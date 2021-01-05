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Пєсков: Україна перейшла за "червоні лінії", але Путін не "стрілятиме собі в ногу"

Пєсков: Україна перейшла за

Прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна перетнула позначені Росією "червоні лінії".

Про це він сказав в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову, інформує Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання Соловйова Пєсков підтвердив, що Росія має певні "червоні лінії".

"Україна перейшла за червоні лінії", - сказав він.

Про взаємодію керівництва країни-агресора з керівництвом України Пєсков висловився так: "Тому і триває робота з нашими візаві. Десь робота жорстка, десь ми намагаємося шукати якусь серединну лінію".

На питання Соловйова про те, яким чином Путін допускає перетин Україною "червоних ліній", Пєсков відповів: "Стріляти собі в ногу, щоб комусь помститися - це не його. Реакція - вдумлива, продумана, аргументована".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про Зеленського: Не бачимо і не чуємо політичної волі для нормалізації відносин

Автор: 

Пєсков Дмитро (1684) путін володимир (24089) росія (65934)


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Топ коментарі
+97
В ногу не стоит, сразу в голову, пожалуйста !
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05.01.2021 13:55
+91
Убирайтесь из Крыма и Донбасса гниды! Вот для вас одна линия.
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05.01.2021 13:55
+82
Серовно воду в крысм не дадим
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05.01.2021 13:54
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А навіщо взагалі тут цих двох ублюдків цитувати?
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05.01.2021 14:36 Відповісти
в интересах и писькова и пуйла сейчас - сидеть тихо как мыши и не вякать
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05.01.2021 14:41 Відповісти
коли дрище ця істота навіть моль в ступорі)))
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05.01.2021 14:43 Відповісти
Ця ботоксна тварина стрельнула в ногу коли вдерлася армією до України, а тепер не знає як з цього вилізти, дуже великі надії покладає на Бєню і його куклу, але хєр вам. І куклуа виситіме і ***** здохне. Все буде Україна.
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05.01.2021 14:56 Відповісти
Эти ничтожества нарисовали нам "красные линии". А кто вы такие?! Засуньте эти красные линии себе сами знаете куда, и так и ходите.
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05.01.2021 14:56 Відповісти
Путин не станет "стрелять себе в ногу"/ Знакомые слова. "Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ . 25 мая 2019 г
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05.01.2021 15:04 Відповісти
Пєсков: Україна перейшла за "червоні лінії", але Путін не "стрілятиме собі в ногу" - Цензор.НЕТ 3130
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05.01.2021 15:06 Відповісти
Глашатай Саурона ,,,,,
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05.01.2021 15:08 Відповісти
перепутал красные линии с красными русскими рожами....
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05.01.2021 15:10 Відповісти
Песков: Украина ушла за "красные линии". Це означає, що Україна вже не знаходиться на поводку у РФії. Газовий шантаж, торговельні війни, військова агресія вже не працюють ! Україна демонструю незалежну, суверенну, незалежну політику. Скептично ставлюсь до наших урядів і президентів, проте, потрібно надати їм належне - держава Україна вийшла із орбіти впливу Московії.
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05.01.2021 15:12 Відповісти
Вот ваще не понимаю как можно на полном серьезе обсуждать выссеры этих ублюдков.
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05.01.2021 15:15 Відповісти
Так ********** орки каждый день через "красные линии" стреляют, херачат по его указке.
А "стрелять себе в ногу".., да ***** даже на палец собственной ноги наступить побоится, потому-что больно и страшно, такое оно - чмо опущенное, на понтах и сцыкливое.
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05.01.2021 15:31 Відповісти
Украина должна быть в НАТО!!! Давно!!!
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05.01.2021 15:35 Відповісти
У 2014 він рипнувся відомстити, отримав не тільки в ногу. А тоді у ху*ла і у піськова тон розмови був нахабно-зверхньо-впевнений, а сьогодні чуємо упавшим голосом "стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить - это не его".

Погані справи у ху*ла а кацапстані, дуже погані.
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05.01.2021 15:39 Відповісти
Знову Піськову не зробили укол . ..
Україна де хоче , там і гуляє ,, і не якійсь підоРашці вказувати нам на червоні лінії . Навчіться самі їх не переходити , тоді будете докоряти іншим ,, скотиняки . !! .
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05.01.2021 15:40 Відповісти
У пескова старческий маразм - он и так сильно сдал за последнее вемя.
У путина альцгеймер - пескову отставать нельзя - у него простой здоровый маразм.
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05.01.2021 16:08 Відповісти
Піськін щось ляпнув, аби ляпнути, даже сам незрозумів що сказав😱
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05.01.2021 15:58 Відповісти
Пескоструй опять пшикнул:
путин влез в Крым и выстрелил себе в голову, а Песков до сих пор думает, что это была нога.
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05.01.2021 16:04 Відповісти
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05.01.2021 17:13 Відповісти
#************** )
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05.01.2021 16:40 Відповісти
Пусть стреляет сразу в голову, лилипутин пересек красную лини после оккупации Крыма. Международный трибунал его уже заждался.
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05.01.2021 16:59 Відповісти
Интересно услышать, а что, это рыжеусое *************, подразумевает под красными линиями, которые пересекла Украина?
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05.01.2021 17:04 Відповісти
Геронтологічний зоопарк та паРаша!
Льонін дореволюцівся, що від сифілісу подох відносно молодим, Сталін обісцявся на посту, Берію із шоблою розстріляли, Хрущова пішли нахрін на пенсію, Брежнева водили попід руки доки в яму впустили, Черненко і Андропов всцікалися за трибуною як виступали, Горбачов розвалив Союз і втік нахрін, Єльцин допився до білочки і передав владу коли був п'яним!
Але час невблаганний, ну хай ще Пуцькін протягне п'ять-десять років, на даний момент памперси єсть не обсцикатеметься за трибуною, але для мозгів памперса немає.
Подивимось що Пуцькіни-Піськови будуть варнякать в сайбутньому, про які червоні лінії!
Заберіться із Криму і Донбаму суки паРашні!!!
Заберіться із Придністров'я-Молдови, Абхазії, Осетії, Сирії, Африки, потім будете гавкать про червоні лінії для України!!!
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05.01.2021 17:12 Відповісти
идиоты!

они собрались Украине "распальцовку" строить.... ?

.
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05.01.2021 17:15 Відповісти
Не идиоты,просто суки. Гавкают по поводу и без поводка.
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05.01.2021 18:26 Відповісти
Московія давно за червоними лініями . але внеі однобокий дальтонізм.
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05.01.2021 17:20 Відповісти
це ***** буде Україні малювати "червоні лінії" ? краще нехай малює
собі на чолі чоловічі чі жіночі геніталії !
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05.01.2021 17:29 Відповісти
Ну да, в ногу стрелять не надо. Это уже не тот эффект создаст... Песков пусть отгрызет у него то, чем он есть в мире! И все буде ГАРАЗД и по-чесняку!
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05.01.2021 17:47 Відповісти
Остается только с досады насрать себе в штаны
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05.01.2021 19:04 Відповісти
Шо то шипит - то то маскаль на красной линии(©Я).
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05.01.2021 19:13 Відповісти
скоро ***** подохне... піськов буде виправдовуватись що його слова видерли з контексту
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05.01.2021 19:30 Відповісти
На дупі хай собі червоні смуги намалюють, тоді будуть щось варнякати!
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05.01.2021 19:38 Відповісти
Ну прям кладезь изящной словесности!
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05.01.2021 20:00 Відповісти
Знову "пургу гонит".
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05.01.2021 20:16 Відповісти
она везде красные рисует... потому что красные перекрасились, но не изменили пролетарской сущности
это всемирное зло, которые "весь мир... разрушим"
так и продолжают
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05.01.2021 20:44 Відповісти
Пшли на ЙУХ, ***********.
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05.01.2021 21:45 Відповісти
я плачу ...
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06.01.2021 00:22 Відповісти
Орда рф давно уже ушла за красные линии по отношению ко всему миру. Такого государства быть не должно.
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06.01.2021 08:43 Відповісти
Схоже, короночка остаточно знищила піськову життєво важливий для нього орган - міжвушний ганглій. Таку маячню навіть під "дур'ю" нести немислимо.
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06.01.2021 10:11 Відповісти
"Украина пересекла обозначенные Россией "красные линии" ". Кто такая россия и какого хрена она должна кому то что то обозначать? Что кацапы охренели идите Китаю обозначайте.
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06.01.2021 10:31 Відповісти
Очередные бредни полоумного.
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06.01.2021 10:58 Відповісти
Стрелялка отсохла...Путин))))....слышу слово Путин - хочется смеяться...Смешной лилипут....Он уже не страшен ни для кого...
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06.01.2021 11:07 Відповісти
Нехай свої лінії запхає собі у сраку.
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06.01.2021 11:50 Відповісти
Брехлива потвора Пєсков знов бреше як собака...

Пєсков: Україна перейшла за "червоні лінії", але Путін не "стрілятиме собі в ногу" - Цензор.НЕТ 2039
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06.01.2021 12:34 Відповісти
Один-в-один - какое сходство ! Какое мастерство !
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06.01.2021 13:26 Відповісти
Автор невідомий. Колись ця картинка мене теж вразила, і я просто зберіг її.
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06.01.2021 14:28 Відповісти
Просто Денег сейчас нет,хватает ток на Белорусь с Арменией...
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06.01.2021 12:42 Відповісти
Обыкновенный и очередной пиз.....дёж россиян!! Мы круче , мы Лучше, только выглядит всё это как надпись на деревянном заборе!! Какие то немытые татаро-монголы из россии, будут устанавливать Украине красные линии??!!
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06.01.2021 13:20 Відповісти
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