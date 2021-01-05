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Новини
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Зарплата лікарів у 4 тис. грн - це стидовище. Людина, від якої залежить життя, не може отримувати мізерну зарплату, - Голубовська

Зарплата лікарів у 4 тис. грн - це стидовище. Людина, від якої залежить життя, не може отримувати мізерну зарплату, - Голубовська

Через малі зарплати серед медпрацівників існує ризик того, що вони поїдуть із країни.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.

Раніше Голубовська написала пост-звернення до депутатів, щоб вони не ухвалювали проєкт Держбюджету.

"Відгукувалися, писали, навіть депутати зі "Слуги народу". Говорили, що ми підтримуємо, але до цього питання треба підійти системно. Данило Гетманцев, наприклад, мені про це писав і говорив. Будь ласка, нехай системно підходять. Всі ж розуміють, що немає грошей. Але не може людина, від якої залежить ваше життя, отримувати мізерну зарплату. Закінчиться тим, що всі розвернуться і поїдуть. 4 тисячі - це що? Зарплата? Це ж стидовище! А найголовніше - лікарям обіцяли, вони це не вигадали", - розповіла інфекціоністка.

За її словами, міністра охорони здоров'я Степанова підтримує більшість медпрацівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплату медпрацівників можуть прив'язати до прожиткового мінімуму, - Степанов

"По-перше, він нас чує, спілкується з експертами. Ми на зв'язку. Постійно про майбутнє думає. Працювати йому в зруйнованому МОЗ немає з ким, там досі перебувають люди, які дуже далекі від державного управління, від розуміння суті процесів, що відбуваються. Вся галузь була повністю зруйнована, розбалансована, зазнала божевільного відтоку кадрів. Щоб ви розуміли, до приходу Степанова в робочій групі з боротьби з COVID-19 я була єдиним інфекціоністом. Зараз робоча група вже складається з досвідчених фахівців, і вона буде розширюватися. Більше того, зараз потрібно створювати нову робочу групу, в тому числі з питань реабілітації цих хворих. Там уже мають бути інші фахівці - невропатологи, кардіологи, імунологи, можливо. Тобто, по суті, у нас буде розвиватися новий напрямок - реабілітація пацієнтів, які перенесли COVID-19", - додала Голубовська.

Раніше Голубовська заявила, що виплати медикам через COVID-19 і підвищення на 30% мінімальної зарплати в 2021 році не вирішують системно проблему.

Повний текст інтерв'ю з інфекціоністкою Ольгою Голубовською читайте тут.

Також читайте: У держбюджеті-2021 передбачено збільшення зарплат для всіх медиків, - Шмигаль

Автор: 

лікарі (1289) зарплата (2256) Голубовська Ольга (71)


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Топ коментарі
+13
Это конечно так. Но воз куратор "дорожного строительства" от офиса Зе некий кирилл Тимошенко дом жене купил на Новый год в Конча заспе за 10 миллионов...какие там медработники!
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05.01.2021 12:48
+11
На автостоянку по утрам перед больничкой нужно смотреть. Там порши, мерседесы и прочие БМВ нищих врачей стоят.
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05.01.2021 12:54
+10
Надо было по намеченному графику продолжить то, что начала Супрун. А у нас все как всегда, понимания, что такие реформы долгосрочны и не дают результата по взмаху волшебной палочки нет и наверное уже не будет. А учитывая, что начинала она даже не с ноля, а с минусов, так вообще ждать чуда - это верх тупости.
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05.01.2021 13:23
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Зато у нас каждый чинушка катается на служебном мерсе S класса и имеет в распоряжении водилу,секретутку,блатной офис и квартирку нахаляву.
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05.01.2021 15:08 Відповісти
Полякова за три - четыре дня только новогодних корпоративов зарабатывает 150000, Монатик- 100000. + концерты+ гастроли это уже 100000 только доларов! А врач - 48000 в год!
Народ готов платить за лицезрение ног- трусов и открывание рта под фанеру, но не готов платить за свое здоровье, не готов платить налоги для госмедицины и выбирает полудурков -воров во власть, которые относытся кналогам=бюджету,как к собственной кормушке
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05.01.2021 16:46 Відповісти
Народ не заказывает монатиков. А те кто их заказывает, лечатся не в Украине. Поэтому претензии к народу мягко говоря неуместны.
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05.01.2021 16:57 Відповісти
Народу приходиться платить сполна. Ляг в любую клинику и поймёшь. А то, что народ платит за полякову и других пивцов недоделанных поющих частушку, то это проблема недоразвитых мозгов, для которых что флейта, что пердёжь - одинаково.
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05.01.2021 17:33 Відповісти
Ага, значит бедных расстрелять, получается только ботатые смогут позволить себе такую роскошь. А вообще пекарь тоже делает хлеб, и не получает много, а хлеб то жрут все состоятельные! Короче маразм у тетки.
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05.01.2021 17:27 Відповісти
Ни одного хорошего врача и при этом бедного не знаю, они сейчас берут деньги со всего не зависимо от качества помощи.

Всё говорят вот уедут врачи... А если уедут те кто создаёт ещё ввп в этой стране то кому нужны будут врачи, кто будет платить налоги на их содержание и кого они будут лечить?

Корень проблемы в развитии экономики, будут деньги у больных будут и у врачей!!!! А если у больных денег нет, то и врачей будут сокращать, а люди будут умирать, что сейчас и происходит
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05.01.2021 17:58 Відповісти
просто бедным украинцам надо вооружиться и стать богатыми
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05.01.2021 18:08 Відповісти
не может быть. вот при всех папередниках они в роскоши купались.
это Зе им получку понизил?
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05.01.2021 18:53 Відповісти
От таких врачей, как у нас на периферии, мало что жизнь зависит от эскулапов, разве что все уповаем на Бога.
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05.01.2021 18:53 Відповісти
Зарплата лікарів у 4 тис. грн - це стидовище. Людина, від якої залежить життя, не може отримувати мізерну зарплату, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2492
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06.01.2021 09:55 Відповісти
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