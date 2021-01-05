Кузьменко: Якби плівки з'явилися 1,5 року тому, навряд чи слідство призначило б нас убивцями Шеремета

Ніхто з обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета не має жодного стосунку до КДБ Білорусі.

Про це пише у фейсбуці одна з підозрюваних, дитяча лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, ці плівки з‘явилися тільки зараз, були б вони доступні хоча б 1,5 року тому - і навряд чи б на ці ролі слідство призначило б нас, бо зрозуміло, що ніхто з нас не має жодного стосунку до білоруського КДБ. Як і до вбивства Павла Шеремета", - написала вона про записи, на яких ексглава КДБ Білорусі Зайцев обговорює вбивство Шеремета.

"Я сподіваюся, що сказавши "А" скажуть і "Б", і ті, хто виклав плівки, скажуть, на кого насправді були покладені обов'язки виконавців", - додала Кузьменко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові записи у справі Шеремета підтверджують версію про причетність Антоненка, Дугарь і Кузьменко, - речник МВС Шевченко

Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.

Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

За словами речника МВС Артема Шевченка, записи підтверджують версію про причетність до вбивства Антоненка, Дугарь і Кузьменко.

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