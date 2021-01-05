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НАБУ відкрило провадження стосовно посадових осіб Мінсоцполітики та Мінцифри за підозрою в розкраданні грошових коштів Пенсійного фонду. ДОКУМЕНТ

НАБУ відкрило провадження стосовно посадових осіб Мінсоцполітики та Мінцифри за підозрою в розкраданні грошових коштів Пенсійного фонду. ДОКУМЕНТ

НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо посадових осіб за підозрою в розкраданні грошових коштів Пенсійного фонду, а також посадових осіб, причетних до зриву реалізації проєкту E-Social.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це випливає з відповіді НАБУ на запит організації "Розумна сила".

Національне Антикорупційне бюро України за заявою Громадської організації "Розумна сила" відкрила кримінальне провадження щодо окремих народних депутатів Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, керівництва Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики України, Пенсійного фонду України, ТОВ "Медірент", а також інших осіб, підозрюваних у систематичному розкраданні грошових коштів Пенсійного фонду України.

НАБУ відкрило провадження стосовно посадових осіб Мінсоцполітики та Мінцифри за підозрою в розкраданні грошових коштів Пенсійного фонду 01
НАБУ відкрило провадження стосовно посадових осіб Мінсоцполітики та Мінцифри за підозрою в розкраданні грошових коштів Пенсійного фонду 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсійний фонд за 11 місяців недоотримав 19,4 млрд грн надходжень від ОСВ. ІНФОГРАФІКА

Раніше Громадською організацією повідомлялося про встановлення НАЗК корупційних чинників у Постанові Кабміну про експериментальний проєкт щодо впровадження системи автоматизації соціальних послуг.

Автор: 

НАБУ (5088) Пенсійний фонд (659) Міністерство соціальної політики (1273) Мінцифри (1204)


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Топ коментарі
+12
Этот проклятый Богом и людьми пенсионный фонд ворует не только денежные средства. Он ворует у измученных жизнью стариков трудовой стаж, здоровье и нервную систему.
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05.01.2021 14:13
+9
НАБУ открыло производство в отношении должностных лиц Минсоцполитики и Минцифры по подозрению в хищении денежных средств Пенсионного фонда - Цензор.НЕТ 6000
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05.01.2021 14:25
+8
А против ЗЕ, выплачивающего ФОПам компенсиции из Пенсофонда, не хотите дело открыть?

Дороги ЗЕ строит из ковидного фонда. Больные и врачи перебьются. На них пиар не сделаешь.

ФОПам ЗЕ компенсации платит из пенсионного фонда. Пенсионеры перебьются. Их ковид и нищета добьют.
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05.01.2021 14:17
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Самый честный клоун на земле.
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05.01.2021 14:09 Відповісти
Імітація бурхливої антікорупційної боротьби триває !!!)))
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05.01.2021 14:11 Відповісти
В принципі, правда. НАБУ - це такий собі імітаційний орган, як причепний фаллос у лесбіянок. Суцільна імітація і ніякого результату.
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05.01.2021 15:00 Відповісти
НАРОД ЧТО ВЫ ЗА ХЕРНЮ НЕСЕТЕ ПФУ ДЫРКА В ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ...А ОНИТВАРИ СХЕМАТОЗЫ ДЕЛАЮ И КТО Минсоцполитики и Минцифра... ЭТО ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ КОПИЛКА ВОТ ВАМ ПРИМЕР...того КАК ВАШИ ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ к чему воры Минсоцзащиты и КМУ ноет и ноет и призывает и заставляет---БУДУТ ЦЕЛЫЕ.... АГА СДУЕТ ЧЕРЕЗ МИНУТУ ПОСЛЕ ТОГО КАК ИХ ПОЛОЖИТЕ В КОПИЛКУ...
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05.01.2021 15:20 Відповісти
Очередной пшик , нихто сидеть не будет , все окажутся невиноватыми
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05.01.2021 14:11 Відповісти
Ясна річ, бо в них є родини ,діти !!))
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05.01.2021 14:13 Відповісти
Чому тоді прокурор так істерично забирає у них кримінальні справи? Чому рада хоче звільнити керівника? Чому діяльність НАБУ називають «прямим керівництвом із посольстві США»?
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05.01.2021 14:13 Відповісти
В добрий час!! Сліпий казав -побачимо !!))
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05.01.2021 14:17 Відповісти
Дивні люди.
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05.01.2021 15:17 Відповісти
Це м"яко кажучи ,дивні!!)))
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05.01.2021 15:24 Відповісти
и будут воровать дальше, судебной системы нет
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05.01.2021 14:12 Відповісти
Є на 100% корумпована система "правосуддя" !!)))
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05.01.2021 14:14 Відповісти
а в отношении кого конкретно?
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05.01.2021 14:12 Відповісти
А там куди пальцем не ткни - не помилишся. Брати можна всіх.
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05.01.2021 15:01 Відповісти
А зельц с венедиктовой открыли уголовное дело на прокурора(участника обороны ДАПа) Грищука, подписавшего подозрение татарову...
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05.01.2021 14:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XLggPt-HFfc
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05.01.2021 14:14 Відповісти
Этот проклятый Богом и людьми пенсионный фонд ворует не только денежные средства. Он ворует у измученных жизнью стариков трудовой стаж, здоровье и нервную систему.
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05.01.2021 14:13 Відповісти
Ну нарешті дослухалися)))
ОП/презу капец (будь якого періоду). Звісно якщо буде розголос схеми.
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05.01.2021 14:13 Відповісти
Перегрызите уже все друг друга!
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05.01.2021 14:14 Відповісти
Не страшно в них лічинки вже підросли !!)))
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05.01.2021 14:16 Відповісти
А против ЗЕ, выплачивающего ФОПам компенсиции из Пенсофонда, не хотите дело открыть?

Дороги ЗЕ строит из ковидного фонда. Больные и врачи перебьются. На них пиар не сделаешь.

ФОПам ЗЕ компенсации платит из пенсионного фонда. Пенсионеры перебьются. Их ковид и нищета добьют.
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05.01.2021 14:17 Відповісти
Який Пенсійний фонд ,той що датується з бюджета ??)))
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05.01.2021 14:19 Відповісти
Этот долбаный фонд наполняется фопами.
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05.01.2021 14:52 Відповісти
Власть зеленой плесени, - как старая дамба протекает везде, клоуны бегают из одной стороны в другую в глупой надежде замазать протечки вручную... Это лишь дело времени пока это дерьмо не смоет волной...
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05.01.2021 14:19 Відповісти
Питання ,яка прийде хвиля на зміну ???)))
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05.01.2021 14:20 Відповісти
посмотри на рабиновича и поймёшь )
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05.01.2021 16:11 Відповісти
Типа: «А зачєм столько дєнєг? На 42 мілліона? Но вєдь всє знают чьто в Украінє осталось 15 мілліонов !!!! А пєнси всє поуміралі !!!»
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05.01.2021 14:24 Відповісти
НАБУ открыло производство в отношении должностных лиц Минсоцполитики и Минцифры по подозрению в хищении денежных средств Пенсионного фонда - Цензор.НЕТ 6000
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05.01.2021 14:25 Відповісти
***
та и пенсионный фонд...та еще пирамида...
когда влаживаются все...а достается только дожившим
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05.01.2021 14:47 Відповісти
А мрази типа гетьмановича будут продолжать нам втирать про то,что малый бизнес мало платит налогов,нужно сдирать с них больше.
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05.01.2021 14:50 Відповісти
Плебс не розуміє ,що будь-які податки, сплачує кінцевий споживач,коли розраховується за придбане в касі магазина !!))
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05.01.2021 15:07 Відповісти
Так он яка вона.
НАБУ відкрило провадження стосовно посадових осіб Мінсоцполітики та Мінцифри за підозрою в розкраданні грошових коштів Пенсійного фонду - Цензор.НЕТ 2699

https://fakty.org/didzhytalizatsiia-derybanu-na-diiu-mintsyfra-prosyt-1-miliard-v-umovakh-totalnoi-biudzhetnoi-kryzy/ «ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ» ДЕРИБАНУ. НА "ДІЮ" МІНЦИФРА ПРОСИТЬ 1 МІЛЬЯРД В УМОВАХ ТОТАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ КРИЗИ
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05.01.2021 15:23 Відповісти
 
 