Зарплата лікарів у 4 тис. грн - це стидовище. Людина, від якої залежить життя, не може отримувати мізерну зарплату, - Голубовська

Через малі зарплати серед медпрацівників існує ризик того, що вони поїдуть із країни.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська.

Раніше Голубовська написала пост-звернення до депутатів, щоб вони не ухвалювали проєкт Держбюджету.

"Відгукувалися, писали, навіть депутати зі "Слуги народу". Говорили, що ми підтримуємо, але до цього питання треба підійти системно. Данило Гетманцев, наприклад, мені про це писав і говорив. Будь ласка, нехай системно підходять. Всі ж розуміють, що немає грошей. Але не може людина, від якої залежить ваше життя, отримувати мізерну зарплату. Закінчиться тим, що всі розвернуться і поїдуть. 4 тисячі - це що? Зарплата? Це ж стидовище! А найголовніше - лікарям обіцяли, вони це не вигадали", - розповіла інфекціоністка.

За її словами, міністра охорони здоров'я Степанова підтримує більшість медпрацівників.

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"По-перше, він нас чує, спілкується з експертами. Ми на зв'язку. Постійно про майбутнє думає. Працювати йому в зруйнованому МОЗ немає з ким, там досі перебувають люди, які дуже далекі від державного управління, від розуміння суті процесів, що відбуваються. Вся галузь була повністю зруйнована, розбалансована, зазнала божевільного відтоку кадрів. Щоб ви розуміли, до приходу Степанова в робочій групі з боротьби з COVID-19 я була єдиним інфекціоністом. Зараз робоча група вже складається з досвідчених фахівців, і вона буде розширюватися. Більше того, зараз потрібно створювати нову робочу групу, в тому числі з питань реабілітації цих хворих. Там уже мають бути інші фахівці - невропатологи, кардіологи, імунологи, можливо. Тобто, по суті, у нас буде розвиватися новий напрямок - реабілітація пацієнтів, які перенесли COVID-19", - додала Голубовська.

Раніше Голубовська заявила, що виплати медикам через COVID-19 і підвищення на 30% мінімальної зарплати в 2021 році не вирішують системно проблему.

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