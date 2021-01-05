Пєсков: Україна перейшла за "червоні лінії", але Путін не "стрілятиме собі в ногу"
Прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна перетнула позначені Росією "червоні лінії".
Про це він сказав в інтерв'ю пропагандисту Володимиру Соловйову, інформує Цензор.НЕТ.
У відповідь на запитання Соловйова Пєсков підтвердив, що Росія має певні "червоні лінії".
"Україна перейшла за червоні лінії", - сказав він.
Про взаємодію керівництва країни-агресора з керівництвом України Пєсков висловився так: "Тому і триває робота з нашими візаві. Десь робота жорстка, десь ми намагаємося шукати якусь серединну лінію".
На питання Соловйова про те, яким чином Путін допускає перетин Україною "червоних ліній", Пєсков відповів: "Стріляти собі в ногу, щоб комусь помститися - це не його. Реакція - вдумлива, продумана, аргументована".
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А "стрелять себе в ногу".., да ***** даже на палец собственной ноги наступить побоится, потому-что больно и страшно, такое оно - чмо опущенное, на понтах и сцыкливое.
Погані справи у ху*ла а кацапстані, дуже погані.
Україна де хоче , там і гуляє ,, і не якійсь підоРашці вказувати нам на червоні лінії . Навчіться самі їх не переходити , тоді будете докоряти іншим ,, скотиняки . !! .
У путина альцгеймер - пескову отставать нельзя - у него простой здоровый маразм.
путин влез в Крым и выстрелил себе в голову, а Песков до сих пор думает, что это была нога.
Льонін дореволюцівся, що від сифілісу подох відносно молодим, Сталін обісцявся на посту, Берію із шоблою розстріляли, Хрущова пішли нахрін на пенсію, Брежнева водили попід руки доки в яму впустили, Черненко і Андропов всцікалися за трибуною як виступали, Горбачов розвалив Союз і втік нахрін, Єльцин допився до білочки і передав владу коли був п'яним!
Але час невблаганний, ну хай ще Пуцькін протягне п'ять-десять років, на даний момент памперси єсть не обсцикатеметься за трибуною, але для мозгів памперса немає.
Подивимось що Пуцькіни-Піськови будуть варнякать в сайбутньому, про які червоні лінії!
Заберіться із Криму і Донбаму суки паРашні!!!
Заберіться із Придністров'я-Молдови, Абхазії, Осетії, Сирії, Африки, потім будете гавкать про червоні лінії для України!!!
они собрались Украине "распальцовку" строить.... ?
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собі на чолі чоловічі чі жіночі геніталії !
это всемирное зло, которые "весь мир... разрушим"
так и продолжают