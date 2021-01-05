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Рейтинг партій: СН - 21,6%, ОПЗЖ - 17,4%, "ЄС" - 14,5%, "Батьківщина" - 10,9%, - опитування "Рейтингу"

Рейтинг партій: СН - 21,6%, ОПЗЖ - 17,4%,

П'ятивідсотковий бар'єр на виборах до Верховної Ради подолають 6 політичних сил.

Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами дослідження, в парламентському рейтингу лідирує "Слуга народу", яку готові підтримати 21,6% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.

За партію "ОПЗЖ" готові проголосувати 17,4%, партію "Євросолідарність" підтримають 14,5%, партію "Батьківщина" - 10,9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського - 26,2%, далі йдуть Бойко, Порошенко і Тимошенко, - опитування "Рейтингу"

Своєю чергою за партію "Українська стратегія Гройсмана" віддали б свої голоси 5,7%, за Радикальну партію Ляшка - 5,6%, партію "За майбутнє" - 3,7%, партію "Свобода" - 3,2%, партію "УДАР Віталія Кличка" - 3,1%, партію Шарія - 2,9%, партії "Голос" і "Сила і честь" - по 2,8%, партію "Наш край" - 2,2%.

Опитування проводилося по всій території України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, з 2 по 4 січня. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності - не більш ніж 2,0%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пройшов свій пік, 2021 рік для нього буде під прапором виживання, - Андрусів

Рейтинг партій: СН - 21,6%, ОПЗЖ - 17,4%, ЄС - 14,5%, Батьківщина - 10,9%, - опитування Рейтингу 01

Автор: 

рейтинг (1664) Батьківщина (586) Слуга народу (2817) Європейська Солідарність (1089) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+48
Порохоботы стабильно держат свои 15%, а остальная масса дегенератов мечется от одного урода к другому...
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05.01.2021 12:46
+19
І цей сильний лідер я так розумію - Толік Гриценко
Рейтинг партий: СН - 21,6%, ОПЗЖ - 17,4%, ЕС - 14,5%, Батькивщина - 10,9%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2743
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05.01.2021 12:57
+17
Дебилы зеленского плавно перетекают к зажопинцам. А это еще рашистскую "вакцину" не начали колоть... Хотя, поди знай... мертвечук неустанно ведет свою ************* агитацию за этот фуфломицин.
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05.01.2021 12:53
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сн, опзж, єс, батьківщина-все це зброд аферистів і пдрсів. з часів Т.Г.Шевченка в країні нічого не змінилось.
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05.01.2021 13:16 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 21,6%, ОПЗЖ - 17,4%, "ЄС" - 14,5%, "Батьківщина" - 10,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 522
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05.01.2021 13:30 Відповісти
Самые богатые просят денег (власти) у самых нищих и голодранцы не против им помочь, хотя странно, казалось бы неприлично богатый в нищей, насквозь коррумпированной стране- приговор, но нет, здесь чем больше украл, тем больше шансов взобраться на вершину власти, знаете как это называют - демократия, или народовластие...
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05.01.2021 13:18 Відповісти
тільки з огляду на результати цього "опитування" по темі http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ukraine_012021_press.pdf "новорічне привітання Президента Зеленського" (стор 15,16), де "43% опитаних оцінили його позитивно, 35% - нейтрально, 21% - негативно" - можна судити про рівень фальсифікації від "Рейтинга".
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05.01.2021 13:21 Відповісти
"За партию "ОПЗЖ" готовы проголосовать 17,4%"
OK, Google: Иммиграция в Канаду
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05.01.2021 13:28 Відповісти
У "слуг урода",было около 50%,осталось 20,то-есть около 30%-сбежали,а у "зажопов" как было 15-17%,так и осталось,куда же тогда все поклонники Гнусавого делись?
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05.01.2021 13:41 Відповісти
Їм зараз соромно за свій вибір у - 2019 му . Вони зараз взагалі уникають всяких розмов про політику ,, коли заводжу про це розмову , ховають очі і говорять - давай про щось інше .. .
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05.01.2021 13:57 Відповісти
Вообще-то перетекание голосов от зельцмана к мертветчуку вполне ожидаемая вещь, быдло голосовавшее за низкие тарифы никогда не проголосует за шоколадного патриота панамы, при котором тарифы поднимались по 2 раза в год. А это означает, что если мы не хотим профукать страну, нужно выдвигать нового единого кандидата (например Кривоноса) и раскручивать единый блок проукраинских партий, а не наяривать как порохососы на сбитого летчика шоколадку, у которого один из наивысших антирейтингов в стране и который уже не выиграет выборы. Да, у шоколадки останется секта, как у жули капительман, но власть в стране захватит мертветчуковская вата, которая пообещает быдлу низкие тарифы в обмен на "дружбу" с кацапами.
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05.01.2021 13:48 Відповісти
Наслаждайся
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05.01.2021 13:55 Відповісти
Высер засчитано.
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05.01.2021 13:56 Відповісти
..тот же "расейский" вариант,только ещё с элементами "борьбы"..."нанайских мальчиков".....будь -то барыга не "варил " бабки с теми же,ахметовыми,пинчуками,фирташами,медведчуками..Никто за 5 лет его правления из этих фраеров-не посажен и не привлечён,хоть,по сути, они и спровоцировали войну на "лугандоне"..
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05.01.2021 14:08 Відповісти
Голосуют за програмы, а не за шарлатанов и лицедеев, барыг,бандитов и прочих политиков
Програма простая - голосуй за себя, а это прямая демократия по договору. Громады определяют, диктуют текст типового договора. Создание структура и устав громад вот что нажно обсуждать, а не брехню рейтингов.
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05.01.2021 13:50 Відповісти
ШТА??? Ты когда последний раз читал "программу" партий и кандидатов и самое главное, сколько из обещаний и целей программ выполнили кандидаты после их избрания? Про громады, так это вообще мрак, на местных выборах люди лозинского с гепой выбрали.
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05.01.2021 13:54 Відповісти
после того как последние рейтинги показали второе место зебилов они подсуетились и заказали себе первые места но на деле -зебилы летят в пропасть
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05.01.2021 13:51 Відповісти
Вопрос только в том, кто займет место после них, потому что на данный момент голоса зебилов перетекают к ватным проектам типа зажопы и петушария.
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05.01.2021 13:55 Відповісти
Ти - зробив це разом .. Не хочеш проекту патріотичного ( армія - мова - віра ) , тримай проект- ватний . Або - або , третього не дано .
"От така х..ня малята" -і буде завжди , аж поки ти і тобі подібні - абинєпорошенковці , цього не зрозумієте нарешті .
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05.01.2021 14:12 Відповісти
Ну да порохосоное быдло вывело во второй тур сывочолого хетьмана, зебильное быдло клоуна, а виновны в этом те кто не голосовал ни за первого, ни за второго. И в отличие от тебя упоротого, я сужу не по красивым словам, а по реальным делам, и вот с этим у шоколадки были очень большие проблемы, начиная с подписания минской капитуляции, помощи кацапским проектам в Украине (как политическим так и экономическим), заканчивая мародерством и дерибаном страны. Кстати за пархатую шоколадку я не проголосую теперь еще из-за того, что банда шоколадного вальцмана на пару с бандой зельцмана проголосовала за дерибан нашей ЗЕМЛИ и через пол года если мы их не остановим, наша земля пойдет с молотка и страны у нас фактически не останется.
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06.01.2021 22:01 Відповісти
безотносительно кто придёт просто констатация факта -зебло падает
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05.01.2021 15:13 Відповісти
...ну, естественно...придут "кризисные менеджеры""рабиновичи,бойки,медведчуки" ..и наступит "царствие небесное"...
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05.01.2021 14:10 Відповісти
Нікуди вони не прийдуть, бо будуть твердо дотримуватись того, що проголошено у їхній назві - ОПОЗИЦІЙНА платформа.
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05.01.2021 20:26 Відповісти
Предыдущий опрос «Рейтинга» практически идентичен нынешнему.
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05.01.2021 14:02 Відповісти
зомбування не вщухає
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05.01.2021 14:01 Відповісти
Зеленский и Бойко...? Возможно.Если стадо постоянно мечется влево- вправо,вперед-назад, тогда впереди всегда оказываются самые кривые бараны ! Наверно все таки врут,когда говорят, что не бывает глупых наций.
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05.01.2021 14:06 Відповісти
как только случается очередной зашквар-тут как тут рейтинг! бл можно к бабке не ходить!можно проверить по зашкварам
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05.01.2021 14:13 Відповісти
Совпадение,наверное. Причем чем зашквар больше тем рейтинг оптимистичнее
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05.01.2021 18:50 Відповісти
посмотрел рейтинги. желание одно. чтоб Бог дал хоть немножечко ума этому народу.................
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05.01.2021 14:15 Відповісти
Нажаль,видовище руйнаціі України ,за кремлівським сценарієм ,триває !!)))
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05.01.2021 14:33 Відповісти
Вавик, ты ета сирьъозна?
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05.01.2021 14:22 Відповісти
СН+ОПЗЖ+Матьківщина= понад 50%, це звіздець сувереній ,соборній Україні,це звіздець українцям ,як націі !!)))
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05.01.2021 14:30 Відповісти
На мій погляд рейтинг обнадійливий, тому що відкритих ворогів України меншість - 20,3% (опзж - 17,4%, шарій - 2,9%).

Слуга народу - 21, 6%, з них проросійські десь третя частина, візьмемо половину 10%. Набирається 30% проросійських, ворожих до української держави виборців.

Український електорат:

Європейськи солідарність - 14,5%, Батьківщина - 10,9%, Українська стратегія Гройсмана - 5,7%, Радикальна партія Ляшка - 5,6%, Свобода- 3,2%, Удар Кличка 3,1%, Голос - 2,8, Сила і честь - 2,8%. Якщо додамо відсотків з 10 Слуги народу, то отримаємо 58% - це державницький український електорат, євроатлантичного напрямку розвитку України.

3,7% За майбутнє коломойського і 2,2% Наш край (ексрегіонали) політичну карту не міняють.
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05.01.2021 14:40 Відповісти
А реально ми бачимо альянс СН+ОПЗЖ+Матьківщина ,майже по всіх областях та Київу ,та великих містах !!)))
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05.01.2021 14:52 Відповісти
Згідно закону у місцевих радах коаліції створювати не потрібно, бо місцеві ради вирішують питання тільки місцевого значення, коаліція потрібна тільки у Верховній Раді. У місцевих радах важлива не коаліція, а які комісії дістала та чи інша партія і найголовнішими є бюджет, земля, власність. Якщо ми подивимось на Київ, то я б сказав, що у Київській міськраді не альянс СН+ОПЗЖ+Матьківщина, а ЄС+Удар+СН. А іншим дісталось те, що з носа впало.

Рейтинг партій: СН - 21,6%, ОПЗЖ - 17,4%, "ЄС" - 14,5%, "Батьківщина" - 10,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9960
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05.01.2021 15:22 Відповісти
Може електорат Матьківщини і вважає себе патріотичним але верхівка цієї партії та керівники низових ланок іншої думки
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06.01.2021 10:54 Відповісти
Я мав на увазі тих, хто голосує за "Батьківщину", а з Жулькою все давно зрозуміло.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX7-Ga7ILuAhUl_SoKHYu3Dh8QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Flb.ua%2Fnews%2F2012%2F09%2F19%2F171134_timoshenko_zaverbovana_fsb_rossii_.html&usg=AOvVaw1ETIxKUkp6Ersa3-H2tmIS Тимошенко завербувала ФСБ Росії ще 1995 року, - екс-б ...

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiX7-Ga7ILuAhUl_SoKHYu3Dh8QwqsBMAJ6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzYtmsKUVM3g&usg=AOvVaw0Ddl7AHWdOUIHPC9OB4mDS Генерал СБУ розповів, як російські спецслужби могли ...

Омельченко запідозрив Тимошенко у співпраці з Путіним
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06.01.2021 12:20 Відповісти
хоть я и голосовал за пороха оба раза, не видя чего то лучшего, считаю что именно он предал майдан, доверие и надежду людей и допустил все то что мы сейчас видим. за зелень голосовал тупой, обманутый народ. а за опзж голосуют мои враги
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05.01.2021 14:42 Відповісти
Та нічого він не - прєдал ,, що за " соплі ".? Дещо недопрацював , дещо не зумів ,, але ніякої зради в цьому немає . Інтереси країни , на милість орді , не здав ,, реформи , хочі і " зі скрипом" -розпочав , інтерграцію в ЕС ( одну з головних вимог Майдану ) зробив приоритетом ,, і багато іншого . То де тут - зрада ?

Досить вже жити в полоні ольгінських стереотипів .. !!
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05.01.2021 15:25 Відповісти
я тому і голосував за пороха, що він багато зробив. а якщо ти дуамєш що він не зрадив, то де тоді взялося зелене чмо? його жадібність переборола страх. якби не його свинарчуки льовочкіні та інші, цей барига, як його називають був би пожиттево президентом як бацька, пожиттево. а так ...уй в ...опу. люди голосували не за моню, а проти цего дебіла
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05.01.2021 16:13 Відповісти
Згоден ,він богато накосячив,але як донести до лохтората ,що це не привід обирати до влади відвертих і агресивних адептів "Русского мира" ,зелену плісняву і поготів зажопінців !!)))
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05.01.2021 16:21 Відповісти
а ніяк. не вміють у нас думати. в Україні не вибори, у нас лотерея. коли зірвем джекпот ніхто не нає. це може бути тільки випадково.
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05.01.2021 16:37 Відповісти
ЗЕлене чмо це результат повального перегляду лохторатом , серіалу " слуга народу " ,, + цілодобове цькування Пороха центральними олігархічними телеканалами і навпаки - піару Зе . Про яку жадібність Порошенка ти говориш чоловіче ? Ти що , з ним знайомий особисто , щоб це стверджувати ?
Звідки ти це знаєш , і хто тобі про це розповів як не Інтер , Г+Г та всякі Гордони з Романєнками , -брехливе бидло у якого в самого на лобі світится тавро - брехуна .

Ти бачив на форбсі , його статки які були до війни , і вже в часи його президентства ? Ти бачив скільки " жадібний " Порошенко віддавав і віддає зараз на благодійність , а тепер порівняй з тим - скільки віддають інші олігархи . ? А потім з тим скільки віддали щедрі - Зелі - Люлі ,, Гриценки - Смєшки , та інші політики разом узяті .

Чи буде жадібна людина купляти , наприклад - гвинтівки для армії , квартири морякам , апарати ШВЛ для хворих , чи постійно платити працівникам своїх підприємств , одні з найбільших зарплат в Україні + увесь соцпакет ?? Навіщо , вслід за брехливими Г+Г , молоти цю нісенітницю , про якусь міфічну жадібність того , хто насправі жертвує мільйони .? Не розумію таких як ти . .
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05.01.2021 19:56 Відповісти
Да что Порох предал? Мы же не в сказке живем, где Президент чего-то там решил и все по его замыслу сразу и случилось. Вспомните в каком состоянии страны Порох стал управлять. Единственной его шибкой вижу то, что реформу с полиции начали. Надо было с судебной системы начинать. Даже если в полицию набрать ангелов, при нашей судебной системе ничего из этого не выйдет. Причем уголовное право - это только частный случай. Хозяйственные суды тоже очень важны. Потому и инвестиции в Украину смехотворные, что инвесторы понимают - с нашей судебной системой их вложения не защищены.
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05.01.2021 19:00 Відповісти
это этот клоун уже нихрена не может, а порох мог ВСЕ без исключения. и все былоб нормально еслиб не бабло... но и сейчас я голосовал бы за него опять. надежда на то что он осознал что сделал не так.
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05.01.2021 19:43 Відповісти
з чого ти вирішив, що наш Президент "можєт всьо"????
А шалений спротив про-московської агентури, що є на всіх ланках державного керівництва (особливо у судовій системі та силових структурах) - ти до уваги не береш? А спротив бариг-олігархів, яким москва надала індульгенцію та прикриття на розграбунок нашої країни - теж не враховуєш??
Це і є причина, чому ані Ющенко ані Порошенко не змогли досягти значних успіхів
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06.01.2021 11:02 Відповісти
Рейтинг йулина контора.
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05.01.2021 14:44 Відповісти
Брешеш!
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05.01.2021 17:46 Відповісти
Точно говорю, я лет 7 в курсе. Просто йуледрочери влюблени в бохиню, как бабульки в зебильониша.
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05.01.2021 18:58 Відповісти
Просто йуледрочери влюблени в бохиню

-------------------------------------------
а влюбленість п*тєдрочеров у боха вас не засмучує?
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05.01.2021 19:11 Відповісти
Єто кацпаская традиция дрочить на мужиков.
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06.01.2021 01:45 Відповісти
У псин совсем дела плохи.
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05.01.2021 15:01 Відповісти
Кепські справи в українців,примара зажопінців блукає Україною !!! Головне "Лишьби не Порошенко!" !! Голосуйте і отримаєте Бойко(Мертвечука) з зажопінцями !!!)))
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05.01.2021 15:15 Відповісти
а ЧЕМ петя "лучше" этих персонажей???
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05.01.2021 15:19 Відповісти
Он хуже, он тебе помтоянно в портки срет
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05.01.2021 15:36 Відповісти
Теперь голосовать за министра правительства азарова и инвестора российской экономики могут только предатели Украины.
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05.01.2021 15:21 Відповісти
То голосуйте за ляльок кремлівського балагана !! Бажаєте жити в Московіі,то вас ніхто не тримає -чумадан-вокзал-к небеням !!1 Дійство за кремлівським сценарієм повернення України в "родную говєнь" Московію триває !!))
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05.01.2021 15:31 Відповісти
КОГДА АБЫ НЕ ЮЛЯ ТЫ ВСЁ СДЕЛАЛ ШОБЫ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ СТАЛ януковощ, ТЕБЯ ЖЕ ЭТО НИКАК НЕ ВОЛНОВАЛО. А СЕЙЧАС УЖЕ ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ. ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПРАХВЕСОР. КАК НИ СТАРАЙТЕСЬ. ДЕНЬГИ ПЕТИНЫХ ВНУКОВ ЛЕТЯТ НА ВЕТЕР. 😆🥰🤣😂😝
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05.01.2021 19:27 Відповісти
все эти рейтиги херня полная.там все за бабки
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05.01.2021 15:18 Відповісти
Праздничные скидки в самом разгаре . Не забудьте и вы получить свой процент. Все в ваших руках. Вам сколько процентов нужно?
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05.01.2021 15:30 Відповісти
У СН ошибка вышла, лишняя первая двойка. Реальный рейтинг СН - 1,6 но и это много после повышения цен на газ и электроенергию для населения.
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05.01.2021 15:59 Відповісти
О, это как раз тот "РЕЙТИНГ", который предсказал победу Пальчевскому в Киеве
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05.01.2021 16:00 Відповісти
Так, якраз той. І не соромно після такого провалу і надалі виконувати замовлення. "Рейтінг" має переходити до кагорти Бігуса - кагорти відвертих брехунів.
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05.01.2021 16:43 Відповісти
да???
Ха-ха
Тоді треба цю новину подавати у рубриці "Гумор" чи щось подібне ))))
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06.01.2021 11:05 Відповісти
Странно,что у ЗЕ такой высокий рейтинг. Народ наверное еще не до конца понял какой "подарок" с тарифами по газу и электричеству УСТАНОВИЛО правительство.....Опрос нужно повторить после 15 января-праздники отгуляли(не по средствам) и наступят БУДНИ и конечно
появится ВОПРОС-что за хрень с тарифами.... послушай,Зин а ШО ЦЕ ЗА ФІГНЯ ТАКА З ПЛАТІЖКОЮ
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05.01.2021 16:50 Відповісти
все выровняются до гройсмана.
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05.01.2021 17:01 Відповісти
Показник.

НІКЧЕМНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТІЙ.

А ДЕ,ДО РЕЧІ ПАРТІЯ Андрія СадовогО"Доля" САМОНЕМІЧ?
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05.01.2021 17:40 Відповісти
Там,где быдло-демократии нет места.
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05.01.2021 17:55 Відповісти
Треба було ще додати Партію регіонів, хоч її й немає начебто й В.Януковича. Думаю на другому місці були би вони. Наш мудрий народ обожнює граблі. Без них немає щастя.
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05.01.2021 19:41 Відповісти
слуги + опзж + за майбутне + шарики
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05.01.2021 19:46 Відповісти
Це все ляльки з кремлівського балагана !!)))
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05.01.2021 20:55 Відповісти
********** зажопу усиленно продвигают в топ. "украинского политика" мертвячука - в ***********.
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05.01.2021 20:45 Відповісти
Бачишь Бойко,а читай Мертвечук !!!)))
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05.01.2021 20:54 Відповісти
К чему так и стремились зажопники и зебилье - скоро собьются в одно шобло и под единым названием,а 73 % зебилоидов и просто дебилов будут феерично радоваться напару с парашей и х..у..й.лом.
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05.01.2021 21:49 Відповісти
"Рейтинг" - это Разумковская контора?
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05.01.2021 23:58 Відповісти
Створити партію( Ми і дурні) роздати по пачці гречки і будеш вождь.
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06.01.2021 02:55 Відповісти
Питання: при Пороху кожного місяця показували рейтинги? Це людям вталдичують в голови цю брехню, щоб повірили, що чорне є білим.
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06.01.2021 08:34 Відповісти
питання лише у тому що з цим робити.
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06.01.2021 11:08 Відповісти
17,4 % опитаних - дегенерати.
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06.01.2021 09:25 Відповісти
ну вот вам и вся социология)))) быдло-разочаровашки побегут на следующих выборах за мертвечину голосовать.... премьером станет рабинович, министром культуры - Кива итд по списку. Может в этот раз им повезет с халявой? Или может безмозглых не пускать на выборах к урнам, также как они сейчас не пускают людей перекрывая трассы? Ну раз уже конституцией и так зад подтерли, почему бы и нет?
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06.01.2021 11:40 Відповісти
а если серьезно, вас хотябы раз за последних лет 10 о чем-то спрашивали? а ваших родных? может друзей? Все эти рейтинги рисуются с определенной целью, дабы внушить быдлу цифры, чтобы оно в них поверило и пошло с учетом увиденного голосовать.
Пальцу вон тоже рисовали перемогу потужну, где он сейчас?
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06.01.2021 11:43 Відповісти
---Зазначений реййтинг--- наглядно демонструє очевидне : хто більше вкрав той і впереді !!! / погляньте .як стрімко вискочив із конопель вінницький срулик Гройсман ! / Хіба що за винятком : " ЗЕ--нелохів " та " О---Жоперо" ---ті напідспір*ї самого путліра ...
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06.01.2021 11:50 Відповісти
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