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Новини Агресія Росії проти України
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Керівнику "міграційної служби ДНР" повідомлено про підозру за трьома стаття КК, - контррозвідка СБУ

Керівнику

Контрозвідники встановили та задокументували, що керівник так званої "міграційної служби МВС ДНР" причетний до посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, терористичної діяльності, а також порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У межах слідства органів безпеки встановлено, що фігурант серед іншого забезпечував примусову видачу мешканцям тимчасово окупованих територій Донеччини "паспортів ДНР", а також процес незаконного оформлення місцевим жителям громадянства РФ.

Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальні цілісність і недоторканість України), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році на Донбасі ліквідовано 389 російських окупантів. Ще 611 зазнали поранень

Автор: 

контррозвідка (470) окупація (6741) СБУ (12925) тероризм (2868) Донбас (22357)


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Контрразведчики установили.... Продолжаются следственные действия.

Когда-нибудь этих дармоедов кто-то остановит? Миллиарды народных денег разбазариваются на всякую херню! Сотни, тысячи человек, с огромными зарплатами занимаются откровенной фигней. Ну какой нафиг руководитель днр? Все равно никогда его реально не осудят, он спокойно живет и будет жить, потому что не достать его. Делом бы лучше занялись дармоеды!
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05.01.2021 14:30 Відповісти
мне кажется проще действовать методами моссада. и убедительнее.
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05.01.2021 17:34 Відповісти
Никакой амнистии должностным лицам и активистам ЛДНР! После установления контроля над этими территориями - пускай удирают в Рашку и там портят жизнь ватникам, либо идут с судимостью на исправительные работы - восстановление разрушенного, а кто носил оружие - на разминирование.
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05.01.2021 14:51 Відповісти
никаких лднр не существует и хватит уже употреблять эту абревиатуру,а есть только часть территории Украины,захваченной российскими террористами в тандеме с подразделениями российской армии.
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05.01.2021 17:54 Відповісти
Когда в нашей стране будут давать адекватные сроки предателям и пособникам врага? Достали новости об условных сроках в то время как наши пленные сидят годами в мордоре
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05.01.2021 15:46 Відповісти
 
 