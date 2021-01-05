Рейтинг Зеленського - 26,2%, далі йдуть Бойко, Порошенко і Тимошенко, - опитування "Рейтингу"
Зеленський втрачає підтримку, але, як і раніше, очолює президентський рейтинг.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
Якби вибори відбулися найближчим часом, Зеленського підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати, і визначився з вибором.
За лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка проголосували б 16,6% респондентів, за лідера партії "Європейська Солідарність", п'ятого президента України Петра Порошенка - 13,3% опитаних, лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко - 10,5%.
Водночас за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка готові віддати свої голоси 6,4% опитаних, за експрем'єра, лідера партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана - 6,1%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4,7%, за шоумена, ведучого і волонтера Сергія Притулу - 4,1%, за лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 2,6%, за мера Києва Віталія Кличка - 2,3% опитаних.
Опитування проводилося по всій території України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, з 2 по 4 січня. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності - не більш ніж 2,0%.
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Пока население считает что главное - "дешевые тарифы", так и будем барахтаться в пост-совке.
Кто сказочку о тарифах рассказывает, тому мудрый нарид и верит
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Рейтинг росте як під віагрою...19 рік - 16%, 20 рік - 14%, 21 рік - 13%...
А якщо без жартів то - дехто , грошей не жаліє , і викидає мільйони на замовні "соцопитування" , з метою - переконати суспільство , в тому що - Порох фсьо !! Але , це далеко не правда ,, що й показали останні вибори .
Так шо - нє тара-піся ( не поспішай ( укр)) з висновками . .
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і хто це буде, якщо навкруги нього самі агенти кремля?
Ещё даже не экватор каденции Зеленского. Это так... чисто поржать. Потроллить порохоботов.))
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
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Почитателям 6-го президента падлючого брехуна ЗЕлёносопельного БлаЗЕня нихрена не предлагается ни за какие деньги - хоть камлай, хоть обосрись - рост электоральной поддержки невозможен.
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Сними второй сезон сериала Слуга народа и все опять случится!
Открывай 59-е уголовное дело! Немедленно! Такие факты пропадать не должны. Даже Кернеса можно откопать и посадить
пожизнпосмертно за такие проделки!
очень неплохо в условиях пандемии.
ВОТ ТОЛЬКО ЧТО ДАЛЬШЕ????? НЕТ НОВЫЙ МАЙДАН -3 ЭТО ПОНЯТНО ДАЖЕ ПРИВЫЧНО-ПРОГНОЗИРУЕМО. ВОТ ТОЛЬКО ЧЕМ ДАЛЬШЕ УКРАИНА РАСПЛАЧИВАТЬСЯ БУДЕТ???? ЧТО ВСЛЕД ЗА КРЫМОМ ОТДАВАТЬ???? И ГДЕ БУДЕТ НОВЫЙ ЛУГАНДОН????
ПОРОХОБОТЫ ВАМ ПОРА УЖЕ ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ЭТОМ И НАЧИНАТЬ ДАВАТЬ ОТВЕТЫ ПО ПРОГНОЗУ. ВЫ ЖЕ НЕ АМЁБЫ??? ВЫ ЖЕ НЕ ОДНИМ ДНЁМ ЖИВЁТЕ????
ЯКБИ Ж ТОДі ОБРАЛИ ЮЛЮ ТО і КРИМ ЗАЛИШИВСЯ БИ УКРАїНСЬКИМ. ТО ТАКОЖ Є НЕБЕЗПЕА. АЛЕ Ж ТіЛЬКИ ДЛЯ КОГО?????
ЯКБИ Ж ТОДі ОБРАЛИ ЮЛЮ ТА НЕБУЛО БИ НАВіТЬ ВіЙНИ НА ДОНБАСі і ТИСЯЧ ЗАГИНУВШИХ УКРАїНЦіВ. ТО Є ТАКОЖ НЕБЕЗПЕКА. АЛЕ Ж ЗНОВУ ТАКИ - ДЛЯ КОГО?????
ТО ХТО Ж ТИ Є???? КОЛИ ДЛЯ ТЕБЕ ЮЛЯ ,,небезпечніша за Бойко"???????