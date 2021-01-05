Демократичні сили мають об'єднатися, щоб протистояти коаліції Зеленського з Медведчуком, - Порошенко

Бездарна політика нинішньої влади призвела до того, що проросійська партія ОПЗЖ посилює свої позиції. Саме тому демократичні, проєвропейські сили мають об'єднатися і не допустити реваншу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

П'ятий президент наголосив, що за підсумками місцевих виборів "ЄС" стала єдиною загальнонаціональною проукраїнською опозиційною силою.

"Немає іншої політичної сили, яка представлена в усіх без виключення обласних радах та міських радах обласних центрів – тільки "Європейська Солідарність". І це є оцінка, яку поставив нам виборець. І я хочу скористатися цією можливістю, щоб подякувати дуже відповідальним виборцям, бо вони зруйнували сценарій, що це є лише "політична сила Західної України". Це дуже небезпечно для України. Але український виборець повністю зруйнував цей фейковий сценарій з Офісу Президента", – зазначив Порошенко.

Лідер "ЄС" також зауважив, що да даними соціологів наразі три політичні сили мають приблизно 20% підтримки – це "ЄС", "Слуга народу" та ОПЗЖ.

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"Більше того, за низкою досліджень "слуги" вже втратили лідерство. Я не щасливий від цього. В окремих соціологічних дослідженнях у нас висунулося вперед ОПЗЖ. І це тактика Зеленського, який бореться лише з Порошенком. Ми бачимо за голосуваннями – і щодо міністрів, і щодо окремих статей бюджету – уже формується така коаліція, яка складається з ОПЗЖ, "Слуг народу" і з "Батьківщини", на жаль, і з груп "За майбутнє" і "Довіри", – констатує Порошенко.

"Зеленський своєю бездіяльністю проштовхує на позицію прем’єра Медведчука, і 100%, що ми точно цього не допустимо. Ми дякуємо тим, хто нас підтримав. Ми не даємо змарнувати голос тих, хто підтримує демократичні кола", – додав п'ятий президент.

"Час збирати каміння. Ми звертаємося до всіх демократичних сил щодо необхідності негайного процесу об’єднання перед цими викликами, які стоять перед нашою державою. Я переконаний, що це цілком можливо. Ми відкриті для будь-яких переговорів, до компромісів, які здатні будуть об’єднати демократичні сили і захистити Україну від того реваншу, куди тягнуть ОПЗЖ і "слуги народу"", - підкреслив Порошенко.

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