НАБУ відкрило провадження стосовно посадових осіб Мінсоцполітики та Мінцифри за підозрою в розкраданні грошових коштів Пенсійного фонду. ДОКУМЕНТ

НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо посадових осіб за підозрою в розкраданні грошових коштів Пенсійного фонду, а також посадових осіб, причетних до зриву реалізації проєкту E-Social.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це випливає з відповіді НАБУ на запит організації "Розумна сила".

Національне Антикорупційне бюро України за заявою Громадської організації "Розумна сила" відкрила кримінальне провадження щодо окремих народних депутатів Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, керівництва Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики України, Пенсійного фонду України, ТОВ "Медірент", а також інших осіб, підозрюваних у систематичному розкраданні грошових коштів Пенсійного фонду України.





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Раніше Громадською організацією повідомлялося про встановлення НАЗК корупційних чинників у Постанові Кабміну про експериментальний проєкт щодо впровадження системи автоматизації соціальних послуг.