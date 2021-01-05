Рейтинг партій: СН - 21,6%, ОПЗЖ - 17,4%, "ЄС" - 14,5%, "Батьківщина" - 10,9%, - опитування "Рейтингу"
П'ятивідсотковий бар'єр на виборах до Верховної Ради подолають 6 політичних сил.
Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами дослідження, в парламентському рейтингу лідирує "Слуга народу", яку готові підтримати 21,6% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.
За партію "ОПЗЖ" готові проголосувати 17,4%, партію "Євросолідарність" підтримають 14,5%, партію "Батьківщина" - 10,9%.
Своєю чергою за партію "Українська стратегія Гройсмана" віддали б свої голоси 5,7%, за Радикальну партію Ляшка - 5,6%, партію "За майбутнє" - 3,7%, партію "Свобода" - 3,2%, партію "УДАР Віталія Кличка" - 3,1%, партію Шарія - 2,9%, партії "Голос" і "Сила і честь" - по 2,8%, партію "Наш край" - 2,2%.
Опитування проводилося по всій території України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, з 2 по 4 січня. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності - не більш ніж 2,0%.
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Програма простая - голосуй за себя, а это прямая демократия по договору. Громады определяют, диктуют текст типового договора. Создание структура и устав громад вот что нажно обсуждать, а не брехню рейтингов.
"От така х..ня малята" -і буде завжди , аж поки ти і тобі подібні - абинєпорошенковці , цього не зрозумієте нарешті .
Слуга народу - 21, 6%, з них проросійські десь третя частина, візьмемо половину 10%. Набирається 30% проросійських, ворожих до української держави виборців.
Український електорат:
Європейськи солідарність - 14,5%, Батьківщина - 10,9%, Українська стратегія Гройсмана - 5,7%, Радикальна партія Ляшка - 5,6%, Свобода- 3,2%, Удар Кличка 3,1%, Голос - 2,8, Сила і честь - 2,8%. Якщо додамо відсотків з 10 Слуги народу, то отримаємо 58% - це державницький український електорат, євроатлантичного напрямку розвитку України.
3,7% За майбутнє коломойського і 2,2% Наш край (ексрегіонали) політичну карту не міняють.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX7-Ga7ILuAhUl_SoKHYu3Dh8QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Flb.ua%2Fnews%2F2012%2F09%2F19%2F171134_timoshenko_zaverbovana_fsb_rossii_.html&usg=AOvVaw1ETIxKUkp6Ersa3-H2tmIS Тимошенко завербувала ФСБ Росії ще 1995 року, - екс-б ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiX7-Ga7ILuAhUl_SoKHYu3Dh8QwqsBMAJ6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzYtmsKUVM3g&usg=AOvVaw0Ddl7AHWdOUIHPC9OB4mDS Генерал СБУ розповів, як російські спецслужби могли ...
Омельченко запідозрив Тимошенко у співпраці з Путіним
Досить вже жити в полоні ольгінських стереотипів .. !!
Звідки ти це знаєш , і хто тобі про це розповів як не Інтер , Г+Г та всякі Гордони з Романєнками , -брехливе бидло у якого в самого на лобі світится тавро - брехуна .
Ти бачив на форбсі , його статки які були до війни , і вже в часи його президентства ? Ти бачив скільки " жадібний " Порошенко віддавав і віддає зараз на благодійність , а тепер порівняй з тим - скільки віддають інші олігархи . ? А потім з тим скільки віддали щедрі - Зелі - Люлі ,, Гриценки - Смєшки , та інші політики разом узяті .
Чи буде жадібна людина купляти , наприклад - гвинтівки для армії , квартири морякам , апарати ШВЛ для хворих , чи постійно платити працівникам своїх підприємств , одні з найбільших зарплат в Україні + увесь соцпакет ?? Навіщо , вслід за брехливими Г+Г , молоти цю нісенітницю , про якусь міфічну жадібність того , хто насправі жертвує мільйони .? Не розумію таких як ти . .
А шалений спротив про-московської агентури, що є на всіх ланках державного керівництва (особливо у судовій системі та силових структурах) - ти до уваги не береш? А спротив бариг-олігархів, яким москва надала індульгенцію та прикриття на розграбунок нашої країни - теж не враховуєш??
Це і є причина, чому ані Ющенко ані Порошенко не змогли досягти значних успіхів
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а влюбленість п*тєдрочеров у боха вас не засмучує?
Ха-ха
Тоді треба цю новину подавати у рубриці "Гумор" чи щось подібне ))))
появится ВОПРОС-что за хрень с тарифами.... послушай,Зин а ШО ЦЕ ЗА ФІГНЯ ТАКА З ПЛАТІЖКОЮ
НІКЧЕМНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТІЙ.
А ДЕ,ДО РЕЧІ ПАРТІЯ Андрія СадовогО"Доля" САМОНЕМІЧ?
Пальцу вон тоже рисовали перемогу потужну, где он сейчас?