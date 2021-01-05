Керівнику "міграційної служби ДНР" повідомлено про підозру за трьома стаття КК, - контррозвідка СБУ
Контрозвідники встановили та задокументували, що керівник так званої "міграційної служби МВС ДНР" причетний до посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, терористичної діяльності, а також порушення норм міжнародного гуманітарного права.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У межах слідства органів безпеки встановлено, що фігурант серед іншого забезпечував примусову видачу мешканцям тимчасово окупованих територій Донеччини "паспортів ДНР", а також процес незаконного оформлення місцевим жителям громадянства РФ.
Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальні цілісність і недоторканість України), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
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Когда-нибудь этих дармоедов кто-то остановит? Миллиарды народных денег разбазариваются на всякую херню! Сотни, тысячи человек, с огромными зарплатами занимаются откровенной фигней. Ну какой нафиг руководитель днр? Все равно никогда его реально не осудят, он спокойно живет и будет жить, потому что не достать его. Делом бы лучше занялись дармоеды!