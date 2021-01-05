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Новини Убивство Шеремета
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Кузьменко: Якби плівки з'явилися 1,5 року тому, навряд чи слідство призначило б нас убивцями Шеремета

Кузьменко: Якби плівки з'явилися 1,5 року тому, навряд чи слідство призначило б нас убивцями Шеремета

Ніхто з обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета не має жодного стосунку до КДБ Білорусі.

Про це пише у фейсбуці одна з підозрюваних, дитяча лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, ці плівки з‘явилися тільки зараз, були б вони доступні хоча б 1,5 року тому - і навряд чи б на ці ролі слідство призначило б нас, бо зрозуміло, що ніхто з нас не має жодного стосунку до білоруського КДБ. Як і до вбивства Павла Шеремета", - написала вона про записи, на яких ексглава КДБ Білорусі Зайцев обговорює вбивство Шеремета.

"Я сподіваюся, що сказавши "А" скажуть і "Б", і ті, хто виклав плівки, скажуть, на кого насправді були покладені обов'язки виконавців", - додала Кузьменко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові записи у справі Шеремета підтверджують версію про причетність Антоненка, Дугарь і Кузьменко, - речник МВС Шевченко

Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.

Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

За словами речника МВС Артема Шевченка, записи підтверджують версію про причетність до вбивства Антоненка, Дугарь і Кузьменко.

Також читайте: Заява захисту Антоненка: Під час розслідування вбивства Шеремета версія причетності білоруських спецслужб взагалі не розглядалася слідством

Кузьменко: Якби плівки зявилися 1,5 року тому, навряд чи слідство призначило б нас убивцями Шеремета 01

Автор: 

Білорусь (7966) КДБ Білорусі (57) Шеремет Павло (520) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+17
Ця "дегенерантка" купу дитячих життів врятувала! А що зробив ти?
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05.01.2021 14:10
+11
бубочка обісрався, а тепр не знає як вилізти з тих брудних штанів.
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05.01.2021 14:12
+10
И как же "идеи рассвого превосходства" коррелируют в твоей голове с КГБ Беларуси?
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05.01.2021 14:20
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Неплохо бы найти тех украинских силовиков, которые пытались замести следы в интересах спецслужб иностранных государств.
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05.01.2021 14:08 Відповісти
А ти логічно думати вмієш? Чому розслідування теракту забрали в СБУ і віддали МВС? Хоча це ЗАКОННІ повноваження СБУ, а не МВС... Якби СБУ були замішані, то вони б навпаки рвалися це розслідувати, аби приховати сліди, а тут рвуться розслідувати МВС!
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05.01.2021 14:22 Відповісти
І ще одне питання - хто вбив Сашка Білого?
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05.01.2021 14:34 Відповісти
Как кто? Порошенко конечно, лично по кустам бегал с водителем. Странно..... все уже давно знают.
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05.01.2021 14:47 Відповісти
Ця "дегенерантка" купу дитячих життів врятувала! А що зробив ти?
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05.01.2021 14:10 Відповісти
А ти віриш у правдивість записів? І дійсно віриш, що "півкасети Граду" могли б дестабілізувати ситуацію в Києві і дозволили б змінити державний будуй?))
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05.01.2021 14:38 Відповісти
что еще за "официальные и легальные записи СБУ"?!
перестань писать, от смеха уже по кнопкам не попадаю!
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05.01.2021 14:43 Відповісти
Ще раз: ти дійсно віриш, що вбивство маловідомого журналіста (не Шустера і не Портнікова) могло б дестабілізувати ситуацію і дозволило б змінити державний будуй?))
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05.01.2021 14:44 Відповісти
ти дійсно віриш, що вбивство маловідомого журналіста
Кузьменко: Якби плівки з'явилися 1,5 року тому, навряд чи слідство призначило б нас убивцями Шеремета - Цензор.НЕТ 3502 +++++
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05.01.2021 16:43 Відповісти
ну ж повірили, що пара мінометних мін на купол та добиванна гранатами "могли б дестабілізувати сітуацію в Київі і дозволили змінити державний будуй"!!! А тут цілих "півкасети Граду"!!!
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05.01.2021 19:28 Відповісти
От бачиш, ти зрпазу будуй помітив))) А кацапський троль з гугль-транслейтом ні - тому його комент і видалили))
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05.01.2021 19:30 Відповісти
КГБ переслідувало зовсім іншу ціль.
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05.01.2021 14:10 Відповісти
бубочка обісрався, а тепр не знає як вилізти з тих брудних штанів.
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05.01.2021 14:12 Відповісти
Да никак эти плёнки не влияют на алиби подследственных. От слова- совсем. Скорее даже наоборот, они проясняют мотив, который до этого трактовался туманно.
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05.01.2021 14:14 Відповісти
И как же "идеи рассвого превосходства" коррелируют в твоей голове с КГБ Беларуси?
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05.01.2021 14:20 Відповісти
Я как раз о том и писал, что плохо коррелируют, как идеи превосходства, так и попытки дестабилизации. Это я и назвал туманной трактовкой. А вот банальный заказ, гораздо более правдоподобен..
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05.01.2021 14:30 Відповісти
Т.е. участники войны с рашкой берут заказ у КГБ белорашки?
Жора, ты мощно встретил новый год!
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05.01.2021 14:38 Відповісти
Каждый участник войны за независимость Украины достоин высшей благодарности, но при этом безоговорочная сакрализация всех УБД это, мягко говоря, признак не большого ума.
Ветеран АТО застрелил трёхлетнего ребёнка в центре Киева, выполняя заказ на его отца. УБД с боевым ранением А.Пугачёв застрелил в Днепре 2-х полицейских, одна из которых мать двоих детей.
Тут, как говорится, мухи отдельно от котлет!
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05.01.2021 15:30 Відповісти
Так нафуя ты взорвал шеремета, признавайся , падла!
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05.01.2021 15:54 Відповісти
Але де докази, що виконавцями були саме підозрювані? Як там ні ріст, ні татухи не співпадають!
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05.01.2021 14:39 Відповісти
В том то и трагизм ситуации, что 100% доказательств нет. Но и алиби полностью отсутствует. Много странных совпадений не играющих в пользу подозреваемых. Я не следователь и не судья. И присяжным в этом деле быть не хотелбы. А если чисто как мнение обывателя на форуме то скорее виновны, чем нет.
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05.01.2021 15:39 Відповісти
Так нафуя ты взорвал шеремкта? У тебя юе алиби нет! ....ну, ты и ...дажк слов нет, лапоть, одни выражения. Зепил, наверное?
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05.01.2021 15:56 Відповісти
В том то и трагизм ситуации, что 100% доказательств нет. Но и алиби полностью отсутствует.
Отсутствие алиби косвенно подтверждает невиновность подозреваемых. Простой человек в повседневной жизни абсолютно не интересуется наличием алиби на каждую минуту жизни7 И наоборот. Все мы читаем книжки. Чейз и Кристи - наши учителя. Они хорошо объясняли как обеспечить себе алиби (если, (а зачем?) оно тебе надо, именно на эти часы)
- Где вы были 11 апреля 1996-го года в 13 часов 36 минут?
- Сидел перед календарём с часами в руках!
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05.01.2021 16:54 Відповісти
Є дві незалежні експертизи росту, які повністю виправдовують Антоненка...
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05.01.2021 17:26 Відповісти
Плюс, у баришні на відео немає татух на руці, а у Дугар вся рука в татухах... Плюс, абсурдне заключення МВС, що у чувака з відео футболка з черепами, а Антоненко (увага!) любить футболки з черепами (хоча у Антоненка футболки іншого дизайну, а точно таку ж футболку, як на відео, НЕ ЗНАЙШЛИ)... Продовжувати?
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05.01.2021 17:31 Відповісти
про это просто забудут в связи со вновь открывшимся обстоятельствами
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05.01.2021 14:34 Відповісти
Чекайте-чекайте, підозрюваним пришили інший мотив - дестабілізація ситуації... Я\Під цей мотив треба доводити контакти підозрюваних із білорусами, а якщо доказів таких нема, то випускати їх!
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05.01.2021 14:20 Відповісти
"Люди которые читают книги всегда будут управлять людьми смотрящими телевизор"
В комиксе нарисовано - Здрасьте, мы из бялоруського КГБ. Сколько стоит взорвать некого журналиста?
Органы, теоретически, могут сыграть на патриотических или иных чувствах, человек ради понимания своих принципов и идей выполнит то что надо. Обращаться к ним могли от имени кого угодно (ПП и ПС)
Савченко пургу несёт явно не за деньги кремля (она по жизни такая) ФСБшные психологи только чуть - чуть подправили.
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05.01.2021 17:08 Відповісти
Ну так де докази саме проти Шеремета, Кузьменко і Дугар???
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05.01.2021 17:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/41588
Органы, теоретически, могут сыграть.
Я вас умоляю. Где я и где доказательства. Конечно же у меня их нет. Было бы очень странно, если бы я имела доказательства.
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05.01.2021 18:03 Відповісти
превосходство арийцев как то не очень подходит для полуеврея как и разжигание протестных выступлений народа из за убийства журналиста а тут подарок - готовый умысел на заказ. осталось срочно найти деньги полученные и спрятанные
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05.01.2021 14:22 Відповісти
Ну ты и дурочка)когда гнала на Порошенко ,наверно, не думала,что тебя виновной назначат для дискриминации патриотов...
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05.01.2021 14:20 Відповісти
аваков и его псы не позволят разрушить так долговыстраиваемую цепь лже-доказательств, подтасовок и экспертиз (непойми чего)... это значит что два года эта мышиная возня (не дешевое удовольствие) была напрасной???? и надо извиняться???? самому болезненно самолюбивому преЗЕденту и этому гусю авакову надо извиняться??? надо наказать виновного стрелочника-уборщицу за не ту версию, раскрученную в СМИ и подхваченную антиАТОшными г*ндонами???? надо начинать все сначала? строить версии и искать доказательства???
все еще сложнее...чем было! согласитесь!!! для заляпанных "шоу с презентацией"
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05.01.2021 14:22 Відповісти
За 1.5 года мусорня так и не предоставила доказательств того, что это именно кузьменко с рифмастером завалили шеремета. Зато придурок зеленский уже на пресс-конференции отчитался о раскрытии преступления. Теперь какбы время снять с обвиняемых все фейковые предьявы. но зеленое дерьмо настолько тупорылое, что даже не соображает факта того, незаконное взятие под стражу, в этой стране предусмотрена статья. Так что придурошный ленкин мужинек заработал себе еще один срок. Как жаль, что у нас не Америка, ведь по совокупности преступлений, зеленский уже должен отсидеть лет 150-200.
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05.01.2021 14:49 Відповісти
Про Авакова и Толстого не забывай!
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05.01.2021 15:38 Відповісти
Колись скажуть і "Б", але на сьогодні вже все підтасовано, щоб засудити Антоненко, Кузьменко і Дугар. Справу фальшували профісійно, використовуючи передові технології західних країн, які там їх використовують для документування злочинців, але дісталися в руки злочинцям, які їх використали проти чесних людей. Там можуть бути і відбитки пальців, і ДНК... Як це робиться, я думаю працівники поліції знають.Способів купа і один із найпростіших - взяти матеріал у закритих і перенести його на предмети в квартиру, чи на предмети злочину, а потім "процесуалоно" вилучити і приєднати до справи. Навіть есперти скажуть, що вони відшукали матеріал на предметах під час проведення експертизи і ніколи не додумаються, що їх "підкинули".
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05.01.2021 16:20 Відповісти
Руда курва
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06.01.2021 04:27 Відповісти
 
 