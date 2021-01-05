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Рейтинг Зеленського - 26,2%, далі йдуть Бойко, Порошенко і Тимошенко, - опитування "Рейтингу"

Рейтинг Зеленського - 26,2%, далі йдуть Бойко, Порошенко і Тимошенко, - опитування

Зеленський втрачає підтримку, але, як і раніше, очолює президентський рейтинг.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Якби вибори відбулися найближчим часом, Зеленського підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати, і визначився з вибором.

За лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка проголосували б 16,6% респондентів, за лідера партії "Європейська Солідарність", п'ятого президента України Петра Порошенка - 13,3% опитаних, лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко - 10,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів

Водночас за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка готові віддати свої голоси 6,4% опитаних, за експрем'єра, лідера партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана - 6,1%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4,7%, за шоумена, ведучого і волонтера Сергія Притулу - 4,1%, за лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 2,6%, за мера Києва Віталія Кличка - 2,3% опитаних.

Опитування проводилося по всій території України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, з 2 по 4 січня. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності - не більш ніж 2,0%.

Також читайте: Рейтинг Зеленського за пів року впав із 37,6% до 27,7%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг Зеленського - 26,2%, далі йдуть Бойко, Порошенко і Тимошенко, - опитування Рейтингу 01

Автор: 

Бойко Юрій (441) Зеленський Володимир (24263) Порошенко Петро (15191) рейтинг (1664) Тимошенко Юлія (4697)


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Топ коментарі
+37
Сметуны,ждуны,хохотуны,вы где...поучите беларусов как Луку смести,а чеченцев кадырова.Может у нас савочки и веники не те...Раз в жизни фартануло с Порохом....и того просрать умудрились,идиоты зебильные....теперь жрите Бойко .((
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05.01.2021 12:23
+31
У нас значительная часть народа, как выяснилось, думает как и соседи из-за поребрика не головой, а экраном телевизора. Месяц была заграницей, вынуждена была смотреть ТВ каналы по спутнику. Сказать, что в шоке...... это ничего не сказать. Ощущение, что весь сегмент нашего ТВ - это кацапские каналы с рекламой Мертвечука и Бойко. Грустно признавать, но еще большой вопрос, кто будет во втором туре на наступных выборах. Как бы не пришлось выбирать между этими думя фамилиями. Именно фамилиями - бо суть у них одна.
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05.01.2021 12:24
+20
А бойка сюда какого х... приплели?🤣🤣🤣🤣
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05.01.2021 12:13
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Ага. Порох уже пытался сделать что-то подобное...
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06.01.2021 12:34 Відповісти
И правильно делал. Только не доделал. Надо завершить начатое.
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06.01.2021 15:35 Відповісти
срочно собрать народ для видосика про успехи от упавшего рейтингом
Рейтинг Зеленського - 26,2%, далі йдуть Бойко, Порошенко і Тимошенко, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6931
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05.01.2021 12:48 Відповісти
что зря каналы Медведчука зомбирую украинцев? вот и результат
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05.01.2021 13:06 Відповісти
100% Реванш кремлівської гидоти триває і прогресує !!!)))
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05.01.2021 13:08 Відповісти
У кого є мозок того "ящик" не зомбує.
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05.01.2021 21:34 Відповісти
Вы как с Луны свалились. Зомбоящик рекламирует и бойка , и всю пророссийскую швпаль.
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05.01.2021 13:16 Відповісти
Бойко,це черговий герой,після Віслючка,кремлівського балагана !!))
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05.01.2021 13:23 Відповісти
Як що мізкі є то "зомбоящик" не вплине.
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05.01.2021 21:32 Відповісти
Совсем скоро Трампа попросят из Белого дома и украинские сильно-сильно независимые и объективные СМИ переобуются. Снова Бойки станут плохими, а те, кто сейчас молча сидят по норам - замечательными ребятами. И 73% населения, ранее готовых и прекратить стрелять, и поискать чего-то в глазу путина, снова проникнутся патриотизмом и рванут сметать шмарклю, сажать Ермака с Татаровым и освобождать Риффмастера, хотя вчера им было плевать и фамилии патриотов вызывали у них раздраженные кривые ухмылки. В этом смысле Цензор мне сильно импонирует. Он всегда называл врага врагом. И Порох в моем мнении тоже добрал плюсов тем, что когда все сидели с глубоко втянутыми в ж...пу языками, боясь расстроить пропутинскую бубочку, Порох удерживал Украину от окончательного превращения в малороссию.
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06.01.2021 10:21 Відповісти
Ещё одно доказательство что всеобщее избирательное право - зло.
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05.01.2021 12:57 Відповісти
Оно загонит человечество в каменный век!
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05.01.2021 13:14 Відповісти
Избирательное право в Украине должно наступать не с 18 лет, а с момента получения справочки от психиатра. 73% избирателей точно нужно проверять на вменяемость. Это надо уметь, не отличить Голобородько от Зеленского... хотя да, внешне они очень похожи!
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06.01.2021 10:24 Відповісти
У Зеленского рейтинг должен падать, а он почему-то растёт. - https://ukraine-elections.com.ua/socopros/vybory_prezidenta/2 Центр Разумкова, 16 декабря 2020 - Зеленский 18,6%.
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05.01.2021 13:14 Відповісти
26,2+16,6+10,5=53,3% идиотов в Украине ,это феноменально . Малороссов только холодильник поменяет ,они никак не поймут ,что они на....уй не нужны Русне , им нужна только слабая Украина 😠😠😠
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05.01.2021 13:19 Відповісти
Мета Росєї,це Малоросійський федеральний округ РФіі !!!)))
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05.01.2021 13:25 Відповісти
Чергова маніпуляція громадської думки ,клоун перший тільки за які заслуги ,адже що не візмеш кругом провал ,другий йде проросійський донбасівський олігарх ,що ж дуже зіскучились за "кормільцами" і хаосом який несе ,зовсім не зрозуміло за які заслуги Гройсман піднявся? А якщо серйозно то якщо в нас такі кандидати ,то хай краще Україна буде парламенською республікою як більшість країн Європи ,адже обираєм ми президентів між поганий і дуже поганий.
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05.01.2021 13:25 Відповісти
Я думаю ви знаєте що ЗМІ та рейтинги, які вони озвучують використовуються виключно для маніпуляцій з свідомістю?
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05.01.2021 13:29 Відповісти
Это ясно, вряд ли найдется столько дол...бов что бы Бойко на втором месте был ))
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05.01.2021 14:31 Відповісти
Весь юг, восток, часть центра будет, в своём большинстве, голосовать за опзж. А теперь посмотрите где больше проживает населения. украинцам и нафик не нужна Украина, а вот кацапы объединились вокруг ставленников ввх. Пока украинцам втирают идеи демократии, та опзж втирает - идеи путинской авторитарной страны. И даже при том, что в Украине большинство проживают украинцев - выиграют мертетчуки и бойки.
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06.01.2021 07:04 Відповісти
Вот в долбое...ах у нас никогда недостатка не было. Из три четверти населения в Украине.
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06.01.2021 10:29 Відповісти
Вот в феврале любители говнобородька получат платежки за январь, посмотрим, что они запоют. Но хреново, что мозгов не прибавится, бойки-шарии с зомбоящиков лезут в одну извилину и "главное не Порошенко". Быдло и мозги вещи несовместимые.
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05.01.2021 13:30 Відповісти
Скорее мой домашний кот станет президентом Украины, чем Порох вновь станет президентом.
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05.01.2021 13:34 Відповісти
От ти це і розповідай своєму коту , ОК ?? Поживемо - побачимо .. .
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05.01.2021 13:40 Відповісти
Вважав тебе за адекватного,нажаль помилився !!)))
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05.01.2021 14:03 Відповісти
Вот так фсб боты втираются в доверие а потом потихоньку, ненавязчиво свою линию гнут )), и тут их много, читайте между строк
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05.01.2021 14:34 Відповісти
Дякую за пораду !!))
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05.01.2021 14:58 Відповісти
раджу завести собі кондуїт для зебілів - будеш менше помилятися.
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06.01.2021 00:33 Відповісти
Групу "Рейтинг" на гиляку! Досить дурити людей. Перед гилякою ви всю правду скажете.Чий наказ виконували.
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05.01.2021 13:30 Відповісти
Дело не в президенте. И даже если население возмутится и сметет Зелю, то это ничего особо не изменит - проголосуют за другого мошенника, который им пообещает "всех посадить", "дешевые тарифы" и колбасу по 2,20.
Пока население считает что главное - "дешевые тарифы", так и будем барахтаться в пост-совке.
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05.01.2021 13:41 Відповісти
А кто зескот будет спрашивать?
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05.01.2021 18:40 Відповісти
ты у них отберешь паспорта чтобы они не голосовали?
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05.01.2021 23:21 Відповісти
За гарні грощі намалюємо гарний рейтинг
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05.01.2021 13:43 Відповісти
Ну, что удивляться...круговорот зебилов в природе. от Слуг к Опзежоппе.
Кто сказочку о тарифах рассказывает, тому мудрый нарид и верит
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05.01.2021 14:01 Відповісти
Откуда 10% юлеверов?
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05.01.2021 14:04 Відповісти
Радій що їх не 26,2 % !!!)))
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05.01.2021 14:08 Відповісти
пятого президента Украины Петра Порошенко - 13,3% опрошенныхИсточник: https://censor.net/ru/n3240430

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Рейтинг росте як під віагрою...19 рік - 16%, 20 рік - 14%, 21 рік - 13%...
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05.01.2021 14:17 Відповісти
Це говорить про те що % довбо.... в країні - збільшується ( жарт) ...
А якщо без жартів то - дехто , грошей не жаліє , і викидає мільйони на замовні "соцопитування" , з метою - переконати суспільство , в тому що - Порох фсьо !! Але , це далеко не правда ,, що й показали останні вибори .

Так шо - нє тара-піся ( не поспішай ( укр)) з висновками . .
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05.01.2021 14:50 Відповісти
Думаю, когда выйдут во второй тур Зеленский и Бойко, клоун этого не заметит и будет продолжать по привычке Порошенко ругать.
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05.01.2021 14:24 Відповісти
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05.01.2021 14:38 Відповісти
буде ругати, як ранішній ругав Юлю?
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05.01.2021 14:39 Відповісти
Так это всего лишь соцопрос .Сомневаюсь ,что избиратели бабы ю,гроссмейстера,главного радикала,тягныбыка ,кличко будут голосовать за бойко,так ,что зе может на второй срок остаться и это будет не худший вариант.А так ,как учитывая стремительность падения рейтинга зе и то ,что этот опрос проводился всего через 1.5 года его правления то до следующих президентских и парламентских выборов сывочолый гетьман петро 1 всё таки успеет создать коалицию из проукраинских патриотических сил если громче будет кричат о загрозе реванша пятой колонны с эфиров своих телеканалов и вновь вернуть себе гетьманскую булаву.По крайней мере избиратели гройсмана,ляшко ,тягныбока и возможно ещё кличко с притулой точно отдадут свои голоса за шоколадника ,а это уже будет существенный перевес над рейтингом "зажоповского" Бойка(зажоповского я взял в кавычки)
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05.01.2021 14:26 Відповісти
сывочолый гетьман петро 1 всё таки успеет создать коалицию из проукраинских патриотических сил

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і хто це буде, якщо навкруги нього самі агенти кремля?
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05.01.2021 14:41 Відповісти
Ну например сектора всякие и корпуса правые .Ярош вон уже агитирует вовсю за сывочолого гетьмана и его партию голосовать ,а о гройсмане ,который вышел из-под крыла шоколадника и говорить нечего ,как и о ляшко.Кличко же вообще был одним из лидеров последнего майдана на пару с шоколадником.Ну а если рассуждать по твоей логике,что все вокруг петра агенты кремля ,то и сам школадник тоже агент ,так ,как состоял в и является одним из основателей партии регионов
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05.01.2021 14:49 Відповісти
16,6 - дебілів за бойко. Це жах?!?!?!?!
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05.01.2021 14:34 Відповісти
Завжди було стільки ,, і навіть більше .. Рейтинг ригів ніколи ( до 2014 го р ) не опускався нижче 30% . Так що 16 це ще й - по Божому .
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05.01.2021 15:00 Відповісти
Рейтинг йулина контора.
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05.01.2021 14:46 Відповісти
Знову вибору не має: або олігархи, або їх шістки. Поки народ не навчится вимагати з влади діяти в інтересах більшої частини населення, значення хто при владі без різниці.
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05.01.2021 14:58 Відповісти
Підвищення рейтингу роганальних недобитків вказує на те, що бидло, обравше порожнього шута горохового на роль преЗЕдента, не порозумнішало..просто переходить до іншого пастуха.
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05.01.2021 15:04 Відповісти
Рейтинги, шмэйтинги... Написать можно любые цифры, но 73% никуда не делись, и они будут голосовать на следующих выборах. Догадаться за кого они проголосуют не сложно.
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05.01.2021 15:47 Відповісти
Это пока ни о чём. Кто забыл, с 2016г. вплоть до 2019г. практически во всех президентских рейтингах лидировала Тимошенко. По итогу не попала во второй тур.
Ещё даже не экватор каденции Зеленского. Это так... чисто поржать. Потроллить порохоботов.))
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05.01.2021 16:35 Відповісти
Висеть на березе и чисто ржать. Ну-ну, посмотрим на это.
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05.01.2021 17:11 Відповісти
Если дебилы еще ратуют за ишака то мозгов что бы понять что только Порох мог вытащить страну- у них не хватит
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05.01.2021 17:10 Відповісти
В Новом Году почитателям 5-го президента-реформатора Украины Петра Алексеевича Порошенко (порохоботам) на коммерческой основе предлагаются:
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
Предлагаемые продукты сертифицированы, возможна доставка.

Почитателям 6-го президента падлючого брехуна ЗЕлёносопельного БлаЗЕня нихрена не предлагается ни за какие деньги - хоть камлай, хоть обосрись - рост электоральной поддержки невозможен.
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05.01.2021 17:22 Відповісти
Почитателям 6-го президента падлючого брехуна ЗЕлёносопельного БлаЗЕня нихрена не предлагается ни за какие деньги - хоть камлай, хоть обосрись - рост электоральной поддержки невозможен.

______________
Сними второй сезон сериала Слуга народа и все опять случится!
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06.01.2021 10:46 Відповісти
Там,где быдло-демократии нет места.
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05.01.2021 17:54 Відповісти
Если Парашенка не уберут с политики то следующим презом в Украине будет Бойко или Мертвечук. Видимо порохосрань именно етого и добивается. Вспоминаю как порохосрань горой стояла за Ахметовым который финансирует с *зеленых тарифов*, росийских боевиков и создал террористические группировки *оплот* и *восток* вместе с Кернесом и Ходаковским.
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05.01.2021 18:07 Відповісти
ТА-ТЫ-ШО???!!!
Открывай 59-е уголовное дело! Немедленно! Такие факты пропадать не должны. Даже Кернеса можно откопать и посадить пожизн посмертно за такие проделки!
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06.01.2021 10:48 Відповісти
Дрыща на гиляку ,а зескот в сраку. Эту будломассу приведет в чувство украинский Пиночет. Все сразу станет на свои места.
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05.01.2021 18:24 Відповісти
Если зескот надеется ,что их выбор по приколу пройдет им безнаказанно- то хрен им по всей роже. Для этого есть конституционные нормы и воспользоваться ими необходимо будет без колебаний.
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05.01.2021 18:37 Відповісти
как был 31% в первом туре, теперь 26, упал на 5.
очень неплохо в условиях пандемии.
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05.01.2021 18:54 Відповісти
ВО ВТОРОМ ТУРЕ ЗЕЛЕНСКИЙ-БОЙКО ИНТЕРЕСНО БУДЕТ НАБЛЮДАТЬ ДУБЛЬ ДВА КАРТИНЫ АБЫ НЕ ЗЕЛЕНСКИЙ. КОТОРУЮ УЖЕ ОРГАНИЗОВУЮТ ВСЁ ТЕ ЖЕ НА МАНЕЖЕ ,,ПАТРИОТЫ" КОТОРЫЕ УЖЕ ОРГАНИЗОВЫВАЛИ АБЫ НИ ЮЛЯ. ЧЕМ ОЧЕНЬ ПОМОГУТ БОЙКО СТАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ.
ВОТ ТОЛЬКО ЧТО ДАЛЬШЕ????? НЕТ НОВЫЙ МАЙДАН -3 ЭТО ПОНЯТНО ДАЖЕ ПРИВЫЧНО-ПРОГНОЗИРУЕМО. ВОТ ТОЛЬКО ЧЕМ ДАЛЬШЕ УКРАИНА РАСПЛАЧИВАТЬСЯ БУДЕТ???? ЧТО ВСЛЕД ЗА КРЫМОМ ОТДАВАТЬ???? И ГДЕ БУДЕТ НОВЫЙ ЛУГАНДОН????
ПОРОХОБОТЫ ВАМ ПОРА УЖЕ ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ЭТОМ И НАЧИНАТЬ ДАВАТЬ ОТВЕТЫ ПО ПРОГНОЗУ. ВЫ ЖЕ НЕ АМЁБЫ??? ВЫ ЖЕ НЕ ОДНИМ ДНЁМ ЖИВЁТЕ????
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05.01.2021 19:46 Відповісти
Юля небезпечніша за Бойко, Юля-троянський кінь.
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05.01.2021 19:59 Відповісти
ТА ДА. ВИЗНАЮ. БО ЯК БИ ТОДі ОБРАЛИ БИ ЮЛЮ В ПРЕЗіДЕНТИ УКРАїНИ, ТО НЕ БУЛО БИ МАЙДАНУ. А ЛЕ Ж НЕ БУЛО БИ і ТОГО ГЕРОїЧНОГО ТРАХТУРА З НОВИМ ЛіДЕРОМ-БАТЬКОМ НАЦії НА ЧОЛі. ТО ЗВіСНО Ж БО НЕБЕЗПЕКА. АЛЕ ТіЛЬКИ ДЛЯ КОГО????
ЯКБИ Ж ТОДі ОБРАЛИ ЮЛЮ ТО і КРИМ ЗАЛИШИВСЯ БИ УКРАїНСЬКИМ. ТО ТАКОЖ Є НЕБЕЗПЕА. АЛЕ Ж ТіЛЬКИ ДЛЯ КОГО?????
ЯКБИ Ж ТОДі ОБРАЛИ ЮЛЮ ТА НЕБУЛО БИ НАВіТЬ ВіЙНИ НА ДОНБАСі і ТИСЯЧ ЗАГИНУВШИХ УКРАїНЦіВ. ТО Є ТАКОЖ НЕБЕЗПЕКА. АЛЕ Ж ЗНОВУ ТАКИ - ДЛЯ КОГО?????
ТО ХТО Ж ТИ Є???? КОЛИ ДЛЯ ТЕБЕ ЮЛЯ ,,небезпечніша за Бойко"???????
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05.01.2021 20:40 Відповісти
С годами понимаешь ,что тебе девченки в баню с ними разрешали сходить ,а не наоборот.окно возможн. Закрылось в 2010.элита типа Адруховича,Забужко волали :вона така сама як страусовод .без паралелей.покойного Чорновола зоной попрекали ,типа хоть и за неньку но психотип притерпел негативное влияние .если тимоха форточка возможностей то Чорновил огромное витражное окнище ...помню .
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05.01.2021 22:00 Відповісти
Обьективно, в Зесопле многие разочаровались, он и вправду стал ужастным президентом, но это нисколько не улучшило шансы Порошенко вернуться в президентское кресло. 73 процента зебилов будут голосовать за кого угодно, лишь бы против Пороха, для них главное "нужно просто перестать стрелять", исходя из этой логической цепочки + добавляя сюда процентов 20 населения Украины которые представляют из себя убежденную "вату", Я считаю что у Юрия Бойко весьма неплохие шансы стать следующим президентом Украины.
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05.01.2021 21:54 Відповісти
Взяти олігофрена розрекламувати і буде президентом, ше по 100гр добавити і все 150%
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06.01.2021 02:51 Відповісти
Украине быть осталось - ну, до конца президентства зелёного ***********. А там руское меньшинство, при поддержке украинского - лишь бы не Порох, выберут мертветчука или бойко и на этом закончиться история Украины, как свободной, независимой страны - всего то каких то не полных 30 лет.
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06.01.2021 07:11 Відповісти
Капец на ветке ольгинских! Тема важна для фсб-шной братии, видно невооруженным глазом.
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06.01.2021 10:50 Відповісти
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