Рейтинг Зеленського - 26,2%, далі йдуть Бойко, Порошенко і Тимошенко, - опитування "Рейтингу"

Зеленський втрачає підтримку, але, як і раніше, очолює президентський рейтинг.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Якби вибори відбулися найближчим часом, Зеленського підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати, і визначився з вибором.

За лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка проголосували б 16,6% респондентів, за лідера партії "Європейська Солідарність", п'ятого президента України Петра Порошенка - 13,3% опитаних, лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко - 10,5%.

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Водночас за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка готові віддати свої голоси 6,4% опитаних, за експрем'єра, лідера партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана - 6,1%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4,7%, за шоумена, ведучого і волонтера Сергія Притулу - 4,1%, за лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 2,6%, за мера Києва Віталія Кличка - 2,3% опитаних.

Опитування проводилося по всій території України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, з 2 по 4 січня. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності - не більш ніж 2,0%.

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