суд поставив крапку в історії втручання України у вибори в США, - Лещенко 01
Верховний Суд поставив крапку в історії втручання України у вибори в США, - Лещенко 02

Автор: 

Деркач Андрій (152) Лещенко Сергій (505) Луценко Юрій (3447) Трамп Дональд (6063) Розенблат (189) Джуліані Руді (126)


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Топ коментарі
+5
А Сірожа не хоче нічо розказати, як тут в Києві його зелені колєги зливали Рудольфу Джуліані компромат на Байдена? А заодно про плівки Деркача, про "100% мого генпрокурора", про справи проти сина Байдена...
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05.01.2021 12:06
+5
Серожа, ти злодій і корупціонер.
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05.01.2021 12:06
+4
Сирожа - скользкий гавнюк, который топил Порошенко и лизал Бубе зад, чтобы его взяли зеленые в парламент, его не взяли. Потом Сероже дали, как и Мустафе, жирную, ни за что не отвечающую должность, чтобы он не открывал рот на зеленых. Но рот Серожа видать не может не открывать. Но вы в своем комментарии путаете Серожу и Вову. Причем Серожа к Деркачу и генпрокурору?
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05.01.2021 12:56
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А Сірожа не хоче нічо розказати, як тут в Києві його зелені колєги зливали Рудольфу Джуліані компромат на Байдена? А заодно про плівки Деркача, про "100% мого генпрокурора", про справи проти сина Байдена...
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05.01.2021 12:06 Відповісти
«Компромат на Байдена» злив сам Байден джуніор в своєму інтерв'ю американській пресі.
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05.01.2021 12:07 Відповісти
Сірожа такий же "глашатай" , як і б. ЮляВерховный Суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы в США, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1857
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05.01.2021 12:08 Відповісти
Сирожа - скользкий гавнюк, который топил Порошенко и лизал Бубе зад, чтобы его взяли зеленые в парламент, его не взяли. Потом Сероже дали, как и Мустафе, жирную, ни за что не отвечающую должность, чтобы он не открывал рот на зеленых. Но рот Серожа видать не может не открывать. Но вы в своем комментарии путаете Серожу и Вову. Причем Серожа к Деркачу и генпрокурору?
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05.01.2021 12:56 Відповісти
Ну Сірожа ж досі вважає себе членом команди Вови... Що ж він Вові не порадив тримати язика за зубами перед виборами у США, якщо опитування ще півроку тому показували суттєву перевагу Байдена?
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05.01.2021 12:58 Відповісти
"Крапку" поставить нове керівництво США... а не український "самий справедливий суд в світі"...
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05.01.2021 19:02 Відповісти
Серожа, ти злодій і корупціонер.
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05.01.2021 12:06 Відповісти
Никто никогда в их выборы не вмешивался. Это известный американский психоз.
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05.01.2021 12:18 Відповісти
Размечтался Серлещ.

Кончайте эти сопли!!! Нас ждет вторая серия.
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05.01.2021 12:29 Відповісти
Як за все це відповість розенблат? Він має бути покараний за наклеп?
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05.01.2021 12:39 Відповісти
розенблат за взятку в особо крупном размере ничего не получил??? зато провел спецоперацию про отвлечение на чорную кассу рыгоаналов... видимо провел успешно...вышел сухим из дерьма в котором плавал... только вонь осталась....
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05.01.2021 12:48 Відповісти
А коли,до речі,цей розен##ять буде сидіти в тюрязі? Чи що, вже фсьо?
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05.01.2021 12:50 Відповісти
А американский Суд положил на то, что поставил ВС Украины. Дед Байден разберётся, так что потихоньку пакуйте чемоданчики и присматривайте особняки на Ростове.
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05.01.2021 15:59 Відповісти
de LeOnid Tkachenko ee50b845
АЙ ЯЯЯ. КОНЕЧНО СЕРОЖА ВИНАВАТ. БО НЕ МОЖЕТ ЖЕ БыТЬ ВИНАВАТЫМ КУМ ЕДИНСТВЕННОГО ПАТРИОТА ВСЕЯ УКРАИНЫ И ЗАОДНО НАЙ ГЕНИАЛЬНИЙШИЙ ПРОКУРВОР ВСЕЯ УКРАИНЫ. 😆😅🤣😂😝
05.01.2021 18:21
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05.01.2021 18:44 Відповісти
И ШО ИНТЕРЕСНО, НИ ОДНОЙ ФАМИЛИИ НЕНАЗВАНО. ПО ФАКТУ НИКТО НЕОСКОРБЛЁН, НО КОГО НУЖНО ДОСТАЛО. БО ВСЕ ПОНИМАЮТ. 😆😅🤣😂😝
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05.01.2021 18:46 Відповісти
сирожа з самого початку гнав "пургу" та вшав локшину. З його версії, амбарну книгу йому передав Трепак в ксерокопіях, а Трепаку вони надійшли по почті від невідомої особи. Після цього Сірожа "випадково" купив квартиру в фірми, яка підконтрольна банку Фурсіна, однокласника Льовочкіна. Амбарну книгу вів Льовочкін як перший пом ВітІ Ростовського. Потім Сірожа придумав займи від знайомих та роботодавців. А Льовочкін хотів відмазатись від знайомств з Манафортом та від Януковича. Це вже за проходимство проти Пороха сірожа получив пост в набраді залізниці, редагував "написи на парканах біля вбиралень" А зараз притягують суддівського вовка, то він хотів посварити Україну з Америкою. Особливо смішний в цій історії Луценко (Юрась )
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28.04.2021 22:40 Відповісти
 
 