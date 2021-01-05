УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8333 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
13 268 164

Перехворілих на коронавірус вакцинувати не потрібно, це може стати для них додатковим ризиком, - Голубовська

Перехворілих на коронавірус вакцинувати не потрібно, це може стати для них додатковим ризиком, - Голубовська

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська наголосила, що під час вакцинації проти коронавірусу необхідно відповідально поставитися до процесу.

Про це інфекціоністка повідомила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Голубовської, планові щеплення під час пандемії робити необхідно, але потрібно враховувати закономірності інфекційного процесу.

"Не можна всіх хворих лікувати однаково. Я, наприклад, проти, коли хвору дитину чимось вакцинують. Особливо, якщо йдеться про вакцинацію живими вакцинами. Ви знаєте мою позицію з цього питання, коли нам влаштували масову вакцинацію проти кору в період епідемії грипу. Вакцинація живим вірусом у період зростання грипу наражала наших дітей на серйозну небезпеку", - пояснила лікарка-інфекціоністка.

Голубовська додала, що захворювання дуже важке. Хворіють групи ризику, а засобів специфічного лікування поки немає навіть на горизонті.

"Тому доведеться захищати хоча б групи ризику. І навіть якщо вакцина працюватиме за принципом роботи вакцини проти грипу, тобто запобігати важким формам захворювання, то, звичайно ж, скільки б там той імунітет не тримався, напевно, треба буде вакцинувати. Тому що лікувати хворих із груп ризику дуже складно. Інша справа, як буде організована кампанія масової вакцинації. Бо, наприклад, людей, які вже хворіли і мають антитіла, не треба вакцинувати, це може стати для них додатковим ризиком. Я дуже сподіваюся, що ці питання будуть урегульовані по-людськи", - зазначила Голубовська.

Повний текст інтерв'ю з інфекціоністкою Міністерства охорони здоров'я України Ольгою Голубовською читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні створять реєстр вакцинованих проти COVID-19, - ОП

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Очень многие переболели без сдачи тестов. И как им вакцинироваться? За свой счет сдавать тесты на антитела? Хорошо хоть ОП, КМ и ВР бесплатно проверятся. Их здоровье важнее.
показати весь коментар
05.01.2021 13:35
+6
Переболевших коронавирусом вакцинировать не нужно, это может стать для них дополнительным риском, - Голубовская.

Поэтому хитровыделанные, включая Голубовскую, уже "переболели".
показати весь коментар
05.01.2021 13:50
+5
А звідки людина знає перехворіла чи ні ?
Якщо зелені довбні зекономили на тестуванні.
показати весь коментар
05.01.2021 13:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не, конечно каждый родитель может после подозрительной царапины или прокола кожи колоть ребенку сыворотку противостолбнячную лошадиную очищенную. На пару месяцев защиты хватит. Или раз в 10 лет противостолбнячную вакцину. Как думаете, что безопаснее?
показати весь коментар
05.01.2021 15:34 Відповісти
Да нет. Только после начала симптомов. Да и не нужо после каждого прокола. Если вы ножом чистым порежетесь - то нифига не заразитесь. Для этого нужна к примеру земля, содержащая... Шансы в современном обществе малы. Чай не первая мировая.
показати весь коментар
05.01.2021 15:41 Відповісти
Не первая...
показати весь коментар
05.01.2021 17:51 Відповісти
"В Сумской области зарегистрирован случай заболевания столбняком, и теперь я констатирую, что ребенок, который был болен, умер. Девочка вообще не была привита, и поэтому у нее не было никакой защиты от любых инфекций, начиная с рождения. Если бы у ребенка были прививки, в соответствии со своим возрастом, болезнь можно было бы не только предупредить, а как результат, смерти можно было избежать", - заявила медик, добавив, что девочке вводили сыворотку против столбняка, однако спасти жизнь не удалось. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/v-sumah-iz-za-otsutstviya-privivki-5-letnyaya-devochka-umerla-ot-stolbnyaka-919203.html
показати весь коментар
05.01.2021 17:54 Відповісти
столбняк-вакцина діє ......на протязі, а ковід 7 місяців.
показати весь коментар
05.01.2021 18:16 Відповісти
7 місяців з початку третьої фази випробувань ковідних вакцин ще не минуло. То звідки Ви знаєте, що вони лише 7 місяців діють?
показати весь коментар
05.01.2021 20:07 Відповісти
Сыворотка в учреждениях есть. Когда я был на митинге антиваксеров, там приводились конкретные цифры. Навскидку не помню, летом было. И кол-во случаев столбняка приводилось, там 2 или 3, документ официальный от МОЗа показывали.
Теперь как думаете - что выгодней? Продать миллионы доз вакцины или... 10к доз сыворотки?
Ну а то что у нас врачи... эмм... несколько невысокой квалификации... так это давно известно. Там вполне могли неверно диагностировать и сыворотку тупо не ввести. Бывало и не такое. Недавно вот смотрел... девочке тоже... у нее была реакция на каую-то хрень. Аллергическая. Мать на камеру чуть ли не на коленях умоляла ввести антигистаминное. Врачи типа знали лучше... исход летален. И ни один из них за это не сядет, уверяю. Равно как и в том случае... могло быть что угодно. А сыворотка есть. Если же она не закуплена... то опять же. В стране здорового человека за это необходимо ставить к стене.
показати весь коментар
06.01.2021 10:21 Відповісти
Про отсутствие сыворотки писала журналистка. Ниже коммент врача об этом же случае, которая утверждает, что сыворотку вводили. Я стараюсь быть беспристрастным и дал две точки зрения.
показати весь коментар
06.01.2021 12:20 Відповісти
Могли ввести уже когда было поздно, в стиле "наот...ись", чтоб к себе претензии отвести. Что не снимает факта: низкая квалификация врачей.
показати весь коментар
06.01.2021 13:16 Відповісти
А о том, что мама у нее антиваксер мы стыдливо промолчим.
показати весь коментар
06.01.2021 13:27 Відповісти
Почему же. Ну бывает. Но давайте безпристрастно:
- реально с учетом липовых справок % покрытия вакцинацией в Украине примерно... 40%, ну пусть 45%;.
Сколько случаев столбняка среди детей? На летней сходке демонов-анти-ваксеров мне показывали документ. Что-то в районе 2-3 в год. А смертей что-то врайоне как раз 1 или 2 за 10 лет. Документ официальный с печатями МОЗа.
1-2 смерти за десятилетие в 40+млн стране из которой непривитых детишек - больше половины в реале.
О да.
И о смертях от прививок ... мы стыдливо промолчим.
А жаль... слушайте, а давайте на следующую сходку сходим вместе. Попрошу Вам показать фотки. Там сделали инсталляцию - на мостик наклеили сердечки с ФИО детишек от вакцин в Украине погибших. Официально, по справкам. Что само по себе чудо ибо в 99% случаев... хрен там врач на камеру признается (не на камеру... по всякому бывает).
И сделаем сравнение. 1-2 и те фоточки. Их там ... дестяков 5 было, может больше.
Жаль, есть только фотки.. саму инсталляцию какие-то идиоты поломали через день. Видимо правда очень мозолила глазки... и портила красивую картинку мира со светлыми эльфами в медицинских халатах и с миллиардными прибылями.
показати весь коментар
06.01.2021 13:54 Відповісти
" реально с учетом липовых справок % покрытия вакцинацией в Украине примерно... 40%, ну пусть 45%;." - это Вы откуда взяли? Очень удобная позиция - в Нигерии 60% вакцинации по оф. источникам Вы свято верите, а в Укране крутите, как Вам удобнее. Не кажется ли Вам, что это весьма манипулятивно? (я уже тихо молчу про нирерийских мам 2008 г.р.)
"Там сделали инсталляцию - на мостик наклеили сердечки с ФИО детишек от вакцин в Украине погибших." А заключения экспертиз о связи прививки и смерти туда не наклеили? А что ж так? Родители могут думать все что угодно. Вы слышали о синдроме внезапной детской смерти? Как думаете, какова вероятность случайного совпадения такого явления и дня прививки в 40-миллионной стране. И что, родители поверят, что случайно совпало? А веоятность такого события в течеие недели после прививки будет в 7 раз выше.
Так что эмоции в сторону. Я верю научным фактам.
показати весь коментар
06.01.2021 14:36 Відповісти
Ага. Сравнивать человека и дрозофиллу очень научно)).
О даааа. Я прям так и вижу. Врачи, получающие откаты от фармкомпаний... проводят экспертизу о вреде продукции этих самых фармкомпаний.... Вы вообще хоть раз с гарантийными случаями сталкивались? В Украине - а не в стране волшебных эльфов? Блин да обычный Амазон мне полгода мозги пудрил из-а 100 долларовой электронной читалки... а тут такие суммы... Но Вы знаете... приглашение в силе. На следующую "сходку" обители зла приходите - попросите данные заключения. Вам не откажут, если шо. Ну или развенчаете злобных антиваксеров, как знать (спойлер: не-а)...
Если там наклеить всех, о ком "думали", то там места не хватит.
Научные факты о покрытии к примеру полио:
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/09/150903_ru_s_polio_vaccines

Ну да. 40-45 это я сильно ошибся. Это... как там... ах да... близкое значение к 49 о которых говорит министр.
показати весь коментар
11.01.2021 10:10 Відповісти
"Ага. Сравнивать человека и дрозофиллу очень научно." Представьте себе, большая часть генетики на таких исследованиях основана.

По поводу приглашения. Я на цензоре в свободное время веду дискуссии. Для души и для пользы человечества. А желания ходить на антиваксерские шабаши и там пытаться вправлять мозги толпе зареванных родителей, которым антиваксеры надудели в уши всякую чушь у меня нет. Там в ход идут не доводы, а эмоции. Вы ходите к родственникам погибших в автокатастрофах по своей вине, чтоб объяснять им, что погибли они по своей вине? Вот почему бы Вам не тратить свое свободное время на это?
Если уж Вы данные ВОЗ приводили как аргумет для Нигерии и верили ему, то давайте и тут использовать его же, а не слова министра за 2015 год.
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/ukr.pdf

Там на 2019 процент вакцинации детей третьей дозой (!) полиовакцины близок к 80%. Очевидно, что одну и две дозы получили больше.
показати весь коментар
11.01.2021 11:02 Відповісти
Я статью привел к тому, чтоб кое-что продемонстрировать (вот тут я могу спросить, читали ли Вы статью, но думаю что читали... просто не то чтобы внимательно).
Итак:
1) Ранее на этой неделе ВОЗ сообщила, что в Закарпатье у двух детей - 4 года и 11 месяцев подтвердили полиомиелит
ВОЗ. Сотрудники которой наверняка даже не знают, где находятся какие-то там населенные пункты в каком-то там Раховском и Тячевском районов. Обоснованно предполагаю, что оные сотрудники ВОЗ даже выговорить эти названия не могут. Более того - они совершенно точно там НИКОГДА не были (смотрим слова министра дальше - мол нужна проверка сотрудниками ВОЗ: "Эти конкретные случаи будут расследованы ВОЗ более подробно." (с) ), детей оных они в глаза не видели, диагностики не проводили.
Но что-то там с умным видом утверждают нагнетая панику и агатируя за вакцины (мол детки-то непривиты были).
2) Министр здравоохранения. Чисто теоретически он мог бы туда поехать... провести диагностику (а он умеет?)... но нафиг оно надо - выезжать из теплого киевского кабинета и ехать в какой-то там ... Ну мы же оба помним, что живем не в сказочном Ривинделле, а блин в реальной Украине, ага?
Но министр тоже с умным видом что-то там вещает, правда не столь категорично как ВОЗ. Но тоже мол "аааа опасность... аж два случая (причем не полио, а еще надо подвтердить чего именно)... с до конца не подтвержденным (по его мнению) диагнозом... на 42 млн населения... "аааа мывсе умрем срочно прививаться". Еще раз. ДВА случая на 42 ляма народу.
3) А теперь самое интересное.
Местные врачи. Да-да, те самые, которые видели этих детей, проводили диагностику, анализы и так далее. Говорят следующее:
"По состоянию на 31.08.2015 г., циркуляция "диких" полиовирусов не определена, больные с диагнозом "Полиомиелит" не зарегистрированы", - говорится на сайте https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/09/www.zakarpat-ses.gov.ua/aktualno/571-nformaczya-shhodo-situacz-z-polomltu-v-zakarpatskj-oblast Закарпатской СЭС .

Потому, что ОВП может быть вызван (зараза, эдакая) не только приснопамятным полиомиелитом, а иными вирусами и даже травмой.
Мораль: тот, кто находится на месте говорит одно... а тот кто находится за тысячи км... и пациента в глаза не видел (это я о ВООЗ) вопит о том шо нада прививаться.

Ну собственно это и говорит о качестве этой самой генетики, так и науки вообще.

Ну так я и приглашаю. В свободное время (обычно в ВС эти шабаши происходят, или СБ) принести пользу представителям этого самого человечества. Для души, так сказать. Просветить неучей темных. Раздавить их аргументацией и неоспоримыми доводами. Открыть им глаза на их темноту. Дискуссия там не сильно отличаться будет от здесь на цензоре. Уж поверьте. на проваксеров там с криками "Еретик!!!" не бросаются и лица не бьют))
показати весь коментар
11.01.2021 11:35 Відповісти
1.Чиновники ВОЗ обещают расследовать эту ситуацию. Пока они изучают отчеты национальных МОЗ. Чьи сотрудники на местах, умеют выговорить названия и которые имеют медицинское образование.
2. Почему министр должен ехать и проводить диагностику проводить медэкспертизу по установлению причин смерти? У нас этим патологоанатомы занимаются.
3. Не манипулируйте. Вот более полная цитата, с сайта, что Вы ссылались
"https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/09/150903_ru_s_polio_vaccines Однако Закарпатская санитарно-эпидемиологическая служба не считает, что эти случаи однозначно свидетельствуют о полиомиелите.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/09/150903_ru_s_polio_vaccines "По состоянию на 31.08.2015 г., циркуляция "диких" полиовирусов не определена, больные с диагнозом "Полиомиелит" не зарегистрированы", - говорится на сайте Закарпатской СЭС. " и тут Вы со всего маху ломитесь в открытую дверь "Потому, что ОВП может быть вызван (зараза, эдакая) не только приснопамятным полиомиелитом, а иными вирусами и даже травмой."
4. Нет у меня ни времени, ни желания ходить по сборищпм вегоанов, праноедов, антиваксеров, гомеопатов и всем вправлять мозги. И я уже не раз Вам об этом писал. Вам с первого раза не доходит?
показати весь коментар
14.01.2021 17:55 Відповісти
Вот с сайта ФДА о вакцине Пфайзер.
https://www.fda.gov/media/144325/download

И заметьте - они не говорят о том что "вакцина в 2 раза снижает смертность". Ибо смерти как в испытательной группе, так и в контрольной с вакциной не связанны. А представляете, что сказали бы антиваксеры, если бы в испытательной группе было 4 смерти, а в контрольной 2?
показати весь коментар
05.01.2021 15:23 Відповісти
Представляю. Хотя состава плацебо я не нашел.
Блин. Ну конечно они не будут связаны. Если они будут связаны... то с таким настроением ты слона не продашь.
показати весь коментар
05.01.2021 15:46 Відповісти
Я думаю, им гораздо выгоднее было бы предстваить смертность с вакциной и ее отсутствием связаны, что в присутствии вакцины смертность в 2 раза ниже. Как считаете, так слона лечче было бы продать?
показати весь коментар
05.01.2021 20:09 Відповісти
Не легче. Ты только скажи что смерти от прививки - так антиваксеры сразу раздуют бучу и ты вообще ни одной дозы не продашь. Ну или там продашь минимум, не окупишь разработку и производство.
Поверь. Я продажами уже 15 лет занимаюсь и в курсе как слона продавать.
показати весь коментар
06.01.2021 10:14 Відповісти
Вы сильно ошибаетесь. Если Вы будете продавать продукт в авто, который на испытаниях покажет в два раза меньшую смертность, чем без него - у Вас отбою не будет. Вы посмотрите сколько иконок в автомобилях, а ведь там и испытаний никто не проводил.
показати весь коментар
06.01.2021 12:15 Відповісти
Муахаха. Приводить мне ... в некотором роде атеисту... пример с иконками... забавно)))
Нюанс. Если сам факт попадания в ДТП в зависимости от применения/неприменения этого прибора минимален... то не факт.
Есть история. Читал у одного типа правдоруба. Как в совке изобретали краску антирадиационную для самолетов. В итоге кучи исследований кое-каких усехов добились и действительно создали краску, снижающую эффект от облучения. То есть с ней шансов у экипажа облучиться меньше чем без нее. Важность вопроса согласитесь повыше чем какой-нить девайс в машинке... Головокружительный успех? Краска на каждом стратегическом бомбере? Как бы не так!
Один студентик чудом попавший на заседание гсокомиссии буквально парой фраз прикрыл многомиллиардный проект.
Потому что на том расстоянии на котором краситель реально действует... самолет сминает нахрен ударной волной. И краситель хоть и реально работает... но де факто бесполезен.
показати весь коментар
06.01.2021 13:13 Відповісти
Причем тут Ваш атеизм? Я привел пример того, что людям можно внушить любую хрень даже без испытаний. А уж с испытаниями и подавно. Но создатели вакцин сознательно не идут на это, даже несмотря на коммерческую выгоду такого шага. Так Вам понятнее, человек, занимающийся продажами уже 15 лет?
Студент на заседании госкомиссии. Действительно смешно. А через сколько дней самолет без защиты от радиации сможет пролететь сквозь радиоактивное облако после взрыва он не спросил?
показати весь коментар
06.01.2021 13:25 Відповісти
Ух какие они у нас сознательные. Благодетели прям. И работают исключительно на благо человечества... куда там главному принципу предпринимательства - получение прибыли... забили они на него болт. Шарят в бизнесе однако, куда там мне))) Благотворители... с миллиардными доходами.
Причем ну вот настолько молодцы в плане продаж и убеждения (куда там мне)... что приходится лоббировать про-ваксерские законы лишая людей права выбора и ограничивая их в правах. Мастера продаж))) Эх. Ну почему в моей отрасли нет закона типа - не пьешь водку = не можешь ребенка ответси в школу. Я б на бонусах озолотился бы.
Можно внушить. А можно дать бабла на избирательную кампанию (законно через уплату налогов), привести к власти "своего" кандидата который примет такой закон что можн писать ЛЮБЫЕ результаты испытаний (а нарид поверит, благо есть СМИ,которым можно заказать "джинсу" - знаешь что это?)). И рассказать любуюприближенную к реальности сказку.
Видишь ли в чем прикол. В условиях атомной войны... самолеты через облака после взрыва не летают. У них другие условия применения. Бомберы в 99% случаев - в 1 конец (в лучшем случае... посадка на нейтральной территории, но тогда взрывы - позади). Потому как на возврате - ПВО твоей страны продавлены и аэродромы = радиоактивный пепел как раз на тот случай шоб ты не переснарядил бомбовую нагрузку на +1 вылет. А самолет после сброса бомбы при существующих тогда скоростях... в общем не успел бы. Студент это знал. Проект прикрыли на следующий день постановлением ЦК, прочитавшие доклад.
показати весь коментар
06.01.2021 13:46 Відповісти
Уточнение: бомберы на момент доклада (шота в районе годов 60-70 где то так)
показати весь коментар
06.01.2021 13:47 Відповісти
И еще точнение. На современных - ни у кого не используется такая краска. Стужентик-то был в чем-то да прав)))
З.Ы.: А как возникла идея... там вообще смех.
показати весь коментар
06.01.2021 13:48 Відповісти
Что, даже для рентгенкабинетов и АЭС пожлобились?
Я в детстве по радио слушал передачу о создании в СССР самолета с атомным реактором. Там многотонную переборку как на АПЛ не втулишь. Так вот, двольно тонкая стенка, содержащая гадолиний, очень нехило поглощает нейтроны. Правда, это уже не студент предложил.
показати весь коментар
06.01.2021 14:01 Відповісти
Клятый совок!!!:
https://www.newscientist.com/article/dn3406-nuclear-powered-drone-aircraft-on-drawing-board/
Ой... не совок...))
Речь была немного не о том. А о том, как амбиции одного муд... реца... стоили государству мллионы рубликов, тысячи тонн ресурсов и человеко-часов... а на выходе оказалось что это пшик. История собственно много таких примеров знает.
З.Ы.: А на АЭС разве проблема втулить многотонные переборки? А в рентгенкабинете... чуть иные уровни... да и там направленный пучок излучения плюс бронелифчик)) да плюс тетенька в соседней комнате если чо))
показати весь коментар
11.01.2021 09:39 Відповісти
"Ой... не совок...))" Сами статью читали?

"But nuclear-powered planes are not a new idea. In the 1950s, both the US and the USSR tried to develop nuclear propulsion systems for piloted aircraft. The plans were eventually scrapped because it would have cost too much to protect the crew from the on-board nuclear reactor, as well as making the aircraft too heavy. Read more: https://www.newscientist.com/article/dn3406-nuclear-powered-drone-aircraft-on-drawing-board/#ixzz6jDu2TCuN https://www.newscientist.com/article/dn3406-nuclear-powered-drone-aircraft-on-drawing-board/#ixzz6jDtoZGPp "
Подобная краска и на АЭС (если бы в Чернобыле были ОЗК с такой краской, кто знает, сколько здоровья и жизней было бы спасено) и в рентренкабинетах весьма пригодилась бы. Да и на обычных самолетах от космического излучения экипажи и часто летающие пассажиры радиации ловят выше нормы. Да и для космической отрасли лишней не была бы. Ну и для войск на случай войны заказ на обмундирование или средства ЗОМП был бы немалый. Все упирается в цену вопроса. А при массовом пр-ве цена имеет тенденцию к снижению.
показати весь коментар
11.01.2021 11:03 Відповісти
Читал)) Само собой. Я как раз и сбросил - чтоб показать шо не только клятые совки строили коварные и подлые планы по атомолётам, но и светлые эльфы там тоже отметились)).
Ну... видимо научные сотрудники квалификацией повые чем у приснопамятного студента (вроде Касатонова Катасонова что ли... не припомню точно навскидку) - подтвердили выводы оного студента.
Тут суть в том... что казавшаяся уберваффе штука - была развенчана буквально одним докладом. ПОСЛЕ того как в нее были инвестированы куча денег, ресурсов и людей. Это так... намек.
показати весь коментар
11.01.2021 11:16 Відповісти
Ну, я читаю инструкции и противопоказания. А куче людей это пофиг. Вон, на каждой сигаретной пачке пишут. Многих оно остановило?
показати весь коментар
05.01.2021 14:03 Відповісти
Ну ... меня остановило. Супругу мою.
Детей - на данный момент, дальше надеюсь тоже.
На работе - из 4х в кабинете это остановило троих.
Но в общем ты прав. Конкретно тебя ... такое вот противопоказание - остановит?))
показати весь коментар
05.01.2021 14:10 Відповісти
Ссылка на запись о таком эффекте есть? Странный он какой-то. Должны писать например так "Редко возможны нарушения в работе сердца, тахикардия. Очень редко возможна остановка сердца" или "Редко - аллергические реакции. Очень редко - анафилактический шок." Это пишут для медработников, чтобы они успели принять меры. А указывать как побочку смерть, без указания ее причин - имхо, недопустимо.
показати весь коментар
05.01.2021 14:21 Відповісти
Антип, извини ... было. Сча не могу восстановить.
показати весь коментар
05.01.2021 14:34 Відповісти
Бывает.
показати весь коментар
05.01.2021 14:43 Відповісти
Обидно, блин не схоронил.
показати весь коментар
05.01.2021 14:47 Відповісти
С языка сорвали))) Вот к примеру, я переболел в начале лета, на тест не отправляли - диагноз как пост-фактум воспаление лёгких, больше месяца болел и теперь мне нужно за свои деньги сдавать анализы на антитела?) Лаборатории по приросту у нас уже обгоняют ломбарды)
показати весь коментар
05.01.2021 13:42 Відповісти
Значит, за свой счет. Если интересует своего здоровье. А то будет, как в том советском анекдоте, что лечиться можно и бесплатно, если конечный результат не интересует)
показати весь коментар
05.01.2021 19:43 Відповісти
Как быть тем, кто переболел бессимптомно и даже не знает об этом?
показати весь коментар
05.01.2021 13:35 Відповісти
Они не подвергаются опасности. В их организме вирус не вызывает негативную реакцию. Опасно, тем у кого форма заболевания была среднеей и тяжелой формы.
показати весь коментар
05.01.2021 13:44 Відповісти
Переболевших коронавирусом вакцинировать не нужно, это может стать для них дополнительным риском, - Голубовская.
показати весь коментар
05.01.2021 13:45 Відповісти
Это будет "контрольный в голову".
показати весь коментар
05.01.2021 15:02 Відповісти
Были случаи среди медработников (довольно молодых), что первый раз - легко или бессимптомно, второй раз - в тяжелой форме.
показати весь коментар
05.01.2021 19:53 Відповісти
Что это за безграмотный бессвязный бред? У этой чушки вообще диплом в наличии??
показати весь коментар
05.01.2021 13:39 Відповісти
А звідки людина знає перехворіла чи ні ?
Якщо зелені довбні зекономили на тестуванні.
показати весь коментар
05.01.2021 13:39 Відповісти
Зробити ІФА тест на антитіла IgG, наприклад? як варіант?
показати весь коментар
05.01.2021 16:21 Відповісти
Ой-ли?
Коронавирусом болеем уже ГОД.
Вакцинироваться начнем не раньше, чем через пол года.
А иммунитет держится 6-9 месяцев.
показати весь коментар
05.01.2021 13:40 Відповісти
Т.е все разумковы,зе,и другие " откосившие " пролетают?
показати весь коментар
05.01.2021 13:41 Відповісти
у Меня справка есть
показати весь коментар
05.01.2021 13:44 Відповісти
У Парубия тоже.
показати весь коментар
05.01.2021 13:48 Відповісти
Переболевших коронавирусом вакцинировать не нужно, это может стать для них дополнительным риском, - Голубовская.

Поэтому хитровыделанные, включая Голубовскую, уже "переболели".
показати весь коментар
05.01.2021 13:50 Відповісти
Понятно, что пока есть антитела, не нужно. Но пока зеленки насытят украинский рынок вакцин пройдет еще года полтора. У тех кто переболел в 20-м иммунитет уже рассосется.
показати весь коментар
05.01.2021 13:54 Відповісти
Есть сообщения ( о чем ученые предупреждали и раньше) что антитела у каждого держатся по разному ( и от формы какой переболел и т.д.) но максимум они сохраняются не более 8 месяцев. ( оптимисты говорят о годе, но это как бы для оптимистов чисто).
показати весь коментар
05.01.2021 14:01 Відповісти
Так а я о чем. Это как говорить, что не нужно прививаться от гриппа, если вы им болели пару лет назад. Логики в подобных текстах не наблюдаю. Возможно несколько костноязычна дама.
показати весь коментар
05.01.2021 20:20 Відповісти
Теперь бы еще узнать кто же на самом деле переболел коронавирусом. ( или гриппом или ОРЗ или ОРВИ Так как Не менее 50% ( и то скромно, возможно их 80%) переболело дома в легкой форме и в больницу не обращалась ( моя семья тому подтверждение и знакомых тоже ) Тесты в наших условиях и рискованные походы в больницу, это уже когда совсем край, или срочно нужен больничный и без него ни как) И это фактическое положение вещей.
показати весь коментар
05.01.2021 13:58 Відповісти
Точняк. И так с каждым новым штаммом Ковида.

Сколько штаммов - столько раз и переболеют. Не сдохли в первый раз, получат призовую игру.
Подумаешь...
показати весь коментар
05.01.2021 14:11 Відповісти
Навіщо робити безглузді заяви?Спочатку потрібно зрозуміти є у людини антитіла до ковід і в який кількості.А тут все до купи намішала про грип,живу вакцину і коней)
показати весь коментар
05.01.2021 14:11 Відповісти
А что, кто то знает сколько держится иммунитет у переболевших?
показати весь коментар
05.01.2021 14:12 Відповісти
Как пррроверить?? Лезть под платье??
Так палучишь по мордам.©
))
показати весь коментар
05.01.2021 14:16 Відповісти
До чого вона хилить .
показати весь коментар
05.01.2021 15:21 Відповісти
Інтєрєсно дєффкі пляшуть....їм губітєльно, а шантропє нє губітєлбно.тото.чувакі і чувіхі. Готуйте сраки.
показати весь коментар
05.01.2021 18:09 Відповісти
а вот это уже интересно, учитывая что большинство политиков и известных людей переболели - значит только быдло будет клеймовано.
показати весь коментар
05.01.2021 23:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 