УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9397 відвідувачів онлайн
Новини Убивство Шеремета
2 410 23

Заплановано проведення слідчих дій з розпорядником аудіозапису в межах розслідування вбивства Шеремета, - Нацполіція

Заплановано проведення слідчих дій з розпорядником аудіозапису в межах розслідування вбивства Шеремета, - Нацполіція

Національна поліція України зацікавлена ​​в отриманні додаткової інформації, яка може стосуватися замовників убивства журналіста Павла Шеремета. Для цього необхідно провести відповідні слідчі дії з особою, яка є розпорядником аудіозапису.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Оскільки розпорядник звукозапису наразі перебуває на території однієї з країн Євросоюзу, для проведення відповідних слідчих дій потрібно дотримуватися процедури міжнародної правової допомоги. Вже сформована спільна група в складі співробітників Нацполіції та Офісу Генерального прокурора, яка готова найближчим часом виїхати в країну перебування власника запису" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, слідчі Нацполіції підготували офіційне запрошення в Україну особі, котра є розпорядником звукозапису, для участі в слідчих діях.

"Чоловік отримає процесуальний статус свідка, також йому буде забезпечена належна охорона", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство з грудня працює з інформацією про можливих замовників убивства Шеремета, частково оприлюдненою в січні в інтернеті, - Нацполіція

"Справа щодо виконавців вбивства Павла Шеремета вже розглядається в суді. Слідством була зібрана повна доказова база причетності трьох обвинувачених до скоєння цього злочину. Надалі рішення ухвалюватиме суд. При цьому зауважуємо, що отримана інформація про так званий "білоруський слід" стосується виключно замовників вбивства журналіста, ці матеріали відпрацьовуються в окремому кримінальному провадженні. Як раніше повідомляло слідство, одним із мотивів скоєння злочину може бути професійна діяльність загиблого, який неодноразово критикував владу, в тому числі й Білорусі. Тобто інформація про ігнорування органом досудового розслідування цієї версії не відповідає дійсності", - додали в Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кузьменко: Якби плівки з'явилися 1,5 року тому, навряд чи слідство призначило б нас убивцями Шеремета

Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.

Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

Автор: 

Білорусь (7966) Нацполіція (15264) Шеремет Павло (520)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
То есть упорото будут стоять на своем. Ну конечно, признаться, что привлекли невиновных Авакову не позволит чувство самосохранения. Поэтому никаких дальнейших действий не будет. Всё сделают таким образом, что человек сюда приехать побоится, а посылать к нему следователей не будут.
показати весь коментар
05.01.2021 14:56
+8
Сладкую троицу из квартального дегенерата, бенядиктовой и авакяна ждут нары
показати весь коментар
05.01.2021 15:00
+5
Тоесть мусора сами, открытым текстом пишут, что у них абсолютно нет улик на так называемых "обвиняемых" в деле об убийстве шеремета!
показати весь коментар
05.01.2021 15:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То есть упорото будут стоять на своем. Ну конечно, признаться, что привлекли невиновных Авакову не позволит чувство самосохранения. Поэтому никаких дальнейших действий не будет. Всё сделают таким образом, что человек сюда приехать побоится, а посылать к нему следователей не будут.
показати весь коментар
05.01.2021 14:56 Відповісти
Видно, що Аваков не шахматіст.
Чи вдастся йому змести фігури у програшній партіїї.
показати весь коментар
05.01.2021 15:24 Відповісти
нее, он "лошадью" будет ходить, пока ему не сделают "ухи-ухи-ухи"
показати весь коментар
05.01.2021 15:35 Відповісти
Ему пора думать как уйти с минимальными потерями. Конечно при условии, что наш народ в очередной раз не сделает глупость на выборах. После Нелоха у меня уже такой уверенности нет. В поисках еще одного сказочника - Голобородько могут и Мертвечука выбрать.
показати весь коментар
05.01.2021 17:15 Відповісти
Пацаны, нужно срочно переписывать сценарий! Кто же знал что Батька сам прифегеет что Украина на себя его убийство возьмёт? А пока, что бы отвлечь внимание, можно пару мостов захватить и провести блестящие антитеррористические операции.
показати весь коментар
05.01.2021 14:56 Відповісти
а, что-то за макар такой? - свидетель у которого пленки и готов приехать в украину..
откуда, готов? - батька сказал, что у беларусского гру в гродно есть станция слежения за всеми европейскими разговорами...
так то гру, а тут макар-аматор...
или профессионал?
показати весь коментар
05.01.2021 19:10 Відповісти
Когда кругом бардак, нужно расказывать сказки.
показати весь коментар
05.01.2021 15:07 Відповісти
Сладкую троицу из квартального дегенерата, бенядиктовой и авакяна ждут нары
показати весь коментар
05.01.2021 15:00 Відповісти
по-нормально - да! но по-клоунски - продолжение шоу-сериала...
показати весь коментар
05.01.2021 15:20 Відповісти
да, еще пару годиков мудохаться будут с этим. а Лука при теракте в метро за два часа "нашел" и быстро в расход.
показати весь коментар
05.01.2021 15:38 Відповісти
Заплановано проведення слідчих дій з розпорядником аудіозапису в межах розслідування вбивства Шеремета, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8565
...
показати весь коментар
05.01.2021 15:42 Відповісти
эта фигня выглядит на подобие того как вяликии рехформатор олёша своими трусами утёр член из кгб
показати весь коментар
05.01.2021 15:01 Відповісти
Нелох с Вечнотымчасовым уже так обоср@лись, что не знают куда и как лепить свое дерьмо..
показати весь коментар
05.01.2021 15:05 Відповісти
Тоесть мусора сами, открытым текстом пишут, что у них абсолютно нет улик на так называемых "обвиняемых" в деле об убийстве шеремета!
показати весь коментар
05.01.2021 15:07 Відповісти
наоборот...они боятся в это признаться... и новые "открытия" будут вплетать в старую основу... на ходу кое-что подправляя
показати весь коментар
05.01.2021 15:21 Відповісти
а отого чувака, что походки сверял)))) подключите? )))) или он уже сделал свое дело и может неторопясь пересчитывать свои 30 сребреников ))))
показати весь коментар
05.01.2021 15:19 Відповісти
помните такого себе Мамихан Умаров, который, также называл себя Анзором, который предоставил СБУ аудиосообщения,полученные от жителя Чечни, с заказом на убийство Мосийчука, Амины Окуевой и Адама Осмаева? так вот в апреле 2020-го он https://www.bbc.com/russian/features-53300722 "досотрудничался"
показати весь коментар
05.01.2021 15:19 Відповісти
Заплановано проведення слідчих дій з розпорядником аудіозапису в межах розслідування вбивства Шеремета, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3413
показати весь коментар
05.01.2021 15:22 Відповісти
Класна штука!
Отакі б ставити на виборчих дільницях, і видавати бюлетень, якщо електор, справиться з цим завданням!
Хоча є й очєнь фізічєскі сільниє...
показати весь коментар
05.01.2021 15:27 Відповісти
Макар не будь лохом тут в спецслужбах більше половини козломордих і більше третини свідки кварталу
показати весь коментар
05.01.2021 15:25 Відповісти
Арешт своєю присутністю благословив президент. Що Вас дивує?
показати весь коментар
05.01.2021 15:27 Відповісти
 
 