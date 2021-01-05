Іран з п'ятої спроби передав Україні звіт про причини катастрофи літака МАУ, - Єнін

Напередодні Нового року Іран передав Україні проєкт технічного звіту про причини катастрофи літака МАУ в Тегерані. Далі його має затвердити Міжнародна організація цивільної авіації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Так, передали ввечері 31 грудня, з п'ятої спроби. Зараз усі компетентні органи ретельно його вивчають", - сказав Єнін.

За його словами, Україна має 60 днів на те, щоб внести до звіту зауваження і пропозиції, після чого Іран матиме ще місяць на його доопрацювання. Звіт оприлюднять лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації.

"Рано щось коментувати щодо звіту, поки що є факт його отримання, далі аналіз покаже, наскільки він нас задовольняє з точки зору об'єктивності та неупередженості", - зазначив Єнін.

Про факт передачі звіту заявив і посол Ірану в Україні Манучехр Мораді під час круглого столу в посольстві.

"Було складено попередній звіт щодо обставин катастрофи, а його остаточний варіант було нещодавно затверджено і передано всім відповідним сторонам", - завив він.

Посол зазначив, що попри критику Ірану з боку інших сторін, іранська сторона практично одразу після катастрофи зізналася в тому, що трагедія сталася внаслідок помилки. Також причетних до авіакатастрофи було притягнуто до відповідальності та затримано. Також іранське керівництво заявило про готовність виплатити компенсації родичам загиблих у розмірі 150 тис. доларів.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.