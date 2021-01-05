Пєсков: Україна перейшла за "червоні лінії", але Путін не "стрілятиме собі в ногу"

Прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна перетнула позначені Росією "червоні лінії".

Про це він сказав в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову, інформує Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання Соловйова Пєсков підтвердив, що Росія має певні "червоні лінії".

"Україна перейшла за червоні лінії", - сказав він.

Про взаємодію керівництва країни-агресора з керівництвом України Пєсков висловився так: "Тому і триває робота з нашими візаві. Десь робота жорстка, десь ми намагаємося шукати якусь серединну лінію".

На питання Соловйова про те, яким чином Путін допускає перетин Україною "червоних ліній", Пєсков відповів: "Стріляти собі в ногу, щоб комусь помститися - це не його. Реакція - вдумлива, продумана, аргументована".

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