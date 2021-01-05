Перехворілих на коронавірус вакцинувати не потрібно, це може стати для них додатковим ризиком, - Голубовська

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська наголосила, що під час вакцинації проти коронавірусу необхідно відповідально поставитися до процесу.

Про це інфекціоністка повідомила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Голубовської, планові щеплення під час пандемії робити необхідно, але потрібно враховувати закономірності інфекційного процесу.

"Не можна всіх хворих лікувати однаково. Я, наприклад, проти, коли хвору дитину чимось вакцинують. Особливо, якщо йдеться про вакцинацію живими вакцинами. Ви знаєте мою позицію з цього питання, коли нам влаштували масову вакцинацію проти кору в період епідемії грипу. Вакцинація живим вірусом у період зростання грипу наражала наших дітей на серйозну небезпеку", - пояснила лікарка-інфекціоністка.

Голубовська додала, що захворювання дуже важке. Хворіють групи ризику, а засобів специфічного лікування поки немає навіть на горизонті.

"Тому доведеться захищати хоча б групи ризику. І навіть якщо вакцина працюватиме за принципом роботи вакцини проти грипу, тобто запобігати важким формам захворювання, то, звичайно ж, скільки б там той імунітет не тримався, напевно, треба буде вакцинувати. Тому що лікувати хворих із груп ризику дуже складно. Інша справа, як буде організована кампанія масової вакцинації. Бо, наприклад, людей, які вже хворіли і мають антитіла, не треба вакцинувати, це може стати для них додатковим ризиком. Я дуже сподіваюся, що ці питання будуть урегульовані по-людськи", - зазначила Голубовська.

Повний текст інтерв'ю з інфекціоністкою Міністерства охорони здоров'я України Ольгою Голубовською читайте тут.

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