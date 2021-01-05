Санепідемслужбу зруйнували, але функцію нагляду за інфекційними хворобами так нікому і не передали, - Голубовська
Потрібно залишити функцію протиепідемічного захисту, нагляду за інфекціями, проведення протиепідемічних заходів під час виникнення якихось загроз.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла інфекціоністка Ольга Голубовська.
"У нас зруйнували СЕС, тому що там була корупція. Але функцію нагляду за інфекційними хворобами так нікому і не передали, всупереч заявам наших реформаторів", - зазначила лікарка-інфекціоністка.
За словами Голубовської, в цьому питанні має бути жорстка вертикаль.
"Потрібно залишити функцію протиепідемічного захисту, нагляду за інфекціями, проведення протиепідемічних заходів під час виникнення якихось загроз. Але найважливіше, найголовніше в цьому питанні, що тут має бути жорстка вертикаль. Тут жодної децентралізації бути не має. Тим більше в нашій країні. У плані біобезпеки не можна віддавати цю сферу на відкуп місцевій владі", - пояснила інфекціоністка.
"А якщо завтра в якомусь регіоні з'явиться особливо небезпечна інфекція, ми будемо питати дозволу: можна ми до вас зайдемо і щось там подивимося? Наші системи протиепідемічного захисту були одними з найсильніших у світі. Ці системи зберегли Сінгапур, Китай", - додала вона.
Нагадаємо раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв відродити санепідемслужбу.
Повний текст інтерв'ю з лікаркою-інфекціоністкою Ольгою Голубовською читайте тут.
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Киев, 22 сентября 2016 года - По состоянию на сегодня функции ликвидированной санитарно-эпидемиологической службы Украины распределены между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины (вопросы, касающиеся всего пути пищевых продуктов к потребителю) и Министерством здравоохранения Украины (вопросы, касающиеся общественного здоровья). Контролирующая функция бывшей СЭС перешла в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которая продолжает проведение плановых и внеплановых проверок учреждений, предприятий и организаций.
Оригінал статті - на сайті Українського кризового медіа-центру: https://uacrisis.org/ru/47408-likvidatsiya-sanitarno-epidemiologichnoyi-sluzhby
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