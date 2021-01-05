Заплановано проведення слідчих дій з розпорядником аудіозапису в межах розслідування вбивства Шеремета, - Нацполіція

Національна поліція України зацікавлена ​​в отриманні додаткової інформації, яка може стосуватися замовників убивства журналіста Павла Шеремета. Для цього необхідно провести відповідні слідчі дії з особою, яка є розпорядником аудіозапису.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Оскільки розпорядник звукозапису наразі перебуває на території однієї з країн Євросоюзу, для проведення відповідних слідчих дій потрібно дотримуватися процедури міжнародної правової допомоги. Вже сформована спільна група в складі співробітників Нацполіції та Офісу Генерального прокурора, яка готова найближчим часом виїхати в країну перебування власника запису" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, слідчі Нацполіції підготували офіційне запрошення в Україну особі, котра є розпорядником звукозапису, для участі в слідчих діях.

"Чоловік отримає процесуальний статус свідка, також йому буде забезпечена належна охорона", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство з грудня працює з інформацією про можливих замовників убивства Шеремета, частково оприлюдненою в січні в інтернеті, - Нацполіція

"Справа щодо виконавців вбивства Павла Шеремета вже розглядається в суді. Слідством була зібрана повна доказова база причетності трьох обвинувачених до скоєння цього злочину. Надалі рішення ухвалюватиме суд. При цьому зауважуємо, що отримана інформація про так званий "білоруський слід" стосується виключно замовників вбивства журналіста, ці матеріали відпрацьовуються в окремому кримінальному провадженні. Як раніше повідомляло слідство, одним із мотивів скоєння злочину може бути професійна діяльність загиблого, який неодноразово критикував владу, в тому числі й Білорусі. Тобто інформація про ігнорування органом досудового розслідування цієї версії не відповідає дійсності", - додали в Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кузьменко: Якби плівки з'явилися 1,5 року тому, навряд чи слідство призначило б нас убивцями Шеремета

Нагадаємо, 4 січня 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року.

Пізніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі щодо Шеремета, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.