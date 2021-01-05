Рейтинг партій: СН - 21,6%, ОПЗЖ - 17,4%, "ЄС" - 14,5%, "Батьківщина" - 10,9%, - опитування "Рейтингу"

П'ятивідсотковий бар'єр на виборах до Верховної Ради подолають 6 політичних сил.

Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами дослідження, в парламентському рейтингу лідирує "Слуга народу", яку готові підтримати 21,6% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.

За партію "ОПЗЖ" готові проголосувати 17,4%, партію "Євросолідарність" підтримають 14,5%, партію "Батьківщина" - 10,9%.

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Своєю чергою за партію "Українська стратегія Гройсмана" віддали б свої голоси 5,7%, за Радикальну партію Ляшка - 5,6%, партію "За майбутнє" - 3,7%, партію "Свобода" - 3,2%, партію "УДАР Віталія Кличка" - 3,1%, партію Шарія - 2,9%, партії "Голос" і "Сила і честь" - по 2,8%, партію "Наш край" - 2,2%.

Опитування проводилося по всій території України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, з 2 по 4 січня. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності - не більш ніж 2,0%.

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