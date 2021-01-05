Заплановано проведення слідчих дій з розпорядником аудіозапису в межах розслідування вбивства Шеремета, - Нацполіція
Національна поліція України зацікавлена в отриманні додаткової інформації, яка може стосуватися замовників убивства журналіста Павла Шеремета. Для цього необхідно провести відповідні слідчі дії з особою, яка є розпорядником аудіозапису.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Оскільки розпорядник звукозапису наразі перебуває на території однієї з країн Євросоюзу, для проведення відповідних слідчих дій потрібно дотримуватися процедури міжнародної правової допомоги. Вже сформована спільна група в складі співробітників Нацполіції та Офісу Генерального прокурора, яка готова найближчим часом виїхати в країну перебування власника запису" , - йдеться в повідомленні.
Крім того, слідчі Нацполіції підготували офіційне запрошення в Україну особі, котра є розпорядником звукозапису, для участі в слідчих діях.
"Чоловік отримає процесуальний статус свідка, також йому буде забезпечена належна охорона", - зазначено в повідомленні.
"Справа щодо виконавців вбивства Павла Шеремета вже розглядається в суді. Слідством була зібрана повна доказова база причетності трьох обвинувачених до скоєння цього злочину. Надалі рішення ухвалюватиме суд. При цьому зауважуємо, що отримана інформація про так званий "білоруський слід" стосується виключно замовників вбивства журналіста, ці матеріали відпрацьовуються в окремому кримінальному провадженні. Як раніше повідомляло слідство, одним із мотивів скоєння злочину може бути професійна діяльність загиблого, який неодноразово критикував владу, в тому числі й Білорусі. Тобто інформація про ігнорування органом досудового розслідування цієї версії не відповідає дійсності", - додали в Нацполіції.
Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.
Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.
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Чи вдастся йому змести фігури у програшній партіїї.
откуда, готов? - батька сказал, что у беларусского гру в гродно есть станция слежения за всеми европейскими разговорами...
так то гру, а тут макар-аматор...
или профессионал?
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Отакі б ставити на виборчих дільницях, і видавати бюлетень, якщо електор, справиться з цим завданням!
Хоча є й очєнь фізічєскі сільниє...