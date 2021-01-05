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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран з п'ятої спроби передав Україні звіт про причини катастрофи літака МАУ, - Єнін

Іран з п'ятої спроби передав Україні звіт про причини катастрофи літака МАУ, - Єнін

Напередодні Нового року Іран передав Україні проєкт технічного звіту про причини катастрофи літака МАУ в Тегерані. Далі його має затвердити Міжнародна організація цивільної авіації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Так, передали ввечері 31 грудня, з п'ятої спроби. Зараз усі компетентні органи ретельно його вивчають", - сказав Єнін.

За його словами, Україна має 60 днів на те, щоб внести до звіту зауваження і пропозиції, після чого Іран матиме ще місяць на його доопрацювання. Звіт оприлюднять лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації.

"Рано щось коментувати щодо звіту, поки що є факт його отримання, далі аналіз покаже, наскільки він нас задовольняє з точки зору об'єктивності та неупередженості", - зазначив Єнін.

Про факт передачі звіту заявив і посол Ірану в Україні Манучехр Мораді під час круглого столу в посольстві.

"Було складено попередній звіт щодо обставин катастрофи, а його остаточний варіант було нещодавно затверджено і передано всім відповідним сторонам", - завив він.

Посол зазначив, що попри критику Ірану з боку інших сторін, іранська сторона практично одразу після катастрофи зізналася в тому, що трагедія сталася внаслідок помилки. Також причетних до авіакатастрофи було притягнуто до відповідальності та затримано. Також іранське керівництво заявило про готовність виплатити компенсації родичам загиблих у розмірі 150 тис. доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиною катастрофи літака МАУ можуть бути системні збої у гарантуванні безпеки польотів у небі Ірану, - Єнін

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Іран (2064) Єнін Євген (348)


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Зачем нам отчёт? Пусть деньги передадут.
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05.01.2021 13:27 Відповісти
Когда в тебя шмаляют ракетой это не катастрофа, а убийство. это так, если чо
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05.01.2021 13:27 Відповісти
Расскажите это капитану американского крейсера «Vincennes», который сбил иранский аэробус в 1988 и даже выговора не получил. Или кацапскому лётчику, завалившему корейский Боинг в 1983.
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05.01.2021 13:32 Відповісти
Це американці збили в Ірані цей Боїнг МАУ?
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05.01.2021 17:46 Відповісти
5 раз пытался с батута запустить и не срабатывало? а может просто у вас корпоратив затянулся?
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05.01.2021 13:27 Відповісти
Так я бы объявил войну, после того как носители простынь на башках высрали - а это не мы, а шо вы сделаете, а может это Зинка.
И что? Послать флот шоб блокировать тварей, амеры поддержали бы, но если бы не Трамп
Ну так что - выслушиваем насмешки и то шо "нефиг летать".
Выкусили?(наши) - вот и добавка то.
шо за .... т.н. МИД то ?
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05.01.2021 13:32 Відповісти
Вон оно как - оказывается это крушение было...
И Вова в Омане на переговорах с Рашкой - это просто совпадение...
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05.01.2021 13:33 Відповісти
На верблюдах везли. Останні бул найживучіші.
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05.01.2021 14:03 Відповісти
В тому "отчете " брехня .
Пасажирський літак України було збито кацапськими ракетами , з кацапського "Буку" , під керівництвом кацапських "інструкторів" саме в той час , коли Зелебеня вів в Омані якісь таємні перемовини з головним КГБешником путлера Патрушевим і мав повертатися додому через територію Ірану . Тож уряду Ірану слід вказати , що вони отримали від ерефії за допомогу у вбивстві пасажирів літака і навіщо Іран допомагав кацапам вбивати мирних громадян інших держав ( в тому числі й громадян власної держави ) ? І як так вийшло , що в Ірані кацапські "інструктори" керують іранськими військами .
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05.01.2021 14:16 Відповісти
 
 