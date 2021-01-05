НАБУ відкрило провадження стосовно посадових осіб Мінсоцполітики та Мінцифри за підозрою в розкраданні грошових коштів Пенсійного фонду. ДОКУМЕНТ
НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо посадових осіб за підозрою в розкраданні грошових коштів Пенсійного фонду, а також посадових осіб, причетних до зриву реалізації проєкту E-Social.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це випливає з відповіді НАБУ на запит організації "Розумна сила".
Національне Антикорупційне бюро України за заявою Громадської організації "Розумна сила" відкрила кримінальне провадження щодо окремих народних депутатів Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, керівництва Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики України, Пенсійного фонду України, ТОВ "Медірент", а також інших осіб, підозрюваних у систематичному розкраданні грошових коштів Пенсійного фонду України.
Раніше Громадською організацією повідомлялося про встановлення НАЗК корупційних чинників у Постанові Кабміну про експериментальний проєкт щодо впровадження системи автоматизації соціальних послуг.
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ОП/презу капец (будь якого періоду). Звісно якщо буде розголос схеми.
Дороги ЗЕ строит из ковидного фонда. Больные и врачи перебьются. На них пиар не сделаешь.
ФОПам ЗЕ компенсации платит из пенсионного фонда. Пенсионеры перебьются. Их ковид и нищета добьют.
та и пенсионный фонд...та еще пирамида...
когда влаживаются все...а достается только дожившим
https://fakty.org/didzhytalizatsiia-derybanu-na-diiu-mintsyfra-prosyt-1-miliard-v-umovakh-totalnoi-biudzhetnoi-kryzy/ «ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ» ДЕРИБАНУ. НА "ДІЮ" МІНЦИФРА ПРОСИТЬ 1 МІЛЬЯРД В УМОВАХ ТОТАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ КРИЗИ