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Демократичні сили мають об'єднатися, щоб протистояти коаліції Зеленського з Медведчуком, - Порошенко

Демократичні сили мають об'єднатися, щоб протистояти коаліції Зеленського з Медведчуком, - Порошенко

Бездарна політика нинішньої влади призвела до того, що проросійська партія ОПЗЖ посилює свої позиції. Саме тому демократичні, проєвропейські сили мають об'єднатися і не допустити реваншу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

П'ятий президент наголосив, що за підсумками місцевих виборів "ЄС" стала єдиною загальнонаціональною проукраїнською опозиційною силою.

"Немає іншої політичної сили, яка представлена в усіх без виключення обласних радах та міських радах обласних центрів – тільки "Європейська Солідарність". І це є оцінка, яку поставив нам виборець. І я хочу скористатися цією можливістю, щоб подякувати дуже відповідальним виборцям, бо вони зруйнували сценарій, що це є лише "політична сила Західної України". Це дуже небезпечно для України. Але український виборець повністю зруйнував цей фейковий сценарій з Офісу Президента", – зазначив Порошенко.

Лідер "ЄС" також зауважив, що да даними соціологів наразі три політичні сили мають приблизно 20% підтримки – це "ЄС", "Слуга народу" та ОПЗЖ.

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"Більше того, за низкою досліджень "слуги" вже втратили лідерство. Я не щасливий від цього. В окремих соціологічних дослідженнях у нас висунулося вперед ОПЗЖ. І це тактика Зеленського, який бореться лише з Порошенком. Ми бачимо за голосуваннями – і щодо міністрів, і щодо окремих статей бюджету – уже формується така коаліція, яка складається з ОПЗЖ, "Слуг народу" і з "Батьківщини", на жаль, і з груп "За майбутнє" і "Довіри", – констатує Порошенко.

"Зеленський своєю бездіяльністю проштовхує на позицію прем’єра Медведчука, і 100%, що ми точно цього не допустимо. Ми дякуємо тим, хто нас підтримав. Ми не даємо змарнувати голос тих, хто підтримує демократичні кола", – додав п'ятий президент.

"Час збирати каміння. Ми звертаємося до всіх демократичних сил щодо необхідності негайного процесу об’єднання перед цими викликами, які стоять перед нашою державою. Я переконаний, що це цілком можливо. Ми відкриті для будь-яких переговорів, до компромісів, які здатні будуть об’єднати демократичні сили і захистити Україну від того реваншу, куди тягнуть ОПЗЖ і "слуги народу"", - підкреслив Порошенко.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24263) Медведчук Віктор (1711) Порошенко Петро (15191) Європейська Солідарність (1089) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+45
Согласен, Пётр Алексеевич, с Вами, на все 100%!!!
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05.01.2021 12:20
+25
Это тот Медведчук,с которым ты объединялся в СДПУ(о) и назначал представителем Украины на переговорах?Тот,что по ночам к тебе в резиденцию приезжал?Тот,корешь которого Ложкин,был главой твоей АП?Питруне можно,а Зеле-низьзя?
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05.01.2021 12:38
+24
шариесосы и зебилы, прозвучало заявление порошенко. слушай мою команду: "гавкать!"
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05.01.2021 12:21
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Що ж там гарного? Як були дурниками 500 років тому, так и залишились, к москалям та ляхам жидів додали, Зеее...
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11.01.2021 15:24 Відповісти
От скажіть, чому б тим борцям з Порошенко, та на противагу правоцентристській проукраїнській партії, під його проводом ЄС, та не сформувати лівоцентристську проукраїнську партію, під проводом Вакарчука/Рудик/Зєркаль/ТимошенкоТягнибока/Кошулинського/Гройсмана /Ляшка?
От хто їм заважає?
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05.01.2021 14:11 Відповісти
Ничего личного просто бизнес, амбиции и любовь к себе "любимому, единственному и неповторимому."
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05.01.2021 14:14 Відповісти
Все партии создают только с целью воровства.
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05.01.2021 19:16 Відповісти
Меня заброкировают за этот комментарие.но Я всеравно выскажу свае ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ !! Слыш порошенко при тваем прездентсве медведчук стал силным,переговоршиком по Донбассу с стороны Украине.при тебя медведчук купил половину СМИ Украине.при тебя порошенко было создана саюз порохоботов и кремлеботов.Я не Зеьот.Я проста люблу УКРАИНУ !!! А тепер заброкировайте меня
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05.01.2021 14:24 Відповісти
Та нащо?
Хай всі читають твою маячню.
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05.01.2021 14:32 Відповісти
Что не так? Или моча пети тебя ослепила?
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05.01.2021 14:47 Відповісти
Харе бухать.
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05.01.2021 15:17 Відповісти
Он должен был его застрелить? Что такое - саюз порохоботов и кремлеботов? Я на разных сайтах сижу, как правило, по губам водят кремлеботам "неизвестные" украинофилы...даже в глубоком тылу, но очень тонко!
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05.01.2021 14:49 Відповісти
Це правда...і факт... І зараз про Зеленського теж багато правди пишеться...Але це правда..її треба приймати і виправляти помилки...І тільки це буде правильно... Тому люди треба допомогти уродам стати нормльними людьми.... тим кому не хватає знань допомогти своїми знаннями а тім кому потрібні чесні люди ми повинні стати чесними людьми вдопомогу і їм і собі...
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07.01.2021 00:19 Відповісти
и это говорит тот, что вытащил из небытия медведчука и пять лет несмотря ни на что держал его возле себя???? петя непревзайденный мастер подлостей и циничного обмана!
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05.01.2021 14:40 Відповісти
Украинцы - на днях поросенка Израиля в Украине оскорбил ГЕРОЯ УКРАИНЕ СТЕПАНА БАНДЕРЫ .МИД Украине замалчал (Я уважаю Кулебу).спикер Рады замалчал .Разумков это Зеленский проект )))ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЕ зеленский замалчал ( наверно ему не до ГЕРОЕВ ) ,опзж замалчал (медведчуку послышный пес кремля )"демократическая" опазиция замалчал (порошенко,тимошенко,голос ,свобода,даже те кто выхадили в 1 января в ШЕСТВИЕ С.БАНДЕРЫ.Я слежу новастями ВСЕ засунили голову в песок.Я отвечу парасенку из Израила .ты и твая власт в Израиле не стоите ногтей С.БАНДЕРЫ-не вашо сабочее дела кого в УКРАИНЕ шетают ГЕРОЯМ !!!
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05.01.2021 14:41 Відповісти
МЫ МАЙДАНЦЫ СТАЯЛИ В МАЙДАНЕ НЕ ради порошенко,зеленского и.т.д МЫ СТАЯЛИ ЗА СВОБОДА МНЕНИЕ,ВЫБОРА И ЗА НЕЗАВИСИМОСТ УКРАИНЕ от впнючего русского мира.ты петя с перва продай 5 канал и рошен.Я НЕ ИДИОТ !! Я помню тваю обешание.если ктота забыл про это Я их называю идиотами.или теми кто за бабло продалса.в списке ест от партие ес в РАДУ прошол Вятович (каторый зашишал историю УПА .-почему он засунул сваю голову в песок)
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05.01.2021 14:46 Відповісти
Пока меня не заброкироваю обрашус к ЛЬВОЧАНЕНАМ
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05.01.2021 14:53 Відповісти
ЛЬВОВ- ЦЕНТОР ЗАПАДНОГО УКРАИНЕ ,ИВАНО-ФРАНКИС,ЗАКАРПАТЕ,ЕСЛИ КАКУЮТУ ОБЛАСТ УКРАИНЕ В ЗАПЕДЕ НЕ НАЗЫВАЮ ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ ЧТО Я идиот.ПОЧЕМУ партия ес -порошенко победила в ЛЬВОВЕ ??? вед ради сваего ЗЕРКАЛО- этот порох шанториживол мусором (это слова подходит ментам и русским) ЛЬВОВ.почему вы ЛЬВОВЧАНЕ продали ИДЕЛЫ МАЙДАНА голосав за порошенко.ВЫ ответите выбор был не верик )))зе или петя ))) У ВАС БЫЛ ВЫБОР !!!!! И СЕЙЧАСТ ЕСТ ВЫБОР проста ОСТАЯТ ГЕРОЕВ УКРАИНЕ НА МАЙДАНЕ !!!
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05.01.2021 15:01 Відповісти
Ти не розумієш, чому Порошенко переміг у Львові?
Значить, ти не розумієш і про все інше в Україні.
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05.01.2021 18:00 Відповісти
Я УКРАИНЦОВ не призываю выходит на УЛИЦЕ-НЕ В 2021 ГОДУ.толка не в 2021 году.в этом году решаетса судба рассие.оставим УЛИЦЫ до 2022 года.но УКРАИНЦЫ толка идиоты и продажные верят петю Малдивскую
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05.01.2021 15:03 Відповісти
Ты таки идиот)))
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06.01.2021 01:07 Відповісти
Я ешо не заброкирован )))) Бутусов Я помню тебя в 2013 году.ты остаивал УКРАИНУ !!! Я в тебя верил.не подвели УКРАИНУ - а меня можес послат на все два стороны.
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05.01.2021 15:05 Відповісти
Слухай, твої тексти, це ще нічого.
Ти почитай, що тут пишуть зєбіли.
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05.01.2021 15:49 Відповісти
Сказал тот,кто по ночам встречался с этим чуком,инвестировал в российские заводы и имеет невестку из путинского клана кровавых имперцев.
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05.01.2021 15:13 Відповісти
тоже мне-патриот.обворовывать армию через своих корифанов,это-преступление!
потолок шоколадного-30%...максимум!
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05.01.2021 15:22 Відповісти
Розказуй...
Демократичні сили мають об'єднатися, щоб протистояти коаліції Зеленського з Медведчуком, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7724
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05.01.2021 19:28 Відповісти
Согласен. Только не вокруг сои
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05.01.2021 16:55 Відповісти
А лідером об'єднаної опозиції ти бачиш себе?
Я проти зелі та мертвечука, але я також проти будь-яких об'єднань навколо тебе та твоєї сраної партії.
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05.01.2021 17:00 Відповісти
К сожалению этот призыв услышан не будет.
БЮТ побежит туда где больше предложат, Голос уже давно вызывает сомнения, по поводу своей направленности.
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05.01.2021 17:37 Відповісти
Зеленая попа чует наступление праздника
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05.01.2021 17:56 Відповісти
Парашенко называет себя демократом? Ахахаха. Зря Мародер стараешься. Память народу стереть у тебя не получится. Даже если ты всеми силами будешь продвигать Мертвечука и Бойка чтобы выйти именно с ними водинтур.
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05.01.2021 17:57 Відповісти
ти не народ. Принаймі не український. Ти - касап ольгінський
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05.01.2021 18:15 Відповісти
Ето ты что ли восьмипроцентное ахметовское гуано считаешь себя народом? Да если бы украинцы небыли такими рабами то твой Петька Мародер еще в 2014 на Майдане болтался бы на столбе вместе с твоим Мертвучуком, Ахметовым, Кернесом и Трухановым. Ах, да, забыл еще Бойка который по мнению Пети не имеет отношения к *Вышкам Бойка* стоимостью в $1млрд.
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05.01.2021 18:36 Відповісти
Сейчас вся политика чтобы стырить. Я честных политиков не знаю, в Украине так точно.
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05.01.2021 19:26 Відповісти
оце типова ольгінська брехня - записувати мене в своє кодло; а самого себе - в майданівці.
Сконай нах
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05.01.2021 19:43 Відповісти
Память народу стереть очень легко. Судя по тому сколько у нас жопоблок и ко набирают, то у нашего народа память как у рыбки.
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06.01.2021 10:16 Відповісти
"Справжний" разбушевался.
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05.01.2021 18:13 Відповісти
Все гораздо хуже. Благодаря тебе разбушевался Медведчук
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05.01.2021 21:36 Відповісти
Петя зачухался когда Народ дал копняка под жопу! Нема чтоб сделать все раньше?!
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05.01.2021 21:15 Відповісти
Потрох, а хто хто оживив мумію Медведчука? Не ти? Відробив своє за то що Медведчук взяв Пєтю в СДПУ о
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05.01.2021 21:38 Відповісти
Не забудь про убитого брата. Один грех у Пороха есть точно-Он о зескоте мало позаботился.
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05.01.2021 22:14 Відповісти
100%
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05.01.2021 22:40 Відповісти
Ох і Петя... А чому тоді ЄС у Полтаві в міськраді обєднується із "жопашніками"?
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06.01.2021 00:22 Відповісти
Это ты на русвесне вычитал? ЕС принципиально не объединяется с оппожопой. Ни в Полтаве, ни где-то еще. Разве что в Ольгино.
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06.01.2021 11:10 Відповісти
Демократичні сили мають об'єднатися, щоб протистояти коаліції Зеленського з Медведчуком, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7476
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06.01.2021 01:04 Відповісти
Всем мы не любим Зесоплю, и большинство из 73 процентов Зедебилов за два года его президенства уже полностью в нем разочаровались, но это не улучшает шансы Пороха вновь стать Президентом Украины, потому что у него просто огромный антирейтинг и люди которые голосовали за Зеленского будут голосовать за кого угодно лишь бы не за Пороха + прибавим к этому 20 процентов "ваты" и желающих "перестать стрелять в донецкое ополчение" которых с каждым днем становится все больше, отсюда логический вывод - Юрий Бойко вполне может стать следующим президентом Украины, покрайней мере у него на это шансов гораздо больше чем у Пороха и Юли вдвоем вместе взятых. Время радикалов постепенно уходит.....
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06.01.2021 01:48 Відповісти
Ну да, когда Трамп при шпаге был, путин рулил как хотел и в Украине Зешмарклю пропихнули в президенты. Сейчас из США подует совсем другой ветер и вся пропутинская херня увянет без обильного полива и подкормок. Снова мертвечуковские каналы начнут закрывать и блокировать, а коньюнктурщики с других каналов запоют новые песни, прославляя совсем не Бойко. И 73% легковнушаемых товарищей будут удивляться: как это мы не разглядели такого замечательного кандидата? Надо же, сколько грязи вылито на достойного человека! А медведчук-то злыдня какая, а?
С 21 января во всем мире дела путина будут вовсе не так хороши, как сегодня. В Украине особенно.
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06.01.2021 10:04 Відповісти
Час поміняти гімн України на https://m.youtube.com/watch?v=9ICZ_LCkKDY
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06.01.2021 02:55 Відповісти
Бо вона продовжуе ходити по лезвію ножа , ще не вмерла але весь час на грані...)))
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06.01.2021 03:04 Відповісти
Из-ви-ни-те! Это "Европейская солидарность" и Порошенко демократы? Ржу не могу
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06.01.2021 20:14 Відповісти
А не тот ли это Пётр Алексеевич Порошенко, который в 1998 году, прикупив проходное место у того ж самого Медведчука, избрался в Раду по списку СДПУ(о)?
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07.01.2021 15:30 Відповісти
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