Кузьменко: Якби плівки з'явилися 1,5 року тому, навряд чи слідство призначило б нас убивцями Шеремета
Ніхто з обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета не має жодного стосунку до КДБ Білорусі.
Про це пише у фейсбуці одна з підозрюваних, дитяча лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, ці плівки з‘явилися тільки зараз, були б вони доступні хоча б 1,5 року тому - і навряд чи б на ці ролі слідство призначило б нас, бо зрозуміло, що ніхто з нас не має жодного стосунку до білоруського КДБ. Як і до вбивства Павла Шеремета", - написала вона про записи, на яких ексглава КДБ Білорусі Зайцев обговорює вбивство Шеремета.
"Я сподіваюся, що сказавши "А" скажуть і "Б", і ті, хто виклав плівки, скажуть, на кого насправді були покладені обов'язки виконавців", - додала Кузьменко.
Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.
Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.
За словами речника МВС Артема Шевченка, записи підтверджують версію про причетність до вбивства Антоненка, Дугарь і Кузьменко.
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перестань писать, от смеха уже по кнопкам не попадаю!
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Жора, ты мощно встретил новый год!
Ветеран АТО застрелил трёхлетнего ребёнка в центре Киева, выполняя заказ на его отца. УБД с боевым ранением А.Пугачёв застрелил в Днепре 2-х полицейских, одна из которых мать двоих детей.
Тут, как говорится, мухи отдельно от котлет!
Отсутствие алиби косвенно подтверждает невиновность подозреваемых. Простой человек в повседневной жизни абсолютно не интересуется наличием алиби на каждую минуту жизни7 И наоборот. Все мы читаем книжки. Чейз и Кристи - наши учителя. Они хорошо объясняли как обеспечить себе алиби (если, (а зачем?) оно тебе надо, именно на эти часы)
- Где вы были 11 апреля 1996-го года в 13 часов 36 минут?
- Сидел перед календарём с часами в руках!
В комиксе нарисовано - Здрасьте, мы из бялоруського КГБ. Сколько стоит взорвать некого журналиста?
Органы, теоретически, могут сыграть на патриотических или иных чувствах, человек ради понимания своих принципов и идей выполнит то что надо. Обращаться к ним могли от имени кого угодно (ПП и ПС)
Савченко пургу несёт явно не за деньги кремля (она по жизни такая) ФСБшные психологи только чуть - чуть подправили.
Органы, теоретически, могут сыграть.
Я вас умоляю. Где я и где доказательства. Конечно же у меня их нет. Было бы очень странно, если бы я имела доказательства.
все еще сложнее...чем было! согласитесь!!! для заляпанных "шоу с презентацией"